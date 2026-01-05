Застраховката “Гражданска отговорност” поскъпва с близо 10%

Задължителната за водачите застраховка “Гражданска отговорност” ще поскъпне през тази година.

Експерти прогнозират цените да се покачат с около 8-10% още от началото на годината.

Причината е общото поскъпване на всички услуги, свързани с ремонти и обслужване на колите, както и по-високите цени на самите возила.

В момента за млад водач с опит до 5 години зад волана, който шофира в голям град, трудно може да се намери полица под 400 лв., или 205 евро. За сравнение, към средата на отишлата си 2025 г. същият водач при същите условия можеше да застрахова колата си срещу 370-380 лв.

Съществуват и по-евтини застраховки “Гражданска отговорност”, но само когато вървят в комплект с пълно “Каско” на колата при същия застраховател. Като самостоятелен продукт те са доста по-скъпи, особено ако се плащат разсрочено.

За шофьори, които често причиняват щети на останалите на пътя или на паркинга, поскъпването на “Гражданска отговорност” ще се окаже и по-голямо. Причината е, че от февруари “бонус-малус”, за която се говори отдавна, трябва да заработи.

Вече не е валидна първоначалната идея на системата да стимулира или наказва водачи за причинени пътни произшествия, както се обсъждаше преди години. Най-новият вариант предвижда да възнаграждава внимателните шофьори с отстъпки от цената и да наказва тези, причинили щети със завишаване на цената.

Гаранционният фонд, в който всички компании дават информация за причинени щети, ще събира информацията за всеки водач. Компаниите ще имат достъп до информацията във фонда, за да изготвят сами досиета на водачите, които са купили полици от тях. Всяка компания сама ще определя размера на премията въз основа на тези данни, като критериите за отстъпка или завишение ще са индивидуални за всяка от тях.

По информация на “24 часа” повечето компании вече са оценили по свои методики типовете обичайни щети и начина, по който те ще бъдат отразени върху цената. Цените, естествено, зависят от вида на щетата, като най-безобидните като одраскана врата или броня са с оценки около 80 евро По-тежки, при които се налага основен ремонт на поразеното возило, стигат и до 5000 евро. Т.е. това са сумите, които ще влияят върху цената на полицата за съответния водач.