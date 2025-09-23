Тръмп подписва споразумение с Китай за социалната мрежа TikTok

Правителството на САЩ и технологичната корпорация Oracle ще гарантират сигурността на данните на американските потребители на социалната мрежа TikTok, обяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

Според нея президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише споразумение с Китай за социалната мрежа TikTok „по-късно тази седмица“. „Съгласно условията на сделката, TikTok ще бъде мажоритарно притежаван от американски инвеститори и ще бъде контролиран от съвет на директорите с богат опит в областта на националната сигурност и киберсигурността. В партньорство с правителството на САЩ, корпорацията Oracle ще гарантира сигурността на TikTok и ще наблюдава независимо сигурността на данните на всички американски потребители“, каза Ливит, отбелязвайки, че Китай „няма да има достъп“ до данните на американските потребители на социални медии.

На 19 септември, след телефонен разговор с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп обяви, че е постигнат напредък по въпроса за TikTok. По-късно, говорейки пред репортери в Белия дом, американският лидер заяви, че работата по изпълнението на сделката за продажба на платформата вече е започнала. Американският президент също така отбеляза „топлите си чувства“ към TikTok, тъй като гласовете на потребителите му допринесоха за победата му на президентските избори. След встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г. той подписа изпълнителна заповед, отлагаща блокирането на TikTok в Съединените щати. Впоследствие Тръмп удължи това отлагане няколко пъти, като последният път беше на 16 септември. Блокирането на социалната мрежа в САЩ вече е отложено до 16 декември.

Източник: tass.ru