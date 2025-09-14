Новини
Росен Плевнелиев: Противопоставянето днес е между демократи и популисти

14 Септември, 2025 21:26, обновена 14 Септември, 2025 20:31 1 052 86

  • росен плевнелиев-
  • президент-
  • политика

Президентът е длъжен да подкрепи управление, което има нови идеи за подобряването на състоянието на страната, смята бившият държавен глава

Росен Плевнелиев: Противопоставянето днес е между демократи и популисти - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хората трябва да знаят истината – има много манипулации. В конкретен случай – секретарят на НСО показва справка за даден екип, след това излизат още и още нови справки, но никой не ги предоставя на медиите.

Така бившият президент на Република България Росен Плевнелев коментира опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО.

В ефира на NOVA Плевнелиев обясни, че в подобни моменти се движат не служители на НСО, а екип на президента, заедно с неговите съветници.

„В конкретния случай говорим за събитие във Варна, на което е трябвало да присъства президентът Радев. През 2014, аз, с целия си екип се движех – това е мой екип, съветници, заедно със секретарите. Събитието беше извънредно, а това, което показа съветникът на президента днес не беше такава справка”, каза още Плавнелиев. Той подчерта и че по времето, в което е изпълнявал длъжността, атаките към институцията са били доста по-силни, отколкото в момента.

„Редно е да проверим и сравним фактите. Има достатъчно справки от службата за охрана. Президентът е самостоятелен център във властта, но трябва да работи с всички”, обясни още той. Нов политически проект или извънредна нестабилност в страната обаче Плавнелиев очерта като начин за борба за тази власт.

„Изходът от тази борба е в ръцете на гражданите и в това да са научили, че противопоставянето днес е между демократи и популисти”, каза още той. Дългосрочните липси на назначения за постове като посланици, или председатели на ДАНС Плевнелиев определи като „скандални”.

„Имаше много трудни години за страната. Имаше искане на оставки. Дори и тогава нямаше такива забавяния – но когато дойдат нови управляващи, те имат наистина добри идеи по някои направления. Президентът е длъжен да ги подкрепи”, каза още Росен Плевнелиев.

„Президентът е един – и за опозиция, и за управляващи. Радев обаче не разбира това”, добави той. По повод на арестите на високопоставени лица от последните месеци, Плевнелиев припомни и ареста на лидера на ГЕРБ – Бойко Борисов. Това действие той определи като незаконно.

„Сякаш се е изградила домова книга за подобни сценарии – встъпваш на длъжност, арестуваш опонента, създаваш свои канали за информация. Надявам се България да не достигне до такъв момент”, каза Росен Плевнелиев.

Целия разговор вижте във видеото.

Източник: nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 27 гласа.
  • 1 Майна

    64 2 Отговор
    Ти си демократ, а?
    Тръмп обяви война на демократите
    Сега ще видите!

    Коментиран от #23, #62

    20:34 14.09.2025

  • 2 Да,бе

    65 0 Отговор
    А у нас противопоставянето е между комсомолски и партийни секретари...На Партията...

    20:34 14.09.2025

  • 3 Ей тоя ми липсваше

    60 2 Отговор
    Развалихте ми неделята, довечера ще сънувам кошмари, как жената ме млати с Чехъла.

    20:34 14.09.2025

  • 4 Файърфлай

    56 4 Отговор
    Те го те,ДКМС-то,отново на първа линия.Сърпове и чукове стърчат от главата му

    20:34 14.09.2025

  • 5 ЧЕХЛЮ некадърник

    55 2 Отговор
    СИНОПТИЧКИН не става даже и за популист...

    20:35 14.09.2025

  • 6 БОЗА

    56 2 Отговор
    Още един хелминт изпълзя с акъли...байгън бе-имайте малко милост... ;-Х

    20:35 14.09.2025

  • 7 А врачките

    49 1 Отговор
    и комсомолците кога ще дават отчет за заграбените милиарди ?

    20:35 14.09.2025

  • 8 Този го...

    49 2 Отговор
    бях отписал от живите. Защо ни напомняте за това недоразумение Плюнчо?

    20:35 14.09.2025

  • 9 Майна

    50 2 Отговор
    Значи обявяваш Тръмп за популист?
    Да ти кажа, че е много злопаметен..

    20:35 14.09.2025

  • 10 няма такава гнус

    63 1 Отговор
    Това е най-долният политик от основаването на държавата ни !!

    Коментиран от #17, #78, #82

    20:36 14.09.2025

  • 11 От магаре

    44 1 Отговор
    акъл не....

    20:36 14.09.2025

  • 12 Това нищожество

    52 1 Отговор
    за какво го давате?

    20:37 14.09.2025

  • 13 Съдията

    50 1 Отговор
    Магарето на Тиквата пак реве. Тихо бре, Банов, тихо, че синоптичката те чака с точилката!😂

    20:37 14.09.2025

  • 14 Е РОСЕН БАНОВ

    35 1 Отговор
    О Т В Р А Т .

    20:37 14.09.2025

  • 15 клета БЪЛГАРИЯ и тоя ни беше шеф лееее

    50 1 Отговор
    тая мишка е срам за държавата и норода ни, че и президент ни беше голям срам за БЪЛГАРИЯ

    20:37 14.09.2025

  • 16 Леко с роклята ми

    32 1 Отговор
    НеолибераζΤчето Росен Банов
    си направи сутрешната intimna причеζΚα
    и тръгна по студиата да мяΥκα.

    20:37 14.09.2025

  • 17 Майна

    27 0 Отговор

    До коментар #10 от "няма такава гнус":

    Не знам...
    Кой е по- , по- , най- - борбата за приза е голяма

    20:37 14.09.2025

  • 18 az СВО Победа80

    32 1 Отговор
    Накратко:

    Грешка!

    Противопоставянето е между ултралиберали, слуги на Брюксел и Лондон и консервативните здрави антифашистки сили...

    20:38 14.09.2025

  • 19 Леле

    38 1 Отговор
    Излезе поредната мижитурка.Поредната Роска.Като сложим и Тагаренко,картинката е пълна.Все любимци на народа!

    20:38 14.09.2025

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    37 1 Отговор
    А бе помак некадърен, кой ти е дал право да определяш кое е демокрация и кое популизъм?!

    20:38 14.09.2025

  • 21 Йеронимус БОШ

    38 1 Отговор
    Защо , щом е толкова умен и успешен този мъжага Росен , неговия началник Бойко , не го предложи за втори мандат ?

    20:38 14.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 моля моля

    37 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    тоя чехлю е една мишка тоя не знае какъв е но го бяха напраивли президент и сега взема една яка пенсия место да лежи във затвора или при чеушеско

    за жалост е още жив

    20:38 14.09.2025

  • 24 РОСЕ РОСЕ ОХ

    23 1 Отговор
    НЕСИ ДОБРЕ МОМЧЕ

    20:39 14.09.2025

  • 25 Караджата

    18 1 Отговор
    Така наречените демократи са истински леви популисти

    20:39 14.09.2025

  • 26 Зайо Байо

    26 1 Отговор
    За този ли , Бойчо каза паметната фраза - и МАГАРЕ да сложа , ще го изберат !

    20:39 14.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕееееееееТо го бееее

    22 0 Отговор
    Този цифкин и той се появи! Избърши си човката, че пак е протека слузесто несакомо нагло!

    20:40 14.09.2025

  • 29 може го плюете ама мишката ви мина с 200

    20 2 Отговор
    обаче тая мишка от снимката си купи къща в гърция с български пари от ваще

    Коментиран от #41

    20:41 14.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абракадабър

    22 0 Отговор
    За своите 5 години мандат , Плевню , не може да види корупцията , рекета , авторитарността , простащината , с които ГЕРБ управляваше , така ли ? Дума не обели за всичко пошло и корумпирано , което ни заобикаляше.Сляп ли е бил ? Къде е живял ? В България ли ?

    20:42 14.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чеп

    10 0 Отговор
    Освен популисти в БГ други няма

    20:43 14.09.2025

  • 34 Тореро

    19 0 Отговор
    Пак изпълзя,тоз червей..

    20:43 14.09.2025

  • 35 ганев

    13 0 Отговор
    ...АПАА...ПЛЯВАТА

    20:43 14.09.2025

  • 36 Марио

    9 1 Отговор
    Каква е разликата? Все търгаши.

    20:43 14.09.2025

  • 37 Перо

    18 1 Отговор
    Тоя унтерменш кога ще си сложи БГ значка и ще изхвърли пиринча на ционисткия режим от Киев, от ревера на сакото?

    20:43 14.09.2025

  • 38 ганев

    5 0 Отговор
    ..СЕ ИЗКОРЕНЯВА...ДО КОРЕН

    20:44 14.09.2025

  • 39 пешо

    25 0 Отговор
    срам ме е че това недоразумение ми е бил президент

    20:44 14.09.2025

  • 40 Йеронимус БОШКЕ

    13 0 Отговор
    Защо , щом е толкова Умен и Успешен този Росен , неговия началник Б0йк0 , не го предложи за втори мандат ?

    20:44 14.09.2025

  • 41 И това е похвално

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "може го плюете ама мишката ви мина с 200":

    Така ли ?

    20:45 14.09.2025

  • 42 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 0 Отговор
    Заради такива народа се обезвери и вчера бяхме на протеста 370 човека.

    20:46 14.09.2025

  • 43 СЛОНА

    12 0 Отговор
    ЗАМИНАВАЙ В ПЛЕВНЯТА ,ЧЕ НЯМАШ ДУМАТА!!!

    20:47 14.09.2025

  • 44 Ало - Ало.....

    20 0 Отговор
    Този човечец не беше президент , а една жалко-комична КАРИКАТУРА !
    Вижте отношението и мнението на обикновените хора за него и ще разберете защо !

    20:47 14.09.2025

  • 45 Абе Факти

    15 1 Отговор
    Защо тровите хубавият неделен ден само с гадни подлизу....р....
    ковци .....Малко ли бяха другите ами трябваше и на банов физиономията да виждаме

    20:49 14.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 1488

    7 0 Отговор
    значи е между демократи и баш демократи

    20:50 14.09.2025

  • 48 Абракадабър

    10 0 Отговор
    Защо видния ГЕРБер Антон Тодоров озаглави една своя книга така - Бойко , Росен , Цецо и ШАЙКАТА ГЕРБ ?
    А де ! Защо ли ? Какво ли е имал предвид ?
    А и думата ШАЙКА звучи много престъпно-мафиотски май , нали ?

    20:51 14.09.2025

  • 49 Още новини от Украйна

    19 0 Отговор
    Мисирките яко са закъсали, щом отново извадиха това същество.

    20:51 14.09.2025

  • 50 Бедни и богати

    9 0 Отговор
    Противопоставянето е между бедни и богати! За това жена харчи месечно за фризъор пет бона.

    20:54 14.09.2025

  • 51 доктор ОХ боли

    14 0 Отговор
    Росен - бившия комсомолски секретар ,сега ни поучава кое е добро и кое лошо ли ? Има ли сурат , за да го прави ? Още повече , че беше наведен слуга на един бай Ганьо , като БОРИСОВ !
    А това е една лоша , много лоша атестация за лична морална хигиена !

    20:55 14.09.2025

  • 52 тиквенсониада

    11 0 Отговор
    ШАЙКАТА герб !

    20:56 14.09.2025

  • 53 СЕЛЯНИН.

    13 1 Отговор
    АИДЕ и тоя Шапшал го сервираха за Капак в края на деня!

    20:57 14.09.2025

  • 54 Майк Алън Патън

    12 0 Отговор
    Р0сене , не говори бе човек , не ти е силата явно. Пък и няма смисъл от това какво казваш !

    20:58 14.09.2025

  • 55 Тая въшка ако

    11 0 Отговор
    не употреби термина "популисти" значи нищо не е казала.

    20:59 14.09.2025

  • 56 Помак

    4 0 Отговор
    П Ко пко ...,за чп не ставаш..муал

    21:00 14.09.2025

  • 57 э абаротное

    9 0 Отговор
    Искам да питам Плевнята - нищо нередно , неправилно , неморално , нечестно ли не вижда в това , което прави Бойко и неговата група , наречена ШАЙКА ?
    Защото по думите му се разбира , че Радев е лош , а Бойчо - красив , велик , честен , гениален !

    21:01 14.09.2025

  • 58 демократи и популисти

    9 0 Отговор
    Демократите-нацисти а пък реалистите-популисти. Тоя Плевню съвсем изперка верно. И кое точно на демократите им е демократичното?

    21:02 14.09.2025

  • 59 Десислава Банова

    9 0 Отговор
    Росене, след като измиеш чиниите да пуснеш една прахосмукачка!!! Стига си се правил на шут пред телевизора, къщната работа не чака!!!

    21:02 14.09.2025

  • 60 нннн

    10 0 Отговор
    Противопоставянето днес е между 2-та пола и 72-та пола. Чехлите са за тъпчене.

    21:03 14.09.2025

  • 61 Нищо не му се

    9 0 Отговор
    Разбира на тоя. Кви бръмбари в главата има, само той си знае.

    21:05 14.09.2025

  • 62 По-точно

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Споровете са мужду пишман демократи и псевдо демократи

    21:10 14.09.2025

  • 63 батСали

    5 0 Отговор
    ... каза чехлю и зарови нос в деколтето на синяПичката....

    21:10 14.09.2025

  • 64 Ъхъъъъъ

    5 0 Отговор
    встъпваш на длъжност, арестуваш опонента, създаваш свои канали за информация.... А в САЩ не е ли и по брутално? А в Израел в Кнесета как е? А? Не само "парламента" може да отстранява депутати и да ги вкарва в затвора без съд и присъда, но и от гражданство да ги лишава в тази нацистка държава. Ама иначе била демократична нали? И впрочем е време Плевню да осъзнае че трябва да си затваря човката когато няма какво да каже

    21:11 14.09.2025

  • 65 дедо

    5 0 Отговор
    чехло, а ти си поглога, чехълче, амеба, от къде изпълзя!?

    21:12 14.09.2025

  • 66 Хахаха

    7 0 Отговор
    Противопоставянето днес на нормални хора и откачалки. Плювньо е от ненормалните глисти, глобалист фашисти

    21:12 14.09.2025

  • 67 Гост

    7 0 Отговор
    Това че някой има различно мнение от твоето, и държи на него, лошо ли е. И между другото ти си най слабия президент. Бойко и кой ли не те комадореха

    21:12 14.09.2025

  • 68 Анонимен

    5 0 Отговор
    Къде изчезнаха републиканците?

    21:15 14.09.2025

  • 69 Още малко....

    7 0 Отговор
    А "демократите" не могат да са популисти нали? Те са само честни атлантически нацисти нали ? ...А относно еврото ама хич на 100% не е популизъм ? Ама хич....

    21:16 14.09.2025

  • 70 Пълно право има

    4 0 Отговор
    администрацията на президента да си реши да не ползва вече услугите на НСО. Бойчо когато охраняваше Сакскобурготски да не би случайно на щат в НСО да беше? Я си спомнете! А после когато мутри охраняваха самият Борисов помните ли?

    Коментиран от #83

    21:22 14.09.2025

  • 71 А Плевню като щяха

    8 0 Отговор
    НСО да му махат как рева? Помните ли? Аз вика сега с баничарка ли да ходя да си посрещам гостите на летището ......нещастник.....

    21:25 14.09.2025

  • 72 виктория

    8 0 Отговор
    мале,мале!! и това просто момче ни беше президент, лансиран от тиквеника!!

    21:26 14.09.2025

  • 73 Васко Делчев

    6 0 Отговор
    Тоя лумпен защо ни го натрапвате само!!! Какво да ни каже умствено ограничен човек?

    21:29 14.09.2025

  • 74 А в САЩ дали тяхното НСО

    6 0 Отговор
    Пази и слугува на бившите президенти а Плевню ? Дали със служебни автомобили ги разхождат ?

    21:31 14.09.2025

  • 75 Кажи сега Плевню

    5 0 Отговор
    Кво стана с автомобилният клъстър а? ....

    21:33 14.09.2025

  • 76 Кажи сега Плевню

    5 0 Отговор
    Още малко като остарееш НСО-то ли памперсите трябва да ти сменят? А? Полага ли ти се?

    21:35 14.09.2025

  • 77 123456

    4 1 Отговор
    оооо, тая гнида как е зализала лимбата ! Да не тръгва на бой ? Или на ебн?

    21:36 14.09.2025

  • 78 Да попитам

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "няма такава гнус":

    КАКЪВ ПОЛИТИК - ДОЛЕН ЛЯВ СЪЕДИНЕТЕЛ

    21:38 14.09.2025

  • 79 Лена

    2 0 Отговор
    Този комсомолски активист, така и не случи на държава, на която да е президент, нито на жена, годна за управление и езда! Жалко творение на
    пропиляно време и години за страната ни!
    И Росен и Румен, все един дол дренки!

    21:40 14.09.2025

  • 80 Господ да ви съди!

    2 0 Отговор
    И тоя мълчеше като комунист пред разстрел, иначе хората трябвало да знаят истината!

    21:41 14.09.2025

  • 81 популисти нали ?

    3 0 Отговор
    Но иначе не казва колко му е пенсията и колко ни струва издръжката му като "бивш" нали?

    21:42 14.09.2025

  • 82 тоя и дудука

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "няма такава гнус":

    бюреков дето го замеряха с човешки айна...

    21:42 14.09.2025

  • 83 царя

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пълно право има":

    каза че нямало да има материални претенции към България ако вземе властта и като я взе ОГРАБИ и оглозга каквото можа! цар ли е това или най обикновена мижитурка?

    21:45 14.09.2025

  • 84 АБВ

    3 0 Отговор
    Росен Плевнелиев: Противопоставянето днес е между демократи и популисти

    Неее, Росенчо. Противопоставянето днес е между идиоти и реалисти.

    21:46 14.09.2025

  • 85 ганев

    2 0 Отговор
    ..демократ...ХОРАТА ..РАЗБРАХА..ЧЕ ТАЗИ ДУМА ..ОБИДНА..ЗА БЪЛГАРИТЕ...И М....НОСИ САМО...ЗЛИНИ

    21:55 14.09.2025

  • 86 Вършо

    0 0 Отговор
    Имали сме различни президенти, но президиотът Роско е единствен и дано да е неповторим.

    21:58 14.09.2025

