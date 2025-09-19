КНСБ представя данни за цената на малката потребителска кошница за месец август

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец август.
От средата на тази година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.
Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване.
тия от кзк кзп само като статисти ще гледат и ще лъжат че нищо не е поскъпнало ха ха ха
във африка гладни ходят и за разлика от вас не събират капачки от шишета
Синдикатите са слуги на магията
