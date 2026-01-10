Новини
Станишев: Евентуален политически проект на президента Радев може сериозно да засегне БСП

10 Януари, 2026 11:45 1 067 63

  • сергей станишев-
  • политически проект-
  • румен радев-
  • бсп

„Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия“, коментира още бившият лидер на левицата

Станишев: Евентуален политически проект на президента Радев може сериозно да засегне БСП - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството и състоянието на партията след протестите и оставката на кабинета „Желязков“ и предупреди, че „ножът е опрял до кокала“.

В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ по bTV той подчерта, че кризата в БСП е дълбока и че партията е изправена пред реална опасност да остане извън парламента.

Повод за разговора станаха оставките в тясното партийно ръководство, подадени „в знак на поета отговорност“, както и фактът, че председателят на БСП Атанас Зафиров не е заявил намерение да се оттегли. По думите на Станишев проблемът не е персонален, а системен: „Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия“.

Станишев припомни, че още преди повече от година е предупредил, че БСП не бива да влиза в управление с ГЕРБ, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“. Според него партията е загубила своята политическа физиономия и е изглеждала като „присъдружна организация“, без ясни условия и разпознаваеми политики.

„Министрите са се старали, но общото впечатление е, че БСП беше във властта на всяка цена, без собствено лице“, заяви той.

Бившият лидер на социалистите предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев може сериозно да засегне БСП. По думите му такъв проект би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако партията не се промени радикално.

Станишев предупреди и за опасността партията въобще да не влезе в парламента.

Той беше категоричен, че вътрешнопартийните борби за постове не дават никаква енергия и отблъскват обществото. Той критикува атмосферата на последния конгрес, който определи като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.

„Няма спасител. Нито един човек сам няма да изтегли БСП от това блато“, подчерта той и изключи възможността самият той да се кандидатира отново за председател.

По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална промяна – не формална, а съдържателна.


  • 1 Въййййй

    11 1 Отговор
    Ококорено дете.

    11:47 10.01.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    11 3 Отговор
    ЛЪЖАТА - това е идеогията на комунизма...
    А "другарите" са я усвоили до съвършенство

    11:51 10.01.2026

  • 6 Колю с двуцевката

    13 0 Отговор
    Всички сте за трепане

    11:51 10.01.2026

  • 7 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Бесеепее вече в засегнато от бойко и шиши, няма да има вече бее сее пее и ии тъъъ нъъъ в парламента, това беше, патериците в килера при другите патерици вееемеерееооо, ааатааакааа нъъфъъсъъъбъъъ кооод маагаареешшшкии....

    11:52 10.01.2026

  • 8 .....

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Типичния пример - погледни в огледалото, другарю "Последен"....

    Коментиран от #9

    11:53 10.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от ".....":

    Аз съм ял чиста храна а не ГМО.Твоите деца ще растат мутанти.

    Коментиран от #15

    11:54 10.01.2026

  • 10 мишока

    4 0 Отговор
    Евентуален политически проект на президента Радев може сериозно да засегне БСП
    брънварки калинчовци рахатеца им

    11:54 10.01.2026

  • 11 от къде

    7 0 Отговор
    изпълзя тоз оцъклен крадлив пълшок?

    11:59 10.01.2026

  • 12 БСП-Допедавци

    14 0 Отговор
    Продадоха гласовете и на последният социалист на Тиквата и Шопара за постове от лакомия и простотия.

    Коментиран от #24

    11:59 10.01.2026

  • 13 Българин

    6 0 Отговор
    БСП умря

    12:06 10.01.2026

  • 14 Град Симитли

    5 1 Отговор
    Къде ли беше/ ще бъде/ дфугарят Станишев на Априлския пленум на партията?! :))

    12:07 10.01.2026

  • 15 Зу кин,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Мецни нещо за VIP гостите на заведението ти... На последък съвсем не ги споменаваш...
    И тях ли си ги принудил да връткат запетайки, та са спрели да те посещават ?

    12:07 10.01.2026

  • 16 Коня Солтуклиева

    8 0 Отговор
    Ама, наистина гледа като обран евреин! :)

    12:09 10.01.2026

  • 17 Пълна

    3 0 Отговор
    скръб сте, самозасегнахте се от това повече няма накъде

    12:09 10.01.2026

  • 18 Комунистически ценности

    1 0 Отговор
    Стръковете на доматите ми вече са 2 Х 17 санта
    и са усукани спираловидно на моркова ми на нерез

    Нема по-голем от мене, никой нема и да има по-убави домати

    Защото един е Господ на небето, един е Ваньо на Земята

    Борисов иска Станишев и Доган за кандидат-президенти

    12:12 10.01.2026

  • 19 все другите им са проблеми

    10 0 Отговор
    Тия се самоубиха и сега търсят вина в други партии за проблемите произтичащи от тях.Явно няма отказване от кепепира в БСП.Никой не ги иска вече но те ще са начело на групировката си докрай на капитализма им..

    12:13 10.01.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ЖЕНА МУ ИМА 140 ФИРМИ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА РЪКОВОДЕНИ ОТ ВИЕНА НАПРАВЕНИ С ОКРАДЕНИТЕ ПАРИ ОТ ПЪРВА ЧАСТА БАНКА :))
    ......
    И ОБЩ БИЗНЕС С АТАНАС ТИЛЕВ И НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
    ......
    КАК ГО ПУСКАТЕ ТОЯ ПРЕСТЪПНИК ПО МЕДИИТЕ ?

    12:13 10.01.2026

  • 21 Айде

    5 2 Отговор
    "Партията" не може да бъде подлог! Всички сте алчни глупаци там! Вкупом отивате на политическото бунище, където ви е мястото от 35 години! Трябва да набиете Радев, за да не ви отнеме липсващия електорат! Така ще ни отървете и от него!

    12:14 10.01.2026

  • 22 1111

    7 0 Отговор
    Самозасегнахте се, когато приехте сглобката с ГЕРБ.

    12:14 10.01.2026

  • 23 Тоз

    2 0 Отговор
    отдИе излИезИ 😁

    12:15 10.01.2026

  • 24 мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "БСП-Допедавци":

    Каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи.

    12:15 10.01.2026

  • 25 Стани ти да стана аз шеф

    2 0 Отговор
    Той идва от Херсон

    Сергей Яков

    ГейЯков Станишев - син на украинска еврейка и български евреин.
    Известен хомoсексуалист.

    Сергей Станишев е роден в град Херсон (днешна Украйна). Син е на Димитър Яков Станишев.

    Херсон не е просто най-еврейския град в Украйна, а столицата на най-ортодоксалните, фанатични евреи-хазари. Оттам е рода на Яков-Станишев по майка. Майка му, е на служба в Института по български език, при положение че не знае добре български език!


    Юдейски маймуни

    Старата еврейка със сина си:


    Премиерът Сергей Станишев води майка си Дина Сергеевна Мухина към залата на БАН. Тя бе наградена с Почетен знак на академията за своите научни постижения в Института за български език

    12:16 10.01.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    СТАНИШЕВИ СА ЯКО ИНВЕСТИРАЛИ В ЕВРОХОЛД
    ......
    А ТЕ ВЛАДЕЯТ ЧЕЗ - ЦЯЛА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И СОФИЯ ГИ ХРАНИ :)

    12:16 10.01.2026

  • 27 надрус надрус

    2 0 Отговор
    Станишката на снимката и постоянно на какви субтанции е?Много е изцъклен постоянно.Трябва му някоя брюкселска комуна да се попречисти малко.

    Коментиран от #30

    12:17 10.01.2026

  • 28 Бивш симпатизант на БСП!

    6 0 Отговор
    Такива въртиопашковци,като теб-сериозно засегнаха БСП...!
    ДА!
    Докарахте ни до там-че окончателно да се откажем от БСП...!

    12:17 10.01.2026

  • 29 Стани ти да стана аз шеф

    3 0 Отговор
    - Майка му владее слабо български език. На една нейна лекция преди години помоли да говори на руски, защото й е трудно на български. Е, благодарственото слово все е научила.

    - Награждават я, че се е понапънала (за толкоз години?) да понаучи
    някоя и друга българска дума тази стара еврейка!

    - Я какъв български премиер е отгледала. Без българско граждансво, без да е ходил в казарма, без трудов стаж. Добре, че барем поне той говори български.




    Във вестниците имаше интервю с майка му, която му забраняваше да се ожени за не-еврейка.

    "Тя никога няма да позволи на сина си да вземе за булка жена от друга вяра", разясняват деликатната ситуация близки до премиера.

    12:18 10.01.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "надрус надрус":

    ЦЕЛИЯ МУ БИЗНЕС СЕ ВОДИ НА ИМЕТО
    НА ВИЕНСКА СЛАДКАРНИЦА ВЪВ ВИЕНА АВСТРИЯ :)
    ....
    100% СОБСТВЕНИЦИ НА ДИР БГ

    Коментиран от #33

    12:19 10.01.2026

  • 31 Българин друг

    1 1 Отговор
    Станишев. Много си сладък

    12:20 10.01.2026

  • 32 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Откровенията на една еврейка:

    Майката на Станишев oплю България

    Проф. Дина Станишева и учителя й проф. Самуил Борисович Бернщейн - идеолог на "македонския език"

    Проф. Станишева е уволнена от Института по български език през 1979 г., като учен, който застъпва коминтерновската антинаучна теза за съществуването на "македонски език, нация и култура".
    На 16 януари 2008 г. председателят на БАН ак. Иван Юхновски връчи на Дина Станишева Почетния знак на БАН "Марин Дринов" с лента за приноса й в развитието на българската славистика. Това означава ли, че БАН отново приема за ръководни научните фантасмагории на професор Бернщайн (учител на г-жа Станишева) на Блаже Конески, на Белич и други кoрифеи?

    12:20 10.01.2026

  • 33 12340

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Последното говори много, Дет.! :)

    12:22 10.01.2026

  • 34 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Евреинът Горнооряховски

    Крадливо усмвихнатия

    Стефан Софиянски - предишната му фамилия е Горнооряховски (смята се, че е третата по ред сменена), евреин по майка, женен за еврейка - Алиса Софиянска, масон (Ротари клуб). Бивш изпълнителен директор на Пощенска банка, когато отпуска незаконни кредити на крупния мошеник Соломон Анжел.

    Ционистът Стефан Софиянски започна да "кръщава" с еврейски имена улици и площади в столицата.




    Обикновено антихристиянство

    Софиянски планира поредно предизвикателство срещу християните в София и в България. Проект с ясното название „Водосветилище”.

    Някои от най-ярките проявления на тази политика бяха:
    - Статуята на Лъжесветасофия в емблематичния център на българската столица.
    - Разрушаване и потулване на базиликата от IV век, която беше намерена при случаен изкоп на жилищна сграда в началото на юбилейната 2000 г.
    - Чешма-паметник „Отвличането на Европа”, която беше предвидена да се изгради точно пред главния вход на столичния храм „Св. Седмочисленици”. Благодарение на обществения натиск тя беше преместена.

    12:24 10.01.2026

  • 35 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    В центъра на града, който носи името на Христос - Премъдрост Божия, се замисля не просто изграждането на още една псевдоезическа статуя, а издигането на светилище (!?). Самото название на проекта - „Водосветилище” - е неприкрит новоезически манифест. И това не е случайно изтървана фраза от люде с кичозно мислене. В програмата на мероприятието изрично се споменава за „воден олтар с бронзова фигура на Аполон Медикус... и релефи на Асклепий, Хигия, сатири и нимфи”.
    При това идолът е направен така, че когато се навеждате да отпиете глътка минерална вода, да му се покланяте ниско...

    Една разходка ви дели от други открития, като например поглед върху стената на сградата на ъгъла с бул. "Мария-Луиза" със злокобен баралеф, изобразяващ друга, много любима на масоните "богиня" - фалшивата София, демоничният култ към която са донесли гърците по тези земи, която в действителност е "богинята" Тюхе.

    12:26 10.01.2026

  • 36 Номенклатуро

    2 0 Отговор
    Каквото ти направи за да унищожиш бсп то никой труг не го е правил

    12:26 10.01.2026

  • 37 За гъби

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    БСП отива на сметището на историята и ще остане там дълго, не заради президента, а заради това, че партийните функционери на тая партия ограбиха пладнешки Народа, намилионерчиха се и се намилиардерчиха на гърба на хората, а сега - ау ... никой няма да гласува за тях, ами няма, естествен резултат от всичко е.

    12:28 10.01.2026

  • 38 55 от Козлодуй

    2 0 Отговор
    Ако Радев излезе със сво
    и проект и той и БСП ще са извън борда. Ако не излезе БСП пак ще е без депутати.

    12:28 10.01.2026

  • 39 Тия побркани престъпници с тоя Радев

    3 1 Отговор
    ..и партията на Радев се побъркаха....болни престъпници, пихически ненормални

    12:33 10.01.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Едва ли , един неудачен политик ,като Сергей Станишев,
    е лицето което трябва да се определи кой крив,
    и кой прав и поската на БСП в този момент???
    Румен Радев е "плашилото" с което плашат, но други и да искат няма!!!
    ЯВНО РУМЕН РАДЕВ Е "КАПИТАЛИСТА", КОЙТО ПРЕЧИ НА БСП- ОЛИГАРХИЯТА, ДА ОВЛАДЕЕ КОНТРОЛА НАД ИЗБИРАТЕЛИТЕ И???

    12:33 10.01.2026

  • 41 604

    2 0 Отговор
    още един турбалан от нафталинъ, а тоя къ съ е оял малейййййй

    12:34 10.01.2026

  • 42 Стани ти да стана аз шеф

    1 0 Отговор
    Вилхелм Краус


    Villhem Klaus Проклятие тегне над хората на Костов!

    Министър на транспорта в правителството на Иван Костов. Важна фигура, заедно с Александър Божков (също евреин) в престъпната приватизация на БГА Балкан (купувач, също евреин - Гад Зееви). Синовете му държат всички маршрутни таксита в София. Получили са лиценз по времето, когато баща им е министър.

    Олигарсите: Вилхелм Краус - министърът, който стана олигарх
    Има много министри от емблематичното правителство Костов, които намазаха от управлението на синята партия, но един направо ги удари в земята.
    Лъвският пай от баницата се пада на синовете на Краус – Антон и Михаил. Те стават крале на маршрутките. Според прогнозите на икономисти печалбата на една линия е 30 000 евро на месец.

    12:34 10.01.2026

  • 43 ЕГАТИ И ПОГЛЕДА..

    4 0 Отговор
    ТОЗИ ПОГЛЕД ПОКАЗВА ВСИЧКО ПОШЛОСТ АЛЧНОСТ И БЕЗ МОРАЛНОСТ. НАИСТИНА СЪЖАЛЯВАМ ЗА НАС ХОРАТА КОИТО СМЕ ВИ ВЯРВАЛИ. ПАРТИЗАНИТЕ КАКВИ И ДА СА БИЛИ СА НАД ВАС СЪС НИВА ПОНЕ ТРИ. А ВИЕ СТЕ МУШЕНИЦИ.

    12:38 10.01.2026

  • 44 Може да влезете да крадете парите ни

    0 0 Отговор
    В следващия депутатски коптор, населяващи бившия партийния дом само като деоутари от дпс- нн.....

    12:38 10.01.2026

  • 45 Като депутатката и бившата ти

    1 0 Отговор
    Елена Йончева ще станете депутати от дпс-нн

    12:40 10.01.2026

  • 46 Стани ти да стана аз шеф

    1 0 Отговор
    При научен опит, с цел да установят характера на мозъчната дейност в главата на Станишев, докторите са успели да запишат характерен звук: "Бзззз-ззз-бррррррр-рррррр". Скенерът е показал траекториите на движение на 14 бръмбара и 2 конски мухи.

    12:41 10.01.2026

  • 47 Георгиев

    1 0 Отговор
    Станишев е прав в случая. Но и той е гробокопач на тази партия. С неговите сорисоидни възгледи бързо бързо го направиха председател на ПЕС. И там, заедно с ЕНП се гушнаха и правиха пачки. Сега какво иска? По скоро жена му какво иска? Разбиха партията. Няма я онази сила - закрилница на бедни и пролетариат. Е, има още възможност да се ползва като платформа за реализация в изпълнителна и законодателна власти и добър доход. И затова е борбата. Електората - кучета го яли, според тях.

    12:44 10.01.2026

  • 48 Станишко що гледа така ?

    2 0 Отговор
    Да не е видял Атлантическият "Мамник" ?

    12:45 10.01.2026

  • 49 Я до сега защо

    1 0 Отговор
    БСП НЕ е показала "нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия" ? 36 години все е прокси лява и все атлантическо престъпна? Нали? ...

    12:48 10.01.2026

  • 50 хмммм

    2 0 Отговор
    Това лице защо е в такоа изражение?

    12:48 10.01.2026

  • 51 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Петър Стоянов с кипа (еврейска шапка) като студент

    Един вестник отпечата копие от студентската му книжка с еврейска шапчица на главата. Не последва нито опровержение, нито обяснение.

    Петър Стоянов празнува Йом Кипур с евреите в Ел Ей

    Снимка публикувана в масонския сайт ....
    Еврейска дипломация: пред лицето...

    ...и зад гърба

    12:48 10.01.2026

  • 52 хихи

    2 0 Отговор
    БСП бог да я прости...

    12:49 10.01.2026

  • 53 Станишко, недоразумение подло

    2 0 Отговор
    Влизаш на сайта на WSWS четеш и после казваш кое ви е общото и кое точно ви е лявото! .... От там да започнем подла гнидичко !

    12:50 10.01.2026

  • 54 Украински евреин

    1 0 Отговор
    Кякво общо може с БСП да има? За Станишев говоря....

    12:52 10.01.2026

  • 56 Точно пък Станишев

    1 0 Отговор
    Да говори за "нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия" е доста подло и неадекватно впрочем. И гнусно!

    12:54 10.01.2026

  • 57 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Мистър 10%



    Александър Божков - евреин по майка.
    (Хора с еврейски произход в голямата политика)

    По майка Бакиш.

    12:54 10.01.2026

  • 58 Не думай... Сега ли се сети?

    0 0 Отговор
    (Той критикува атмосферата на последния конгрес, който определи като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“...)

    12:56 10.01.2026

  • 59 Стани ти да стана аз шеф

    1 0 Отговор
    ГЕОРГИ ПИРИНСКИ - евреин по майка.
    (Хора с еврейски произход в голямата политика)

    Гео Юрай (Пирински) е син на словашката юдейка Полин Юрай. Има данни че са роднини на Робърт Максуел.

    Считан за протеже на Андрей Луканов.

    12:56 10.01.2026

  • 60 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Филип Димитров - евреин по майка.
    (Хора с еврейски произход в голямата политика)

    Филип Димитров и негов израелски братовчед

    Известен хомоcексуалист.

    Възстановил незаконно българското гражданство и имоти на 40 000 евреи. А етнически българи зад граница чакат с години български паспорт. Разрушител на България; за благодарност е изпратен като посланник в САЩ; сътрудник на българската ционистка организация "Шалом", член на Атлантическия клуб.

    12:59 10.01.2026

  • 61 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Лицата на прехода към разорение и техният чужд произход.

    Имената, снимките и племенната им принадлежност красят сайтове на "Шалом" и на масонски ложи.

    Те идват от Русия, от Испания, от Световната банка и откъде ли не, някои са карали служба в Израел - това са управниците на днешна България.

    Андрей Луканов

    13:03 10.01.2026

  • 63 Съсел от Гела

    0 0 Отговор
    И БСП, и Радев са за бунището на историята!

    13:07 10.01.2026

