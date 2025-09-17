КНСБ: Във фирмения магазин сиренето е 14 лева, а в голямата верига е 24 лева

Рекордьори по надценки са сирената, краставиците, млечните продукти. 100% надценка има при краставиците, дори и повече – два пъти нараства цената между цената на едро и тази в търговския обект. Има внос на краставици, недостатъчно българско производство, но има и нелоялна търговска практика по веригата на доставка. От 1,60 лв. цена на едро, достига до 3,30 лв. в малкия търговски обект. Това заяви в ефира на Нова телевизия Виолета Иванова- заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, цитирана от novini.bg.

„За млечните продукти имаме усещането, че е проява на нелоялна практика или негласно споразумение за изкуствено нарастване на цената – картел“, сподели тя.

Тя даде фрапантен пример за това как в един фирмен магазин на производител на млечни продукти цената на сиренето е 14 лв., но тази фирма зарежда голям търговски обект и там продуктът е 24 лв.

„Това е нарушена пазарна икономика, поведението не е пазарно; когато имаме свръхпечалба за определени обекти, една необоснована надценка или необосновано покачване на цените”, обясни Иванова.