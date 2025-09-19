Спасителната операция за пресъхващото езеро Сребърна

Прехвърляне на вода от река Дунав към водното огледало на резервата „Сребърна"Снимка: БГНЕС

Спасителна операция за езерото Сребърна. Няколко институции в продължение на два месеца работиха заедно, за да не позволят езерото в природния резерват да пресъхне, съобщи бТВ.

След решение на кризисния щаб за спасяване на езерото Сребърна - започва изпълнение на безпрецедентна спасителна операция - с помпи и тръби. За два месеца от река Дунав към езерото се насочват над 3 милиона кубични метра вода.

„Това, което също ние като институция никога не сме правили, агрегати с хидропомпи, с които от разстояние някъде 300-400 метра до преливника на езерото беше прехвърлена вода“, каза Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе.

Пръв сигнал за тревога, че езерото пресъхва, подава кметът на село Сребърна.

„Забелязах, че в резервата бързо спада водата, това е топлината, бързото изпарение на водата, на ден спадаше по близо 30 см на ден“, каза Георги Иванов, кмет на с. Сребърна.

За щастие биоразнообразието не е засегнато от безводието.

„За водолюбивите птици е благоприятно, може да видим дори и сега, ме има голямо струпване на пеликани, на сиви гъски, на различни видове патици, които поради ниското ниво много по-лесно се снабдяват с храна“, заяви Момчил Петров, гл. експерт в Поддържан резерват „Сребърна“.



Екоинспекцията в Русе планира да изгради помпена станция, която целогодишно да прехвърля вода от река Дунав към езерото.