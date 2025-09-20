Людмил Илиев: ГЕРБ вече не дърпа нишките на партийната система и Пеевски го знае

Широката общественост по никакъв начин не се вълнува от това, което се случва в държавата, а живеем във време, в което очевидно се преподрежда начинът, по който функционира светът.
Това мнение изрази пред БНР журналистът Людмил Илиев от "Сега", който е парламентарен репортер.
Като гражданско общество най-накрая трябва да се събудим и да влезем в институциите като граждани, да използваме инструментите, които правовата държава ни дава. Ако не сме активни, може да се бетонира статукво, чието разбиване е основна задача на българското общество, смята той.
По думите му, трябва да спрем десетилетен процес, в който държавата се превръща в плутократична и дори Пеевски и Борисов да ги няма, това няма драматично да обърне посоката на страната.
Пеевски превръща привидности в реалности за публиката, а самочувствието му расте с часове, което предизвиква раздразнението на най-близкия му политически съюзник. За да разтрогне този съюз, на ГЕРБ е необходима позиция на силата, каквато вече няма, а Пеевски е наясно с това, посочи журналистът в предаването "Политически НЕкоректно".
"ГЕРБ вече не е в състояние да дърпа нишките на партийната система. Г-н Пеевски мисли, че може да се държи какво пожелае с това управление. Борисов няма кой знае какъв избор, освен да се опитва да играе ролята на мъдрия политически старейшина. Той няма политическата възможност да разтури този съюз, дори да иска. Това правителство работи и за двамата, те са тандем – работят като такъв от години и това е очевидно за всички."
Вотът на недоверие трябваше да ни покаже жизнеспособна алтернатива на управлението, а не успя, подчерта Илиев. Той предупреди, че опозицията може да започне да изглежда безпомощна.
1 зреене
Коментиран от #3
15:54 20.09.2025
2 щурецъ
15:57 20.09.2025
3 Комгречилейшънс
До коментар #1 от "зреене":Дис ис дъ Маус ! Бъд нот Мики , дис вери ъгли Маус ! О , О.....
15:59 20.09.2025
4 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
- нямаме законен главен прокурор;
- нямаме законен Висш съдебен съвет;
- нямаме случайно разпределение на съдебните дела;
- нямаме човешко отношение от полицията;
- нямаме нормални, честни избори;
- нямаме вода;
- нямаме елементарна лична сигурност;
- нямаме никаква публична инфраструктура;
- и сме застрашени от външна заплаха, каквато е Русия.
Вече сме длъжни не просто да протестираме, а директно да преминем към гражданско неподчинение. Това включва:
- отказ от плащане на данъци и такси;
- блокиране на ключови пътни артерии, спиране на трафика;
- отказ от съобразяване с полицейски разпореждания;
- редовно блокиране функциите на държавните институции в работното им време.
В противен случай Пеевски и Борисов ще превърнат България едновременно в пустиня, гробище и нещо като евтин вариант на Унгария тоест направо във втора Беларус.
Коментиран от #11, #15
16:02 20.09.2025
5 Пеевски съм
16:09 20.09.2025
6 Фен
16:11 20.09.2025
7 Хмм
16:17 20.09.2025
8 БАЙ СТАВРИ
16:18 20.09.2025
9 Тони
16:19 20.09.2025
10 БЕЗ МАЙТАП
16:19 20.09.2025
12 Цвете
16:23 20.09.2025
13 Цвете
16:25 20.09.2025
14 Цвете
Коментиран от #16
16:25 20.09.2025
15 Промяна
До коментар #4 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":ЕТО ГО ТОЗИ ВАШИЯТ ДОПИСНИК РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК МУ Е МЯСТОТО НАЛИ
16:35 20.09.2025
16 БАЙ СТАВРИ
До коментар #14 от "Цвете":КАКЪВ Е ТОЗИ ДЕНКОВ НАЛИ И ТЕЗИ ППДБ-ЕЙЦИ ВЪВ СГЛОБКАТА СЕДЯХА НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО ВЪВ СКУТА И ПИЕХА МАЗНО КАФЕ А СЕГА ЗАЩОТО НЕ СТАВА ПО ТЯХНАТА СВИРКА ХВЪРЛЯТ КЪЧОВЕ НА ЛЯВО И ДЯСНО.НАЛИ ВЪВ ПРЕДНИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЯХА НАД 60ДЕПУТАТА ,А СЕГА ЗАРАДИ СГЛОБКАТА СТАНАХА СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНСКА ПАРТИЯ ВЪВ БЪЛГАРИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ,ХЕМ СА КОАЛИЦИЯ АКО СЕ РАЗДЕЛЯТ 36 ДЕПУТАТА НА ПП И ДБ ПО РАВНО СТАВАТ ПО 18 ДЕПУТАТА И ОТИВАТ СЛЕД АПС ПРЕДИ ИТН.ЗА ТОВА НАПАДАТЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАЩОТО АКО СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ЩЕ УПРАВЛАВАТ.
16:37 20.09.2025
17 койдазнай
16:39 20.09.2025
18 Дебело прасе
16:57 20.09.2025
19 смях в залата
17:10 20.09.2025
