От МВР за протеста на ПП пред парламента: Не са имали разрешение за блокиране входовете и изходите на НС

18 Септември, 2025 21:36

Съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18 септември 2025 г. от 8:00 часа до 22:00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите", допълват от полицията.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание. Това съобщават от МВР във връзка с протеста на депутати от "Продължаваме промяната" (ПП) при парламента по-рано днес, предават от БТА.

От Столичната община казаха за БТА, че от ПП имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. „Независимост“, което не включва зоната за сигурност на парламента.

От МВР посочват, че на основание утвърден план от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов и след получено писмо от Столичната община за провеждане на протестни действия на площад "Независимост" са предприети действия по обезпечаване на обществения ред. Следва да се има предвид, че в съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18 септември 2025 г. от 8:00 часа до 22:00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите", допълват от полицията.

Указано е още, че "спирането и паркирането на пътни превозни средства следва да се извършва единствено на обозначените за това места, без да се възпрепятства движението на автомобили". Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание.

При предприемане от полицейските служители на действията по охрана, описана в утвърдената план-разстановка, на място са установени групи от лица (по-голямата част от тях с имунитет като народни представители), които физически и с автомобили са блокирали входовете и изходите на Народното събрание. Нерегламентираните протестни действия и блокирането са извършени извън предварително съгласуваните часове за провеждане на протестното мероприятие, казват от МВР. Предприети са незабавни действия от полицейските служители за обезпечаване на входовете и изходите в района на Народното събрание за преминаване на автомобили със специален режим - линейки и пожарни автомобили и такива с конкретни задължения по време на пленарните заседания. В допълнение е създадена необходимата организация за премахване и недопускане на автомобили, затрудняващи преминаването на хора и коли в и извън сградата на Народното събрание.

По думите на МВР предстои служителите на отдел "Пътна полиция" на СДВР да предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на булевард "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите на страната и издаването на съответните санкции.

Петият вот срещу кабинета „Желязков“ беше неуспешен, два протеста блокираха сградата на парламента през деня.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спецназ

    11 6 Отговор
    Не знаех че МВР могат да издават

    "Разрешение за паркиране пред входове на сгради!!

    ТЕ не били разрешавали, да така е,
    ама това си е забранено като член от Закона за Пътищата!!

    ТИЯ ако си мислят че МОГАТ да разрешават за някой си нещо
    си е техен проблем, НО НЕ МОГАТ!

    Или си мислят че докато боко и Шиши са
    на власт всичко е възможно даже и за тех??

    Коментиран от #7, #49

    21:42 18.09.2025

  • 4 12343211

    4 4 Отговор
    Кой би дал разрешение!?!

    21:43 18.09.2025

  • 5 бай Даньо

    4 5 Отговор
    Много повече "политически" затворници трябва. ПП да питат българския народ по темата. Киро , Асен, Рашко кога !?

    Коментиран от #41

    21:44 18.09.2025

  • 6 Промяна

    6 7 Отговор
    КИРО И ГРУПИЧКА СКИТНИЦИ ОКУПИРАЛИ ПАРЛАМЕНТА ЦЯЛА НОЩ АМА РАЗБИРА СЕ ТОВА СА ШАРЛАТАНИТЕ ТЯХ ЗАКОНИ ПРАВИЛА НЕ ВАЖАТ ДАВАЙТЕ ХАОС БЪРКОТИЯ САБОТАЖИ НЯМА ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ

    Коментиран от #31, #37, #38, #43, #51, #56

    21:44 18.09.2025

  • 7 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    ШАРЛАТАНИТЕ ТЕРОРИСТИ СА АМА МОЛЯ КАК ЩЕ СЕ ДОКОСВАТ ШАРЛАТАНИТЕ НАЛИ 3

    Коментиран от #30, #35, #39, #47, #58

    21:46 18.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Николай Бареков бивш евродепутат

    3 1 Отговор
    Този вот дойде тъкмо на време, за да избистри мътната за народа картинка в Парламента.
    След гласуването вече е ясно, че правителството си е на Пеевски. Даже и за простолюдието.

    Пеевски заяви, че е гарантът за този кабинет и че няма да му позволи да си ходи още 3 години и 4 месеца.

    Пеевски заяви, че лично той ще прави държава с голямо Д, с което обяви, че пенсионира съдружника си Бойко Борисов.

    Вместо да му забие звучен шамар или едно яко маваши в отговор на тези глупости Борисов обяви, че си е дал партията ГЕРБ под наем и кротко отиде да рита мачле, вместо да гласува против вота срещу “собственото” си правителство. По същия начин и Доган, като Борисов, живееше под наем в Сарая преди Пеевски да го изхвърли брутално и да вкара камерите на БТВ вътре в будоарите му.

    Днешният вот е и моралният крах за двете малки изчезващи партийки БСП и ИТН, втората от които дори не е и партия, а ЕАД на Слави Трифонов и Орлин Алексиев, който е партия на Пеевдки.
    БСП се самоуби съвсем, след като гласува да се отнемат автомобилите на НСО от президентвото, а скоро с техните гласове Пеевски ще отнеме кадровите правомощия в службите и ДАНС на президента, тръгнал от БСП. Пълен абсурд.

    След вота и коментираха формалният премиер Желязков, който е удавник в собствения си водопад в частния си хотел.

    Коментира и явният премиер Пеевски, който пак си приписа заслугите.

    Това, че правителството вече явно е на Пеевски е страхотна новина, защото всички знаем какво

    Коментиран от #12, #19, #20

    21:50 18.09.2025

  • 10 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 1 Отговор
    Това, че правителството вече явно е на Пеевски е страхотна новина, защото всички знаем какво става с нещо, което стане собственост на Пеевски - справка Лафка, Булгаратабак, КТБ, ДПС, БНТ, Нова и т.н.

    Всички ще си платят цената, а тези “3 години и 3-4 месеца”, които Пеевски давя за живот на кабинета му са точно 3-4 месеца. Пеевски не пуска заложниците си от парламента, защото знае, че след нови избори нищо за него няма да е същото и няма така добре да си нареди картите, както с тези зависими глупаци.

    21:52 18.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ДО БАРЕКОВ А ТИ КАТО СЛУГА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ТУК СИ НА ПОЧИТ ДА СИ ДРАСКАШ ГНУСОТИИТЕ ОБИДИТЕ ОЧЕРНЯНЕ НЯМАШ НИКАКВА ЕЛЕМЕНТАРНА КУЛТУРА СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ СИ

    Коментиран от #25, #28, #32, #34, #36, #40, #46, #54, #55

    21:53 18.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даниела Митова така ли ви каза да лъжете

    3 3 Отговор
    Ненормалници

    21:58 18.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ШАРИФА МАХМУД , МИНИСТЪРКА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ :
    " НАПОСЛЕДЪК БЕЛИ МЪЖЕ И ЖЕНИ
    РАЗМАХВАТ В БРИТАНИЯ АНГЛИЙСКИЯ ФЛАГ И ЗНАМЕТО НА СВЕТИ ГЕОРГИ
    .... ТЕЗИ БЕЛИ МЪЖЕ СА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ЗАЩОТО
    ИСКАТ ДА ПОДКОПАЯТ ЕТНИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО В БРИТАНИЯ И НАШЕТО ХАРМОНИЧНО ОБЩЕСТВО"

    21:59 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    КАТО КОМУНИСТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ МИСЛЯ ЧЕ Е ВРЕМЕ
    НАПРАВО ДА ПОЧНЕМ ДА ЛИКВИДИРАНЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП ШИРОКИ СОЦИАЛИСТИ И ИТН
    .....
    ВЛАСТТА НА РАПОНА И ШИШИ НЯМА СРЕДСТВА ДА ГИ ОПАЗИ, И ТЕ ЩЕ КЛЕКНАТ ПЪРВИ ОТ СТРАХ ЗА ЖИВОТА СИ :)

    22:04 18.09.2025

  • 22 Да,бе

    1 1 Отговор
    МВР като почне да говори за законност и направо...От щита на Партията стана щита на мафията,само нивото пада ли пада.И да беше само интелектуално...

    Коментиран от #23

    22:11 18.09.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да,бе":

    АКО ПОЧНЕ ОТСТРЕЛ НА ДЕПУТАТИ ОТ БСП ШИРОКИ СОЦИАЛИСТИ И ИТН
    .... И МВР НЯМА ДА МОЖЕ ДА ГИ ОПАЗИ .. АТАКУВА СЕ НАЙ- СЛАБОТО ЗВЕНО
    ....
    КВО НА ВСЕКИ ДЕПУТАТ ПО 10 ДУШИ ОХРАНА ЛИ ЩЕ СЛОЖАТ 24/7 :))

    22:15 18.09.2025

  • 24 За революцията

    0 1 Отговор
    Пак ли трябва да чакаме да ни дадете разрешение?!?

    22:19 18.09.2025

  • 25 В.В.П

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Снимката е от кабинета на Борисов е кум е на Бареков на първия му брак с Евгения и кръстник на първородния му син Николай Бареков - младши. После му предложи ГЕРБ да го издигне за кмет на Пловдив и да работят по схемата 80% от обществените поръчки отиват за ГЕРБ по веригата а 20% за самия Бареков. Бареков твърди че му отговорил че това няма как да се случи. После знаете за записа в Банкя където при Борисов бяха градския прокурор на София тогава Николай Кокинов и бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Обсъждаха как да отпаднат обвиненията срещу Найденов който бе подсъдим за грабежи в големи размери. И Борисов каза- " Бареков винаги ще ни предаде ,тоя кaпyт"...Бареков после се обърна към гражданите с думите " Да,ненормален съм и кaпyт ако това е цената да застана на ваша страна и да не ви ограбвам като тиквyн"

    22:24 18.09.2025

  • 26 Гост

    0 3 Отговор
    То и вие нямате право да сте мафиоти, ама сте едни от най-отявление с господар дъ биг мафиозо шишо. Страшни продажни слуги сте

    22:24 18.09.2025

  • 27 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    МВР означава дебила Митов, на който простия от Банкя дърпа конците

    22:27 18.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Отвратен

    1 1 Отговор
    А МВР ДА ОХРАНЯВА ПЕЕВСКИ КОЙ РАЗЕРШИ ? С МОИТЕ ПАРИ ОТ ДАНЪЦИТЕ НЕ СЪМ ДАВАЛ РАЗРЕШЕНИЕ!

    22:28 18.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ветеран от Протеста

    0 1 Отговор
    За първи път чувам автомобил да има Имунитет....

    22:33 18.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Само плъхове ще останат, нема кой им плаща заплатите

    22:36 18.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:38 18.09.2025

  • 54 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:38 18.09.2025

  • 55 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:38 18.09.2025

  • 56 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:39 18.09.2025

  • 57 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен":

    Борисов ти пречи да се образоваш ли Само ти си отговорен за своето развитие Колкото до ГЕРБ 700 хиляди българи гласуват за ГЕРБ А Борисов е 20 години е лидер 20 години е държавник 20 години е политик 43

    Коментиран от #60, #61

    22:39 18.09.2025

  • 58 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:39 18.09.2025

  • 59 Това е най малкото

    1 0 Отговор
    Дерибеите не са по големи от хляба. Никой не е по голям от хляба.

    22:39 18.09.2025

  • 60 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:39 18.09.2025

  • 61 Мирииииизлииив пaaaцyyyyyл неграмотен

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    НЕНУЖНА ГНИДА БЕЗПОЛЕЗНА НЕГРАМОТНА. ПОДИГРАВАН ОТ ВСИЧКИ НАВРЯН В СЕПТИЧНА ЯMA .ТИ MOДEPATOPA ЛИ СИ НЕГРАМОТНИК ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ КОМЕНТАРИ СЕ ПРЕМАХВАТ А ТВОЕТО КВИЧЕНЕ СТОИ? СИГУРНО С ЦЕЛ ДА СЕ НАМРАЗЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЕРБ И БОРИСОВ КАТО ГЛЕДАТ ЕДИН НЕГРАМОТЕН OTПАДЪK ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЕ. НЯМА ПО МРАЗЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ БОКО ТИКВАТА КАТО ЗАСЛУГА ИМАТ И ТАКИВА OTПАДЪЦИ

    22:40 18.09.2025

