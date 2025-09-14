Новини
България »
Борисов: "Възраждане" протестират срещу европейския ни път

Борисов: "Възраждане" протестират срещу европейския ни път

14 Септември, 2025 13:16 981 113

  • бойко борисов-
  • европейски път-
  • възраждане

Лидерът на ГЕРБ коментира също и побоя над шефа на полицията в Русе

Борисов: "Възраждане" протестират срещу европейския ни път - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Тяхното лицемерие е в това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Техният план е да разрушат, без да знаят какво да съградят. Те отиват на протест и се сбиват помежду си. Какво правителство ще съградят?!" Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на откриването на последния участък от магистрала "Европа“.

Борисов отново коментира побоя над шефа на полицията в Русе. "Не само началник на полицията. Ако намериш всеки един гражданин, с откъснат бъбрек и счупени ребра, пребит, ще се изкажеш емоционално. Органите на реда в Русе избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се остави в съдебна фаза процесът", коментира Борисов.

За последния участък на магистрала „Европа“, Борисов каза: „С тази магистрала ви зареждаме в Европа, в Шенген. Министрите правят чудеса от храброст“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    41 3 Отговор
    То пък един път, пак се качваме на потъващ кораб.

    Коментиран от #37, #81

    13:17 14.09.2025

  • 3 Промяна

    4 30 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙ Е БОРИСОВ НАЙ НАЙ НАЙ Е БОРИСОВ НАЙ НАЙ НАЙ Е БОРИСОВ

    Коментиран от #18, #41, #48, #109

    13:18 14.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    43 4 Отговор
    Европейския път на България е грешен и ще донесе големи проблеми в бъдеще.....

    Коментиран от #96

    13:18 14.09.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    36 3 Отговор
    Път в пропастта.

    13:18 14.09.2025

  • 7 ЕЙ БОКО

    30 0 Отговор
    В КОЯ ПОСОКА СИ, ЧЕ АЗ СЪМ В ДРУГА?
    Цитат от Щурците

    13:18 14.09.2025

  • 8 Пуфи

    10 21 Отговор
    Еей баце, копейката ти завижда на чекмеджето, що путин му подхвърля само копейки

    13:19 14.09.2025

  • 9 Бендида

    45 1 Отговор
    ,,Министрите правят чудеса от храброст“.... ...смешник.

    Коментиран от #29, #31

    13:19 14.09.2025

  • 10 Урсула 1984

    43 1 Отговор
    ЕС е пред фалит и разпад.

    13:19 14.09.2025

  • 11 По важното е

    42 2 Отговор
    На къде точно води "европейския ни път" И по времето на Хитлер май по него бяхме поели а?

    13:19 14.09.2025

  • 12 Еййййййй

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЯЗЕ":

    Тази Тиква Борисов не е ли в затвора?! След толкова поразии, които нанесе на Отечеството ни, мястото му е зад решетките.

    13:19 14.09.2025

  • 13 кипо тъпиро

    15 5 Отговор
    Няма да допуснем да станем грузинска диктатура, на всяка цена ще защититим диктатурата на урсулианството на територията.

    13:20 14.09.2025

  • 14 БАЦЕ

    25 1 Отговор
    Дай и на мене едно чекмедже. Да вървим заедно ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА.

    13:20 14.09.2025

  • 15 Ето

    20 1 Отговор
    ви го един "европеец" се яви !

    13:20 14.09.2025

  • 16 Лост

    22 0 Отговор
    Бойко само не разбрах началника на полицията виновен ли е или не?А Д.Митов ,защо не отиде в Несебър преди това?Или тежката телесна повреда е по голяма от средната телесна повреда в Несебър?

    Коментиран от #38

    13:20 14.09.2025

  • 17 пешо

    31 2 Отговор
    тая мутра е по омразен и от зеления пор

    13:21 14.09.2025

  • 18 Бойко Борисов съм

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Аз, аз, аз, аз, аз, аз съм най подходящ за всичко в държавата която окрадох и разградиха.

    Коментиран от #26, #33, #77

    13:21 14.09.2025

  • 19 ТЯ ЕВРОПАТА ФАЛИРА БЕ

    27 2 Отговор
    Ти къде си тръгнал??

    Коментиран от #22

    13:21 14.09.2025

  • 20 35 години все така е било

    26 0 Отговор
    .. плана на атлантиците винаги е бил да рушат, без да знаят какво да съградят. Ей това е проблема. Всичко разрушиха, нищо смислено не съградиха

    13:22 14.09.2025

  • 21 Звезден път

    26 1 Отговор
    Ако пътя към Европа е като тези които строиш лошо много лошо за народа!

    13:23 14.09.2025

  • 22 Оди у

    2 13 Отговор

    До коментар #19 от "ТЯ ЕВРОПАТА ФАЛИРА БЕ":

    Русиа.

    Коментиран от #39, #91

    13:23 14.09.2025

  • 23 КВЕСТОР

    6 5 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ И ГЕРБ СА ЧИКИ РИКИ ДА ГО ЗНАЕТЕ ОСТАВИ БОКО КАКВО ВИ ЗАНАСЯ!

    13:23 14.09.2025

  • 24 Буха ха

    16 1 Отговор
    Тулупа е олицетворение на благородния, фин, културен, образован, вежлив, елегантен европеец. Щях да пиша и деликатен, но реших да не прекалявам.

    13:23 14.09.2025

  • 25 пешо

    20 1 Отговор
    какво прави тиквата на откриването , почти цялото герб на снимката

    13:23 14.09.2025

  • 26 Ха..ха..ха

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бойко Борисов съм":

    Освен по кражби и по простотия Бойко Борисов е на първо място.

    13:23 14.09.2025

  • 27 Промяна

    1 21 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ТИ ПЪК КОЙ СИ ЧЕ ШЕ ОБСАЖДАШ ПАРЛАМЕНТА ЧЕ И ЩЕ СЕ РАЗПОРЕЖДАШ БЪЛГАРИЯ ДА НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО

    Коментиран от #80

    13:23 14.09.2025

  • 28 Българите мизерстват

    23 1 Отговор
    За да е пълен зайчарника и да имат хотели и къщи в Барселона.

    13:24 14.09.2025

  • 29 Промяна

    1 14 Отговор

    До коментар #9 от "Бендида":

    9 А ВИЕ КАКЪВ СТЕ

    13:24 14.09.2025

  • 30 ТО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЪТ

    21 0 Отговор
    Води право на фронта в окраина. Да мрем за Зеленски.

    13:24 14.09.2025

  • 31 Тъй, тъй

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бендида":

    Ха,ха смешника е храбрия шивач. 😁

    13:25 14.09.2025

  • 32 БАГЕРИСТ

    20 0 Отговор
    НЯМА ЛОТ ПОСТРОЕН В БЪЛГАРИЯ БОРИСОВ ДА НЕ Е ВЗЕЛ ПАРАТА

    13:25 14.09.2025

  • 33 Промяна

    0 14 Отговор

    До коментар #18 от "Бойко Борисов съм":

    18 Това което лъжете си е платена лъжа 18

    13:25 14.09.2025

  • 34 загрижили са се за вас

    7 1 Отговор
    ПП-ДБ знаят много добре, че преяждането с власт не е здравословно. Да не говорим, че не е и демократично...

    13:25 14.09.2025

  • 35 Ъхъъъъъ

    14 2 Отговор
    да излязат записите, ама още не са излязли нали? Включително и от "значките" на тея от патрулките... А иначе за стотиците престъпления извършени точно от бивши и настоящи ченгета от Русе мълчим нали?

    13:25 14.09.2025

  • 36 Жълтопаветник

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "ЯЗЕ":

    Я , па отидох на жълтите павета да протестирам срещу Боко Тиквата ! Ама, тоя път не ми дадоха никакви пари ! Не ги е срам !

    13:26 14.09.2025

  • 37 ПРИПОМНЯНЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Голуеми фортиции разиграват значи...от ПП! Веднага след като взеха властта 2021, наградиха предишния руски посланик Макаров с най-високия орден за дипломатически представители, «Мадарски конник» 1-ва степен, но връчен му в Москва...., защо? А Бойко изпроводи Макаров, на прощалния прием в руското посолството, като се облечe с тениска.

    Коментиран от #46

    13:26 14.09.2025

  • 38 Там

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    не се появи , прати Данка до Русе като пощенски гълъб и омазаха всичко около другаря му пияндура в желанието да му помагат и чистят маслото ! Една торба с лъжи и тъпни , че и в болница го пъхнаха ! Боко има опит с кръвна , менискуси и какво ли не !

    13:26 14.09.2025

  • 39 Атлантически боклуци

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оди у":

    Пускат ли там?

    13:27 14.09.2025

  • 40 Промяна

    2 21 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е И ОЩЕ 50 ГОДИНИ ДА Е УСПЕШЕН ПОЛИТИК

    Коментиран от #45

    13:27 14.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ама нещо не казва гнидича

    10 0 Отговор
    На къде води и от къде минава "европейския ни път" нали?

    13:29 14.09.2025

  • 43 Лост

    7 2 Отговор
    Този полицай като е толкова зле,защо не го пратиха в София.И някой да каже кой е този доктор дето излекува масивния инсулт на майката на Бургазлиев за една седмица и я показаха даже по телевизията.

    13:30 14.09.2025

  • 44 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "патериците и те с вас":

    41 нещо си се объркал 2025 година е Време е шарлатанията да си ходи 41 Божков вече не плаща

    Коментиран от #50

    13:31 14.09.2025

  • 45 Кой?

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Рекордьора по оставки ли?😄

    Коментиран от #49

    13:32 14.09.2025

  • 46 ПРИПОМНЯНЕ 2

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Кирчо изгони цял взвод от посолството (руското) и накара Митрофанова да се извини с половин уста за "подлоги". Ты помнишь?

    Коментиран от #60

    13:32 14.09.2025

  • 47 35 години, едно нещо

    8 0 Отговор
    Не мога да разбера. Къде точно потъват данъците ни ? Примерно от ДДС и данък сгради ?

    13:32 14.09.2025

  • 48 Хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    В грешка си
    Най най е Пеевски
    ББ е просто да не падне правителството

    Коментиран от #53

    13:32 14.09.2025

  • 49 Промяна

    1 11 Отговор

    До коментар #45 от "Кой?":

    Борисов е отговорен политик

    Коментиран от #54

    13:33 14.09.2025

  • 50 хе хе

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Значи точно за вас е време да си ходите! По-големи шарлатани от вас няма!
    20 млрд. нови дългове и празни приказки за пазара!

    Коментиран от #66

    13:33 14.09.2025

  • 51 Пасмина от "лидери"

    5 1 Отговор
    Отишли естествено с държавна пара в почивен ден снимка да си направят на асфалта и да хапнат и пийнат после

    13:34 14.09.2025

  • 52 БРАВО

    1 8 Отговор
    копейките ВЪН от ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!!!

    13:34 14.09.2025

  • 53 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Хаха":

    Пеевскиима 300 хиляди а Борисов 700 хиляди На нови избори може и да увеличат гласоподавателителите си ЗА другите незнам

    Коментиран от #59

    13:34 14.09.2025

  • 54 Да, спомням си...

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Като го викаха да отговаря в парламента, хващаше правителствения самолет и отиваше в чужбина.

    13:35 14.09.2025

  • 55 копейкин

    3 1 Отговор
    да ВРЪЩА ПАРИТЕ!!!

    Коментиран от #61

    13:36 14.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Истината

    4 0 Отговор
    АКО ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ СА КАТО ТЕБ ЕВРОПС Е ЗАГИНАЛА В ЛЪЖИ

    13:36 14.09.2025

  • 58 Тупан

    3 0 Отговор
    Само критикуваш!
    Хващай европейския път и ни остави на мира!

    13:37 14.09.2025

  • 59 Ем.

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Затова България е най бедна в Европа нали

    Коментиран от #71

    13:37 14.09.2025

  • 60 ПРИПОМНЯНЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "ПРИПОМНЯНЕ 2":

    Хайде на промяната! Насам народе!!!!
    Промяна, промяна, УРА-А-А, смърт на фашизма, свобода на народа!

    Коментиран от #68

    13:37 14.09.2025

  • 61 Виж ти...

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "копейкин":

    Пари ли сте му давали? Не е луд този, който яде баницата...😄

    13:37 14.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Контрол

    3 3 Отговор
    Според мен г-н Борисов не е в състояние да направи нищо смислено за България ,защото го контролират от Отворено общество.

    13:38 14.09.2025

  • 65 Мутренски номера

    2 1 Отговор
    Нали ти си ги отглеждаш, за да плашиш хората, които уж браниш. Същото беше с Волен и Атака.

    13:38 14.09.2025

  • 66 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "хе хе":

    Шарлатанията свърши не разбра ли Божков не плаща Спец съд закрит дела за олигарси няма Шар.атаните се постараха да ги закрият Борисов и Пеевски имат 1 милион гласоподаватели а може и повече Това е Останалото са лъжи на шепа викачи А и София не е България викачите кога ще го разберете И още нещо ТУК живеят още много други българи освен вие тълпата търкарящи се

    Коментиран от #72

    13:39 14.09.2025

  • 67 галата

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "здравка клинчева":

    то и тук е така ,портних обикаля с данчо салфетката и натискат кметовете на герб,след като дънката преби портних в Капитан Кук и буци не го защити ,сега оня бачка за врага му

    13:39 14.09.2025

  • 68 кой разбира тука спира

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    айде сичките след мене!!!

    13:39 14.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Доктор

    5 1 Отговор
    Във всяка нормална държава това нещо отдавна щеше да е в затвора.

    13:41 14.09.2025

  • 71 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Ем.":

    България е богата държава Където и да погледна все изобилие виждам А останалото са мантри за заблуди Всеки има по 2 коли поне ПО морето препълнено беше сега Купуват се апартаменти Магазините пълни

    Коментиран от #83

    13:41 14.09.2025

  • 72 Край на врътката с мъртвите души

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Промяна":

    Като падне правителството ще има и поправки в Изборния кодекс.

    Коментиран от #85

    13:42 14.09.2025

  • 73 Никой

    4 0 Отговор
    Има самочувствие - но няма покритие - сладко е да ти викат Генерал - но ти си просто друга форма.

    Да се махне навреме е хубав вариант - ще стане като Мусолини - но като е тръгнал - не в буквален смисъл - просто ще се разсъхне по забравата на хората.

    Верно - че е опиянен. Да врътка тениски от 2 лева. Като небрежно.

    13:42 14.09.2025

  • 74 Възраждане са помияри

    4 3 Отговор
    Да ви го на....я на европейския път

    13:43 14.09.2025

  • 75 Мнозинството няма да допусне

    4 0 Отговор
    Вота на недоверие да влезе в зала. Бабка ще ги спаси с някои хитрини. Нямат си вяра сами на себе си нито дори на пееффски.

    Коментиран от #100

    13:43 14.09.2025

  • 76 Буци

    4 1 Отговор
    Скъпо платен европейски път

    13:44 14.09.2025

  • 77 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бойко Борисов съм":

    ...бандити, мошеници и лъжци не строят и не изграждат. ГЕРБ и Бойко Борисов са ФЕНОМЕНИ в Българската История, а кирчо и кокорчо са пълни некадърници с голямо самочувствие и "харвардски дипломи". За това нищо не могат да създадат, а са прегърнали лозунга за промяна....Стига с тази „ПРОМЯНА“!!! КОЙТО иска промяна да си смени най-добре половата ориентация и белким се успокои.
    От НЕКЪДЪРНИЦИ, само промяна може да се очаква, защото е лесно, а за „.......Европейското Развитие на България“ трябва акъл и работа.

    13:44 14.09.2025

  • 78 Казуар

    4 3 Отговор
    Бойко, голям европеец си като построи спешно газопровод на диктатора Путин и каза, че за да подкрепиш Украйна все едно да купиш фабрика на 8 срещу 9 септември 1944 г.

    Коментиран от #90

    13:44 14.09.2025

  • 79 Еврика

    2 0 Отговор
    Това и децата го знаят !

    13:45 14.09.2025

  • 80 Щом питаш ще ти кажа

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Аз избягах и отидох в бяла европейска държава, заради герберския рекет който налагаше управлението на Борисов.

    13:45 14.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Всъщност.....

    7 1 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    България беше окрадена от Борисов, а се я доограбва протежето му Желязков.

    13:48 14.09.2025

  • 84 Тоя Умря !

    6 1 Отговор
    Тоя Умря !

    Но Пръднята му !

    Още Мирише !

    13:48 14.09.2025

  • 85 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Край на врътката с мъртвите души":

    Незнам нищо за това но видях с очите си как едно политическо КС назначи едни измамници даже едни бюлетини скри изхвърли законно избрани депутати за да рушат държавата ни Това видях АЗ 10 %праг за влизане в парламента и гласуване за личности и без ала бала

    Коментиран от #98

    13:50 14.09.2025

  • 86 Хе-хе

    5 0 Отговор
    Ех, болшая излагация стана с това Русе! И аз, като възрастен гражданин, враждебно настроен към , заради пакостите, които вършат постоянно пьрво се подведох по емоционалните експлозии на Дани Митов в пряк ефир! Хулигансващи нападнали висшия полицай и той бере душа в реанимацията! Но излязоха подробности и младежите може да ги порицавам, но истината ми е по скъпа! Едно време в Герб имаха един Дани Кирилов! За една нощ написа конституция! Сега друг Дани върши чудеса, като за 1 ден разви три версии, всички достоверни! Първо оповести, че човекът му е нападнал към 5 сутринта, отивайки на фитнес!!?

    13:50 14.09.2025

  • 87 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Спит наш хлопчик у дороги, снятся хлопцу перемоги.
    Влизаме в дълговата спирала на ЕС. Тоя път е разбит и пълен с дупки, в бюджета

    13:52 14.09.2025

  • 88 факуса

    5 1 Отговор
    да тулуп продажен,именно за ВАШИЯ европейски път,който обаче е само ваш и в вреда за народа

    13:52 14.09.2025

  • 89 виктория

    4 1 Отговор
    пътя на мафията ли наричаш европейски,еднокнижнико!!

    13:52 14.09.2025

  • 90 Той Бойко

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Казуар":

    каза, че ЕС е прежалил Крим и странно, никой не се възмути от това признание! Докато президента всеки ден го питат Чий е Крим!

    13:55 14.09.2025

  • 91 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оди у":

    ти оди ли у европа щот тук не е европа коят требеше да е

    13:56 14.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ежко

    3 1 Отговор
    И това до казва човека, който издигна корупцията до невиждани висоти!Пука ми за "европейския път", ако такива като вас ще ни водят!Но...май европейският път ще си измени траекторията, като Урсулите,Боковците и Деляновците отидат в панделата.И няма да е по-малко европейски!

    13:57 14.09.2025

  • 94 Един

    3 0 Отговор
    Как да обасниш на престъпна мутра, че Еврото не е европейски път, а път към дъното!!!

    13:57 14.09.2025

  • 95 Ти си

    3 0 Отговор
    Ако европейският път е пътя на ГЕРБ - не благодаря !

    А от думи като европейски път , евроатлантически ценности и демократични промени ми се повръща ..

    13:58 14.09.2025

  • 96 ???

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    От блатник акъл - ???
    По-добре водка с антифриз !!!

    13:58 14.09.2025

  • 97 Ха-ха-ха

    1 3 Отговор
    Всеки нормалномислещ ще протестира срещу европейския ни път като гледа до къде този път докара Франция , Германия , Италия.

    13:58 14.09.2025

  • 98 Така ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Промяна":

    Това го казваш ти! А аз видях, че нищо не последва от проверката на КС, освен разместването при депутатите, а фалшифицирането на изборни резултати е престъпление!

    13:58 14.09.2025

  • 99 Тиква

    3 3 Отговор
    И европейското ви крадене.

    14:00 14.09.2025

  • 100 Това не е шега

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Мнозинството няма да допусне":

    Има мнения да не се допусне вота на недоверие за разглеждане в НС.

    14:01 14.09.2025

  • 101 Гарантирано от Герб

    3 1 Отговор
    Абе верно ли, че другата седмица почва ремонта на магистрала Европа

    14:02 14.09.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Възраждане

    1 2 Отговор
    Ние НЕ сме срещу ЕС,,$ и € , протестираме защо надниците са добри.
    Никой от нас не иска дървени Кен Ефи, руски конц лагер, рубли, робство и Фашистки кремълски МИР

    14:06 14.09.2025

  • 104 Тази магистрала

    1 1 Отговор
    Ще е магистрала към ада. Жалко, че ще го разберем след време и тогава ще е късно.

    14:08 14.09.2025

  • 105 Maнчо

    1 0 Отговор
    Боко-евролиберашният пе..,пардон атлантик!

    14:12 14.09.2025

  • 106 Кьовеши

    0 0 Отговор
    ......

    14:13 14.09.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 БАЦЕ ,..ЗЕМИ СЕ УРЪЦЕ

    1 0 Отговор
    За Сите протестиращи ко- пейки, ху--- ЙЛОфилки, шумкаре , кас- кети, Ми-- Нети я карайте по демократичните" правила и закони на Фюрера пеДо-фил и Москалбад!
    Протест-- Белене!
    Безредици -- при Кобзон!
    Чужди знамена--- Предатели на Родината!
    Сите от Опозицията --- паднали от терасите
    И...те так.а.
    РУСКИ МИР
    Хехехехехехе

    14:14 14.09.2025

  • 109 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    да,най,най,най простия който ни е управлявал!!

    14:14 14.09.2025

  • 110 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Па ако намериш политик с откъснат бъбрек и счупена глава

    14:15 14.09.2025

  • 111 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Какъв европейски път, те ти Париж , те ти Лондон кой път да хващаш?!?!?!?!

    14:15 14.09.2025

  • 112 Наглост ГЕРБерастка

    1 0 Отговор
    С "Израждане" е с лудия Копейкин се пррегърна ит, ти, мутро СИКаджийска и знаков престъпник от подземния свят, не ПП и ДБ! Ти се прегърна с лудия кремълски лакей Копейкин! Впрочем, я по-добре да озаптиш фъфлещата ти жрица от политическото Околовръстно - Диловия грозен номад, дето е преминал през повече партии, отколкото магистралните жрициж са преминали през турски тирове! Да озаптиш и Къдравата, дето я сложи за вътрешен министър, а тя всеки ден те прави за срам и резил! Така де, в ПП и ДБ няма пелтеци и министри с къдрици!

    14:16 14.09.2025

  • 113 иZражданаски вой

    0 0 Отговор
    Е, ние очаквахме да разпънат палатки срещу парламентЯ и БНБ, да сложат на тях по една петолъчка и да бранят там бг лев. Пък те...

    14:19 14.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове