КНСБ представя данни за цената на малката потребителска кошница за месец август

КНСБ представя данни за цената на малката потребителска кошница за месец август

19 Септември, 2025 07:44

От средата на тази година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец август.

Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Кошницата става все по малка.

    Коментиран от #4

    07:46 19.09.2025

  • 2 Хайде ,

    9 0 Отговор
    няма нужда !

    07:48 19.09.2025

  • 3 оня с коня

    6 2 Отговор
    aми нормално е всичко да поскъпне все пак ще приемаме еврото

    тия от кзк кзп само като статисти ще гледат и ще лъжат че нищо не е поскъпнало ха ха ха

    07:49 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 събрал капачки от сишета

    2 2 Отговор
    айде спрете се със това плюскане, всеки ден ядете

    във африка гладни ходят и за разлика от вас не събират капачки от шишета

    07:51 19.09.2025

  • 6 Здрасти

    6 0 Отговор
    Вързани към мафията "помагали" на тея къде им плащат заплатите. Толкова им помагали, че обикновенния човечец нищо не разбрал,, само къде му ставало все по-трудно и тежко.

    07:52 19.09.2025

  • 7 Мда

    12 0 Отговор
    Тези нищоправци би трябвало да бъдат закрити!
    Синдикатите са слуги на магията

    07:54 19.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Не е работа на синдикатите да следят цените, за това си има статистически агенции. Чудят се как да оправдаят високия членски внос, който прибират.

    08:03 19.09.2025

  • 9 Дик диверсанта

    6 0 Отговор
    Синдикатите имат една огромна кошница, която е 1 процент от доходите на работещите.

    08:05 19.09.2025

  • 10 Тома

    6 0 Отговор
    Тези докато следяха цените те се вдигнаха в пъти а не в проценти.Добре си гледат работата значи

    08:05 19.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Синдикатите по света се защитават интересите на работниците - заплати, условия на труд, социални придобивки. В България синдикатите се занимават със статистика. Безполезна сган.

    08:06 19.09.2025

  • 12 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Тотална простотия за замазване очите на хората е тая "кошница"

    08:09 19.09.2025

  • 13 Герп боклуци

    7 0 Отговор
    Кошницата отдавна не е кошница, а е малко найлоново пликче, пак да гласувате за гербнн

    08:10 19.09.2025

  • 14 Цървул

    5 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    08:23 19.09.2025

  • 15 Аман

    1 0 Отговор
    от тия измамни кошници !

    08:24 19.09.2025

  • 16 123456

    3 0 Отговор
    не ни трябват вашите статистики , бе , - ние ходим редовно в магазина и виждаме как скачат цените ! скрийте се !

    08:26 19.09.2025

  • 17 дядо поп

    2 0 Отговор
    И малката и голямата кошница са празни!

    09:08 19.09.2025

