КНСБ: Във фирмения магазин сиренето е 14 лева, а в голямата верига е 24 лева

17 Септември, 2025 08:31 1 596 42

Рекордьори по надценки са сирената, краставиците, млечните продукти. 100% надценка има при краставиците, дори и повече – два пъти нараства цената между цената на едро и тази в търговския обект. Има внос на краставици, недостатъчно българско производство, но има и нелоялна търговска практика по веригата на доставка, коментира Виолета Иванова

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Рекордьори по надценки са сирената, краставиците, млечните продукти. 100% надценка има при краставиците, дори и повече – два пъти нараства цената между цената на едро и тази в търговския обект. Има внос на краставици, недостатъчно българско производство, но има и нелоялна търговска практика по веригата на доставка. От 1,60 лв. цена на едро, достига до 3,30 лв. в малкия търговски обект. Това заяви в ефира на Нова телевизия Виолета Иванова- заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, цитирана от novini.bg.

„За млечните продукти имаме усещането, че е проява на нелоялна практика или негласно споразумение за изкуствено нарастване на цената – картел“, сподели тя.

Тя даде фрапантен пример за това как в един фирмен магазин на производител на млечни продукти цената на сиренето е 14 лв., но тази фирма зарежда голям търговски обект и там продуктът е 24 лв.

„Това е нарушена пазарна икономика, поведението не е пазарно; когато имаме свръхпечалба за определени обекти, една необоснована надценка или необосновано покачване на цените”, обясни Иванова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не яжте сирене

    5 2 Отговор
    ако вземете 7 кила за месец . къде е кирил на кирия . ако ви вдигнат заплатата 7 пъти за месец е друго .

    08:40 17.09.2025

  • 2 Тома

    24 1 Отговор
    И какво като има надценки в пъти след като данъците на тези мошенници са 10% и никой нищо не може да им направи защото държавата е мафия

    08:41 17.09.2025

  • 3 Фен

    14 2 Отговор
    Ами в доста западни държави, на веригите е забранено да имат магазини в центровете на градовете. На далеч, да се ходи с кола.

    08:41 17.09.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 2 Отговор
    А само констатации ли ще има?
    Време е за ГОЛЕМИ ГЛОБИ на големите магазини, които изнасят печалбата в Германия и Австрия...

    Коментиран от #12

    08:41 17.09.2025

  • 5 щурецъ

    9 2 Отговор
    Една праскова на пазара е 2 лева.Какво е това?!?! Срамота!

    08:42 17.09.2025

  • 6 русофилски съчинения

    5 24 Отговор
    Народа не е глупав! Веригите са с европейско обслужване и за това са пълни с клиенти!

    08:42 17.09.2025

  • 7 сьд

    20 1 Отговор
    контрола на цените във леригите е 0

    Коментиран от #13

    08:42 17.09.2025

  • 8 ганев

    17 2 Отговор
    АБЕ..КАКВА НЕЛОЯЛНА ..ТЪРГОВСКА ..ПРАКТИКА....ТОВА СИ Е...ЧИСТА..КРАЖБА..И НАКАЗАНИЕТО ..ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ГО ЗНАЯТ

    08:45 17.09.2025

  • 9 Психо

    9 1 Отговор
    Пари за избори требат ей

    08:45 17.09.2025

  • 10 Горд

    10 0 Отговор
    Това е България

    08:48 17.09.2025

  • 11 Георги

    5 12 Отговор
    Няма такова нещо като свръх печалба и необоснована надценка :) плащаш си за паркинг, да ти е широко, да си обикалаяш един час с количката и да избираш от много стоки на едно място. Ако искаш да ти е евтино, ще трябва да обиколиш няколко малки магазинчета, където няма паркинг, а може и да са планета зона. Пък и като цяло е въпрос на навик, хората така свикнаха и се лъжат от промоции.

    08:49 17.09.2025

  • 12 Дейвид

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Изобщо не им пука - плащат си глобите и продължават. Вдигат след това цените и избиват глобата двойно на гърба на народа. Затова продукти се купуват от околните села. Вярно, че с транспорта и загубеното време цените излизат същите, обаче тогава се стимулират родните производители и храната е по-качествена.

    08:49 17.09.2025

  • 13 праведен

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "сьд":

    Не може дебелите представители на властта да се лишат от милиони комисионни плащани от чужди вериги магазини.

    08:50 17.09.2025

  • 14 Не може да бъде!

    15 1 Отговор
    Всеки ден по БНР върви реклама-при въвеждането на еврото,правителството гарантира че ще наблюдава етикетите,цените и какво ли още не...

    Коментиран от #15

    08:52 17.09.2025

  • 15 праведен

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Не може да бъде!":

    Държавата води война срещу собствения си народ.

    08:54 17.09.2025

  • 16 Дик диверсанта

    5 0 Отговор
    Истината е друга
    Данъка върху доходите е 10 процента, а КНСБ събира 1 процент, с който изхранва о отглежда нищо правещи дебили.

    08:55 17.09.2025

  • 17 Абе

    5 2 Отговор
    Коя е фирмата да ида да ги почерпя?

    Коментиран от #29

    08:57 17.09.2025

  • 18 Ъъъъъъъ

    5 1 Отговор
    "Това е нарушена пазарна икономика, поведението не е пазарно..."

    Че то това изобщо не е пазарна икономика, ако ще говорим в тази посока....😂

    09:01 17.09.2025

  • 19 Абе важното е

    6 0 Отговор
    Че нашия Премиер Слънце си има хотел за 20 милиона. Голяма работа - едно сирене. Да ви е честито Герпаджии. Пак и пак гласувайте и се Загропвайте.

    09:02 17.09.2025

  • 20 Ганя Малоумника

    4 2 Отговор
    се ръга в големите магазини!

    09:02 17.09.2025

  • 21 Весел Патиланец

    5 1 Отговор
    Хайде сега пратете пенсинера да си купи от фирменият магазин - нали никога няма да повтори, защото там е набутан в малко, неугледно помещение - гараж, с продавачка пенсионер за 1000лв/мес. А магазина-гараж е в с.Пишурка, хасковско... и с един-двата килограма на месец дали ще спечели от разликата?
    Стига с глупостите и демагогията!

    09:03 17.09.2025

  • 22 Мемфис

    2 7 Отговор
    Е.ати наглите червени свини, ако не бяха големите германски вериги, сега цените на храните щяха да са двойни!
    До кога ще лъжете хората? Обслужвате единствено червената мафия!

    09:04 17.09.2025

  • 23 Анонимен

    5 0 Отговор
    Не случайно търговците се разпищяха заради идеята за лимит от 30%.

    09:04 17.09.2025

  • 24 Наблюдаваме и цъкаме?

    5 0 Отговор
    Цяло лято само български плодове и зеленчуци ли ни предлагаха на пазара, та цените стигнаха такива върхове?
    И какъв е смисълът на субсидираното селско стопанство?

    Коментиран от #26

    09:05 17.09.2025

  • 25 Гарга Рошкова

    1 4 Отговор
    Перфектно. Възхищение за тях. Супермаркетите са нечестни играчи от самото си съществуване. Ако някой отиде за два хляба, винаги излиза с нещо повече

    09:05 17.09.2025

  • 26 Потребител

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдаваме и цъкаме?":

    Мисля, че тази програма приключи преди няколко години.

    09:08 17.09.2025

  • 27 Веселинов

    0 1 Отговор
    Ама КНСБ и фирмен магазин ли имат?

    09:08 17.09.2025

  • 28 един

    2 1 Отговор
    Пак веригите им пречат,аз купувам сирене от верига на цена от 11-12лева с добро качество,купувал съм и по 10лв. също с добро качество!Ех,имало е понякога сирене с недотам добри вкусови качества, но то беше рядкост и в миналото,производителите се коригираха!Има и скъпи сирена,на всекиго според джоба и изискванията!

    09:09 17.09.2025

  • 29 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Понеже ставаше дума за сирене или е Вършец или е Ралево. Други с верига собствени магазини ме знам.

    09:10 17.09.2025

  • 30 Мемфис

    2 1 Отговор
    Всички малки магазинчета купуват стоката си от големите вериги метро, Кауфланд, Лидл! След това тази стока се продава на шараните/ патриоти/ като родна, произведена екологично!
    Българина е “ кьораво попче, което кълве на гола кука” / в случая куката на дебелата свиня/

    09:12 17.09.2025

  • 31 Любопитен

    3 1 Отговор
    Няма сирене от 14 лева никъде, просто защото само млякото нужно за него струва повече. Това сирене вероятно е 60% вода или палмово масло. Като се добави ДДС 20% и другите разходи очакваната цена на инстинското сирене е към 20 лв и 24 изглежда съвсем приемливо за София заради високите наеми и високите разходи за труд.

    Коментиран от #39, #40

    09:12 17.09.2025

  • 32 Слава на Евроатлантическа България

    3 1 Отговор
    Знаете ли, че само в България фалшивото сирене се продава законно!! Което е пагубно за нашето здраве.
    В Брюксел го знаят и си затварят очите, но я спрете прайда в София да видите какъв вой и санкции ще настъпят.

    09:14 17.09.2025

  • 33 За сметка на това

    2 1 Отговор
    В голямата верига има задължително самотаксуване. Няма искам не искам. Нали трябва касиерките да си говорят по слушалките вместо да таксуват. Плащай и се отървай докато не те е изгонила охраната. Щото тя не е цифрова ами съвсем реална.

    09:15 17.09.2025

  • 34 Мемфис

    1 0 Отговор
    Имам близък, който произвежда круши. Крушите ги продава на малки частни магазинчета по 2-3 лева, а те ги продават на ПЛАНКТОНА по 7-8 лева! Ей това е българският търговец: алчен и безочлив!
    Да сте виждали промоция в малките магазинчета, защото веригит предлагат намаления до 50%!

    Коментиран от #38

    09:18 17.09.2025

  • 35 цената всеки дето продава я слага

    1 1 Отговор
    отразява на него колко му се връзва . но германското ементал , гауда, чадър е по качествено , по вкусно , пак се прави от 5-6 кила мляко . и струва пак толкова . тука това не е сирене . уж бдс . а е пресолено , воднисто , гадно . чадъра е сухо , приятно и ти капе слюнката . ще ходя да обикалям дали е 25 или 14 . какво ме интересува . 3 членно семейство с 6 900 доход е добре . ами за какво ги харчат . наркотици ли . у нас има качествени наши неща . но не се правят . внасят се . и коли и сирена . да правят . то сега на мандрите им дават да слагат консерванти , палмово масло, нишесте , вода и сол . а в германия не им дават . има ендокринолози и не дават .

    09:18 17.09.2025

  • 36 За сметка на това

    5 0 Отговор
    КНСБ никога не вижда основното поантата. Българите повтарям българите си искаме лева но еничарите ни налагат евро и то още дошло не дошло цифрово евро цифрови отпечатъци цифрови камери самотаксуване по тяхните магазини дерибейските номера.

    09:21 17.09.2025

  • 37 ихууу

    0 0 Отговор
    и коя е търговската верига

    Коментиран от #41

    09:29 17.09.2025

  • 38 Отвори

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мемфис":

    си квартален магазин и богатей. Кой те спира? Щом е толкова лесно, ще станеш паралия за нула време и няма да ревеш по форумите колко е скъпо всичко :)

    09:35 17.09.2025

  • 39 УСА боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Любопитен":

    Има,
    и аз си купувам от мандра Кутела - 14 лв

    09:35 17.09.2025

  • 40 Кафе

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Любопитен":

    Няма никаква гаранция,че сирене от 25 лева е истинско

    09:36 17.09.2025

  • 41 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ихууу":

    дали са те, но ЕЛБИ Булгарикум се продава по сходен начин в техните магазини и големите вериги - 24 лева кашкавала при тях - 32 в любимата верига(поне докато му плащат) на един бивш футболист световна звезда. Преди големите вериги слагаха по-малък марж на популярните хранителни продукти, привличаха клиенти, и печелеха повече от примерно козметика и перилни препарати условно. В някакъв момент явно са решили, че вече достатъчно хора пазаруват при тях, по-високите цени няма да са проблем за много българи и няма да се махнат, и цените извън нещата на промоция са със сериозен марж. Месо никога, млечни продукти - само при нужда и то само познати марки, плодове и зеленчуци по изключение купувам от веригите. Като знам какви гадости изтичат като готвиш месо, купено от тях, или пък как кашкавал с вкус, мирис и консистенция на гума го продават за 50 лева...

    09:40 17.09.2025

  • 42 Артилерист

    1 0 Отговор
    Снощи се опитах под статията на председателя на КЗК да обясня, че в България държава няма. Така искаха навремето демократическите сили. Те скачаха по площадите, пееха за отишлия си комунизъм, за дошлата мечтаната свобода и настъпилата най-свещената демокрация, сиреч НАРОВЛАСТИЕ. Отделно "експертите" им обясняваха на ошашавения народ, че при демокрацията държавата само пречи и ВСИЧКО СЕ РЕШАВА КАКТО ГО ДИКТУВА ПАЗАРА. Аз се съгласих, че сега държава няма, но вместо пазар навсякъде и във всичко има мафия. И посочих конкретни примери в различни сфери на обществения живот, заради които вероятно бях изтрит.
    Според мен няма нито една сфера, в която българската държава успешно се справя и това може да го докаже всеки непредубеден българин с конкретни примери по публично известни данни.

    09:46 17.09.2025

