Людмил Илиев: ГЕРБ вече не дърпа нишките на партийната система и Пеевски го знае

Людмил Илиев: ГЕРБ вече не дърпа нишките на партийната система и Пеевски го знае

20 Септември, 2025 15:50

Като гражданско общество най-накрая трябва да се събудим и да влезем в институциите като граждани, да използваме инструментите, които правовата държава ни дава

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Широката общественост по никакъв начин не се вълнува от това, което се случва в държавата, а живеем във време, в което очевидно се преподрежда начинът, по който функционира светът.

Това мнение изрази пред БНР журналистът Людмил Илиев от "Сега", който е парламентарен репортер.

Като гражданско общество най-накрая трябва да се събудим и да влезем в институциите като граждани, да използваме инструментите, които правовата държава ни дава. Ако не сме активни, може да се бетонира статукво, чието разбиване е основна задача на българското общество, смята той.

По думите му, трябва да спрем десетилетен процес, в който държавата се превръща в плутократична и дори Пеевски и Борисов да ги няма, това няма драматично да обърне посоката на страната.

Пеевски превръща привидности в реалности за публиката, а самочувствието му расте с часове, което предизвиква раздразнението на най-близкия му политически съюзник. За да разтрогне този съюз, на ГЕРБ е необходима позиция на силата, каквато вече няма, а Пеевски е наясно с това, посочи журналистът в предаването "Политически НЕкоректно".

"ГЕРБ вече не е в състояние да дърпа нишките на партийната система. Г-н Пеевски мисли, че може да се държи какво пожелае с това управление. Борисов няма кой знае какъв избор, освен да се опитва да играе ролята на мъдрия политически старейшина. Той няма политическата възможност да разтури този съюз, дори да иска. Това правителство работи и за двамата, те са тандем – работят като такъв от години и това е очевидно за всички."

Вотът на недоверие трябваше да ни покаже жизнеспособна алтернатива на управлението, а не успя, подчерта Илиев. Той предупреди, че опозицията може да започне да изглежда безпомощна.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 зреене

    4 0 Отговор
    Енд уат абаут дис?

    Коментиран от #3

    15:54 20.09.2025

  • 2 щурецъ

    4 1 Отговор
    ГЕРБ вече не дърпа мишките за опашките.

    15:57 20.09.2025

  • 3 Комгречилейшънс

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "зреене":

    Дис ис дъ Маус ! Бъд нот Мики , дис вери ъгли Маус ! О , О.....

    15:59 20.09.2025

  • 4 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    8 2 Отговор
    Делян Пеевски и съучастникът му Бойко Борисов управляват България толкова зле, че ние едновременно:
    - нямаме законен главен прокурор;
    - нямаме законен Висш съдебен съвет;
    - нямаме случайно разпределение на съдебните дела;
    - нямаме човешко отношение от полицията;
    - нямаме нормални, честни избори;
    - нямаме вода;
    - нямаме елементарна лична сигурност;
    - нямаме никаква публична инфраструктура;
    - и сме застрашени от външна заплаха, каквато е Русия.
    Вече сме длъжни не просто да протестираме, а директно да преминем към гражданско неподчинение. Това включва:
    - отказ от плащане на данъци и такси;
    - блокиране на ключови пътни артерии, спиране на трафика;
    - отказ от съобразяване с полицейски разпореждания;
    - редовно блокиране функциите на държавните институции в работното им време.
    В противен случай Пеевски и Борисов ще превърнат България едновременно в пустиня, гробище и нещо като евтин вариант на Унгария тоест направо във втора Беларус.

    Коментиран от #11, #15

    16:02 20.09.2025

  • 5 Пеевски съм

    5 2 Отговор
    АЗ съм казал на Тиквата Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    16:09 20.09.2025

  • 6 Фен

    5 1 Отговор
    Вестник Сега е на Сашо Дончев, който мрази Бойко, от като изхвърли посредниците при доставките на руски газ преди много години. Сега се радва на ПП и Радев, които върнаха посредниците. Дали "журлаистът" е независим?🤔

    16:11 20.09.2025

  • 7 Хмм

    2 2 Отговор
    Пеевски е хвърлил око на ГЕРБ, интересното предстои

    16:17 20.09.2025

  • 8 БАЙ СТАВРИ

    4 3 Отговор
    ДОКАТО БЪЛГАРИТЕ НЕ СЕ ВДИГНАТ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА И ВЪВ ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ ЕДНОВРЕМЕННО ДА СЕ БЛОКИРАТ ВСИЧКИ ГЛАВНИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ МИТНИЦИ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ БЕЗСРОЧНО СЪС ТЕЖКА ТЕХНИКА ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ ТЕЖКИ КАМЬОНИ ДОКАТО ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ НАСРОЧИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ ОТ ТЯХ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЕВРОТО И СЛЕД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ДА СЕ РАЗПУСНЕ И СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ.ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЛИЦИЯТА НЯМА ДА БЪДЕ СТРУПАНА НА ЕДНО МЯСТО КАКТО ДО СЕГА А НАВСЯКЪДЕ ВЪВ СТРАНАТА.И АКО ОТ ТОЧК А ДО ТОЧКА В НА ЕДНО МЯСТО ПОЛИЦИЯТА ПРОБИЕ БЛОКАДАТА ТО НА МНОГО ДРУГИ МЕСТА ВЪВ МЕЖДУ ДВЕТЕ ТОЧКИ ЩЕ Е БЛОКИРАНО.

    16:18 20.09.2025

  • 9 Тони

    2 2 Отговор
    Голям плач за Борисов от поддръжниците на ПП/ДБ??? Питам се, защо ги интересува какво става с Герб? Защо не се запитат, кой управлява в коалиция ПП/ДБ? Герберите не се интересува дали асенка и гнома се обичат...

    16:19 20.09.2025

  • 10 БЕЗ МАЙТАП

    2 2 Отговор
    Алтернатива има през целият преход ама за този който е над Борисов и Пеевски.А кой е НАД тези две силно ограничени личности? Този въпрос трябва все по често да се задава.

    16:19 20.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    3 2 Отговор
    ИЛИЕВ, ТВОИТЕ ДУМИ СА БЕЗПОМОЩНИ. ОПОЗИЦИЯ ИМА И ВЪПРЕКИ НЕГАТИВНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ НА ДОСТА ПЛАТЕНИ ЖУРНАЛИСТИ, ПОДЧЕРТАВАМ. ПЛАТЕНИ. ТРИ ТЕЛЕВИЗИИ КОЯ ОТ КОЯ ПО КУПЕНА. ДА " НЕДОПУСНАТ " ИНТЕРВЮТО НА АКАДЕМИК ДЕНКОВ ЗАЩОТО НЯКОЕ ГОВЕДО БИЛО ЗАБРАНИЛО И ДА ПУСНАТ ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА????? НА ТОВА КАК ЩЕ ОТГОВОРИТЕ????? НЕЯ Е ЗНАЕМ ЩО ЗА СТОКА Е. ДОКАТО БЕШЕ ДОГАН ЗАПЪЛВАШЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ, НО ДОГАН " ПАДНА " И ТАЗИ МАДАМ ОБЪРНА ПЛОЧАТА. 🐵🐒🦧🦮🦮🦮🐓🐓🐓🦅🦅🦅🦅

    16:23 20.09.2025

  • 13 Цвете

    1 2 Отговор
    ИЛИЕВ, ТВОИТЕ ДУМИ СА БЕЗПОМОЩНИ. ОПОЗИЦИЯ ИМА И ВЪПРЕКИ НЕГАТИВНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ НА ДОСТА ПЛАТЕНИ ЖУРНАЛИСТИ, ПОДЧЕРТАВАМ. ПЛАТЕНИ. ТРИ ТЕЛЕВИЗИИ КОЯ ОТ КОЯ ПО КУПЕНА. ДА " НЕДОПУСНАТ " ИНТЕРВЮТО НА АКАДЕМИК ДЕНКОВ ЗАЩОТО НЯКОЕ ГОВЕДО БИЛО ЗАБРАНИЛО И ДА ПУСНАТ ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА????? НА ТОВА КАК ЩЕ ОТГОВОРИТЕ????? НЕЯ Е ЗНАЕМ ЩО ЗА СТОКА Е. ДОКАТО БЕШЕ ДОГАН ЗАПЪЛВАШЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ, НО ДОГАН " ПАДНА " И ТАЗИ МАДАМ ОБЪРНА ПЛОЧАТА. 🐵🐒🦧🦮🦮🦮🐓🐓🐓🦅🦅🦅🦅

    16:25 20.09.2025

  • 14 Цвете

    0 2 Отговор
    ИЛИЕВ, ТВОИТЕ ДУМИ СА БЕЗПОМОЩНИ. ОПОЗИЦИЯ ИМА И ВЪПРЕКИ НЕГАТИВНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ НА ДОСТА ПЛАТЕНИ ЖУРНАЛИСТИ, ПОДЧЕРТАВАМ. ПЛАТЕНИ. ТРИ ТЕЛЕВИЗИИ КОЯ ОТ КОЯ ПО КУПЕНА. ДА " НЕДОПУСНАТ " ИНТЕРВЮТО НА АКАДЕМИК ДЕНКОВ ЗАЩОТО НЯКОЕ ГОВЕДО БИЛО ЗАБРАНИЛО И ДА ПУСНАТ ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА????? НА ТОВА КАК ЩЕ ОТГОВОРИТЕ????? НЕЯ Е ЗНАЕМ ЩО ЗА СТОКА Е. ДОКАТО БЕШЕ ДОГАН ЗАПЪЛВАШЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ, НО ДОГАН " ПАДНА " И ТАЗИ МАДАМ ОБЪРНА ПЛОЧАТА. 🐵🐒🦧🦮🦮🦮🐓🐓🐓🦅🦅🦅🦅

    Коментиран от #16

    16:25 20.09.2025

  • 15 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":

    ЕТО ГО ТОЗИ ВАШИЯТ ДОПИСНИК РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК МУ Е МЯСТОТО НАЛИ

    16:35 20.09.2025

  • 16 БАЙ СТАВРИ

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    КАКЪВ Е ТОЗИ ДЕНКОВ НАЛИ И ТЕЗИ ППДБ-ЕЙЦИ ВЪВ СГЛОБКАТА СЕДЯХА НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО ВЪВ СКУТА И ПИЕХА МАЗНО КАФЕ А СЕГА ЗАЩОТО НЕ СТАВА ПО ТЯХНАТА СВИРКА ХВЪРЛЯТ КЪЧОВЕ НА ЛЯВО И ДЯСНО.НАЛИ ВЪВ ПРЕДНИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЯХА НАД 60ДЕПУТАТА ,А СЕГА ЗАРАДИ СГЛОБКАТА СТАНАХА СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНСКА ПАРТИЯ ВЪВ БЪЛГАРИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ,ХЕМ СА КОАЛИЦИЯ АКО СЕ РАЗДЕЛЯТ 36 ДЕПУТАТА НА ПП И ДБ ПО РАВНО СТАВАТ ПО 18 ДЕПУТАТА И ОТИВАТ СЛЕД АПС ПРЕДИ ИТН.ЗА ТОВА НАПАДАТЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАЩОТО АКО СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ЩЕ УПРАВЛАВАТ.

    16:37 20.09.2025

  • 17 койдазнай

    1 0 Отговор
    Преди повече от 40години от МОсква е наредено, цялата вкаст да се предаде на ДС. Това е същоността на промените, видимата част на които започанаха през 1989-та. Те завършиха през 2001-ва, когато ДС овладяха цялат авласт във всичките и форми, стана собственост на ДС. А ДПС е просто политиечската служба на ДС Така че, каквото и да се прави само и единствено ДПС решава. Това е същоността на днешна България.

    16:39 20.09.2025

  • 18 Дебело прасе

    1 0 Отговор
    Аз съм балансьора. От мен зависи продажната антибългарска коалициийка. Аз управлявам държавата

    16:57 20.09.2025

  • 19 смях в залата

    0 0 Отговор
    Тази мисирка може да ми дръпне оная работа ........за друго не става . Подават му опорки и ги декламира. няма и следа от интелект

    17:10 20.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
