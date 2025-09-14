Румен Христов: Подкрепата на „ДПС-Ново начало” е много важна за правителство на малцинството

Сезонът ще бъде тежък, особено по отношение на приемането на еврото. Ще има и отпор, може би от проруски сили, но страната ни очаква и много положителни промени.
Това каза пред NOVA председателят на СДС Румен Христов. Христов изрази мнение, че няма риск от сътресения за кабинета при петия вот на недоверие.
„Ние сме свикнали вече с тези вотове, така че, да, очакваме го. Той беше заявен, а и такива действия са в правото на опозицията. Няма как да мине, гласовете, които получават – 135 гласа подкрепят правителството, а 105 са тези, които са против. Не е достатъчно. А тук идва и въпросът – какво правим, ако този вот мине. Каква би била алтернативата, кое ще бъде управлението?”, каза Христов. Той заяви, че нужните дискусии и процедури са вече проведени, макар и не без разногласия по дадени обществени теми.
„Упрекват ни, че хора са назначени твърде бързо на дадена позиция – например каквато е заместник-омбудсмана. По отношение на главния прокурор – още преди време беше обявено, че старият висш съдебен съвет не бива да избира нов прокурор. Все още се чака да се издигне нов съвет, стараем се да има баланс по въпроса”, обясни той. По думите му, от политическите сили в момента трудно може да се сочат губещи - защото в момента парламентът работи, а има и стабилно правителство.
„Подкрепата на „ДПС-Ново начало” е много важна при ситуация на правителство на малцинството. Може би това донякъде институционализира ситуацията, макар че не участват в управлението. Колегите имат своите аргументи по дадени теми и свободата да ги изразят от трибуна”, каза Христов и подчерта, че на политическата сцена от огромна важност е рационалното и премерено вземане на решения.
„Всеки има своя мисия и идеология, която трябва да се отстоява, но когато няма алтернатива, трябва да има и компромиси. Ние сме длъжни да работим в коалиция и да се борим за стабилност”, каза Христов. Той определи Даниел Митов като добър избор за поста министър на вътрешните работи и подкрепи действията му като ресорен министър. Според Христов няма възможност за оттеглянето му от поста.
