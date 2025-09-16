Шефът на КЗК: Има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена на основните хранителни продукти

Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията, коментира в ефира на БНТ каква е ролята на Комисията в регулирането на изкуственото завишаване на цените, което търговци оправдават с въвеждането на еврото у нас.
"Комисията за защита на конкуренцията няма никакви преки отношения по Закона за въвеждане на еврото. Там пряката функционалност е на КЗП и НАП. Ние изобщо не фигурираме в закона за еврото. КЗК подписа споразумение с НАП и КЗП, за да се види възможната координация между регулаторите, защото всеки регулатор има специфични правомощия. Това споразумение даде възможност да се акумулират правомощията на различните регулатори и то работи. КЗК не беше санкционно-репресивният орган, а водеше диалог с бизнеса", каза Карадимов.
Росен Карадимов показа графики и заяви, че при цените на основните хранителни продукти в големите вериги магазини не се наблюдава завишаване през лятното тримесечие. Карадимов увери, че всичко се провежда в синхрон с бизнеса, но призна, че цените у нас на стоки, като сиренето например, са много по-високи от редица страни в Европа. Това по думите му обаче не е свързано с еврото, а е проблем на приватизация, разбито селско стопанство и недостатъчно борси.
"Изводът е, че въвеждането на еврото не е довело до повишаване на цената по отношение на големите търговски вериги. Това е благодарение на усилията на КЗК. В тези цени, които не са мръднали през летните месеци, обаче има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена. Аз не казвам, че цените са нормални. Казвам, че юни, юли и август не са мръднали. Това не е свързано с еврото, а е въпрос на структурен проблем. КЗК започна мащабни секторни анализи, за да изследва цялата верига на доставки от производителя, през доставчиците, до търговската верига и още тогава заявихме, че ако ние констатираме забранени споразумения или господстващо положение в рамките на тези анализи, ще се самосезираме и ще открием други производства, които са специални производства по забранените споразумения и господстващото положение", коментира председателят на КЗК.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 волаком
22:18 16.09.2025
2 Гошо
Имайки предвид този извод ,това автоматически означава че повишение на цените няма
22:19 16.09.2025
3 пешо
22:19 16.09.2025
4 Каракрадимов
22:20 16.09.2025
5 Пич
22:20 16.09.2025
6 Бойко Разбойко
22:20 16.09.2025
7 Последния Софиянец
22:22 16.09.2025
8 Kaлпазанин
22:24 16.09.2025
9 гошо
22:25 16.09.2025
10 Спецназ
Магазините ни грабят и при това не малките и средните, които работят с 15-20%.
Големите вериги договарят прдварително количества на цена с 30-40% по-ниска от доставната за малките магазини.
ФАКТ! При това с договорката:
"Направи ми тая партида САМО ЗА МЕН на тая цена и
не ме интересува какво си вложил вътре, може и да не е както за другите,
цената ме интересува за да мога да правя "промоции"!"
А? ААА??? Ами ИМА разлика от едно и също като вкус и т.н.., но ТЕ ми мислят за СТАДО!
ФАКТ!
22:25 16.09.2025
11 Цвете
22:28 16.09.2025
12 Цвете
22:30 16.09.2025
13 Този от Комсомолски секретар
22:31 16.09.2025
14 Ццц
22:35 16.09.2025
15 Бацо Гацов
Коментиран от #19
22:42 16.09.2025
16 Въпрос
22:48 16.09.2025
17 Още един за
22:53 16.09.2025
18 Ха,ха
22:55 16.09.2025
19 Ззззз
До коментар #15 от "Бацо Гацов":Питам щот съм проС.
22:42 16.09.2025
Виждаме господине .
22:56 16.09.2025
20 Тома
23:02 16.09.2025
21 Иван
23:02 16.09.2025