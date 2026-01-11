Новини
Росен Карадимов: Диалогът и пазарните механизми са ключът към стабилен пазар на храните

11 Януари, 2026 15:11

Първите дни на въвеждане на еврото минават без сътресения, благодарение на съвместната работа с изпълнителната власт, КЗП и НАП, коментира още шефът на КЗК

Росен Карадимов: Диалогът и пазарните механизми са ключът към стабилен пазар на храните - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Единственият начин да се постигне хоризонтален ефект на цял един пазар, който е с тежки деформации в своята основа, какъвто е пазарът на храните, е чрез диалог и пазарни механизми. Това е подходът, който Комисията за защита на конкуренцията избра и практиката показа, че той работи. Първите дни на въвеждане на еврото минават без сътресения, благодарение на съвместната работа с изпълнителната власт, КЗП и НАП. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов в „Неделя 150“ по БНР, цитиран от пресцентъра на КЗП.

По думите му, КЗК е избрала да стартира мащабен секторен анализ на пазара на храните вместо да извършва показни проверки в големите търговски обекти и да налага огромни санкции. „Целта ни е да видим цялата картина в сектора. Без да видим проблемите в основата им, много трудно може да се преборим с надстроечни явления“, заяви доц. Карадимов. След като Комисията за защита на конкуренцията стартира проучването с изследване на цените в големите търговски вериги, сега ще изиска детайлна информация и от малките магазини – т.нар. традиционна търговия.

Акцентът се поставя върху това колко пъти за цялата 2025 г. и детайлно за декември 2025 г. и януари 2026 г. доставчиците са вдигнали доставните цени на магазините. Карадимов подчерта, че по силата на споразумението, което КЗК подписа с КЗП и НАП още в началото на мандата си, Комисията ще предостави събраната информация на приходната агенция, за да може тя по силата на Закона за въвеждане на еврото да извърши съответните проверки. „При наличие на индикации за нелоялни търговски практики или злоупотреба с господстващо положение, КЗК ще се самосезира и ще упражни в пълен обем правомощията си“, заяви доц. Карадимов.

Председателят на КЗК коментира и проверките на място, които Комисията извършва по разследване за съмнения за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници. „Едно от най-тежките проявления на нарушението на конкурентната среда са т.нар. картели или забранени споразумения. Тръжните манипулации ощетяват не само фиска, но и всички социални системи на държавата като здравеопазване, образование“, подчерта доц. Карадимов.

Той заяви, че при евентуално установяване на картел КЗК влиза с цялата си сила – санкцията е до 10% от оборота на фирмата за предходната година, а нарушителят повече няма да има право да участва в обществени поръчки. „При тръжните манипулации преговори няма. Има огромна разлика в подхода. Ако цял един сектор е структурно проблемен и трябва да се постигне бърз резултат, диалогът и саморегулацията са правилен подход“, категоричен бе председателят на КЗК доц. Карадимов.


  • 1 Кво се хвалите бе?

    16 2 Отговор
    Цялата ви работа е никаква. Търговските вериги да ви вършат работата. А и евро не достига. Я цените къде отлетяха? Продава се скъпо най скапаната храна от къде ли не внос. Народа мизерства.

    15:24 11.01.2026

  • 2 Дориана

    10 2 Отговор
    Истината е ,че България не беше готова за замяна на Лева с Евро. И това се знаеше от ГЕРБ/ СДС , ДПС Ново Начало, ППДБ, и патериците ИТН и БСП ОЛ. Точно за това не искаха и не допуснаха Референдум. Сега когато ЕС се разпадне, защото точно натам вървят събитията те трябва да понесат отговорността за предстоящата икономическа криза в България.

    15:24 11.01.2026

  • 3 Ще видите

    11 1 Отговор
    Гладни протести.

    15:26 11.01.2026

  • 4 Тодор

    15 1 Отговор
    Какъв диалог бе п..ка майна? Направихте дюшеш на търговците! Не Ви ли е срам! Днес във Фантастика в Надежда 1, едно бурканче 300 гр. кисели краставички е 8 лв! За лютеницата да не говорим! Вие сляп ли сте или тъп!

    Коментиран от #13

    15:26 11.01.2026

  • 5 Да да да

    13 1 Отговор
    Картел има в Н С, при вземането на милиарди заеми които ще се плащат от поколенията.

    15:27 11.01.2026

  • 6 Косен Рарадимов

    17 0 Отговор
    Мнлго е приятно, когато последният първи комсомолец
    агитира за пазарна икономика! :))

    15:28 11.01.2026

  • 8 Страхотна икономика:

    12 0 Отговор
    Теглим кредити от чужбина за да купуваме чужди стоки от магазините на чужди вериги!

    15:35 11.01.2026

  • 9 ГМО и емулгатори

    8 0 Отговор
    Добрата новина е, че вече има хора в България и в Европа ,които се усещат с какво ни тъпчат политиците и започват сами да си произвеждат храната.

    15:36 11.01.2026

  • 10 Гост

    8 0 Отговор
    Чичеее, стига си умувал, че нищо не става от вас! Пенсии и заплати са разделени на две (заради еврото), всичко останало колкото е струвало в лев, сега толкова струва в евро. Излъгахте всички хора, бо"кл"у"ци ниедни

    15:50 11.01.2026

  • 11 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    СТИГА С ТОЗИ ДИАЛОГ! ДОКАТО СИ ГОВОРИТЕ,ОТКРАДНАХТЕ МИЛИАРДИ!

    15:50 11.01.2026

  • 12 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Бля бля бля бля...

    15:54 11.01.2026

  • 13 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тодор":

    Как какъв?Я виж колко диалог е водил,че чак има алкохолни торбички.

    15:54 11.01.2026

  • 14 Дедо ти

    6 0 Отговор
    Този , не беше ли първи секретар на КОМСОМОЛА при бай Тошо , а също така и притежател на два имота в Ница...

    15:59 11.01.2026

  • 15 На шиши купена та коза роска реве

    3 0 Отговор
    Цял живот слага и подвирач в мафията и сега някой да вярва на лъжливо то ви лицемерие

    16:02 11.01.2026

  • 16 Този

    2 0 Отговор
    Дали има 1 ден полезен за обществото, при положение, че цял живот е на държавната хранилка?

    Коментиран от #19

    16:05 11.01.2026

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Комсомолец—милионер,това и в Америка не може да се случи.

    16:19 11.01.2026

  • 19 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Този":

    Взема и пенсия вече към ,,тавана" + яка РЗ...
    Нека му е зле...

    16:20 11.01.2026

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Ега си службата която намериха на комсомолския секретар.Ядене пиене и кючеци с висока държавна заплата.Комунизма не си е отишъл спете спокойно деца

    16:21 11.01.2026

