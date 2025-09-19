Новини
Спасителната операция за пресъхващото езеро Сребърна

19 Септември, 2025

Пръв сигнал за тревога, че то пресъхва, подава кметът на село Сребърна

Прехвърляне на вода от река Дунав към водното огледало на резервата „Сребърна&quot;Снимка: БГНЕС
Спасителна операция за езерото Сребърна. Няколко институции в продължение на два месеца работиха заедно, за да не позволят езерото в природния резерват да пресъхне, съобщи бТВ.

След решение на кризисния щаб за спасяване на езерото Сребърна - започва изпълнение на безпрецедентна спасителна операция - с помпи и тръби. За два месеца от река Дунав към езерото се насочват над 3 милиона кубични метра вода.

„Това, което също ние като институция никога не сме правили, агрегати с хидропомпи, с които от разстояние някъде 300-400 метра до преливника на езерото беше прехвърлена вода“, каза Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе.

„Забелязах, че в резервата бързо спада водата, това е топлината, бързото изпарение на водата, на ден спадаше по близо 30 см на ден“, каза Георги Иванов, кмет на с. Сребърна.

За щастие биоразнообразието не е засегнато от безводието.

„За водолюбивите птици е благоприятно, може да видим дори и сега, ме има голямо струпване на пеликани, на сиви гъски, на различни видове патици, които поради ниското ниво много по-лесно се снабдяват с храна“, заяви Момчил Петров, гл. експерт в Поддържан резерват „Сребърна“.

Екоинспекцията в Русе планира да изгради помпена станция, която целогодишно да прехвърля вода от река Дунав към езерото.


  • 1 Николова , София

    8 1 Отговор
    Типично шишково отклоняване от ,злободневните теми

    20:58 19.09.2025

  • 2 А за ДАГЕТАТА

    5 1 Отговор
    Вода няма те не са застрашен вид…

    20:59 19.09.2025

  • 3 събудете се робии

    7 1 Отговор
    Мафията -ГРАБ унищожи държавата и народа , и продължава да убива !!

    21:03 19.09.2025

  • 4 Да,бе

    6 0 Отговор
    Тъй ако мислеха и за хората...На тая територия бежанец да си,птица,хлебарка даже,само българин да не си...В Плевен и Ловеч много ще се зарадват за Сребърна.

    Коментиран от #5

    21:07 19.09.2025

  • 5 редник

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    /В Плевен и Ловеч много ще се зарадват за Сребърна./

    Чудесна новина - като сте спасили Сребърна от безводието и сте натрупали опит - сега спасете Плевен, Ловеч и другите...

    21:15 19.09.2025

  • 6 ха ха

    5 0 Отговор
    щом е за сметка на населението и на мусала ще откарат водопровод

    21:18 19.09.2025

  • 7 Браво

    0 2 Отговор
    Това е пример за добре свършена работа!
    Други коментари са излишни

    Коментиран от #8

    21:25 19.09.2025

  • 8 редник

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Браво":

    / Други коментари са излишни/

    Не, не са излишни, защото:
    / За два месеца от река Дунав към езерото се насочват над 3 милиона кубични метра вода... Екоинспекцията в Русе планира да изгради помпена станция, която целогодишно да прехвърля вода от река Дунав към езерото./
    Това са годишно около 18 милиона кубични метра вода, която няма да се влее в Черно море и това може да има сериозни последици - повишена соленост, спадане на нивото и ... съдбата на Аралско море...

    21:40 19.09.2025

  • 9 Тоалетната хартия

    0 0 Отговор
    То в България хора не останаха, те за гарите се притесняват!!

    21:40 19.09.2025

