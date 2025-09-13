Новини
България »
Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът?!

Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът?!

13 Септември, 2025 15:30 1 648 65

  • бойко борисов-
  • русе-
  • николай кожухаров

Според него и МВР е избързало

Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът?! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар за казуса с полицейския директор в Русе.

След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед.

„Грешката в Русе е, че МВР избърза. Да каже, когато имаме всички факти и обстоятелства ще ги доложим. Но понеже, сутринта говори областният управител, говори кметът и каквото се е случило, всеки разказа някаква версия. В това намирам грешката им първоначално. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият, върху това също трябва да разсъждава МВР“, каза Борисов, цитиран от бТВ.

15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – са с домашен арест. Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетния Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.

Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авторитет ли?!

    48 1 Отговор
    Нула авторитет. Подобно на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #4, #11, #59

    15:31 13.09.2025

  • 2 Сталин

    31 4 Отговор
    На всички в България ни писна от вас негодници ,всеки ден само скандали ,кражби ,корупция ,бандити и мутри, трябва да поканим Путин в България да наведе ред е колонията на Сащ,или най добре да поканим Ким Чен да менажира България

    Коментиран от #7

    15:33 13.09.2025

  • 3 Сталин

    42 1 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    Коментиран от #14, #18

    15:33 13.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    29 1 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    15:34 13.09.2025

  • 6 Мда

    25 1 Отговор
    на Сю му се изправиха къдриците !

    15:34 13.09.2025

  • 7 Абсолютно!

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Мислех си че Тиквоний Борисов е в затвора в килия номер седем, а той се пени пред микрофоните.

    15:35 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гербер

    6 19 Отговор
    Това правителство няма алтернатива

    15:36 13.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Промяна

    3 20 Отговор

    До коментар #1 от "Авторитет ли?!":

    Нула авторитет и от вас дежурните тук НЕКА ОПЛЮВАНЕТО ПО БОРИСОВ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА

    Коментиран от #33

    15:36 13.09.2025

  • 12 Споко!

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    На Борисов мястото му е зад решетките. Там са крадците.

    Коментиран от #19

    15:37 13.09.2025

  • 13 Сталин

    22 1 Отговор
    Като са виновни тези деца защо не са арестувани на място,това пияно ченге може да са го пребили по късно наркодилърите в Русе които ченгето ги е изнудвало за процент ,или може жена му да го е пребила ,като го вижда че е пиян като прасе

    Коментиран от #22

    15:37 13.09.2025

  • 14 Лост

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Не в центъра,а на стадион "В.Левски" срещу входни билети и да има касички за дарения.Нещо като българската Коледа.

    15:37 13.09.2025

  • 15 Промяна

    2 20 Отговор
    Най най най успешният държавник на прехода е БОРИСОВ Каквото и да драскате тук

    Коментиран от #26, #29

    15:38 13.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прав си!

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Борисов занули България, окраде народа, прокуди в чужбина милиони младежи, окраде пенсиите на старците и обрече възрастните ни родители на мизерия.

    15:39 13.09.2025

  • 19 Промяна

    2 16 Отговор

    До коментар #12 от "Споко!":

    12 А ВИЕ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАТЕ ТУК ПРИСЪДА НА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ИЛИ ТУК ВИЕ СТЕ ВЪВ СВОИ ВОДИ НАЛИ ЗАЩО НЕ ОТИДЕТЕ В СЪДА И ТАМ ДА РАЗДАВАТЕ ПРИСЪДИ

    Коментиран от #28

    15:39 13.09.2025

  • 20 Велики мислители

    16 1 Отговор
    "Аз съм npocт и вие сте npocти, и за това се разбираме" - Буда, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    15:40 13.09.2025

  • 21 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    16 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    15:40 13.09.2025

  • 22 Лост

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Може и по стълбите да е паднал .Аз знам как боли при бъбречна криза,а за да не отиде в болницата веднага доста анестезия под формата на С2НО2ОН трябва да е взел.

    15:41 13.09.2025

  • 23 Тиквата

    13 1 Отговор
    В затвора

    Коментиран от #31

    15:41 13.09.2025

  • 24 Изтрий ме

    15 1 Отговор
    В държавата на ББ всеки трябва да умее да се справя с малолетни бандити? Затова вдигнах заплатите в МВР със 70%

    15:41 13.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Прав си и ще те допълня

    19 2 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    И най-простият и крадлив министър председател, който сме имали. Това представлява Тиквата Борисов.

    Коментиран от #34

    15:41 13.09.2025

  • 27 герб

    1 13 Отговор
    са върха!

    15:42 13.09.2025

  • 28 Човечеееееее

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Не се ядосвай! За такъв бандит и крадец като Бочко Борисов, не си струва да се хабиш.

    15:44 13.09.2025

  • 29 Хм...

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Най-успешен в опростачване на нацията! Точно това поколение 15-30 годишни са закърмени с мутри, чалга, усвояване, далаверки, таковане с 200 и ту-тууу... Пълна деградация и липса на морал! През 90те беше подобно, но поне училищата по инерция даваха някаква добра основа, а сега и там е разпад.

    Коментиран от #36

    15:44 13.09.2025

  • 30 Яна

    11 3 Отговор
    Бойко Борисов е единственият български политик, който може с 200 да даде заден!

    15:45 13.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тома

    11 1 Отговор
    Винаги когато видя бати Бойко се сещам за Симитли

    15:46 13.09.2025

  • 33 Кажи честно ... 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Няма нужда да се оплюва.
    Ти си достатъчен показател за нивото на боко тиквата. 🤣🤣🤣
    Изтъкнат представител на гербери ново начало - умен, грамотен, предполагам и красив. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    15:46 13.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Виж сега,

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Тиквата Борисов стана милиардер от тази политика. А заради простотията и кражбите му, България е опашкарката на Европа. Той е ненаситен крадлив търбух.

    Коментиран от #40

    15:50 13.09.2025

  • 38 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Кажи честно ... 🤣":

    33 а ти за какво си показател а и онези няколкото тук дежурните Що се хабите постоянно едни и същи простотии Вие за какви се имате и кой ви е излъгал че сте някакви Жалко няма кой да ви хвали ДЕЖУРНИ СТЕ ДЕЙСТВАЙТЕ

    Коментиран от #47

    15:51 13.09.2025

  • 39 Русенец

    8 1 Отговор
    Абе Тиквоний, нали ти го назначи и издигна Кольо-ланеца, за да вършее из Русе и да ти изпълнява поръчките. Всички го знаят в града и всички са запознати за беззаконията му. По едно време спря да ти се отчита и го уволнихте. Стана човек на Шиши и сега пак е на поста си. Какво се правиш на 2 и половина. Той има точно толкова авторитет, колкото и ти. И двамата мутри облечена в униформа и власт. Това сте вие двамцата. Прстъпници и нищо повече. За теб не зная, но същият този Кольо-ланеца е известен пиянка. Всички в Русе знаят как в нетрезво състояние си кара колата и никой не го закача. Нали е местен шериф - той коли и беси. Оставка!

    15:53 13.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 влък

    4 1 Отговор
    Това "наказание"-домашен арест трябва да отпадне от българското правосъдие!

    15:54 13.09.2025

  • 42 Мим

    7 3 Отговор
    Няма значение кой е нанесал боя и то по Началника на полицията.Ако беше обикновен човек нямаше да се шуми.Тия са бандити и си заслужават карцер и лобут,а не в къщи....

    15:54 13.09.2025

  • 43 Със сигурност

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Ще се помъча да осигуря добър изглед на Борисов в затвора, но не знам дали колегите му крадци ще са доволни от тази привилегия.

    Коментиран от #45

    15:56 13.09.2025

  • 44 Мазньо

    7 0 Отговор
    Еех,ако Бойко беше на мястото на русенския комисар,как само щеше да ги размята,на камари щеше да ги реди лошите....
    Само,докато им каже с какъв колан е и сами щяха да се бият,мхм.

    15:56 13.09.2025

  • 45 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "Със сигурност":

    43 Лично това още сега го кажете в съда ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО

    Коментиран от #48

    15:57 13.09.2025

  • 46 Край

    7 1 Отговор
    Кольо Ланеца дали взима полагаемото от паркинга на Таки? Или го компенсират по друг начин.

    15:57 13.09.2025

  • 47 Така е мой човек

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Някой им плаща да бъдат по снизходителни към простата и крадлива герберска Тиква Борисов, а те нямат удържане.

    15:58 13.09.2025

  • 48 Какви ги говориш?!

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Милиони тояги по гърба на този крадец Тиквоча Борисович са необходими.

    Коментиран от #50

    16:00 13.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Какви ги говориш?!":

    Тук не е място за раздаване на присъди още повече на Лидер на най голямата българска партия

    16:03 13.09.2025

  • 51 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Евгени от Алфапласт":

    И какво лично ще спечелиш

    Коментиран от #52

    16:04 13.09.2025

  • 52 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Що пък трябва да печеля нещо?! Само гербесъците гледате да изкарате нещо И от смъртта. Като оня с изскубаните вежди.🤣

    Коментиран от #56

    16:06 13.09.2025

  • 53 Двойка

    4 1 Отговор
    Ау много хубава двойак са Борисов и Рая Назарян, дано най-после да се вземат.

    16:08 13.09.2025

  • 54 Мнение

    5 1 Отговор
    Падне ли правителството, Бойко веднага влиза в Следствието. Следващите "избори" ще са ново начало за ГЕРББ

    16:09 13.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Прав си!

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Евгени от Алфапласт":

    Герберските депутати и министри крадат всичко от всички ни. Така са инструктирани от Борисов.

    16:12 13.09.2025

  • 57 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор
    Естествено, че липсват записи и тн... Иначе пияндурникът нямаше да може да дрънка глупости...

    16:13 13.09.2025

  • 58 Ами

    5 1 Отговор
    Къдравата Сю дето надрънка нагло всякакви небивалици, оставка!

    16:14 13.09.2025

  • 59 ЛЪЖАТ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ СВИНИТЕ ББ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Авторитет ли?!":

    ДВЕТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СВИНИ МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УЖ РЕГУЛИРАТ ЦЕНИТЕ. В КАУФЛАНД ТУБА ВОДА ДЕВИН ВЕЧЕ СТРУВА 7 ЛЕВА. ХАЙДЕ ДА ВИ ЧЕСТИТО СВИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЕВРОЗОНАТА!

    Коментиран от #63

    16:18 13.09.2025

  • 60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ВЪВ ТОЗИ МОМЕНТ ПО КАНАЛ 3 КОЙТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОТЕСТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ПОД МОТОТО,,РЕЖИМЪТ СИ ОТИВА,ЛЕВЪТ ОСТАВА,,ДА НЕ КАЖЕТЕ ПОСЛЕ ЧЕ Е ИМАЛО ЕДИН АВТОБУС ХОРА.ЗАЩО НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ НЕ ГО ДАВАТ.

    Коментиран от #65

    16:22 13.09.2025

  • 61 гжерд

    1 1 Отговор
    Направили му скенер в болницата към 1.30 ч и не видяли никакво счупено ребро и разкъсан бъбрек и го пуснали пеша да се прибира??? А бе вие съвсем ни взехте за канарчета???! Спукано ребро боли дори като дишаш. А и вътрешен кръвоизлив как не е видян от скенера??? Нещо в цялата история е не както трябва. И как на записите се вижда че няма знак, 30, а на другия ден вече има монтиран знак??? Това е престъпление срещу правосъдието??? Някои наглася фактите както си иска и прокурор трябва да провери кои и кога е слагал знаците? А иначе крият че са пили в заведението на СИК мутрата Мацола, които отговарял за престъпността в Русе. България на кочина я обърнаха разбойниците на ГЕРБ и сикаджийския циганин от Банкя. Кочина. И каква е тази служба, дето почерпен почваш да спираш колите и да биеш шамари??? Това да не е Занзибар??? Какво само си чешете езиците всичките??? Каква е тази милиция??? Слава Богу че няма жертви, Слава Богу. Разбойници и пълни некадърници ГЕРБ оставка.

    16:22 13.09.2025

  • 62 Уса

    1 1 Отговор
    И Борисов е с нула авторитет и хората не желаят да им определя живота

    16:23 13.09.2025

  • 63 Лъжат ни

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ЛЪЖАТ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ СВИНИТЕ ББ":

    Двете Мазни парчета Пеевски и Борисов ни лъжат. Инфлацията е огромна, кредите които теглят са огромни, а банковите им сметки още по огромни.

    16:24 13.09.2025

  • 64 Горски

    1 0 Отговор
    Съдебната система е номер едно ,която трябва напълно да се "разпусне".
    1. Публичен разстрел на ЦЯЛАТА прокуратура. Бог ще познае своите, ако има такива
    2. Разпускане на съд и полиция, без право на заемане на държавни постове.
    3. Премахване на всички придобивки на тези нечовеци: първа категория труд, огромни заплати и пенсии, не плащане на данъци и осигуровки, огромни платени отпуски, 20 заплати при пенсиониране, ранно пенсиониране (на 50 години) и един куп по-дребни като безплатни карти за градски транспорт и фитнес, индулгенции при нарушение на ЗДвП и др.

    16:25 13.09.2025

  • 65 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Човек спри да рекламираш шепа пропутинисти Който желае копейки при Путин Питай Костадинов какво прибира

    16:25 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове