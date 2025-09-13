"Възраждане" излезе на протест в София

Днес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".
В 16.00 часа протестиращите се събраха в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".
България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".
2 ЕДИН
Коментиран от #17, #18, #34
17:14 13.09.2025
3 си дзън
17:16 13.09.2025
4 ЧЕТЕТЕ
- Нещо за пиене, г-н Копейкин?
17:16 13.09.2025
5 анонимен
17:17 13.09.2025
6 Така ще да е
Никога Възраждане не могат да съберат повече от 30-50 човека.
Коментиран от #11
17:17 13.09.2025
7 1488
вyни на евтини кебапчета и яко се дьни циганска музика
17:17 13.09.2025
8 Ние идваме
Един от този форум - Последния софиянец ни дължи пари за три протеста
Коментиран от #12
17:17 13.09.2025
9 харвар
17:19 13.09.2025
10 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Късопейкин къде се е присламчил пак, там е само да запълни с kaтyна си 5%, за повече "нема ора".
17:19 13.09.2025
11 Хмм
До коментар #6 от "Така ще да е":на Възраждане си е, само те излизат с български знамена, но протестът може да успее ако отидат в Банкя
Коментиран от #27
17:20 13.09.2025
12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #8 от "Ние идваме":САМО ТИКВАТА И ПРАСЕТО ПЛАЩАТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИ ЗА ТЯХ
Коментиран от #23
17:20 13.09.2025
13 НА ФИГ.1 ☝
ЦИРКА ОТНОВО Е ТУК....И ТЕ ТАКА...
17:21 13.09.2025
14 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Този MAHгал е мярка за неуспеха ....
Или пък мярка за лъжата беше ?
17:22 13.09.2025
15 докога ще търпим
17:22 13.09.2025
16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #20
17:22 13.09.2025
17 Европеец
До коментар #2 от "ЕДИН":Добре ,че са Възраждане да събудят оФцете..... Ама стадото продължава да спи.....
Коментиран от #22, #25
17:23 13.09.2025
18 Така де
До коментар #2 от "ЕДИН":Правителството може да служи и на руски интереси, но само руски.
Коментиран от #35
17:23 13.09.2025
19 Божеее
Коментиран от #61
17:24 13.09.2025
20 ЦЯЛАТА
До коментар #16 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":СГАН
17:25 13.09.2025
21 ЛЕНА КРЕМА
17:26 13.09.2025
22 Така е
До коментар #17 от "Европеец":Възраждане трябва да изведе България от ЕС, за да може Северна Македония да влезе най- после безпрепятствено.
17:26 13.09.2025
23 Объркана копейка
До коментар #12 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":От проверката на Конституционния съд се видя, че най много надписани гласове има за Ново начало, ГЕРБ и Възраждане. Всички останали са ощетени.
Пък и помним как Шиши ви плащаше автобусите и статистите, даже общ протест имате - ДПС и патерицата на бойко, срещу ПП
Коментиран от #41
17:26 13.09.2025
24 Връщай
17:27 13.09.2025
25 Тихо пр@длякk!
До коментар #17 от "Европеец":Не си компетентен в областа на политиката.
17:28 13.09.2025
26 Държава на простаци и свине
17:30 13.09.2025
27 Не така
До коментар #11 от "Хмм":На протестите на Възраждане винаги се веят и руски знамена. Не обиждай протестиращите.
17:30 13.09.2025
28 Последния Софиянец
Коментиран от #31
17:30 13.09.2025
29 си дзън
НАТО, следващият път ще е само Коцето.
17:31 13.09.2025
30 ЦЕКО
Коментиран от #37, #40
17:31 13.09.2025
31 Ние идваме
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Ще гледаме. Носи парите ни.
17:32 13.09.2025
32 копейкин окраде субсидията
Коментиран от #54
17:33 13.09.2025
33 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #42
17:33 13.09.2025
34 Питам
До коментар #2 от "ЕДИН":Копейкин като вземе властта ще въведе ли у нас рублата.
Коментиран от #57
17:33 13.09.2025
35 Българин
До коментар #18 от "Така де":След като руският ботуш е стъпил един път по тези земи, само руснаците могат да определят нашата съдба! Това е аксиома в политика и който не я разбира и приема, неизбежно ще последва съдбата на зеления и неговите фашисти!
Коментиран от #44, #52, #56
17:34 13.09.2025
36 Мързеливци, на протест!
17:35 13.09.2025
37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #30 от "ЦЕКО":ДА СГАН СА ГЕРБ-СДС,ДПС-НОВО НАЧАЛО ППДБ,БСП-ОЛ,ИТН И ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ СТРАНАТА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА ДО СЕГА.
17:37 13.09.2025
38 Последния Шоп
17:37 13.09.2025
39 царя
17:37 13.09.2025
40 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #30 от "ЦЕКО":Е ТО ШОПАРА ПЕЕВСКИ ЩУ ПЪРЖОЛИ ЩЕ СТАНАТ НО ТОВА МЕСО Е ОТРОВНО И НЕ СЕ ЯДЕ.
Коментиран от #48
17:38 13.09.2025
41 Побъркана копейка
До коментар #23 от "Объркана копейка":💰Взимам директно от кремълското хиалуроново джудже и изцъкления мамут Захарова
17:40 13.09.2025
42 си дзън
До коментар #33 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Първо едно законче за подкрепа на вражеска държава, като в русията - 15 год. и конфискация.
После едно данъче от 100евро/м2 за всички руски имоти в БГ. Да ви видя блокадата тогава
Коментиран от #55
17:41 13.09.2025
43 Начо
17:44 13.09.2025
44 ЛъжепАтреот
До коментар #35 от "Българин":Какъв българин се пишеш, бе другарю путинист? И що не емигрираш при идола си, ами мърсиш родината ни?!
17:45 13.09.2025
46 ПАЦО
17:52 13.09.2025
48 ЦЕКО
До коментар #40 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":НЕКА КУЧЕТАТА ДА ГО ИЗЯДЪТ ТОГАВА
17:54 13.09.2025
49 Голем смех
17:55 13.09.2025
50 Възрожденче кретенче
17:55 13.09.2025
51 Митрофанова
17:56 13.09.2025
52 Анализатор
До коментар #35 от "Българин":Руския ботуш да си ходи в дивия Сибир, където му е мястото...
Няма място в цивилизования свят!
Коментиран от #58, #60
17:56 13.09.2025
53 МИРЧЕВ
17:59 13.09.2025
54 болгарин..
До коментар #32 от "копейкин окраде субсидията":А бгбудалите плескат на двата плондера,дето ги командорат и викат бис бис
17:59 13.09.2025
55 Пустиняк
До коментар #42 от "си дзън":Кви закони та гонат у България?!?
17:59 13.09.2025
58 ЦЕЦА
До коментар #52 от "Анализатор":ПОЛОВИНАТА ЕВРОПА Е РУСИЯ БЕ ЛЕКЕ СОРОСКО ,И СЕГА ЩЕ СЕ РАЗШИРИ ПОВЕЧЕ
18:02 13.09.2025
59 az СВО Победа80
18:04 13.09.2025
60 чекисть..
До коментар #52 от "Анализатор":А бгпомашкото аналзаторче да сисъбува кюлотите и бегом марш при оджата..
18:05 13.09.2025
61 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #19 от "Божеее":МАЙ ТИ СИ ИЗМИСЛЯШ ГЛУПОСТИ ГЛЕДАМ ГО ПО КАНАЛ 3 И ГО ЧУХ КАКВО КАЗА ЧЕ ИМА ОКОЛО 10000 ЧОВЕКА ,А НЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КАКТО СИ ИЗМИСЛЯШ ПОДЛОГО ДОЛНА И НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ А И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛИЧИЕ И ДРУГИ.
18:06 13.09.2025