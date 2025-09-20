Людмил Илиев: ГЕРБ вече не дърпа нишките на партийната система и Пеевски го знае

Широката общественост по никакъв начин не се вълнува от това, което се случва в държавата, а живеем във време, в което очевидно се преподрежда начинът, по който функционира светът.

Това мнение изрази пред БНР журналистът Людмил Илиев от "Сега", който е парламентарен репортер.

Като гражданско общество най-накрая трябва да се събудим и да влезем в институциите като граждани, да използваме инструментите, които правовата държава ни дава. Ако не сме активни, може да се бетонира статукво, чието разбиване е основна задача на българското общество, смята той.

По думите му, трябва да спрем десетилетен процес, в който държавата се превръща в плутократична и дори Пеевски и Борисов да ги няма, това няма драматично да обърне посоката на страната.

Пеевски превръща привидности в реалности за публиката, а самочувствието му расте с часове, което предизвиква раздразнението на най-близкия му политически съюзник. За да разтрогне този съюз, на ГЕРБ е необходима позиция на силата, каквато вече няма, а Пеевски е наясно с това, посочи журналистът в предаването "Политически НЕкоректно".

"ГЕРБ вече не е в състояние да дърпа нишките на партийната система. Г-н Пеевски мисли, че може да се държи какво пожелае с това управление. Борисов няма кой знае какъв избор, освен да се опитва да играе ролята на мъдрия политически старейшина. Той няма политическата възможност да разтури този съюз, дори да иска. Това правителство работи и за двамата, те са тандем – работят като такъв от години и това е очевидно за всички."

Вотът на недоверие трябваше да ни покаже жизнеспособна алтернатива на управлението, а не успя, подчерта Илиев. Той предупреди, че опозицията може да започне да изглежда безпомощна.