Новини
България »
Застраховката “Гражданска отговорност” поскъпва с близо 10%

5 Януари, 2026 11:42 683 21

  • гражданска отговорност-
  • цена

Причината е общото поскъпване на всички услуги, свързани с ремонти и обслужване на колите, както и по-високите цени на самите возила

Застраховката “Гражданска отговорност” поскъпва с близо 10% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задължителната за водачите застраховка “Гражданска отговорност” ще поскъпне през тази година.

Експерти прогнозират цените да се покачат с около 8-10% още от началото на годината.

Причината е общото поскъпване на всички услуги, свързани с ремонти и обслужване на колите, както и по-високите цени на самите возила.

В момента за млад водач с опит до 5 години зад волана, който шофира в голям град, трудно може да се намери полица под 400 лв., или 205 евро. За сравнение, към средата на отишлата си 2025 г. същият водач при същите условия можеше да застрахова колата си срещу 370-380 лв.

Съществуват и по-евтини застраховки “Гражданска отговорност”, но само когато вървят в комплект с пълно “Каско” на колата при същия застраховател. Като самостоятелен продукт те са доста по-скъпи, особено ако се плащат разсрочено.

За шофьори, които често причиняват щети на останалите на пътя или на паркинга, поскъпването на “Гражданска отговорност” ще се окаже и по-голямо. Причината е, че от февруари “бонус-малус”, за която се говори отдавна, трябва да заработи.

Вече не е валидна първоначалната идея на системата да стимулира или наказва водачи за причинени пътни произшествия, както се обсъждаше преди години. Най-новият вариант предвижда да възнаграждава внимателните шофьори с отстъпки от цената и да наказва тези, причинили щети със завишаване на цената.

Гаранционният фонд, в който всички компании дават информация за причинени щети, ще събира информацията за всеки водач. Компаниите ще имат достъп до информацията във фонда, за да изготвят сами досиета на водачите, които са купили полици от тях. Всяка компания сама ще определя размера на премията въз основа на тези данни, като критериите за отстъпка или завишение ще са индивидуални за всяка от тях.

По информация на “24 часа” повечето компании вече са оценили по свои методики типовете обичайни щети и начина, по който те ще бъдат отразени върху цената. Цените, естествено, зависят от вида на щетата, като най-безобидните като одраскана врата или броня са с оценки около 80 евро По-тежки, при които се налага основен ремонт на поразеното возило, стигат и до 5000 евро. Т.е. това са сумите, които ще влияят върху цената на полицата за съответния водач.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИЗНЕНАДА

    15 0 Отговор
    Аз очаквах да поевтинеят :D

    11:44 05.01.2026

  • 2 хайде сега

    8 0 Отговор
    КЗК и НАП да проверят има ли обосновка за повешението на цената и да наложат солидна глоба от 10 000 лв за нарушаване на правилата

    Коментиран от #5, #7

    11:45 05.01.2026

  • 3 тез и те не се наядоха!

    13 0 Отговор
    по хубаво пишете за нещо което НЯМА да поскъпне дали има такова???

    Коментиран от #19

    11:46 05.01.2026

  • 4 кой му дреме

    10 0 Отговор
    абе важното е че,
    "България не е била по-богата от хан Аспарух насам, коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката

    11:48 05.01.2026

  • 5 ама те проверяват редовно

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "хайде сега":

    и редовно не виждат нарушения от пачките на масата им скриват някакси листите с другите данни и те не ги виждат…нима вярваш че има проверяващ отган който си върши съвествно работата???

    11:48 05.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Нищо общо с еврото разбира се... а що поскъпват услугите свързани с ремонти и обслужване? Да не питаме - и то няма общо с еврото?!
    Ей тъй съвпаднаха си поскъпванките с приемането му

    11:49 05.01.2026

  • 7 ИЗНЕНАДА

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "хайде сега":

    10 000 лева глоба за застрахователно дружество са все едно от теб 10 цента да взема.. файда нулева

    11:50 05.01.2026

  • 8 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    ...нИ можИ да бъдИ

    11:51 05.01.2026

  • 9 Кой ги решава тия поскъпвания?

    3 0 Отговор
    Постоянно, И на каква база? Къде отиват парите от застраховките?

    Коментиран от #15

    11:51 05.01.2026

  • 10 Ама как, ама нали, ама Аз

    2 0 Отговор
    Ма нали еврото такова, няна да, благодат...?
    Пък сега 10% ГО, ама то щото всичко ще скочи с толко.
    Ганююююю

    11:54 05.01.2026

  • 11 НАП к парламента

    3 1 Отговор
    Не откриха необосновани увеличения на цените след 1-ви януари🤣

    11:55 05.01.2026

  • 12 Нехис

    0 4 Отговор
    Не е кой знае колко скъпо. Миналата година комплект Каско и ГО ми излезе малко под 1400 лева на кола, като годишно завеждам две или три щети от отхвръкнали камъчета и колата се боясисва. Бай Ганьо дава дори повече от 1400 на месец, за да пълни червото.

    11:57 05.01.2026

  • 13 Капитализмът е това

    1 1 Отговор
    Вдигане на цени и ограбванехна насилението.
    Мошенниците го кръстиха демокрация и тъпият народ се хвана.
    Дерзайте демократи...

    11:57 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Не четох нищо , щото знам че е обосновано.

    12:00 05.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нехис

    0 0 Отговор
    Най-първата причина е вдигането на МРЗ. Друга причина - Га"""""ньо усилено пълни червото и купува имоти по 200-300 000 и се заробва. Високото потребление вдига цените. Не пълнете червото като за последно и спрете да се заробвате по 30 години с разни панелки и цените ще спрат да растат. Вие го правите, Ган------ьовци.

    12:00 05.01.2026

  • 19 Бойко Разбойко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "тез и те не се наядоха!":

    Заплатите и пенсиите.

    12:04 05.01.2026

  • 20 Робин Хорсфол

    0 0 Отговор
    Нали бонус монус маус щяхте да вкарвате е ботовее. До кога ще ни сурнете, а оная фирмичка бог дал дърво изчислява щетите по ценоразпис от 2005-та.

    12:04 05.01.2026

  • 21 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Мафията на застрахователите вдига цените заради ГРОБарското правителство и АНС, които надуха заплатите на шапкарите, тогите и даскалята с 50-70 %. Заради търтеите и клатикрачолите на обществото, които 1 стотинка не заработват, а харчат десетки милиарди - заради тях.

    12:06 05.01.2026

Новини по градове:
