КНСБ: Във фирмения магазин сиренето е 14 лева, а в голямата верига е 24 лева

Рекордьори по надценки са сирената, краставиците, млечните продукти. 100% надценка има при краставиците, дори и повече – два пъти нараства цената между цената на едро и тази в търговския обект. Има внос на краставици, недостатъчно българско производство, но има и нелоялна търговска практика по веригата на доставка. От 1,60 лв. цена на едро, достига до 3,30 лв. в малкия търговски обект. Това заяви в ефира на Нова телевизия Виолета Иванова- заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, цитирана от novini.bg.
„За млечните продукти имаме усещането, че е проява на нелоялна практика или негласно споразумение за изкуствено нарастване на цената – картел“, сподели тя.
Тя даде фрапантен пример за това как в един фирмен магазин на производител на млечни продукти цената на сиренето е 14 лв., но тази фирма зарежда голям търговски обект и там продуктът е 24 лв.
„Това е нарушена пазарна икономика, поведението не е пазарно; когато имаме свръхпечалба за определени обекти, една необоснована надценка или необосновано покачване на цените”, обясни Иванова.
08:40 17.09.2025
08:41 17.09.2025
08:41 17.09.2025
Време е за ГОЛЕМИ ГЛОБИ на големите магазини, които изнасят печалбата в Германия и Австрия...
Коментиран от #12
08:41 17.09.2025
08:42 17.09.2025
08:42 17.09.2025
Коментиран от #13
08:42 17.09.2025
08:45 17.09.2025
08:45 17.09.2025
08:48 17.09.2025
08:49 17.09.2025
До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Изобщо не им пука - плащат си глобите и продължават. Вдигат след това цените и избиват глобата двойно на гърба на народа. Затова продукти се купуват от околните села. Вярно, че с транспорта и загубеното време цените излизат същите, обаче тогава се стимулират родните производители и храната е по-качествена.
08:49 17.09.2025
До коментар #7 от "сьд":Не може дебелите представители на властта да се лишат от милиони комисионни плащани от чужди вериги магазини.
08:50 17.09.2025
Коментиран от #15
08:52 17.09.2025
До коментар #14 от "Не може да бъде!":Държавата води война срещу собствения си народ.
08:54 17.09.2025
Данъка върху доходите е 10 процента, а КНСБ събира 1 процент, с който изхранва о отглежда нищо правещи дебили.
08:55 17.09.2025
Коментиран от #29
08:57 17.09.2025
Че то това изобщо не е пазарна икономика, ако ще говорим в тази посока....😂
09:01 17.09.2025
09:02 17.09.2025
09:02 17.09.2025
Стига с глупостите и демагогията!
09:03 17.09.2025
До кога ще лъжете хората? Обслужвате единствено червената мафия!
09:04 17.09.2025
09:04 17.09.2025
И какъв е смисълът на субсидираното селско стопанство?
Коментиран от #26
09:05 17.09.2025
09:05 17.09.2025
До коментар #24 от "Наблюдаваме и цъкаме?":Мисля, че тази програма приключи преди няколко години.
09:08 17.09.2025
09:08 17.09.2025
09:09 17.09.2025
До коментар #17 от "Абе":Понеже ставаше дума за сирене или е Вършец или е Ралево. Други с верига собствени магазини ме знам.
09:10 17.09.2025
Българина е “ кьораво попче, което кълве на гола кука” / в случая куката на дебелата свиня/
09:12 17.09.2025
Коментиран от #39, #40
09:12 17.09.2025
В Брюксел го знаят и си затварят очите, но я спрете прайда в София да видите какъв вой и санкции ще настъпят.
09:14 17.09.2025
09:15 17.09.2025
Да сте виждали промоция в малките магазинчета, защото веригит предлагат намаления до 50%!
Коментиран от #38
09:18 17.09.2025
09:18 17.09.2025
09:21 17.09.2025
Коментиран от #41
09:29 17.09.2025
До коментар #34 от "Мемфис":си квартален магазин и богатей. Кой те спира? Щом е толкова лесно, ще станеш паралия за нула време и няма да ревеш по форумите колко е скъпо всичко :)
09:35 17.09.2025
До коментар #31 от "Любопитен":Има,
и аз си купувам от мандра Кутела - 14 лв
09:35 17.09.2025
До коментар #31 от "Любопитен":Няма никаква гаранция,че сирене от 25 лева е истинско
09:36 17.09.2025
До коментар #37 от "ихууу":дали са те, но ЕЛБИ Булгарикум се продава по сходен начин в техните магазини и големите вериги - 24 лева кашкавала при тях - 32 в любимата верига(поне докато му плащат) на един бивш футболист световна звезда. Преди големите вериги слагаха по-малък марж на популярните хранителни продукти, привличаха клиенти, и печелеха повече от примерно козметика и перилни препарати условно. В някакъв момент явно са решили, че вече достатъчно хора пазаруват при тях, по-високите цени няма да са проблем за много българи и няма да се махнат, и цените извън нещата на промоция са със сериозен марж. Месо никога, млечни продукти - само при нужда и то само познати марки, плодове и зеленчуци по изключение купувам от веригите. Като знам какви гадости изтичат като готвиш месо, купено от тях, или пък как кашкавал с вкус, мирис и консистенция на гума го продават за 50 лева...
09:40 17.09.2025
Според мен няма нито една сфера, в която българската държава успешно се справя и това може да го докаже всеки непредубеден българин с конкретни примери по публично известни данни.
09:46 17.09.2025