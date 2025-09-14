Борисов: "Възраждане" протестират срещу европейския ни път

"Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Тяхното лицемерие е в това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Техният план е да разрушат, без да знаят какво да съградят. Те отиват на протест и се сбиват помежду си. Какво правителство ще съградят?!" Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на откриването на последния участък от магистрала "Европа“.
Борисов отново коментира побоя над шефа на полицията в Русе. "Не само началник на полицията. Ако намериш всеки един гражданин, с откъснат бъбрек и счупени ребра, пребит, ще се изкажеш емоционално. Органите на реда в Русе избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се остави в съдебна фаза процесът", коментира Борисов.
За последния участък на магистрала „Европа“, Борисов каза: „С тази магистрала ви зареждаме в Европа, в Шенген. Министрите правят чудеса от храброст“.
