Новини
България »
София »
"Възраждане" излезе на протест в София

"Възраждане" излезе на протест в София

13 Септември, 2025 17:10 1 402 61

  • възраждане-
  • софия-
  • бнб

Според партията на Костадин Костадинов страната ни се намира в упадък

"Възраждане" излезе на протест в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".

В 16.00 часа протестиращите се събраха в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕДИН

    23 27 Отговор
    БРАВО !!! ТАКА ТРЯБВА !!!!!!!!!

    Коментиран от #17, #18, #34

    17:14 13.09.2025

  • 3 си дзън

    26 22 Отговор
    Ма те депутатите и организаторите на протеста повече от двата рейса докарани от Монтана

    17:16 13.09.2025

  • 4 ЧЕТЕТЕ

    32 22 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.

    - Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    17:16 13.09.2025

  • 5 анонимен

    34 26 Отговор
    Руската националистическа партия Израждане се чуди колко по-безсмислени протести да прави!

    17:17 13.09.2025

  • 6 Така ще да е

    30 12 Отговор
    Протеста не е на Възраждане ! Там те са една мнооого мъничка част.
    Никога Възраждане не могат да съберат повече от 30-50 човека.

    Коментиран от #11

    17:17 13.09.2025

  • 7 1488

    18 21 Отговор
    там съм
    вyни на евтини кебапчета и яко се дьни циганска музика

    17:17 13.09.2025

  • 8 Ние идваме

    23 11 Отговор
    Като ни плащаха имаше хора. Като не плащат - няма хора.
    Един от този форум - Последния софиянец ни дължи пари за три протеста

    Коментиран от #12

    17:17 13.09.2025

  • 9 харвар

    20 19 Отговор
    руските подлоги пак се активираха вместо да си гледат работата за каквото са избрани се занимават с глупости но путин плаща в копеики

    17:19 13.09.2025

  • 10 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    19 16 Отговор
    Протеста не беше ли на недодялко и страхлив ангелов ?
    Късопейкин къде се е присламчил пак, там е само да запълни с kaтyна си 5%, за повече "нема ора".

    17:19 13.09.2025

  • 11 Хмм

    14 12 Отговор

    До коментар #6 от "Така ще да е":

    на Възраждане си е, само те излизат с български знамена, но протестът може да успее ако отидат в Банкя

    Коментиран от #27

    17:20 13.09.2025

  • 12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 12 Отговор

    До коментар #8 от "Ние идваме":

    САМО ТИКВАТА И ПРАСЕТО ПЛАЩАТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИ ЗА ТЯХ

    Коментиран от #23

    17:20 13.09.2025

  • 13 НА ФИГ.1 ☝

    12 5 Отговор
    ИМА ЕДНА ПЕСЕН НА ВИГ ТАНГРА...
    ЦИРКА ОТНОВО Е ТУК....И ТЕ ТАКА...

    17:21 13.09.2025

  • 14 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    16 7 Отговор
    Щом късия и мекия от вгъZpaждане са там, може да сме спокойни, че протеста няма да има успех.
    Този MAHгал е мярка за неуспеха ....
    Или пък мярка за лъжата беше ?

    17:22 13.09.2025

  • 15 докога ще търпим

    9 8 Отговор
    копейкиимурзилки да безчинстват безнаказано по улиците и площадите на ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ???

    17:22 13.09.2025

  • 16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 11 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ПО КАНАЛ ТРИ ДИРЕКТНО ПРОТЕСТА И НЕ СА САМО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ

    Коментиран от #20

    17:22 13.09.2025

  • 17 Европеец

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "ЕДИН":

    Добре ,че са Възраждане да събудят оФцете..... Ама стадото продължава да спи.....

    Коментиран от #22, #25

    17:23 13.09.2025

  • 18 Така де

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЕДИН":

    Правителството може да служи и на руски интереси, но само руски.

    Коментиран от #35

    17:23 13.09.2025

  • 19 Божеее

    15 8 Отговор
    Два автобуса хора докарани от някъде,но копейката обявява, че са се събрали стотици хиляди хора 😂😂😂 В същото време развяват руски знамена. Какви българи може да сте вие? Протест за български лев УЖ,а руски знамена.....жалки отвсякъде

    Коментиран от #61

    17:24 13.09.2025

  • 20 ЦЯЛАТА

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    СГАН

    17:25 13.09.2025

  • 21 ЛЕНА КРЕМА

    7 4 Отговор
    НЕ ВИЖДАМ НИЩО ДА ГОРИ ТАКА НИКОИ НЯМА ДА ВИ ВЗЕМЕ НАСЕРИОЗНО

    17:26 13.09.2025

  • 22 Така е

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Възраждане трябва да изведе България от ЕС, за да може Северна Македония да влезе най- после безпрепятствено.

    17:26 13.09.2025

  • 23 Объркана копейка

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    От проверката на Конституционния съд се видя, че най много надписани гласове има за Ново начало, ГЕРБ и Възраждане. Всички останали са ощетени.
    Пък и помним как Шиши ви плащаше автобусите и статистите, даже общ протест имате - ДПС и патерицата на бойко, срещу ПП

    Коментиран от #41

    17:26 13.09.2025

  • 24 Връщай

    11 5 Отговор
    Парите бе!

    17:27 13.09.2025

  • 25 Тихо пр@длякk!

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    17:28 13.09.2025

  • 26 Държава на простаци и свине

    8 2 Отговор
    А според нормалния българин държава вече няма.

    17:30 13.09.2025

  • 27 Не така

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    На протестите на Възраждане винаги се веят и руски знамена. Не обиждай протестиращите.

    17:30 13.09.2025

  • 28 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    В четвъртък на Вота на недоверие ще оградим парламента с барикади.

    Коментиран от #31

    17:30 13.09.2025

  • 29 си дзън

    8 3 Отговор
    Ако на точно тези протестиращи им отрежат социала, че подкрепят страна нападнала
    НАТО, следващият път ще е само Коцето.

    17:31 13.09.2025

  • 30 ЦЕКО

    5 0 Отговор
    НЕ ВИЖДАМ И СВИНСКИ ПЪРЖОЛИ А ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ СВИНЯТА В НЕЯ Е СИЛАТА НЯМА ШИШИ НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО

    Коментиран от #37, #40

    17:31 13.09.2025

  • 31 Ние идваме

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Ще гледаме. Носи парите ни.

    17:32 13.09.2025

  • 32 копейкин окраде субсидията

    6 4 Отговор
    и сега прави протести за още повече пари!

    Коментиран от #54

    17:33 13.09.2025

  • 33 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 6 Отговор
    САМО БЕЗСРОЧНИ БЛОКАДИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ПЪТИЩА МАГИСТЛАЛИ МИТНИЦИ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ СЪС ТЕЖКИ МАШИНИ И И КАМЬОНИ И ДА НЕ СЕ ВДИГА БЛОКАДАТА ДО ПАДАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТА ДА ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ И СЛЕД ТОВА РАЗПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА И ОТИВАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ.

    Коментиран от #42

    17:33 13.09.2025

  • 34 Питам

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЕДИН":

    Копейкин като вземе властта ще въведе ли у нас рублата.

    Коментиран от #57

    17:33 13.09.2025

  • 35 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Така де":

    След като руският ботуш е стъпил един път по тези земи, само руснаците могат да определят нашата съдба! Това е аксиома в политика и който не я разбира и приема, неизбежно ще последва съдбата на зеления и неговите фашисти!

    Коментиран от #44, #52, #56

    17:34 13.09.2025

  • 36 Мързеливци, на протест!

    7 5 Отговор
    Работа има и добри заплати има за тези, които не ги мързи и се развиват. Мързелите са свободни по цял ден да протестират и мрънкат.

    17:35 13.09.2025

  • 37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "ЦЕКО":

    ДА СГАН СА ГЕРБ-СДС,ДПС-НОВО НАЧАЛО ППДБ,БСП-ОЛ,ИТН И ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ СТРАНАТА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА ДО СЕГА.

    17:37 13.09.2025

  • 38 Последния Шоп

    6 3 Отговор
    Пак ще пикаят в градинките ...

    17:37 13.09.2025

  • 39 царя

    2 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    17:37 13.09.2025

  • 40 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЦЕКО":

    Е ТО ШОПАРА ПЕЕВСКИ ЩУ ПЪРЖОЛИ ЩЕ СТАНАТ НО ТОВА МЕСО Е ОТРОВНО И НЕ СЕ ЯДЕ.

    Коментиран от #48

    17:38 13.09.2025

  • 41 Побъркана копейка

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Объркана копейка":

    💰Взимам директно от кремълското хиалуроново джудже и изцъкления мамут Захарова

    17:40 13.09.2025

  • 42 си дзън

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Първо едно законче за подкрепа на вражеска държава, като в русията - 15 год. и конфискация.
    После едно данъче от 100евро/м2 за всички руски имоти в БГ. Да ви видя блокадата тогава

    Коментиран от #55

    17:41 13.09.2025

  • 43 Начо

    3 0 Отговор
    Д.били

    17:44 13.09.2025

  • 44 ЛъжепАтреот

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Какъв българин се пишеш, бе другарю путинист? И що не емигрираш при идола си, ами мърсиш родината ни?!

    17:45 13.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ПАЦО

    3 0 Отговор
    НЕ ВИЖДАМ ОГЪН И ДИМ

    17:52 13.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЦЕКО

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    НЕКА КУЧЕТАТА ДА ГО ИЗЯДЪТ ТОГАВА

    17:54 13.09.2025

  • 49 Голем смех

    3 1 Отговор
    Чиба бе борсуци:) хахахахахаха

    17:55 13.09.2025

  • 50 Възрожденче кретенче

    4 1 Отговор
    Тия да идат да бачкат, не по цел ден да са търкалят по улици и площади.

    17:55 13.09.2025

  • 51 Митрофанова

    3 1 Отговор
    Копейка повече няма да видиш.няма никакви резултати,!

    17:56 13.09.2025

  • 52 Анализатор

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Руския ботуш да си ходи в дивия Сибир, където му е мястото...
    Няма място в цивилизования свят!

    Коментиран от #58, #60

    17:56 13.09.2025

  • 53 МИРЧЕВ

    2 0 Отговор
    ИМАШЕ ЕДИН ТЕО УШЕВ СЕ КАЗВАШЕ , ТА ТОИ КАЗВАШЕ ЧЕ БЕЗ ПАЛЕЖИ ИЗГОРЕНИ И ОБЪРНАТИ КОЛИ , РАЗБИТИ МАГАЗИНИ ,ХВЪРЛЯНЕ НА ПАВЕТА ПО ПОЛИЦАИТЕ РАЗБИТИ БАНКИ ТОВА НЕ Е ПРОТЕСТ ,В САЩ ТАКА ПРАВЕЛИ

    17:59 13.09.2025

  • 54 болгарин..

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "копейкин окраде субсидията":

    А бгбудалите плескат на двата плондера,дето ги командорат и викат бис бис

    17:59 13.09.2025

  • 55 Пустиняк

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "си дзън":

    Кви закони та гонат у България?!?

    17:59 13.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ЦЕЦА

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Анализатор":

    ПОЛОВИНАТА ЕВРОПА Е РУСИЯ БЕ ЛЕКЕ СОРОСКО ,И СЕГА ЩЕ СЕ РАЗШИРИ ПОВЕЧЕ

    18:02 13.09.2025

  • 59 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Така с призиви и с обиколки на градовете няма да стане, трябват решителни действия и радикалност...

    18:04 13.09.2025

  • 60 чекисть..

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Анализатор":

    А бгпомашкото аналзаторче да сисъбува кюлотите и бегом марш при оджата..

    18:05 13.09.2025

  • 61 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Божеее":

    МАЙ ТИ СИ ИЗМИСЛЯШ ГЛУПОСТИ ГЛЕДАМ ГО ПО КАНАЛ 3 И ГО ЧУХ КАКВО КАЗА ЧЕ ИМА ОКОЛО 10000 ЧОВЕКА ,А НЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КАКТО СИ ИЗМИСЛЯШ ПОДЛОГО ДОЛНА И НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ А И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛИЧИЕ И ДРУГИ.

    18:06 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове