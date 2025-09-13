Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът?!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар за казуса с полицейския директор в Русе.
След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед.
„Грешката в Русе е, че МВР избърза. Да каже, когато имаме всички факти и обстоятелства ще ги доложим. Но понеже, сутринта говори областният управител, говори кметът и каквото се е случило, всеки разказа някаква версия. В това намирам грешката им първоначално. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият, върху това също трябва да разсъждава МВР“, каза Борисов, цитиран от бТВ.
15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – са с домашен арест. Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетния Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.
Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.
1 Авторитет ли?!
15:31 13.09.2025
2 Сталин
15:33 13.09.2025
3 Сталин
15:33 13.09.2025
5 Сталин
15:34 13.09.2025
6 Мда
15:34 13.09.2025
7 Абсолютно!
До коментар #2 от "Сталин":Мислех си че Тиквоний Борисов е в затвора в килия номер седем, а той се пени пред микрофоните.
15:35 13.09.2025
9 Гербер
15:36 13.09.2025
11 Промяна
До коментар #1 от "Авторитет ли?!":Нула авторитет и от вас дежурните тук НЕКА ОПЛЮВАНЕТО ПО БОРИСОВ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА
15:36 13.09.2025
12 Споко!
До коментар #8 от "Промяна":На Борисов мястото му е зад решетките. Там са крадците.
15:37 13.09.2025
13 Сталин
15:37 13.09.2025
14 Лост
До коментар #3 от "Сталин":Не в центъра,а на стадион "В.Левски" срещу входни билети и да има касички за дарения.Нещо като българската Коледа.
15:37 13.09.2025
15 Промяна
15:38 13.09.2025
18 Прав си!
До коментар #3 от "Сталин":Борисов занули България, окраде народа, прокуди в чужбина милиони младежи, окраде пенсиите на старците и обрече възрастните ни родители на мизерия.
15:39 13.09.2025
19 Промяна
До коментар #12 от "Споко!":12 А ВИЕ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАТЕ ТУК ПРИСЪДА НА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ИЛИ ТУК ВИЕ СТЕ ВЪВ СВОИ ВОДИ НАЛИ ЗАЩО НЕ ОТИДЕТЕ В СЪДА И ТАМ ДА РАЗДАВАТЕ ПРИСЪДИ
15:39 13.09.2025
20 Велики мислители
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
15:40 13.09.2025
21 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
15:40 13.09.2025
22 Лост
До коментар #13 от "Сталин":Може и по стълбите да е паднал .Аз знам как боли при бъбречна криза,а за да не отиде в болницата веднага доста анестезия под формата на С2НО2ОН трябва да е взел.
15:41 13.09.2025
23 Тиквата
15:41 13.09.2025
24 Изтрий ме
15:41 13.09.2025
26 Прав си и ще те допълня
До коментар #15 от "Промяна":И най-простият и крадлив министър председател, който сме имали. Това представлява Тиквата Борисов.
15:41 13.09.2025
27 герб
15:42 13.09.2025
28 Човечеееееее
До коментар #19 от "Промяна":Не се ядосвай! За такъв бандит и крадец като Бочко Борисов, не си струва да се хабиш.
15:44 13.09.2025
29 Хм...
До коментар #15 от "Промяна":Най-успешен в опростачване на нацията! Точно това поколение 15-30 годишни са закърмени с мутри, чалга, усвояване, далаверки, таковане с 200 и ту-тууу... Пълна деградация и липса на морал! През 90те беше подобно, но поне училищата по инерция даваха някаква добра основа, а сега и там е разпад.
15:44 13.09.2025
30 Яна
15:45 13.09.2025
32 Тома
15:46 13.09.2025
33 Кажи честно ... 🤣
До коментар #11 от "Промяна":Няма нужда да се оплюва.
Ти си достатъчен показател за нивото на боко тиквата. 🤣🤣🤣
Изтъкнат представител на гербери ново начало - умен, грамотен, предполагам и красив. 🤣🤣🤣
15:46 13.09.2025
37 Виж сега,
До коментар #34 от "Промяна":Тиквата Борисов стана милиардер от тази политика. А заради простотията и кражбите му, България е опашкарката на Европа. Той е ненаситен крадлив търбух.
15:50 13.09.2025
38 Промяна
До коментар #33 от "Кажи честно ... 🤣":33 а ти за какво си показател а и онези няколкото тук дежурните Що се хабите постоянно едни и същи простотии Вие за какви се имате и кой ви е излъгал че сте някакви Жалко няма кой да ви хвали ДЕЖУРНИ СТЕ ДЕЙСТВАЙТЕ
15:51 13.09.2025
39 Русенец
15:53 13.09.2025
41 влък
15:54 13.09.2025
42 Мим
15:54 13.09.2025
43 Със сигурност
До коментар #40 от "Промяна":Ще се помъча да осигуря добър изглед на Борисов в затвора, но не знам дали колегите му крадци ще са доволни от тази привилегия.
15:56 13.09.2025
44 Мазньо
Само,докато им каже с какъв колан е и сами щяха да се бият,мхм.
15:56 13.09.2025
45 Промяна
До коментар #43 от "Със сигурност":43 Лично това още сега го кажете в съда ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО
15:57 13.09.2025
46 Край
15:57 13.09.2025
47 Така е мой човек
До коментар #38 от "Промяна":Някой им плаща да бъдат по снизходителни към простата и крадлива герберска Тиква Борисов, а те нямат удържане.
15:58 13.09.2025
48 Какви ги говориш?!
До коментар #45 от "Промяна":Милиони тояги по гърба на този крадец Тиквоча Борисович са необходими.
16:00 13.09.2025
50 Промяна
До коментар #48 от "Какви ги говориш?!":Тук не е място за раздаване на присъди още повече на Лидер на най голямата българска партия
16:03 13.09.2025
51 Промяна
До коментар #49 от "Евгени от Алфапласт":И какво лично ще спечелиш
16:04 13.09.2025
52 Евгени от Алфапласт
До коментар #51 от "Промяна":Що пък трябва да печеля нещо?! Само гербесъците гледате да изкарате нещо И от смъртта. Като оня с изскубаните вежди.🤣
16:06 13.09.2025
53 Двойка
16:08 13.09.2025
54 Мнение
16:09 13.09.2025
56 Прав си!
До коментар #52 от "Евгени от Алфапласт":Герберските депутати и министри крадат всичко от всички ни. Така са инструктирани от Борисов.
16:12 13.09.2025
57 Пилотът Гошу
16:13 13.09.2025
58 Ами
16:14 13.09.2025
59 ЛЪЖАТ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ СВИНИТЕ ББ
До коментар #1 от "Авторитет ли?!":ДВЕТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СВИНИ МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УЖ РЕГУЛИРАТ ЦЕНИТЕ. В КАУФЛАНД ТУБА ВОДА ДЕВИН ВЕЧЕ СТРУВА 7 ЛЕВА. ХАЙДЕ ДА ВИ ЧЕСТИТО СВИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЕВРОЗОНАТА!
16:18 13.09.2025
60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
16:22 13.09.2025
61 гжерд
16:22 13.09.2025
62 Уса
16:23 13.09.2025
63 Лъжат ни
До коментар #59 от "ЛЪЖАТ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ СВИНИТЕ ББ":Двете Мазни парчета Пеевски и Борисов ни лъжат. Инфлацията е огромна, кредите които теглят са огромни, а банковите им сметки още по огромни.
16:24 13.09.2025
64 Горски
1. Публичен разстрел на ЦЯЛАТА прокуратура. Бог ще познае своите, ако има такива
2. Разпускане на съд и полиция, без право на заемане на държавни постове.
3. Премахване на всички придобивки на тези нечовеци: първа категория труд, огромни заплати и пенсии, не плащане на данъци и осигуровки, огромни платени отпуски, 20 заплати при пенсиониране, ранно пенсиониране (на 50 години) и един куп по-дребни като безплатни карти за градски транспорт и фитнес, индулгенции при нарушение на ЗДвП и др.
16:25 13.09.2025
65 Промяна
До коментар #60 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Човек спри да рекламираш шепа пропутинисти Който желае копейки при Путин Питай Костадинов какво прибира
16:25 13.09.2025