От МВР за протеста на ПП пред парламента: Не са имали разрешение за блокиране входовете и изходите на НС

Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание. Това съобщават от МВР във връзка с протеста на депутати от "Продължаваме промяната" (ПП) при парламента по-рано днес, предават от БТА.
От Столичната община казаха за БТА, че от ПП имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. „Независимост“, което не включва зоната за сигурност на парламента.
От МВР посочват, че на основание утвърден план от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов и след получено писмо от Столичната община за провеждане на протестни действия на площад "Независимост" са предприети действия по обезпечаване на обществения ред. Следва да се има предвид, че в съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18 септември 2025 г. от 8:00 часа до 22:00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите", допълват от полицията.
Указано е още, че "спирането и паркирането на пътни превозни средства следва да се извършва единствено на обозначените за това места, без да се възпрепятства движението на автомобили". Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание.
При предприемане от полицейските служители на действията по охрана, описана в утвърдената план-разстановка, на място са установени групи от лица (по-голямата част от тях с имунитет като народни представители), които физически и с автомобили са блокирали входовете и изходите на Народното събрание. Нерегламентираните протестни действия и блокирането са извършени извън предварително съгласуваните часове за провеждане на протестното мероприятие, казват от МВР. Предприети са незабавни действия от полицейските служители за обезпечаване на входовете и изходите в района на Народното събрание за преминаване на автомобили със специален режим - линейки и пожарни автомобили и такива с конкретни задължения по време на пленарните заседания. В допълнение е създадена необходимата организация за премахване и недопускане на автомобили, затрудняващи преминаването на хора и коли в и извън сградата на Народното събрание.
По думите на МВР предстои служителите на отдел "Пътна полиция" на СДВР да предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на булевард "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите на страната и издаването на съответните санкции.
Петият вот срещу кабинета „Желязков“ беше неуспешен, два протеста блокираха сградата на парламента през деня.
3 Спецназ
"Разрешение за паркиране пред входове на сгради!!
ТЕ не били разрешавали, да така е,
ама това си е забранено като член от Закона за Пътищата!!
ТИЯ ако си мислят че МОГАТ да разрешават за някой си нещо
си е техен проблем, НО НЕ МОГАТ!
Или си мислят че докато боко и Шиши са
на власт всичко е възможно даже и за тех??
Коментиран от #7, #49
21:42 18.09.2025
4 12343211
21:43 18.09.2025
5 бай Даньо
Коментиран от #41
21:44 18.09.2025
6 Промяна
Коментиран от #31, #37, #38, #43, #51, #56
21:44 18.09.2025
7 Промяна
До коментар #3 от "Спецназ":ШАРЛАТАНИТЕ ТЕРОРИСТИ СА АМА МОЛЯ КАК ЩЕ СЕ ДОКОСВАТ ШАРЛАТАНИТЕ НАЛИ 3
Коментиран от #30, #35, #39, #47, #58
21:46 18.09.2025
9 Николай Бареков бивш евродепутат
След гласуването вече е ясно, че правителството си е на Пеевски. Даже и за простолюдието.
Пеевски заяви, че е гарантът за този кабинет и че няма да му позволи да си ходи още 3 години и 4 месеца.
Пеевски заяви, че лично той ще прави държава с голямо Д, с което обяви, че пенсионира съдружника си Бойко Борисов.
Вместо да му забие звучен шамар или едно яко маваши в отговор на тези глупости Борисов обяви, че си е дал партията ГЕРБ под наем и кротко отиде да рита мачле, вместо да гласува против вота срещу “собственото” си правителство. По същия начин и Доган, като Борисов, живееше под наем в Сарая преди Пеевски да го изхвърли брутално и да вкара камерите на БТВ вътре в будоарите му.
Днешният вот е и моралният крах за двете малки изчезващи партийки БСП и ИТН, втората от които дори не е и партия, а ЕАД на Слави Трифонов и Орлин Алексиев, който е партия на Пеевдки.
БСП се самоуби съвсем, след като гласува да се отнемат автомобилите на НСО от президентвото, а скоро с техните гласове Пеевски ще отнеме кадровите правомощия в службите и ДАНС на президента, тръгнал от БСП. Пълен абсурд.
След вота и коментираха формалният премиер Желязков, който е удавник в собствения си водопад в частния си хотел.
Коментира и явният премиер Пеевски, който пак си приписа заслугите.
Това, че правителството вече явно е на Пеевски е страхотна новина, защото всички знаем какво
Коментиран от #12, #19, #20
21:50 18.09.2025
10 Николай Бареков бивш евродепутат
Всички ще си платят цената, а тези “3 години и 3-4 месеца”, които Пеевски давя за живот на кабинета му са точно 3-4 месеца. Пеевски не пуска заложниците си от парламента, защото знае, че след нови избори нищо за него няма да е същото и няма така добре да си нареди картите, както с тези зависими глупаци.
21:52 18.09.2025
12 Промяна
До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":ДО БАРЕКОВ А ТИ КАТО СЛУГА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ТУК СИ НА ПОЧИТ ДА СИ ДРАСКАШ ГНУСОТИИТЕ ОБИДИТЕ ОЧЕРНЯНЕ НЯМАШ НИКАКВА ЕЛЕМЕНТАРНА КУЛТУРА СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ СИ
Коментиран от #25, #28, #32, #34, #36, #40, #46, #54, #55
21:53 18.09.2025
15 Даниела Митова така ли ви каза да лъжете
21:58 18.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" НАПОСЛЕДЪК БЕЛИ МЪЖЕ И ЖЕНИ
РАЗМАХВАТ В БРИТАНИЯ АНГЛИЙСКИЯ ФЛАГ И ЗНАМЕТО НА СВЕТИ ГЕОРГИ
.... ТЕЗИ БЕЛИ МЪЖЕ СА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ЗАЩОТО
ИСКАТ ДА ПОДКОПАЯТ ЕТНИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО В БРИТАНИЯ И НАШЕТО ХАРМОНИЧНО ОБЩЕСТВО"
21:59 18.09.2025
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАПРАВО ДА ПОЧНЕМ ДА ЛИКВИДИРАНЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП ШИРОКИ СОЦИАЛИСТИ И ИТН
.....
ВЛАСТТА НА РАПОНА И ШИШИ НЯМА СРЕДСТВА ДА ГИ ОПАЗИ, И ТЕ ЩЕ КЛЕКНАТ ПЪРВИ ОТ СТРАХ ЗА ЖИВОТА СИ :)
22:04 18.09.2025
22 Да,бе
Коментиран от #23
22:11 18.09.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #22 от "Да,бе":АКО ПОЧНЕ ОТСТРЕЛ НА ДЕПУТАТИ ОТ БСП ШИРОКИ СОЦИАЛИСТИ И ИТН
.... И МВР НЯМА ДА МОЖЕ ДА ГИ ОПАЗИ .. АТАКУВА СЕ НАЙ- СЛАБОТО ЗВЕНО
....
КВО НА ВСЕКИ ДЕПУТАТ ПО 10 ДУШИ ОХРАНА ЛИ ЩЕ СЛОЖАТ 24/7 :))
22:15 18.09.2025
24 За революцията
22:19 18.09.2025
25 В.В.П
До коментар #12 от "Промяна":Снимката е от кабинета на Борисов е кум е на Бареков на първия му брак с Евгения и кръстник на първородния му син Николай Бареков - младши. После му предложи ГЕРБ да го издигне за кмет на Пловдив и да работят по схемата 80% от обществените поръчки отиват за ГЕРБ по веригата а 20% за самия Бареков. Бареков твърди че му отговорил че това няма как да се случи. После знаете за записа в Банкя където при Борисов бяха градския прокурор на София тогава Николай Кокинов и бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Обсъждаха как да отпаднат обвиненията срещу Найденов който бе подсъдим за грабежи в големи размери. И Борисов каза- " Бареков винаги ще ни предаде ,тоя кaпyт"...Бареков после се обърна към гражданите с думите " Да,ненормален съм и кaпyт ако това е цената да застана на ваша страна и да не ви ограбвам като тиквyн"
22:24 18.09.2025
26 Гост
22:24 18.09.2025
27 Дик диверсанта
22:27 18.09.2025
29 Отвратен
22:28 18.09.2025
42 Ветеран от Протеста
22:33 18.09.2025
49 Ха,ха
До коментар #3 от "Спецназ":Само плъхове ще останат, нема кой им плаща заплатите
22:36 18.09.2025
53 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #44 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:38 18.09.2025
54 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #12 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:38 18.09.2025
55 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #12 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:38 18.09.2025
56 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #6 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:39 18.09.2025
57 Промяна
До коментар #43 от "Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен":Борисов ти пречи да се образоваш ли Само ти си отговорен за своето развитие Колкото до ГЕРБ 700 хиляди българи гласуват за ГЕРБ А Борисов е 20 години е лидер 20 години е държавник 20 години е политик 43
Коментиран от #60, #61
22:39 18.09.2025
58 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #7 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:39 18.09.2025
59 Това е най малкото
22:39 18.09.2025
60 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #57 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:39 18.09.2025
61 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен
До коментар #57 от "Промяна":НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ
22:40 18.09.2025