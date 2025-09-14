Росен Плевнелиев: Противопоставянето днес е между демократи и популисти

Хората трябва да знаят истината – има много манипулации. В конкретен случай – секретарят на НСО показва справка за даден екип, след това излизат още и още нови справки, но никой не ги предоставя на медиите.
Така бившият президент на Република България Росен Плевнелев коментира опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО.
В ефира на NOVA Плевнелиев обясни, че в подобни моменти се движат не служители на НСО, а екип на президента, заедно с неговите съветници.
„В конкретния случай говорим за събитие във Варна, на което е трябвало да присъства президентът Радев. През 2014, аз, с целия си екип се движех – това е мой екип, съветници, заедно със секретарите. Събитието беше извънредно, а това, което показа съветникът на президента днес не беше такава справка”, каза още Плавнелиев. Той подчерта и че по времето, в което е изпълнявал длъжността, атаките към институцията са били доста по-силни, отколкото в момента.
„Редно е да проверим и сравним фактите. Има достатъчно справки от службата за охрана. Президентът е самостоятелен център във властта, но трябва да работи с всички”, обясни още той. Нов политически проект или извънредна нестабилност в страната обаче Плавнелиев очерта като начин за борба за тази власт.
„Изходът от тази борба е в ръцете на гражданите и в това да са научили, че противопоставянето днес е между демократи и популисти”, каза още той. Дългосрочните липси на назначения за постове като посланици, или председатели на ДАНС Плевнелиев определи като „скандални”.
„Имаше много трудни години за страната. Имаше искане на оставки. Дори и тогава нямаше такива забавяния – но когато дойдат нови управляващи, те имат наистина добри идеи по някои направления. Президентът е длъжен да ги подкрепи”, каза още Росен Плевнелиев.
„Президентът е един – и за опозиция, и за управляващи. Радев обаче не разбира това”, добави той. По повод на арестите на високопоставени лица от последните месеци, Плевнелиев припомни и ареста на лидера на ГЕРБ – Бойко Борисов. Това действие той определи като незаконно.
„Сякаш се е изградила домова книга за подобни сценарии – встъпваш на длъжност, арестуваш опонента, създаваш свои канали за информация. Надявам се България да не достигне до такъв момент”, каза Росен Плевнелиев.
Целия разговор вижте във видеото.
Източник: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Тръмп обяви война на демократите
Сега ще видите!
Коментиран от #23, #62
20:34 14.09.2025
2 Да,бе
20:34 14.09.2025
3 Ей тоя ми липсваше
20:34 14.09.2025
4 Файърфлай
20:34 14.09.2025
5 ЧЕХЛЮ некадърник
20:35 14.09.2025
6 БОЗА
20:35 14.09.2025
7 А врачките
20:35 14.09.2025
8 Този го...
20:35 14.09.2025
9 Майна
Да ти кажа, че е много злопаметен..
20:35 14.09.2025
10 няма такава гнус
Коментиран от #17, #78, #82
20:36 14.09.2025
11 От магаре
20:36 14.09.2025
12 Това нищожество
20:37 14.09.2025
13 Съдията
20:37 14.09.2025
14 Е РОСЕН БАНОВ
20:37 14.09.2025
15 клета БЪЛГАРИЯ и тоя ни беше шеф лееее
20:37 14.09.2025
16 Леко с роклята ми
си направи сутрешната intimna причеζΚα
и тръгна по студиата да мяΥκα.
20:37 14.09.2025
17 Майна
До коментар #10 от "няма такава гнус":Не знам...
Кой е по- , по- , най- - борбата за приза е голяма
20:37 14.09.2025
18 az СВО Победа80
Грешка!
Противопоставянето е между ултралиберали, слуги на Брюксел и Лондон и консервативните здрави антифашистки сили...
20:38 14.09.2025
19 Леле
20:38 14.09.2025
20 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:38 14.09.2025
21 Йеронимус БОШ
20:38 14.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 моля моля
До коментар #1 от "Майна":тоя чехлю е една мишка тоя не знае какъв е но го бяха напраивли президент и сега взема една яка пенсия место да лежи във затвора или при чеушеско
за жалост е още жив
20:38 14.09.2025
24 РОСЕ РОСЕ ОХ
20:39 14.09.2025
25 Караджата
20:39 14.09.2025
26 Зайо Байо
20:39 14.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЕееееееееТо го бееее
20:40 14.09.2025
29 може го плюете ама мишката ви мина с 200
Коментиран от #41
20:41 14.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абракадабър
20:42 14.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Чеп
20:43 14.09.2025
34 Тореро
20:43 14.09.2025
35 ганев
20:43 14.09.2025
36 Марио
20:43 14.09.2025
37 Перо
20:43 14.09.2025
38 ганев
20:44 14.09.2025
39 пешо
20:44 14.09.2025
40 Йеронимус БОШКЕ
20:44 14.09.2025
41 И това е похвално
До коментар #29 от "може го плюете ама мишката ви мина с 200":Така ли ?
20:45 14.09.2025
42 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:46 14.09.2025
43 СЛОНА
20:47 14.09.2025
44 Ало - Ало.....
Вижте отношението и мнението на обикновените хора за него и ще разберете защо !
20:47 14.09.2025
45 Абе Факти
ковци .....Малко ли бяха другите ами трябваше и на банов физиономията да виждаме
20:49 14.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 1488
20:50 14.09.2025
48 Абракадабър
А де ! Защо ли ? Какво ли е имал предвид ?
А и думата ШАЙКА звучи много престъпно-мафиотски май , нали ?
20:51 14.09.2025
49 Още новини от Украйна
20:51 14.09.2025
50 Бедни и богати
20:54 14.09.2025
51 доктор ОХ боли
А това е една лоша , много лоша атестация за лична морална хигиена !
20:55 14.09.2025
52 тиквенсониада
20:56 14.09.2025
53 СЕЛЯНИН.
20:57 14.09.2025
54 Майк Алън Патън
20:58 14.09.2025
55 Тая въшка ако
20:59 14.09.2025
56 Помак
21:00 14.09.2025
57 э абаротное
Защото по думите му се разбира , че Радев е лош , а Бойчо - красив , велик , честен , гениален !
21:01 14.09.2025
58 демократи и популисти
21:02 14.09.2025
59 Десислава Банова
21:02 14.09.2025
60 нннн
21:03 14.09.2025
61 Нищо не му се
21:05 14.09.2025
62 По-точно
До коментар #1 от "Майна":Споровете са мужду пишман демократи и псевдо демократи
21:10 14.09.2025
63 батСали
21:10 14.09.2025
64 Ъхъъъъъ
21:11 14.09.2025
65 дедо
21:12 14.09.2025
66 Хахаха
21:12 14.09.2025
67 Гост
21:12 14.09.2025
68 Анонимен
21:15 14.09.2025
69 Още малко....
21:16 14.09.2025
70 Пълно право има
Коментиран от #83
21:22 14.09.2025
71 А Плевню като щяха
21:25 14.09.2025
72 виктория
21:26 14.09.2025
73 Васко Делчев
21:29 14.09.2025
74 А в САЩ дали тяхното НСО
21:31 14.09.2025
75 Кажи сега Плевню
21:33 14.09.2025
76 Кажи сега Плевню
21:35 14.09.2025
77 123456
21:36 14.09.2025
78 Да попитам
До коментар #10 от "няма такава гнус":КАКЪВ ПОЛИТИК - ДОЛЕН ЛЯВ СЪЕДИНЕТЕЛ
21:38 14.09.2025
79 Лена
пропиляно време и години за страната ни!
И Росен и Румен, все един дол дренки!
21:40 14.09.2025
80 Господ да ви съди!
21:41 14.09.2025
81 популисти нали ?
21:42 14.09.2025
82 тоя и дудука
До коментар #10 от "няма такава гнус":бюреков дето го замеряха с човешки айна...
21:42 14.09.2025
83 царя
До коментар #70 от "Пълно право има":каза че нямало да има материални претенции към България ако вземе властта и като я взе ОГРАБИ и оглозга каквото можа! цар ли е това или най обикновена мижитурка?
21:45 14.09.2025
84 АБВ
Неее, Росенчо. Противопоставянето днес е между идиоти и реалисти.
21:46 14.09.2025
85 ганев
21:55 14.09.2025
86 Вършо
21:58 14.09.2025