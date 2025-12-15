Новини
Следят за замърсяване морето край Ахтопол

15 Декември, 2025 15:39 458 5

  • ахтопол-
  • танкер-
  • кайрос-
  • води-
  • мосв

Изтегляне на плавателния съд "Кайрос" към пристанище Бургас

Следят за замърсяване морето край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Басейнова дирекция "Черноморски район" възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка с операцията по изтегляне на плавателния съд "Кайрос" към пристанище Бургас, уточни БНТ.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване.

Министерството на околната среда и водите продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Следете парите❗ Кой ще прибере над 20 милиона за кораба🤔❗ Кой нареди на Морска администрация и гранична полиция да СПЯТ ДЪЛБОКО, докато турски влекач довлачи коритото в наши води🤔❗

    15:42 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    2 1 Отговор
    Танкера изля 100 хил тона нефт в морето, но следи от замърсяване няма.

    15:46 15.12.2025

  • 4 Ей, кво нещо

    4 0 Отговор
    Турците го довлякоха и го 3ае-6@×а до Ахтопол и нито дума,запитване или протестна нота от разни ООН, Грийнпийс,САЩ, ЕС ,България към Турция, е га ти наведените боклуци

    15:48 15.12.2025

  • 5 уточни БНТ....

    1 0 Отговор
    Във връзка с "операцията" по изтегляне на плавателния съд "Кайрос" към пристанище Бургас "Мощният" български влекач дефектира на първата миля и сега щели с 1,2 милиона лева да платят първата вноска за друг .... естествено, че няма да е държавен а частен и естествено че бургаското пристанище трябва да му бъде отнет лиценза и концесията за неиспълнение на условията, способностите и стандартите които трябва да подържа ...

    16:08 15.12.2025

