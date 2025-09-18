Ген. Кирил Радев за избора на шеф на ДАНС: Учудвам се защо президентът се е запънал. Този инат не е полезен

Ролята на ДАНС е изключително голяма. Липсата на титуляр – човек, който реализира политиката на правителството в сферата на националната сигурност, означава срив. ДАНС е част от европейската система за сигурност. Представете си служба без ръководител как се чувства. Оставям настрана как се чувстват служителите. Това заяви пред bTV о. р. ген. Кирил Радев по повод отказа на президента Румен Радев да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, цитиран от novini.bg.
„Много е опасно, когато се нарушат отношенията между институциите. Липсва взаимодействие между изпълнителната власт и президента. Лично допускам да се отнеме функцията за назначаване. Идеята е президентът да е балансьор, имаме нужда от такъв човек. Той не принадлежи на нито една от трите власти. Неизпълнението на определени функции води до проблеми. Не е нормално да не се вземе някакво решение. Едно е да не се съгласяваш на думи, друго е да го налагаш на практика. При нас нещата не вървят, затова са принудени да променят законовите правила и норми, за да го елиминират. Може да се окаже, че днешните управляващи ще бъдат жертви на утрешните управляващите“, предупреди той.
„Учудвам се защо президентът се е запънал. И при другите президенти е било така, не са били съгласни, но никога не са противоречили на държавната политика. Трябва да се вземат мерки, защото няма накъде повече. Авторитетът на държавата се определя от отношението ѝ към специалните служби“, каза още Кирил Радев.
Той коментира какъв човек трябва да оглави ДАНС: „Трябва професионалист, добре обучен човек. Политическата пристрастност няма значение. В службата трябва да се изпълняват задължения, свързани с националната сигурност, доверието е изключително важно.”
По думите му този „инат” не е полезен.
Кирил Радев определи най-големия риск за националната ни сигурност: „Ако службата бъде блокирана и не работи според възможностите си и очакванията към нея. Ролята ѝ е огромна. Всичко, свързано с лични отношения, трябва да отстъпи на заден план. Не ми харесва това, което виждам сега, като гражданин съм отвратен.”
