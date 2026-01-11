Росен Карадимов: Диалогът и пазарните механизми са ключът към стабилен пазар на храните

Единственият начин да се постигне хоризонтален ефект на цял един пазар, който е с тежки деформации в своята основа, какъвто е пазарът на храните, е чрез диалог и пазарни механизми. Това е подходът, който Комисията за защита на конкуренцията избра и практиката показа, че той работи. Първите дни на въвеждане на еврото минават без сътресения, благодарение на съвместната работа с изпълнителната власт, КЗП и НАП. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов в „Неделя 150“ по БНР, цитиран от пресцентъра на КЗП.

По думите му, КЗК е избрала да стартира мащабен секторен анализ на пазара на храните вместо да извършва показни проверки в големите търговски обекти и да налага огромни санкции. „Целта ни е да видим цялата картина в сектора. Без да видим проблемите в основата им, много трудно може да се преборим с надстроечни явления“, заяви доц. Карадимов. След като Комисията за защита на конкуренцията стартира проучването с изследване на цените в големите търговски вериги, сега ще изиска детайлна информация и от малките магазини – т.нар. традиционна търговия.

Акцентът се поставя върху това колко пъти за цялата 2025 г. и детайлно за декември 2025 г. и януари 2026 г. доставчиците са вдигнали доставните цени на магазините. Карадимов подчерта, че по силата на споразумението, което КЗК подписа с КЗП и НАП още в началото на мандата си, Комисията ще предостави събраната информация на приходната агенция, за да може тя по силата на Закона за въвеждане на еврото да извърши съответните проверки. „При наличие на индикации за нелоялни търговски практики или злоупотреба с господстващо положение, КЗК ще се самосезира и ще упражни в пълен обем правомощията си“, заяви доц. Карадимов.

Председателят на КЗК коментира и проверките на място, които Комисията извършва по разследване за съмнения за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници. „Едно от най-тежките проявления на нарушението на конкурентната среда са т.нар. картели или забранени споразумения. Тръжните манипулации ощетяват не само фиска, но и всички социални системи на държавата като здравеопазване, образование“, подчерта доц. Карадимов.

Той заяви, че при евентуално установяване на картел КЗК влиза с цялата си сила – санкцията е до 10% от оборота на фирмата за предходната година, а нарушителят повече няма да има право да участва в обществени поръчки. „При тръжните манипулации преговори няма. Има огромна разлика в подхода. Ако цял един сектор е структурно проблемен и трябва да се постигне бърз резултат, диалогът и саморегулацията са правилен подход“, категоричен бе председателят на КЗК доц. Карадимов.