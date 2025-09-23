Новини
Бизнес »
Тръмп подписва споразумение с Китай за социалната мрежа TikTok

Тръмп подписва споразумение с Китай за социалната мрежа TikTok

23 Септември, 2025 16:21 699 0

  • правителство-
  • сащ-
  • гарантиране-
  • данни-
  • tiktok-
  • oracle

Американското правителство и Oracle ще отговарят за сигурността на TikTok

Тръмп подписва споразумение с Китай за социалната мрежа TikTok - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Правителството на САЩ и технологичната корпорация Oracle ще гарантират сигурността на данните на американските потребители на социалната мрежа TikTok, обяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

Според нея президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише споразумение с Китай за социалната мрежа TikTok „по-късно тази седмица“. „Съгласно условията на сделката, TikTok ще бъде мажоритарно притежаван от американски инвеститори и ще бъде контролиран от съвет на директорите с богат опит в областта на националната сигурност и киберсигурността. В партньорство с правителството на САЩ, корпорацията Oracle ще гарантира сигурността на TikTok и ще наблюдава независимо сигурността на данните на всички американски потребители“, каза Ливит, отбелязвайки, че Китай „няма да има достъп“ до данните на американските потребители на социални медии.

На 19 септември, след телефонен разговор с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп обяви, че е постигнат напредък по въпроса за TikTok. По-късно, говорейки пред репортери в Белия дом, американският лидер заяви, че работата по изпълнението на сделката за продажба на платформата вече е започнала. Американският президент също така отбеляза „топлите си чувства“ към TikTok, тъй като гласовете на потребителите му допринесоха за победата му на президентските избори. След встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г. той подписа изпълнителна заповед, отлагаща блокирането на TikTok в Съединените щати. Впоследствие Тръмп удължи това отлагане няколко пъти, като последният път беше на 16 септември. Блокирането на социалната мрежа в САЩ вече е отложено до 16 декември.

Източник: tass.ru


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ