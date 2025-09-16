Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела

Пенсионерът от Перник Методи Александров, който преди година се превърна в своеобразен рекордьор по пътни нарушения, без дори да е шофирал, успя да докаже своята невинност. След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени. Историята намери своята развръзка и показа, че справедливостта може да възтържествува, но остават въпросите кой ще понесе отговорност за измамата и пропуските в системата.
Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в окаяно състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост. Според данните на КАТ, той е „шофирал“ скъпи и мощни автомобили из цяла България, като в някои случаи камерите са го засичали да се движи с две различни на едно и също място в рамките на минута. Общата стойност на глобите възлизаше на хиляди левове.
Разследване на NOVA тогава разкри, че мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, негови „симпатични“ познати са се сдобили с копие от нея. Синът му обясни схемата: „Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба“.
Година по-късно справедливостта е възстановена. С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките. „Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени“, заяви адвокат Паров. Той определи случая като показателен, че макар системата да е „безлична и тежка“, човек не е безсилен, когато търси правата си. „Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров“, допълни адвокатът.
Въпреки щастливата развръзка, остават сериозни въпроси. Кой е извършителят на измамата и кой полицейски служител е приемал фалшивите документи с невярно съдържание, на базата на които са издавани фишовете?
