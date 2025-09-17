Новини
АПС: След гласуването на този вот ще стане кристално ясно, че това правителство оцелява заради подкрепата на Пеевски

17 Септември, 2025 12:27

Настоящото правителство е дало зелена светлина за превземането на все повече сектори в държавното управление и се чувства безпомощно да се противопостави. Мотивите на вота са категорично доказателство за пробойни в правосъдието и вътрешните работи., подчерта също Хасан Адемов.

АПС: След гласуването на този вот ще стане кристално ясно, че това правителство оцелява заради подкрепата на Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След гласуването на този вот ще стане кристално ясно, че това правителство оцелява и се крепи на подкрепата на Делян Пеевски и „Новото начало“, и трите партии са съгласни да плащат цената на тази подкрепа. Това заяви от парламентарната трибуна Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) при дебатите по исканата оставка на кабинета „Желязков“, предават от БТА. АПС се подписа под внесения миналата седмица проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков.

Адемов отбеляза, че целта на всеки вот на недоверие е да свали правителството. Ако към днешна дата това изглежда невъзможно, няма как опозиционните партии да предизвикат стойностен дебат с управляващите, на който да осветлят начините за задкулисно корупционно управление, което няма нищо общо с публичния интерес, коментира депутатът. Естественият отговор на въпроса каква е алтернативата е винаги в ръцете на избирателя, който със своя вот подсказва възможните управленски формули, каза Адемов.

По думите му друга цел на вота е да покаже фундаменталните проблеми в управлението и по този начин да принуди съуправляващите в коалицията на уж малцинството да се замислят за електоралната цена, която следва да заплатят, продължавайки да подкрепят това правителство – тя е много скъпа. Всички партии в управлението си дават сметка, че оставането в него им носи сериозни електорални и имиджови щети, каза Адемов.

Той припомни, че още преди година АПС е заявила, че "дългата ръка на завладяната държава" не е насочена само върху тях, а че това явление е на път да се превърне в проблем за цялата държава. Само една партия, без политическа, медийна и обществена подкрепа, няма как да се противопостави на набиращия скорост модел на овладяване на всички институции чрез безпрецедентен натиск, репресии да се присъединиш към правилната страна, заяви Хасан Адемов. Местената власт, притисната до стената, беше изправена да избира или фотосесия пред герба, или приключване по всички правила чрез натиск и принуда, обясни той. За тези, които се подадоха на страха, в повечето случаи не по свое желание, следваше кеш бонус по линия на общинската инвестиционна програма, което е класическа схема за овладяване на местната власт с помощта на институциите и публичния ресурс, разясни представителят на АПС.

Усещането за самодостатъчност и силови рефлекси в миналото водят до абсурдни изявления на управляващите от рода на емоционално изпусната реплика за връщане правото на полицията да бие здраво, каза още Адемов. Настоящото правителство е дало зелена светлина за превземането на все повече сектори в държавното управление и се чувства безпомощно да се противопостави. Мотивите на вота са категорично доказателство за пробойни в правосъдието и вътрешните работи., подчерта също Адемов.

По думите му подходът на управляващите да омаловажават вотовете на недоверие, обявявайки ги за загуба на време, издава притеснение, страх. Този вот успя да обедини всички опозиционни партии, независимо от различията между тях, каза депутатът. Бяха подготвени близо 80 страници мотиви, базирани както на конкретни факти, така и на неоспорими доказателства за неспособността на правителството да се справи с инструментариума на завладяната държава. Този вот вдъхнови протестна енергия, допълни Адемов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Седящия бик

    3 1 Отговор
    Какво ли дават останалите на великия вожд Дебелия Шопар за да подкрепя бледоликите?

    Коментиран от #10

    12:36 17.09.2025

  • 2 от село

    1 2 Отговор
    И двете ДПС-та са буквално за мезета !!

    12:37 17.09.2025

  • 3 пери

    2 1 Отговор
    След гласуването на този вот ще стане кристално ясно, че това правителство оцелява и се крепи на подкрепата на Делян Пеевски и „Новото начало“ - Туй за хвалба ли е бе, Адемов? Продажник.

    12:38 17.09.2025

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    Шопара пеефски управлява, той не подкрепя. Всички му слугувате, щото сте продажници и имате извратени клипове

    12:42 17.09.2025

  • 5 оня с коня

    1 2 Отговор
    И какво значение има това че Правителството ФУНКЦИОНИРА И СИ ВЪРШИ РАБОТАТА а не "оцелява" чрез подкрепата на Пеевски и партията му?Ада е чувал Адемов че "Целта оправдава Средствата"?А не вдява ли той че при едни нови избори за каквито се бори ,Партията му буквално ще бъде Глътната от Пеевски и няма да я има в НС?

    12:45 17.09.2025

  • 6 Някой

    2 0 Отговор
    Това и слепите го знаят. Има един проблем, обаче. Който се е хванал с Борисов е изчезнал от политическия хоризонт в последствие. Същото важи и за Пеевски. Не е ясно кой от двамата ще изчезне, но нямам съмнение, че ще се случи. Въпросът е ЙОЙ?

    12:47 17.09.2025

  • 7 Добре бяхте преди,сега???

    1 0 Отговор
    Няма го златното пръстче на алкохолика Доган!

    12:49 17.09.2025

  • 8 Ганьо

    1 0 Отговор
    Важно е джоба да се пълни и да не се развали рахатлъка, всичко друго е мазало ...

    12:50 17.09.2025

  • 9 Време е такива по затворите!

    1 0 Отговор
    Няма я кражбата, за това рвете!

    12:50 17.09.2025

  • 10 Гатанка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Седящия бик":

    Хем Мазно, хем дебело, хем некъпано и мноооого крадливо ново начало. Що е то?

    12:52 17.09.2025

  • 11 То това и

    1 0 Отговор
    на врабчетата е ясно.

    12:52 17.09.2025

