Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела

16 Септември, 2025 08:55 1 601 17

  • пенсионер-
  • глоби-
  • кат

Методи Александров доказа, че е жертва на измама с открадната шофьорска книжка

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пенсионерът от Перник Методи Александров, който преди година се превърна в своеобразен рекордьор по пътни нарушения, без дори да е шофирал, успя да докаже своята невинност. След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени. Историята намери своята развръзка и показа, че справедливостта може да възтържествува, но остават въпросите кой ще понесе отговорност за измамата и пропуските в системата.

Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в окаяно състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост. Според данните на КАТ, той е „шофирал“ скъпи и мощни автомобили из цяла България, като в някои случаи камерите са го засичали да се движи с две различни на едно и също място в рамките на минута. Общата стойност на глобите възлизаше на хиляди левове.

Разследване на NOVA тогава разкри, че мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, негови „симпатични“ познати са се сдобили с копие от нея. Синът му обясни схемата: „Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба“.

Година по-късно справедливостта е възстановена. С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките. „Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени“, заяви адвокат Паров. Той определи случая като показателен, че макар системата да е „безлична и тежка“, човек не е безсилен, когато търси правата си. „Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров“, допълни адвокатът.

Въпреки щастливата развръзка, остават сериозни въпроси. Кой е извършителят на измамата и кой полицейски служител е приемал фалшивите документи с невярно съдържание, на базата на които са издавани фишовете?


Поставете оценка:
Оценка 5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така е!

    30 2 Отговор
    В разградената и окрадена държава е така. Двамата Мазни екземпляра Тиквата и Г.рухчо разградиха и опоскаха всичко.

    09:00 16.09.2025

  • 2 оня с коня

    7 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #6

    09:00 16.09.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    11 1 Отговор
    важното е че съдий и прокурори за си вземали месечните заплати докато са яли бананите

    и кат слага камери за средна скорост и вземат премий

    а уфцееете блеят без вода ха ха ха

    09:01 16.09.2025

  • 4 само питам

    11 1 Отговор
    ало мисирките... гулю гулю гулю

    емили тротонетката дали е добре? не сте ни известявали за тая велика личост?

    Коментиран от #15

    09:02 16.09.2025

  • 5 добре ли спахте офцеете?

    9 0 Отговор
    къдравата сю добре ли е? заплатата и наред ли е

    значи всичко е наред

    бития шеф как му е бъбрека?

    09:03 16.09.2025

  • 6 генът е донякъде

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    виновен, ако си се родил на запад от Пазарджик, разделяйки държавата с мислена линия север-юг. Тва не са хора, а ирзоди.. Но иначе за другото, виновна е предимно средата

    09:05 16.09.2025

  • 7 церер

    18 1 Отговор
    "Кой е извършителят на измамата и кой полицейски служител е приемал фалшивите документи с невярно съдържание, на базата на които са издавани фишовете?" Кой??? Дани амбреажа на ГЕРБ няма ли да има пресконференция за защита на милиционерите и да ни разкажеш как вие в ГЕРБ се "борите" с лъжата и измамата??? Боклуци ГЕРБ на кочина направихте България, на кочина. Че и ви храним с по 20 хиляди лева на месец. Срамота. Слава на Господ Иисус Христос всеки ден излизат сведения та всеки да ви види видимите резултати, мИрси. Амбреаж, оставка.

    Коментиран от #13

    09:06 16.09.2025

  • 8 Трол

    6 2 Отговор
    Този пенсионер да се благодари, че не е станало ПТП с книжката му. Тогава щеше да лежи и в затвора, независимо кого спипат на мястото на произшествието.

    09:08 16.09.2025

  • 9 Странно

    15 1 Отговор
    Фишовете се издават на собственика на автомобила. Как става, че се издават по СУМПС?

    Коментиран от #12

    09:09 16.09.2025

  • 10 КАТ аванта

    10 0 Отговор
    "Кой е извършителят на измамата и кой полицейски служител е приемал фалшивите документи с невярно съдържание, на базата на които са издавани фишовете?"
    Кой, а?

    09:12 16.09.2025

  • 11 Продавам чепове за зеле

    4 0 Отговор
    със специалност "Опазване на обществения ред".
    Оф, те и за чепове за зеле не стават.

    09:21 16.09.2025

  • 12 Здрасти

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Странно":

    Отиваш в кат и даваш данните на този, който е "шофирал", отменят ти фиша и пишат нов по подадените данни. Често се случва при служебни автомобили, или такива собственост на друго лице. В случая дядката са го писали че е шофирал той вместо тях. Глобите му падат в суда, ама никой не разследва кой го е направил, нали :)

    Коментиран от #14

    09:23 16.09.2025

  • 13 ти от небето ли падаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "церер":

    каква оставка ? нали и предния път пак беше оставка и пак тях избрахте, не помниш ли ? много ти е къса памеетта пъти избори и пак герб на власт

    а точно пак тях свалихте

    ала бала

    09:41 16.09.2025

  • 14 редник

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Здрасти":

    / Отиваш в кат и даваш данните на този, който е "шофирал", отменят ти фиша и пишат нов по подадените данни. /

    В това няма смисъл - когато стигне делото в съда, лесно е да се провери на кого е отмененият първи фиш...
    Още по-странно е как в КАТ никой не следи колко нарушения има някой и то за малък интервал от време.

    09:43 16.09.2025

  • 15 Дейвид

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    В България за съжаление е тотално беззаконие. Най-голямотот ОПГ - милицията (ще стане полиция, когато започне да служи на гражданите и обществото като цяло), си гази законите както си иска и издевателства над хората. Във Варна един съдия ми каза директно - " Ние имаме инструкции да не отсъждаме в полза на гражданите, когато обжалват фишове и наказателни постановления". Това явно е някакъв прецедент, или просто адвоката е много печен или и двете.
    Колкото до Емили Тротинетката - смени си пола в Сърбия и сега си има чисто нова п..ка и и се радва. Извратеняците около нея също и се радват.

    09:44 16.09.2025

  • 16 Ха, ха…

    0 0 Отговор
    “Българският съд показа, че правото може да възтържествува.”
    Българският “съд” нищо не показва.
    Ако нещо се разбира от това е, че няма съд.

    09:45 16.09.2025

  • 17 мдааа

    0 0 Отговор
    След като загубил шофьорската си книжка, негови познати са се сдобили с копие от нея и са престъпили закона.

    Вие усещате ли се какви глупости пишите.
    Камерите засичат скоростта на МПС по регистрационния номер на МПС. Ако някой успее да прочете и книжката на шофьора в задния му джоб ще го призная.
    Явно съдията е или негов човек или нищо не разбира или мисирките съчиняват свободни съчинение.
    Глобата е по регистрация на автомобила, а кой е карал е друго.

    09:48 16.09.2025

