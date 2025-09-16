Ограничават движението в участъци от АМ „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“

Промени в движението се налагат временно по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ на 16 септември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 16 септември от 9 ч. до 19 ч. движението от 33-и км до 34-и км на магистрала „Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента поради асфалтови дейности в участъка на територията на Софийска област.

На 16 и 17 септември през нощта за подмяна на повредени табели поетапно ще бъде ограничавано движението и през двете тръби на тунел „Правешки ханове“ на „Хемус“.

За изпълнение на планираните дейности от 21 ч. на 16 септември до 5 ч. на 17 септември ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел „Правец“ /при км 52/ по път I-3 Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Осиковска Лакавица“ /при км 60/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.

От 21 ч. на 17 септември до 5 ч. на 18 септември ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи през нощта трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел „Осиковска Лакавица“ /при км 60/ по път I-3 Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Правец“ /при км 52/. Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.

От 16 септември до 19 септември между 7 ч. и 17 ч., движението в посока София от 37-и до 56-и км на магистрала „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

От 5 ч. на 16 септември до 18 ч. на 18 септември за ремонт на приемо-предавателна станция на мобилен оператор ще се ограничи и движението в тръбата за Перник на тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но посочват, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.