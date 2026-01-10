Станишев: Евентуален политически проект на президента Радев може сериозно да засегне БСП

Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството и състоянието на партията след протестите и оставката на кабинета „Желязков“ и предупреди, че „ножът е опрял до кокала“.
В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ по bTV той подчерта, че кризата в БСП е дълбока и че партията е изправена пред реална опасност да остане извън парламента.
Повод за разговора станаха оставките в тясното партийно ръководство, подадени „в знак на поета отговорност“, както и фактът, че председателят на БСП Атанас Зафиров не е заявил намерение да се оттегли. По думите на Станишев проблемът не е персонален, а системен: „Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия“.
Станишев припомни, че още преди повече от година е предупредил, че БСП не бива да влиза в управление с ГЕРБ, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“. Според него партията е загубила своята политическа физиономия и е изглеждала като „присъдружна организация“, без ясни условия и разпознаваеми политики.
„Министрите са се старали, но общото впечатление е, че БСП беше във властта на всяка цена, без собствено лице“, заяви той.
Бившият лидер на социалистите предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев може сериозно да засегне БСП. По думите му такъв проект би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако партията не се промени радикално.
Станишев предупреди и за опасността партията въобще да не влезе в парламента.
Той беше категоричен, че вътрешнопартийните борби за постове не дават никаква енергия и отблъскват обществото. Той критикува атмосферата на последния конгрес, който определи като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.
„Няма спасител. Нито един човек сам няма да изтегли БСП от това блато“, подчерта той и изключи възможността самият той да се кандидатира отново за председател.
По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална промяна – не формална, а съдържателна.
1 Въййййй
11:47 10.01.2026
5 АГАТ а Кристи
А "другарите" са я усвоили до съвършенство
11:51 10.01.2026
6 Колю с двуцевката
11:51 10.01.2026
7 ООрана държава
Коментиран от #37
11:52 10.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от ".....":Аз съм ял чиста храна а не ГМО.Твоите деца ще растат мутанти.
10 мишока
брънварки калинчовци рахатеца им
11:54 10.01.2026
11 от къде
11:59 10.01.2026
12 БСП-Допедавци
13 Българин
12:06 10.01.2026
14 Град Симитли
12:07 10.01.2026
16 Коня Солтуклиева
12:09 10.01.2026
18 Комунистически ценности
и са усукани спираловидно на моркова ми на нерез
Нема по-голем от мене, никой нема и да има по-убави домати
Защото един е Господ на небето, един е Ваньо на Земята
Борисов иска Станишев и Доган за кандидат-президенти
12:12 10.01.2026
19 все другите им са проблеми
12:13 10.01.2026
21 Айде
12:14 10.01.2026
24 мдаа
До коментар #12 от "БСП-Допедавци":Каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи.
12:15 10.01.2026
27 надрус надрус
Коментиран от #30
12:17 10.01.2026
28 Бивш симпатизант на БСП!
ДА!
Докарахте ни до там-че окончателно да се откажем от БСП...!
12:17 10.01.2026
31 Българин друг
12:20 10.01.2026
12:26 10.01.2026
37 За гъби
До коментар #7 от "ООрана държава":БСП отива на сметището на историята и ще остане там дълго, не заради президента, а заради това, че партийните функционери на тая партия ограбиха пладнешки Народа, намилионерчиха се и се намилиардерчиха на гърба на хората, а сега - ау ... никой няма да гласува за тях, ами няма, естествен резултат от всичко е.
12:28 10.01.2026
38 55 от Козлодуй
и проект и той и БСП ще са извън борда. Ако не излезе БСП пак ще е без депутати.
12:28 10.01.2026
39 Тия побркани престъпници с тоя Радев
12:33 10.01.2026
40 Оракула от Делфи
е лицето което трябва да се определи кой крив,
и кой прав и поската на БСП в този момент???
Румен Радев е "плашилото" с което плашат, но други и да искат няма!!!
ЯВНО РУМЕН РАДЕВ Е "КАПИТАЛИСТА", КОЙТО ПРЕЧИ НА БСП- ОЛИГАРХИЯТА, ДА ОВЛАДЕЕ КОНТРОЛА НАД ИЗБИРАТЕЛИТЕ И???
12:33 10.01.2026
41 604
12:34 10.01.2026
52 хихи
12:49 10.01.2026
53 Станишко, недоразумение подло
12:50 10.01.2026
54 Украински евреин
12:52 10.01.2026
56 Точно пък Станишев
12:54 10.01.2026
