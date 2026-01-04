Голямото прибиране: Очаква се засилен трафик преди първия работен ден за 2026 г.

По традиция след края на празниците започва и голямото прибиране към София. Ден преди първия работен ден за годината в цялата страна се очаква засилен трафик, като движението постепенно ще се натоварва през следващите часове.

Към ранните сутрешни часове обстановката по основните пътни артерии остава спокойна. Пътен възел „Симитли“ е една от критичните точки, където се събира трафикът от Банско и автомобилите, идващи от Гърция.

На мястото е въведена временна организация на движението с реверсивни ленти – две в посока София и една в посока Кулата. Целта е по-бързото изтегляне на автомобилите при увеличаване на трафика. Към момента преминаването е без затруднения, но се очаква натоварването да се увеличи през следващите часове.

Спокойно е и преминаването през граничния пункт „Кулата“, въпреки че протестите на гръцките фермери продължават вече повече от 30 дни. Около обяд обаче се очаква отново ограничаване на движението за тежкотоварните автомобили. В 12:00 ч. е насрочена среща на протестиращите земеделски блокове в Гърция, на която ще бъде решено как ще продължат протестните действия.

Има варианти за ескалация – постоянно затваряне на блокадите, както и организиране на шествие с трактори до Атина, където да се проведе голям протест. Дали тези намерения ще се реализират, ще стане ясно по-късно през деня.

Засилено полицейско присъствие има по всички основни пътища в района. Ограничение за движение на тежкотоварни автомобили по автомагистрала „Струма“ ще бъде в сила от 12:00 до 20:00 ч.

Междувременно на един от изходите на София в посока автомагистрала „Тракия“ движението също е спокойно. Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Национална полиция“ увери, че са предприети всички необходими мерки за нормално и безопасно пътуване.

Близо 800 полицейски екипа са ангажирани с контрол на пътното движение в цялата страна. Както беше обявено още преди Нова година, днес от 12:00 до 20:00 ч. е въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по трите автомагистрали в посока София. В обратната посока ограничения няма.

По думите на инспектор Близнаков, през празничните дни хората са се прибирали поетапно, което е предотвратило сериозни задръствания. Най-натоварено е било на 30 декември в района на Симитли, където се е образувала колона от около два километра. Днес там също е осигурена допълнителна лента в посока към Благоевград за движение с цел облекчаване на трафика.

Само в периода от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 000 акта и фиша за различни нарушения. Установени са 371 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества.

По предварителни оперативни данни за изминалата 2025 г. се отчита спад в броя на тежките пътнотранспортни произшествия, както и на загиналите и ранените. Въпреки това шофьорите трябва да подхождат към пътя с повишено внимание, тъй като безопасността зависи не само от контрола, но и от отговорното поведение на водачите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

Източник: btvnovinite.bg