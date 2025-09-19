Спасителната операция за пресъхващото езеро Сребърна

Спасителна операция за езерото Сребърна. Няколко институции в продължение на два месеца работиха заедно, за да не позволят езерото в природния резерват да пресъхне, съобщи бТВ.
След решение на кризисния щаб за спасяване на езерото Сребърна - започва изпълнение на безпрецедентна спасителна операция - с помпи и тръби. За два месеца от река Дунав към езерото се насочват над 3 милиона кубични метра вода.
„Това, което също ние като институция никога не сме правили, агрегати с хидропомпи, с които от разстояние някъде 300-400 метра до преливника на езерото беше прехвърлена вода“, каза Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе.
Пръв сигнал за тревога, че езерото пресъхва, подава кметът на село Сребърна.
„Забелязах, че в резервата бързо спада водата, това е топлината, бързото изпарение на водата, на ден спадаше по близо 30 см на ден“, каза Георги Иванов, кмет на с. Сребърна.
За щастие биоразнообразието не е засегнато от безводието.
„За водолюбивите птици е благоприятно, може да видим дори и сега, ме има голямо струпване на пеликани, на сиви гъски, на различни видове патици, които поради ниското ниво много по-лесно се снабдяват с храна“, заяви Момчил Петров, гл. експерт в Поддържан резерват „Сребърна“.
Екоинспекцията в Русе планира да изгради помпена станция, която целогодишно да прехвърля вода от река Дунав към езерото.
1 Николова , София
20:58 19.09.2025
2 А за ДАГЕТАТА
20:59 19.09.2025
3 събудете се робии
21:03 19.09.2025
4 Да,бе
Коментиран от #5
21:07 19.09.2025
5 редник
До коментар #4 от "Да,бе":/В Плевен и Ловеч много ще се зарадват за Сребърна./
Чудесна новина - като сте спасили Сребърна от безводието и сте натрупали опит - сега спасете Плевен, Ловеч и другите...
21:15 19.09.2025
6 ха ха
21:18 19.09.2025
7 Браво
Други коментари са излишни
Коментиран от #8
21:25 19.09.2025
8 редник
До коментар #7 от "Браво":/ Други коментари са излишни/
Не, не са излишни, защото:
/ За два месеца от река Дунав към езерото се насочват над 3 милиона кубични метра вода... Екоинспекцията в Русе планира да изгради помпена станция, която целогодишно да прехвърля вода от река Дунав към езерото./
Това са годишно около 18 милиона кубични метра вода, която няма да се влее в Черно море и това може да има сериозни последици - повишена соленост, спадане на нивото и ... съдбата на Аралско море...
21:40 19.09.2025
9 Тоалетната хартия
21:40 19.09.2025