Шефът на КЗК: Има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена на основните хранителни продукти

16 Септември, 2025 22:10

"Изводът е, че въвеждането на еврото не е довело до повишаване на цената по отношение на големите търговски вериги. Това е благодарение на усилията на КЗК", обясни още Росен Карадимов

Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията, коментира в ефира на БНТ каква е ролята на Комисията в регулирането на изкуственото завишаване на цените, което търговци оправдават с въвеждането на еврото у нас.

"Комисията за защита на конкуренцията няма никакви преки отношения по Закона за въвеждане на еврото. Там пряката функционалност е на КЗП и НАП. Ние изобщо не фигурираме в закона за еврото. КЗК подписа споразумение с НАП и КЗП, за да се види възможната координация между регулаторите, защото всеки регулатор има специфични правомощия. Това споразумение даде възможност да се акумулират правомощията на различните регулатори и то работи. КЗК не беше санкционно-репресивният орган, а водеше диалог с бизнеса", каза Карадимов.

Росен Карадимов показа графики и заяви, че при цените на основните хранителни продукти в големите вериги магазини не се наблюдава завишаване през лятното тримесечие. Карадимов увери, че всичко се провежда в синхрон с бизнеса, но призна, че цените у нас на стоки, като сиренето например, са много по-високи от редица страни в Европа. Това по думите му обаче не е свързано с еврото, а е проблем на приватизация, разбито селско стопанство и недостатъчно борси.

"Изводът е, че въвеждането на еврото не е довело до повишаване на цената по отношение на големите търговски вериги. Това е благодарение на усилията на КЗК. В тези цени, които не са мръднали през летните месеци, обаче има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена. Аз не казвам, че цените са нормални. Казвам, че юни, юли и август не са мръднали. Това не е свързано с еврото, а е въпрос на структурен проблем. КЗК започна мащабни секторни анализи, за да изследва цялата верига на доставки от производителя, през доставчиците, до търговската верига и още тогава заявихме, че ако ние констатираме забранени споразумения или господстващо положение в рамките на тези анализи, ще се самосезираме и ще открием други производства, които са специални производства по забранените споразумения и господстващото положение", коментира председателят на КЗК.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волаком

    2 0 Отговор
    коментатор

    22:18 16.09.2025

  • 2 Гошо

    4 6 Отговор
    "Има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена "Изводът е, че въвеждането на еврото не е довело до повишаване на цената"
    Имайки предвид този извод ,това автоматически означава че повишение на цените няма

    22:19 16.09.2025

  • 3 пешо

    14 1 Отговор
    тоя е председател на комисията за защита на боко и шиши

    22:19 16.09.2025

  • 4 Каракрадимов

    5 1 Отговор
    разликата влиза в моя жоб както и хонорара за тая статия!

    22:20 16.09.2025

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Аууу....... голяма новина каза нищоправеца !!! Без него никога нямаше да разберем !!! Еий...... свърши си работата този човек ! Сега живее с приятното усещане , че няма нужда повече да направи нищо!!!

    22:20 16.09.2025

  • 6 Бойко Разбойко

    2 3 Отговор
    Да знаете че еврото няма нищо общо.

    22:20 16.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Никой не го пита за еврото.Гузен , негонен бяга.

    22:22 16.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Вярваме ви на ²00 ,% ,а сега ми кажи кой уби нашето земеделие и защо няма виновни ,санкции и по лицемерната свирка на Европа докога ще играем

    22:24 16.09.2025

  • 9 гошо

    6 0 Отговор
    Сламено момченце.

    22:25 16.09.2025

  • 10 Спецназ

    5 0 Отговор
    40-60% надценка нарушава всичко и всички по Закона за търговията. ФАКТ!

    Магазините ни грабят и при това не малките и средните, които работят с 15-20%.

    Големите вериги договарят прдварително количества на цена с 30-40% по-ниска от доставната за малките магазини.

    ФАКТ! При това с договорката:

    "Направи ми тая партида САМО ЗА МЕН на тая цена и
    не ме интересува какво си вложил вътре, може и да не е както за другите,
    цената ме интересува за да мога да правя "промоции"!"

    А? ААА??? Ами ИМА разлика от едно и също като вкус и т.н.., но ТЕ ми мислят за СТАДО!

    ФАКТ!

    22:25 16.09.2025

  • 11 Цвете

    3 0 Отговор
    А ТИ, КАКВО РАБОТЕШЕ??? КОМСОМОЛСКИТЕ СЕКРЕТАРИ И ПРЕДИ 99 ГОДИНА СИ НАМИРА ХА " ТОПЛО " МЕСТЕНЦЕ. СОНЯ МЛАДЕНОВА ПОМАГА ЛИ ТИ ОЩЕ, ИЛИ Е ОСТАРЯЛА И НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ПОЛИТИКА??? НО Е ОТЛИЧНА БАБА НА ДЕЦАТА ТИ. 🗽⏰️🎭

    22:28 16.09.2025

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    А ТИ, КАКВО РАБОТЕШЕ??? КОМСОМОЛСКИТЕ СЕКРЕТАРИ И ПРЕДИ 99 ГОДИНА СИ НАМИРА ХА " ТОПЛО " МЕСТЕНЦЕ. СОНЯ МЛАДЕНОВА ПОМАГА ЛИ ТИ ОЩЕ, ИЛИ Е ОСТАРЯЛА И НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ПОЛИТИКА??? НО Е ОТЛИЧНА БАБА НА ДЕЦАТА ТИ. 🗽⏰️🎭

    22:30 16.09.2025

  • 13 Този от Комсомолски секретар

    4 0 Отговор
    Е станал АБПФК

    22:31 16.09.2025

  • 14 Ццц

    3 0 Отговор
    Властта е мафия! Вчера купувам кашкавал от фирмен магазин на производителя за 11лв, 500 метра по-надолу в Билла същата опаковка струва 19,90лв!

    22:35 16.09.2025

  • 15 Бацо Гацов

    7 0 Отговор
    Какви 40 - 100% говори тоя. Свършил си бил работата. За хора взимащи по 10К-15К лева не се усеща, а и подаръците, комисионните и премиите като сложиш... ще стигнат и за строежи на хотели. Пенсионера с 500-600 лв. как да си купи домати за 4 лв., пипер за 3.99 лв., кашкавал за 30 лв. и т.н. Друг е въпросът за цената на производителя. От производител до магазина цената на зеленчука и плода расте с около 300%. Млечните продукти с около 250%. Къде са 40%, къде са 300%. Питам щот съм проС.

    Коментиран от #19

    22:42 16.09.2025

  • 16 Въпрос

    1 0 Отговор
    А надценката за магистрали,саниране,обществени поръчки?За един приятел питам!

    22:48 16.09.2025

  • 17 Още един за

    0 0 Отговор
    Пълна конфискация ?! Всеки ден ДАНС да гледат новините мишките сами се показват .

    22:53 16.09.2025

  • 18 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Бе кочината е на закриване, тъпи ли сте

    22:55 16.09.2025

  • 19 Ззззз

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бацо Гацов":

    Питам щот съм проС.
    22:42 16.09.2025
    Виждаме господине .

    22:56 16.09.2025

  • 20 Тома

    0 0 Отговор
    А добро утро шефе.Чак сега разбра а има стоки и в пъти по скъпи

    23:02 16.09.2025

  • 21 Иван

    1 0 Отговор
    То много хубаво ама кво правим едно голямо НИЩО само факти нали

    23:02 16.09.2025

