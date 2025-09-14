Новини
Румен Христов: Подкрепата на „ДПС-Ново начало” е много важна за правителство на малцинството

14 Септември, 2025 20:03, обновена 14 Септември, 2025 19:11

  • румен христов-
  • сдс-
  • политика

Проруски сили може да окажат отпор срещу еврото, смята лидерът на СДС

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сезонът ще бъде тежък, особено по отношение на приемането на еврото. Ще има и отпор, може би от проруски сили, но страната ни очаква и много положителни промени.

Това каза пред NOVA председателят на СДС Румен Христов. Христов изрази мнение, че няма риск от сътресения за кабинета при петия вот на недоверие.

„Ние сме свикнали вече с тези вотове, така че, да, очакваме го. Той беше заявен, а и такива действия са в правото на опозицията. Няма как да мине, гласовете, които получават – 135 гласа подкрепят правителството, а 105 са тези, които са против. Не е достатъчно. А тук идва и въпросът – какво правим, ако този вот мине. Каква би била алтернативата, кое ще бъде управлението?”, каза Христов. Той заяви, че нужните дискусии и процедури са вече проведени, макар и не без разногласия по дадени обществени теми.

„Упрекват ни, че хора са назначени твърде бързо на дадена позиция – например каквато е заместник-омбудсмана. По отношение на главния прокурор – още преди време беше обявено, че старият висш съдебен съвет не бива да избира нов прокурор. Все още се чака да се издигне нов съвет, стараем се да има баланс по въпроса”, обясни той. По думите му, от политическите сили в момента трудно може да се сочат губещи - защото в момента парламентът работи, а има и стабилно правителство.

„Подкрепата на „ДПС-Ново начало” е много важна при ситуация на правителство на малцинството. Може би това донякъде институционализира ситуацията, макар че не участват в управлението. Колегите имат своите аргументи по дадени теми и свободата да ги изразят от трибуна”, каза Христов и подчерта, че на политическата сцена от огромна важност е рационалното и премерено вземане на решения.

„Всеки има своя мисия и идеология, която трябва да се отстоява, но когато няма алтернатива, трябва да има и компромиси. Ние сме длъжни да работим в коалиция и да се борим за стабилност”, каза Христов. Той определи Даниел Митов като добър избор за поста министър на вътрешните работи и подкрепи действията му като ресорен министър. Според Христов няма възможност за оттеглянето му от поста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе плужек

    27 1 Отговор
    Да се скриваш герберастка изтривалка.....

    Коментиран от #17

    19:13 14.09.2025

  • 2 ТОЯ Е ЕДИНСВЕНИЯ СДСАР

    20 0 Отговор
    Който има пари за костюм. А крадяха милиони, майна.

    Коментиран от #5

    19:14 14.09.2025

  • 3 обективен

    19 1 Отговор
    Няма герберистки оклук на високо ниво който да не е за 50Г. в затвора ,а този е за сто !!

    19:18 14.09.2025

  • 4 Хипотетично

    11 4 Отговор
    Вотовете на недоверие повишават цената на ДПС НН за гласуването в НС и ПП правят лична услуга на началника Делян Пеевски, да се пазари ефективно за свои назначения на всякакви постове.

    19:19 14.09.2025

  • 5 Щото тоя кърлеж

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЯ Е ЕДИНСВЕНИЯ СДСАР":

    се закачи за тиквата😡😡😡

    19:19 14.09.2025

  • 6 Помак

    14 0 Отговор
    Румене ,Говориш неща против демократичните устои.. с тези думи събаряне държавността ! ..дано има възмездие за вас ..пробийте ни !

    19:22 14.09.2025

  • 7 гост

    11 1 Отговор
    Човекът - партия отново се изОка дебело по въпроса!

    19:25 14.09.2025

  • 8 ПОМНИМ КАК

    6 0 Отговор
    СЕ ПЕНЕХА ТЕЗИ ОТ ПА ДЪЦИ КОГАТО КАЗАХА ЧЕ ШИШИ ЩЕ Е ШЕФ НА ДАНС 2014г , ДНЕС У КРАКАТА МУ СЕ ВАЛЯТ................НИзКИ ДУШИЦИ

    19:27 14.09.2025

  • 9 А ти

    6 0 Отговор
    си много важен за тъпи манипулации , на които никой не вярва ! А тази тъпотия , разделение и определение на "малцинство" е за Европейския съд ! Погледни само , колко от тези , наричащ ги малцинство , имате у герб ? Е , скрито и подмолно , както всичко в шайката ви .

    19:29 14.09.2025

  • 10 ИСТИНАТА

    7 0 Отговор
    Този Румен Христов и Александър Йорданов са най-големите пом-ияри от старото СДС. И двамата целуват зад-ника на комуниста руски орденоносец ТУ ТУ Борисов!

    19:34 14.09.2025

  • 11 Муткурова , Пазарджик

    7 0 Отговор
    Румен българо увиеца на СДС ..СДС ..СДС ..така викахме и подскачане..

    19:35 14.09.2025

  • 12 Някой не е в час

    2 1 Отговор
    Нещо се обърка г-н Христов. НН не подкрепя, а управлява! И това се усеща във всички сектори, защото се работи за хората.

    Коментиран от #13

    19:35 14.09.2025

  • 13 безпартиен

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой не е в час":

    Така се работи за хората,че даже и имената на хората знаем!

    19:39 14.09.2025

  • 14 Гост

    4 0 Отговор
    Кой те подкрепя тебе бе, муньо? Ти си незначителен субект, пуснат до кацата с медал компромисно и винаги трябва да питаш преди да бръкнеш. А шардена на новото начало си управлява еднолично, без въобще да те подкрепя, нито да те пита каквото и да било

    19:39 14.09.2025

  • 15 Румен

    4 0 Отговор
    Как бе пропилян шансът България да е нормална държава !!!! Ето така с продажници, мекерета, крадци и дребни души като този пишман демократ !!! Жялко, много жалко !!!

    19:39 14.09.2025

  • 16 Ще се надупим вика

    4 0 Отговор
    На Пеевски. Няма как. Ние сме истински мъже.

    19:40 14.09.2025

  • 17 Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе плужек":

    Никога нищо реално не работил този в живота си. Цял живот на държавна хранилка и хоп Христов е мастит милионер.

    19:41 14.09.2025

  • 18 Ще се надупим вика

    4 0 Отговор
    правителството на малцинството дЖилезку ши браним

    19:41 14.09.2025

  • 19 Ще се надупим вика

    4 0 Отговор
    Ние сме свикнали вече.....

    19:42 14.09.2025

  • 20 Отвратително е

    4 0 Отговор
    Да гледаш хора без абсолютно никаква съвест!

    19:46 14.09.2025

  • 21 По важно е, че всички тези

    4 0 Отговор
    135 гласа които подкрепят правителството, нямат и 15% обществена подкрепа реално и са в ситуация на диктатура на малцинството. Диктатура над народа! И идеално го осъзнават, но продължават нагло да дерибействат и да се гаврят с хората

    19:47 14.09.2025

  • 22 Браво

    5 0 Отговор
    Този ени...чар по пускат да говори винаги ,когато ще има вот на недоверие,за да защити тандема Маг..нит.а- Ме.си.И затова от говорене и подмаз..ване получата милио..ни.Срамна работа.

    19:48 14.09.2025

  • 23 безпартиен

    2 0 Отговор
    Как се става милионер от политика! Това трябва да е заглавието на книгата ,но няма желаещи "писатели"!

    19:58 14.09.2025

  • 24 Мирчо Спасов Христов

    0 0 Отговор
    СДС-то ми може и без ДПС.
    Да живее ДС

    20:01 14.09.2025

  • 25 Тити

    2 0 Отговор
    Ама разбира се мафията се подкрепя.

    20:17 14.09.2025

  • 26 Човека е прав

    0 0 Отговор
    У нас има силен отпор от проруски сили и партии.

    20:17 14.09.2025

