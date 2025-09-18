Новини
Ген. Кирил Радев за избора на шеф на ДАНС: Учудвам се защо президентът се е запънал. Този инат не е полезен

Ген. Кирил Радев за избора на шеф на ДАНС: Учудвам се защо президентът се е запънал. Този инат не е полезен

18 Септември, 2025 19:40 860 26

"Трябва професионалист, добре обучен човек. Политическата пристрастност няма значение. В службата трябва да се изпълняват задължения, свързани с националната сигурност, доверието е изключително важно”, коментира ген. Радев какъв трябва да бъде шефът на ДАНС

Снимка: bTV
Ани Ефремова

Ролята на ДАНС е изключително голяма. Липсата на титуляр – човек, който реализира политиката на правителството в сферата на националната сигурност, означава срив. ДАНС е част от европейската система за сигурност. Представете си служба без ръководител как се чувства. Оставям настрана как се чувстват служителите. Това заяви пред bTV о. р. ген. Кирил Радев по повод отказа на президента Румен Радев да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, цитиран от novini.bg.

„Много е опасно, когато се нарушат отношенията между институциите. Липсва взаимодействие между изпълнителната власт и президента. Лично допускам да се отнеме функцията за назначаване. Идеята е президентът да е балансьор, имаме нужда от такъв човек. Той не принадлежи на нито една от трите власти. Неизпълнението на определени функции води до проблеми. Не е нормално да не се вземе някакво решение. Едно е да не се съгласяваш на думи, друго е да го налагаш на практика. При нас нещата не вървят, затова са принудени да променят законовите правила и норми, за да го елиминират. Може да се окаже, че днешните управляващи ще бъдат жертви на утрешните управляващите“, предупреди той.

„Учудвам се защо президентът се е запънал. И при другите президенти е било така, не са били съгласни, но никога не са противоречили на държавната политика. Трябва да се вземат мерки, защото няма накъде повече. Авторитетът на държавата се определя от отношението ѝ към специалните служби“, каза още Кирил Радев.

Той коментира какъв човек трябва да оглави ДАНС: „Трябва професионалист, добре обучен човек. Политическата пристрастност няма значение. В службата трябва да се изпълняват задължения, свързани с националната сигурност, доверието е изключително важно.”

По думите му този „инат” не е полезен.

Кирил Радев определи най-големия риск за националната ни сигурност: „Ако службата бъде блокирана и не работи според възможностите си и очакванията към нея. Ролята ѝ е огромна. Всичко, свързано с лични отношения, трябва да отстъпи на заден план. Не ми харесва това, което виждам сега, като гражданин съм отвратен.”


  • 1 Ми да ви кажа!

    5 5 Отговор
    Защото може! В България така се управлява!

    Коментиран от #15, #16

    19:49 18.09.2025

  • 2 си дзън

    8 27 Отговор
    Президентът се е запънал, защото е руска слуга.

    Коментиран от #26

    19:50 18.09.2025

  • 3 Спецназ

    25 0 Отговор
    "Националната сигурност" е БЛА-БЛА!!

    Шефа на ДАНС има най големите правомощия да
    се бори с организираната предтъпност. ФАКТ!

    ИЛИ да не се бори, за което пък се борят Боко и Шиши...

    Наш човек и медеца си тече, по некой друг пуснат на
    пързалката с подхвърлен товар за резултати и

    всичко се рисува в маслена картина.

    19:52 18.09.2025

  • 4 Държавна политика ли е?

    17 3 Отговор
    Цената на повечето качествена храна два пъти. Обедняването три пъти. Ето това може да обясни запъва ли се президента. Изборът на нелигитимното правителство е избор на купувачите на вот.

    19:55 18.09.2025

  • 5 БЕЗ МАЙТАП

    21 1 Отговор
    Ролята на ДАНС е голяма но за кой - за ХОРАТА или този който иска да яхне ХОРАТА?

    19:56 18.09.2025

  • 6 абе

    18 0 Отговор
    другаю генерал,ти имаш ли идея какви люде са набутани в данс?Писна ни от такива псевдо генерали.държавата е в будна кома.тоя данс до сега хвана ли някой жив шпионин.докато служих участвах в разкриването на резидент на чуждо разузнаване.ама имаше служби,агентура и т.н.сега събират информация от гугъл .абе айде лека вечер

    19:57 18.09.2025

  • 7 Ей, Киро!

    19 2 Отговор
    И ти ли стана слуга на прасето и на Тиквата бе, Киро?! Да, президентът -комунист, лакеят на кремълския злодей има право да откаже назначение на поредната марионетка на уродливото туловище Пеевски с тегло 190 кг. Защото въпросният Деню, нищожество, та дрънка, е причина последните парламентарни избори да само с хартиени бюлеини! И резултата е видим - напълно нелегитимен и незаконн парламевт, също и правотелство и хиляди енвалидни ротоколи и бюлетиин! Пълна фалшификация! така че, Киро, прибери си езика от аздинка на Дебелаак!

    19:58 18.09.2025

  • 8 Аман

    17 2 Отговор
    от такива "генерали" , бе !

    20:00 18.09.2025

  • 9 Анонимен

    16 1 Отговор
    Радев се опъна на назначението на шефа на ДАНС защото той е дал секретни документи на Боко тиквата а Боко няма право да получава такива документи...

    20:02 18.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    И ТОЗИ МУХАЛ...ГЕНЕРАЛ!ПУУУ

    20:02 18.09.2025

  • 11 дядото

    16 3 Отговор
    ами простичко е генерале.в тази територия трябва да има и хора като Президента.иначе тези тлъстите от преяждане нямат спирка.

    20:03 18.09.2025

  • 12 ха ха

    8 0 Отговор
    в националната сигурност не може да има политика , иначе става сигурност на определена политическа партия

    20:04 18.09.2025

  • 13 Тая Държава !

    8 1 Отговор
    Тая Държава !


    Е Кауза "Пердута " !

    Коментиран от #14

    20:05 18.09.2025

  • 14 Горкия Левски !

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тая Държава !":

    Горкия Левски !

    Сигурно !

    Се Обръща в Гроба !

    20:06 18.09.2025

  • 15 Ха..ха..ха

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ми да ви кажа!":

    Кирил Радев беше костовист, след това рана царист, а сега е станал с.в.и.н.а.р и слугува двамата Мазни и дебели екземпляра.

    20:09 18.09.2025

  • 16 Ще те допълня

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ми да ви кажа!":

    Кирил Радев беше костовист, след това стана царист, а сега е станал с.в.и.н.а.р и слугува на двамата Мазни и дебели екземпляра.

    Коментиран от #18

    20:11 18.09.2025

  • 17 Ха ХаХа

    13 0 Отговор
    Този помияр не у разкрил нито едно престъпление през живота си.
    Член на БКП на 18 г.като войник и завършил ПУЦ на МВР, пардон школата

    20:12 18.09.2025

  • 18 Многократен допедавец

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ще те допълня":

    И слуга ще ни дава акъл.

    20:13 18.09.2025

  • 19 Аз.....

    5 0 Отговор
    🖕 за политиката в БА за тези 36год.

    20:15 18.09.2025

  • 20 тия

    3 0 Отговор
    нищоправци кога ще направят нещо друго освен да се бият за постове и кой повече да окраде?

    20:34 18.09.2025

  • 21 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Заключвайте гериатрията че има беглец

    20:37 18.09.2025

  • 22 ферет

    7 1 Отговор
    Гейрал Киро, и ти си един мухльо дето си си бъркал в носа докато те хранят българите, и бандитите превзеха България. Четем че си бил отвратен??? Ами ние какво да кажем за теб??? Ние дали сме отвратени от такива боклуци като теб??? Кой ограби държавата бе Киро??? Освен че си си разхождал гащите и си се правил на началник и си напълнил с калинки службите друго какво си направил??? И добре че е Президента че да им спре апетитите на 2 те свини, че ако чакаме на такива като теб, по добре да не чакаме. Отвратен ли си бе палячо??? Слава Богу, вече си бай никои а скоро няма да си спомняме кои си.

    20:39 18.09.2025

  • 23 Пловдивски чичка

    7 0 Отговор
    Прибрах се от работа и започнах да готвя за вечеря, и в бакграунда слушах този човек (не хванах предаването от начало, нито съм го виждал, нито чувал и веднага долових тона на самоувереното, безнаказано ЧЕНГЕ. Което защитава безпрекословно ВЛАСТТА СИ и тази, на КОИТО СА МУ Я ДАЛИ! Хората за него са под-човеци. Той винаги е прав, винаги има "улики", "причини", "обстоятелства" с които да те смачка и хвърли в ареста "аргументирано"... ако може завинаги. Той е безнаказан, имунизиран, брониран, ЗАЩОТО Е ОТ ТАЗИ КАСТА! ..ДО ЖИВОТ! Всички останали сме на негово подчинение и МИЛОСТ!? Защо така бе, хора? За това ли скачаха бащите и майките ви по площадите преди 35г?! Жалкария страшна...

    20:39 18.09.2025

  • 24 007

    4 0 Отговор
    Добре е да се анализират резултатите от политическата дейност на военни с висш чин попаднали политиката и администрацията и да се внимава с тях. Забравя се, че са обучени да убиват и разрушават, когато се налага, което е антипод на живот и изграждане. Превратите са тяхната сила и наслада.

    20:42 18.09.2025

  • 25 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Този инат не е полезен за твоя шеф пеевски

    20:48 18.09.2025

  • 26 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Тихо бе американска слуга

    20:51 18.09.2025

