ЕК не потвърждава, че ЕС няма да наложи 100% мита на Индия

Европейската комисия (ЕК) не успя да потвърди, че няма да наложи 100% мита върху стоки от Индия като мярка за оказване на натиск върху Русия.

„Молите ме да потвърдя нещо, което никога не сме потвърждавали“, заяви говорителят на ЕК Олоф Гил на брифинг, когато беше помолен да потвърди, че Брюксел няма намерение да налага мита върху индийски стоки. Той също така заяви, че не възнамерява да коментира публикации в медиите.

На 9 септември Financial Times съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал ЕС да увеличи митата върху Китай и Индия до 100%, за да увеличи натиска върху Русия. По-рано изданието съобщи, че ЕС обсъжда възможността за въвеждане на санкции срещу Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ. На 10 септември аг. Reuters съобщи, че вероятността ЕС да въведе 100% мита върху индийския и китайския износ е ниска.