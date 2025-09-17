Новини
Правителството прие решение за създаване на Национален борд по водите

Правителството прие решение за създаване на Национален борд по водите

17 Септември, 2025

Бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи

Мария Атанасова

В изпълнение на т.1 от Решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България от 3 септември 2025 г., Министерският съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите (Борда).

Съгласно поставената с решението на Народното събрание цел Бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Съгласно правителственото решение председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове да бъдат определени със заповед на министър-председателя.

Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.


България
  • 1 водоноска

    34 0 Отговор
    Поредните заплатаджии!!!

    16:17 17.09.2025

  • 2 Хората

    33 0 Отговор
    Браво. Поредната глупост.

    16:17 17.09.2025

  • 3 Бежко

    26 0 Отговор
    Хайде четито на печелившите.
    Още храненици , на наш гръб.Още администрация- хора на храника, за да гласуват за правилните партии.
    И малко по малко , и водата ни ще продадат на Израел.
    Като има енергиен холдинг, та да не "светнахме"?

    16:20 17.09.2025

  • 4 Гошо

    23 0 Отговор
    И по колко парички ще опъват от членството си в борда?

    16:23 17.09.2025

  • 5 Цвете

    15 0 Отговор
    БОРДОВЕ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ....КОМИСИИИ,ПАРИ ПОД МАСАТА, ОТНОВО ДАЛАВЕРИ, А ХОРАТА ДА ЧАКАТ ДЪЖДА ЛИ???? СТИГА СТЕ ИГРАЛИ С " НАРОДНАТА ЛЮБОВ " ,ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ ВИ ИЗЛЕЗЕ ПРЕЗ НОСА. ВОДА НЯМА ААААААА ,А ВИЕ ТЕПЪРВА ЩЕ " СЪЗДАВАТЕ " КОМИСИЯ??? И КОЙ ЩЕ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТАЗИ КОМИСИЯ???? НЯКОЙ УТВЪРДЕН ИГРАЧ. ОТ КОЯ ПАРТИЯ ЩЕ Е???? И ЗА КОЛКО ПАРИ ЩЕ РАБОТИ????

    16:25 17.09.2025

  • 6 запознат

    18 0 Отговор
    националния отбор по водите със
    сигурност Няма да пият Вода

    16:25 17.09.2025

  • 7 Цвете

    8 0 Отговор
    БОРДОВЕ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ....КОМИСИИИ,ПАРИ ПОД МАСАТА, ОТНОВО ДАЛАВЕРИ, А ХОРАТА ДА ЧАКАТ ДЪЖДА ЛИ???? СТИГА СТЕ ИГРАЛИ С " НАРОДНАТА ЛЮБОВ " ,ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ ВИ ИЗЛЕЗЕ ПРЕЗ НОСА. ВОДА НЯМА ААААААА ,А ВИЕ ТЕПЪРВА ЩЕ " СЪЗДАВАТЕ " КОМИСИЯ??? И КОЙ ЩЕ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТАЗИ КОМИСИЯ???? НЯКОЙ УТВЪРДЕН ИГРАЧ. ОТ КОЯ ПАРТИЯ ЩЕ Е???? И ЗА КОЛКО ПАРИ ЩЕ РАБОТИ????

    16:26 17.09.2025

  • 8 АЛОооооо , къде

    14 0 Отговор
    са водите от РЕМОНТИРАНИТЕ от БОКО язовири . ВОДА няма , ПАРИТЕ ги нЯМА , ВИНОВНИ НЯМА . БРАВО на САРАФОВ , ДОКТО е ТАМ , БЪЛГАРИЯ ще ЗАГИВА в краката на БОКО и шиши , ЗАЩОТО всички ние дремем и ни е хубаво да се мразим .

    16:26 17.09.2025

  • 9 честен ционист

    6 1 Отговор
    Правителството пак се е загубило в превода на инструктажа. Става на въпрос за бордове, които ще заменят ВИК дружествата във всички населени места. Бордовете ще са акционерни дружества.

    Коментиран от #20

    16:29 17.09.2025

  • 10 ТУ ТУУ

    12 0 Отговор
    Министерства, Бордове, Агенции и прочие хрантутници и ПАК НИЩО НЕ ВЪРВИ, ОСВЕН НА ПРЕМИЕРА ХОТЕЛА.

    16:29 17.09.2025

  • 11 604

    12 0 Отговор
    пахахахахахаххя, още чиновници ...връз други чиновници, никой няма наказан...само лапачка и работа 0. На всичко изградено...една подръжка не мойте да направите от погроми и кражби, сганДолна....нъл искахте банани, на ви ама и маймуни ще сте!!!!

    Коментиран от #12

    16:29 17.09.2025

  • 12 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Не иде реч за никакви чиновници. Бордовете ще са частни дружества, нещо като енергоразпределителите и мобилните оператори. Водата се дава на концесия.

    Коментиран от #14

    16:31 17.09.2025

  • 13 Азззззззз

    8 0 Отговор
    В тоя борд дали ще има и един който да е в час с материята? Дълбоко се съмнявам.

    16:31 17.09.2025

  • 14 604

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    демек.... ептен гавра с труп...

    16:33 17.09.2025

  • 15 ккк

    8 0 Отговор
    нащионален борд на калинки и заплатаджиии ефекта нулев

    16:37 17.09.2025

  • 16 Буко Баламата

    10 0 Отговор
    И този борд ще прави молебен да завали,или ще донесе вода от някъде.

    Коментиран от #26

    16:38 17.09.2025

  • 17 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    9 0 Отговор
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ! ТУПАТ ТОПКАТА И ЧАКАТ ДА ЗАВАЛИ! ЩЕ ЗАГРАБЯТ ВОДИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ!

    16:40 17.09.2025

  • 18 А какво общо има въобще

    7 0 Отговор
    Българската банка за развитие в това начинание? От кога почна и с национална инфраструктура и с кризи да се занимава. Какво пише в устава и? Що за дивотии са това въобще. С всеки следващ ден става все по абсурдно

    16:44 17.09.2025

  • 19 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    5 0 Отговор
    А къде е ИЗТАЕЛския посланик ЙОРАМ ЕЛРАМ НОВИЯ чорбаджия на ВиК ,БГ язовири и 200 минерални извора ТОЙ ще да ПРЕМИЕР на Водния борд

    Коментиран от #21, #23

    16:45 17.09.2025

  • 20 Хасково

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Да разбираме ли , че тези "акционерни "дружества, ще са собственост на двете пълнички момчета/
    нали лично Борисов твърди, че "Държавата е лош собственик" , а сега създава пшоредното уж държавно дружество?
    Амо така ще е , докато ги търпим!
    Само се притеснявам, че една сутрин ще се събудим отново роби - на някой "акционер".
    Много е проста схемата с акционерните дружества - нашият човек копува 49 процента от нас-държавните служители - и хоп - става собственик на водата на България.
    Ням значение , че в конституцията пише друго - те Конституцията я четат като Дявола Евангелието!
    Това с този борд , е законно кражба на водата на Република България!!!

    16:46 17.09.2025

  • 21 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    ИЗРАЕЛския посланик ЙОРАМ ЕЛРАМ

    16:46 17.09.2025

  • 22 Къде са парите да питам

    5 0 Отговор
    На „Български ВиК холдинг“ ЕАД ? Къде е резерва на дружеството? Да не би случайно фалит да е обявило и да не сме разбрали ? Къде е печалбата от последните 35 години ?

    16:47 17.09.2025

  • 23 Папуц

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Той Борисов отдавна е подарил ВиК-сектора на мошетата- нали личната му охрана е от тях!

    16:49 17.09.2025

  • 24 Хари

    7 0 Отговор
    Борд.... нови лапачи......

    16:49 17.09.2025

  • 25 Още една държавна структура

    3 0 Отговор
    поне едни още 50 човека на хранилка. А министерството за какво ни е?

    16:51 17.09.2025

  • 27 Киро

    3 0 Отговор
    Борд - бардак! Семантиката е една и съща!

    16:55 17.09.2025

  • 28 604

    4 0 Отговор
    само се молим да ни пуснат на свободния пазар на ток и да ни скочат сметките х2 х3 и да излизаме и да им правим пуч...инък нема да има управия, по добре анархия отколкото мутро-олигарска диктатура!

    16:55 17.09.2025

  • 29 Бордът щял да координира действията

    3 0 Отговор
    А кой ще извършва действията? Какви са действията? И верно ли ББР трябва и може законодателно да ги финансира? Тази банка това ли и е ролята въобще ? Един корупционен посредник между бюджета и изпълнителите ? А в министерството тогава какво работят?

    16:56 17.09.2025

  • 30 Ами тя утре тая ББР

    3 0 Отговор
    и пенсиите може да раздава а? И парите за общините да разпределя. За какво ни е бюджет а?

    17:00 17.09.2025

  • 31 Хаха

    5 0 Отговор
    Още нищоправци! Да закриват частните ВЕЦ и да прекратяват спогодбата с Изрел и Световната банка!
    Вожда Винету на разпит и после бай Ставри за спогодбите и за нарязаната поливна система построена от Бай Тошо!

    17:02 17.09.2025

  • 32 Ама да бе

    3 0 Отговор
    Ама точно "Националното сдружение на общините" ще решат проблемите нали? Хората които основно ги създадоха заедно с корумпетата от Българският ВиК холдинг и точно през ББР..... Ама съвсем ще забатачат ситуацията и то неминуемо. И другото аз да ги питам от къде точно си мислят че тръби за 3,5 милиарда евро ще купят и кой е тоя който може да им ги достави ???? И това е най малкото. Кой и за колко време ще изкопа толкова траншеи като това са хиляди километри ?

    17:09 17.09.2025

  • 33 По НОВА ТВ казаха - модела за воден борд

    1 0 Отговор
    Тази сутрин по Нова тв - казаха, че модела за воден борд
    е на Исраел. Помним, че беше предложен от Феномена!
    Когото изглежда лъжат, че ще извадят от Магнитния списък
    и той завалията, продава народа и държавата си!

    Та в този "национален воден борд" няма специалисти
    загрижени за бъдещето на българската държава и нация,
    няма никаква наука за водите на България, само бизнес и антибългарски!

    Защото за управлението на водите Истинската Българска държава преди 1997 г.
    беше създала НАУЧНИ ИНСТИТУТИ - проучващи хидроложките запаси
    от подземните води, които не могат да се теглят безразборно.
    Дадоха пример с Добрич - който ползва подземни води от специални
    водоносни пластове.

    Тези научни водни институти създадени от Истинската Българска държава -
    помогнаха да имаме мощна индустрия давайки на многобройните заводи
    огромни количества "индустриална вода" ... за да може България да заеме
    27-мо място в света по стандарт и икономическо развитие до 1997 г.
    данни на ООН ...

    Тази сутрин Манол Генов заговори за изработване на подземен воден кадастър.
    А сме имали специален научен институт - ВодоКаналПроект,
    изключително отговорен и ефективен държавен институт на БЪЛГАРИТЕ и България!
    ............
    П.С. Пояснението за вида на борда от колегата в коментари №12 и №19
    - като частни акционерни дружества ???? на мястото на сегашните
    ВиК оператори е ПОТРЕСАВАЩО и УЖАСЯВАЩО
    ПРЕВРЪЩАНЕ на БЪЛГАРИТЕ в БЕЗПРАВНИ ПОДЧИНЕНИ ЗАВИСИМИ
    и означава начало на

    17:20 17.09.2025

