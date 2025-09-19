Новини
Спират камионите по магистралите в почивните дни за Деня на независимостта

19 Септември, 2025

Въвеждането на временната организация на движението е необходимо заради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили

В почивните дни около Деня на Независимостта – 22 септември, в пиковите часове, временно ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистралите „Струма“, „Тракия“ – по цялата им дължина и в двете посоки, и по „Хемус“ двупосочно, в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Днес движението на тежкотоварните камиони в двете посоки ще бъде спряно между 17:00 ч. и 20:00 ч. На 20 септември ограничението на камиони над 12 т в двете посоки ще бъде от 8:00 ч. до 13:00 ч., на 21 септември няма да има въведени ограничения, а на 22 септември – забраната за движение ще бъде между 14:00 ч. до 20:00 ч. само за пътуващите към София.

Времената организация не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща моторни превозни средства над 12 тона, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На магистрала „Тракия“ в участъка от пътен възел „Ихтиман“ (при 34-ти км) до пътен възел „Вакарел“ (при 23-ти км) в посока София забраната няма да важи за камиони над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни за обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР и по преценка на полицията могат да бъдат предприети допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите, уточниха от пътната агенция.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като така се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

От началото на септември е в сила прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа.


