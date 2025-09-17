Новини
България »
Васил Терзиев: Да бъдем съзидателни, да обичаме София

17 Септември, 2025 21:49 300 7

  • васил терзиев-
  • софия

В 19 часа започна празничният концерт, посветен на празника на София

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 19 часа започна празничният концерт, посветен на празника на София. Стартът беше даден с изпълнение на гвардейския духов оркестър, а в посланието си кметът на София Васил Терзиев призова хората да обичат своя град:

"Нека бъдем съзидателни, нека обичаме София, нека я оставим все по-добра на бъдещите поколения. Зависи от нас".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Дядо му от ДС, чичо му от ДС,баба му от ДС, баща му от ДС,майка му от ДС, котката му от ДС.

    21:50 17.09.2025

  • 2 си дзън

    0 0 Отговор
    Васкооо, нищо не направи бе. Май Хека те прецака накрая.

    21:52 17.09.2025

  • 3 Един от русенско

    1 0 Отговор
    София е бта карта , до 50 г столицата ще се измести или в космополитния Пловдив или до морето ..сопите са прст хора и столицата и е прста ..не го пиша от злоба ..такава е истината..

    21:54 17.09.2025

  • 4 Кмета на Симитли

    0 0 Отговор
    Прайд ще има ли? Да врътна един телефон на банкянската ми любовница.

    21:55 17.09.2025

  • 5 Васко ДСто

    1 0 Отговор
    И дай боже да завъртя още някоя пералня, като софтуерната фирма без нито един продукт, която продадох за над 200 милиона долара, а новя собственик я закри след година и половина. А жалтопаветниците да слушат как комунизма, ДС и руснаците са им виновни че са прости и бедни.

    21:57 17.09.2025

  • 7 Кит

    0 0 Отговор
    Като ще сме съзидателни, защо не се поразмърдаш, мързеливецо?
    Толкова малко и толкова калпаво строителство, откакто пое властта в София, аз не помня...

    22:02 17.09.2025

