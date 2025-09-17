Правителството прие решение за създаване на Национален борд по водите

В изпълнение на т.1 от Решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България от 3 септември 2025 г., Министерският съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите (Борда).
Съгласно поставената с решението на Народното събрание цел Бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.
Съгласно правителственото решение председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове да бъдат определени със заповед на министър-председателя.
Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.
1 водоноска
16:17 17.09.2025
2 Хората
16:17 17.09.2025
3 Бежко
Още храненици , на наш гръб.Още администрация- хора на храника, за да гласуват за правилните партии.
И малко по малко , и водата ни ще продадат на Израел.
Като има енергиен холдинг, та да не "светнахме"?
16:20 17.09.2025
4 Гошо
16:23 17.09.2025
5 Цвете
16:25 17.09.2025
6 запознат
сигурност Няма да пият Вода
16:25 17.09.2025
7 Цвете
16:26 17.09.2025
8 АЛОооооо , къде
16:26 17.09.2025
9 честен ционист
Коментиран от #20
16:29 17.09.2025
10 ТУ ТУУ
16:29 17.09.2025
11 604
Коментиран от #12
16:29 17.09.2025
12 честен ционист
До коментар #11 от "604":Не иде реч за никакви чиновници. Бордовете ще са частни дружества, нещо като енергоразпределителите и мобилните оператори. Водата се дава на концесия.
Коментиран от #14
16:31 17.09.2025
13 Азззззззз
16:31 17.09.2025
14 604
До коментар #12 от "честен ционист":демек.... ептен гавра с труп...
16:33 17.09.2025
15 ккк
16:37 17.09.2025
16 Буко Баламата
Коментиран от #26
16:38 17.09.2025
17 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО
16:40 17.09.2025
18 А какво общо има въобще
16:44 17.09.2025
19 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Коментиран от #21, #23
16:45 17.09.2025
20 Хасково
До коментар #9 от "честен ционист":Да разбираме ли , че тези "акционерни "дружества, ще са собственост на двете пълнички момчета/
нали лично Борисов твърди, че "Държавата е лош собственик" , а сега създава пшоредното уж държавно дружество?
Амо така ще е , докато ги търпим!
Само се притеснявам, че една сутрин ще се събудим отново роби - на някой "акционер".
Много е проста схемата с акционерните дружества - нашият човек копува 49 процента от нас-държавните служители - и хоп - става собственик на водата на България.
Ням значение , че в конституцията пише друго - те Конституцията я четат като Дявола Евангелието!
Това с този борд , е законно кражба на водата на Република България!!!
16:46 17.09.2025
21 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #19 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":ИЗРАЕЛския посланик ЙОРАМ ЕЛРАМ
16:46 17.09.2025
22 Къде са парите да питам
16:47 17.09.2025
23 Папуц
До коментар #19 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Той Борисов отдавна е подарил ВиК-сектора на мошетата- нали личната му охрана е от тях!
16:49 17.09.2025
24 Хари
16:49 17.09.2025
25 Още една държавна структура
16:51 17.09.2025
27 Киро
16:55 17.09.2025
28 604
16:55 17.09.2025
29 Бордът щял да координира действията
16:56 17.09.2025
30 Ами тя утре тая ББР
17:00 17.09.2025
31 Хаха
Вожда Винету на разпит и после бай Ставри за спогодбите и за нарязаната поливна система построена от Бай Тошо!
17:02 17.09.2025
32 Ама да бе
17:09 17.09.2025
33 По НОВА ТВ казаха - модела за воден борд
е на Исраел. Помним, че беше предложен от Феномена!
Когото изглежда лъжат, че ще извадят от Магнитния списък
и той завалията, продава народа и държавата си!
Та в този "национален воден борд" няма специалисти
загрижени за бъдещето на българската държава и нация,
няма никаква наука за водите на България, само бизнес и антибългарски!
Защото за управлението на водите Истинската Българска държава преди 1997 г.
беше създала НАУЧНИ ИНСТИТУТИ - проучващи хидроложките запаси
от подземните води, които не могат да се теглят безразборно.
Дадоха пример с Добрич - който ползва подземни води от специални
водоносни пластове.
Тези научни водни институти създадени от Истинската Българска държава -
помогнаха да имаме мощна индустрия давайки на многобройните заводи
огромни количества "индустриална вода" ... за да може България да заеме
27-мо място в света по стандарт и икономическо развитие до 1997 г.
данни на ООН ...
Тази сутрин Манол Генов заговори за изработване на подземен воден кадастър.
А сме имали специален научен институт - ВодоКаналПроект,
изключително отговорен и ефективен държавен институт на БЪЛГАРИТЕ и България!
............
П.С. Пояснението за вида на борда от колегата в коментари №12 и №19
- като частни акционерни дружества ???? на мястото на сегашните
ВиК оператори е ПОТРЕСАВАЩО и УЖАСЯВАЩО
ПРЕВРЪЩАНЕ на БЪЛГАРИТЕ в БЕЗПРАВНИ ПОДЧИНЕНИ ЗАВИСИМИ
и означава начало на
17:20 17.09.2025