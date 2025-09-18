Новини
Любомир Стефанов: Партиите са като махленски пияници късно вечер. Ударили са дъното

18 Септември, 2025 19:10

Институциите са изолирани от реалните проблеми на хората – като растящи цени, безводие и липса на решения за битовите трудности, коментира и политологът Калоян Методиев

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След отхвърления вот на недоверие срещу правителството, политическата сцена у нас се разделя между две основни оценки – ден на надежда и ден на разочарование.

„Днес е добър ден за обществото, защото се отдалечихме още повече от този политически елит, който живее в паралелна реалност“, коментира в ефира на bTV политологът Калoян Методиев. По думите му, институциите са изолирани от реалните проблеми на хората – като растящи цени, безводие и липса на решения за битовите трудности.

Политологът Любомир Стефанов обаче вижда ситуацията различно:

„Това е лош ден за българската демокрация. Партиите са ударили дъното и не успяват да отговорят на очакванията на гражданите“, заяви той.

Според него дебатите в парламента са се превърнали в махленски разправии, вместо в политически разговор.

„Партиите се държат като махленски пияници късно вечер. Партиите не успяват да са на нивото на гражданите, тези неща са се натрупали. Те се занимават един с друг и се наричат с думи, които ние ги знаем, но не ги използваме. По този начин, както те го правят пред камерите, остава много лошо впечатление. Аз подозирам, че нарочно го направиха. И Пеевски, и Асен Василев, и Кирил Петков. Целта им тепърва ще я разберем“, каза Стефанов.

И двамата политолози коментираха злоупотребата с охрана от НСО, служебни автомобили и високите заплати.

„У нас привилегиите излязоха от контрол в момента и злоупотребата с коли също, всяка въшка в държавната администрация я вози кола на НСО, министерства и кой ли не, по привилегии. Вчера парламента бе одобрена поръчка за 70 нови автомобила на трима депутати, нова лимузина и то 4 по 4 с огромни двигатели. На това нещо трябва да се сложи край. И по отношение на президентство, и по отношение на правителство, по отношение на министерства, на парламент, на всички. На държавата се гледа като на дойна крава“, заяви Методиев.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че държавата е превърната в крепост, където институциите живеят в свой свят, далеч от реалните проблеми на гражданите.


  • 1 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    Правилно!

    Коментиран от #4

    19:14 18.09.2025

  • 2 Боби

    0 0 Отговор
    При положение, че 90% от българите са махленски пияници, какво се очаква гореспоменатите българи да произведат в парламента, че не ми е баш ясно?! Там да не идват от чужбина, тия дюмбели?!

    19:16 18.09.2025

  • 3 Не е Лъжа !

    1 0 Отговор
    Не е Лъжа !

    кОГАТО Акъла !

    Не стига !

    Остава !

    Глупостта !

    19:17 18.09.2025

  • 4 Да де, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    няма по голямо дъно от простотията на Тиквата и Пеевски.

    19:18 18.09.2025

  • 5 плюс минус

    1 0 Отговор
    Поради как и какво в Родината ни има стотина и кусур партии?

    19:19 18.09.2025

  • 6 си дзън

    0 1 Отговор
    Не знам какво дъно му се привижда на автора. Ако има такова, то определено Възраждане,
    Величие, МЕЧ, АСП, ППДБ копаят надолу.

    19:23 18.09.2025

