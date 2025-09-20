Новини
Ивайло Мирчев: Къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета пред служебния вход на НС

20 Септември, 2025 17:21 1 440 52

Днес се слагат антипаркинг колчета, за да може "голямото Д" да може да влиза необезпокояван. Никой да не си позволява да блокира входа на служебния паркинг на Народното събрание. Това е един от добрите признаци за завладяната държава

Ивайло Мирчев: Къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета пред служебния вход на НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На същото място, където "Продължаваме промяната" бяха паркирали автомобилите си, за да не може Делян Пеевски да влезе през служебния вход на Народното събрание, днес къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета. За това алармира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във "Фейсбук":

"Днес се слагат антипаркинг колчета, за да може "голямото Д" да може да влиза необезпокояван. Никой да не си позволява да блокира входа на служебния паркинг на Народното събрание. Това е един от добрите признаци за завладяната държава. Тогава, когато има определен проблем в рамките на 24 часа, той се решава".

Репортерска проверка на БНР показа, че на мястото са премахнати около 2 метра жълти павета, като работници обясниха, че има пропадане и теренът трябва да се заравни, а колчета няма да се поставят.

Като пример за "завладяната държава" Мирчев посочва реакцията на премиера Росен Желязков на искане на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски:

"Онзи ден, вчера всъщност, Пеевски пише писмо на премиера, какво става с водата. Премиерът часове по-късно му отговаря, рапортува като комсомолски ръководител, отговаря с притеснително желание на всичките въпроси, които Делян Пеевски му поставя. Единствения депутат, на който министерски съвет реагират по този начин. Това е завладяната държава, която кърти, чисти, извозва в пълния ѝ блясък тогава, когато иска нещо да се случи, то се случва веднага. Тогава обаче, когато например един град е без вода, "завладяната държава" не реагира по същия бърз начин".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 15 Отговор
    Правителство което успява да се придвижи само с бойни хеликоптери трябва да си ходи.

    Коментиран от #11, #17, #18

    17:23 20.09.2025

  • 2 Боко праните гащи

    29 7 Отговор
    Ма стига с тва голямото Д тва си е свиня шопар дебелия

    17:25 20.09.2025

  • 3 Дарвин

    14 2 Отговор
    Виждам липсващото звено.

    17:25 20.09.2025

  • 4 Майора

    18 21 Отговор
    Вие Мирчев освен да лъжете и измисляте друго не знаете! А кой ви разреши да паркирате коли пред вход на сграда? За такова нещо аз бях глобен нищо че имах разрешение за паркиране! Защо Терзиев не ви глоби?

    Коментиран от #13, #50

    17:26 20.09.2025

  • 5 Гавирия от Плд

    13 13 Отговор
    Мирчев, какво правиш, нали уж Шопар Шопару око не вади

    17:28 20.09.2025

  • 6 обективен

    34 7 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свини ,и народа спи -никога няма да станем бяла държава !

    17:29 20.09.2025

  • 7 Мунчо

    29 6 Отговор
    Да попитам Пеевски, какво стана с Булгартабк,
    КТБ и.... още... Магнитските ливади? Грухчо!!!

    Коментиран от #29

    17:29 20.09.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    24 6 Отговор
    Тези павета не ги махат заради Пеевски. Рая Назарян си счупила токчето между паветата и цял ден нямала настроение и Борисов и Пеевски вкупом взели правилното решение

    Коментиран от #39

    17:29 20.09.2025

  • 9 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    25 6 Отговор
    Делян Пеевски и съучастникът му Бойко Борисов управляват България толкова зле, че ние едновременно:
    - нямаме законен главен прокурор;
    - нямаме законен Висш съдебен съвет;
    - нямаме случайно разпределение на съдебните дела;
    - нямаме човешко отношение от полицията;
    - нямаме нормални, честни избори;
    - нямаме вода;
    - нямаме елементарна лична сигурност;
    - нямаме никаква публична инфраструктура;
    - и сме застрашени от външна заплаха, каквато е Русия.
    Вече сме длъжни не просто да протестираме, а директно да преминем към гражданско неподчинение. Това включва:
    - отказ от плащане на данъци и такси;
    - блокиране на ключови пътни артерии, спиране на трафика;
    - отказ от съобразяване с полицейски разпореждания;
    - редовно блокиране функциите на държавните институции в работното им време.
    В противен случай Пеевски и Борисов ще превърнат България едновременно в пустиня, гробище и нещо като евтин вариант на Унгария тоест направо във втора Беларус.

    Коментиран от #16, #21

    17:29 20.09.2025

  • 10 Сталин

    16 4 Отговор
    Ей факти колко пъти да ви казвам да спрете да ни тероризирате с мутрата на тоя л@йнян бидон всеки ден ,Мара има фетиш към такива грозни нискочели маймуни

    17:30 20.09.2025

  • 11 Пеевски съм

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АЗ съм собственик на паветата. АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    17:30 20.09.2025

  • 12 да видим

    8 20 Отговор
    Тъп, по-тъп, най-тъп, Ивайло Мирчев

    Коментиран от #40, #51

    17:30 20.09.2025

  • 13 УжасТ

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майора":

    С връзки ли завърши основно образование, че имаш шофьорска книжка ?
    С това писане, едва ли си изкарал и 5-ти клас.

    17:33 20.09.2025

  • 14 Хасковски каунь

    11 2 Отговор
    Голямото Д, с голямото Г, и с малкото А/акъл/

    17:34 20.09.2025

  • 15 Само да попитам

    7 11 Отговор
    Този като спи сънува Пеевски през деня ако се е събудил пак му се привижда Пеевски. Какво ще прави този некадърник ако го няма Пеевски

    17:34 20.09.2025

  • 16 Кирпич

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":

    Ами че то и заради Борисов и Пеевски вече стана две три зими не вали и сняг

    17:39 20.09.2025

  • 17 Промяна

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България има правителство след 5 години грабежи на дружините Саботажниците завладели парламента с няколко скитника се самозабравили вече

    Коментиран от #23

    17:40 20.09.2025

  • 18 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти си никой платен безделник си ТИ си ходи нанякъде

    Коментиран от #31

    17:41 20.09.2025

  • 19 Ежко Бежко

    10 1 Отговор
    Единствената полза от жълтите павета е да послужат на хората да бият с камъни главите на тези в парламента. И понеже такива хора няма, залейте ги с асфалт та да се свърши сагата. Поздрави от село. При нас дебета и павета няма, много е готино.

    17:42 20.09.2025

  • 20 Крадла

    9 4 Отговор
    ги " ремонтира " 99 пъти от хора без хал хабер от това за космически цени , сега направо ги трошат за да им е удобно ! Емблематичните жълти павета на Столицата ни ! Варварство !

    17:42 20.09.2025

  • 21 Промяна

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":

    Ето този дописник упорито лъже срещу България Колко получаваш за тези гнусотии които разпространяваш тук необезпокояван Мирчев нали така иска

    Коментиран от #52

    17:42 20.09.2025

  • 22 Фен

    4 8 Отговор
    А вашите лумпени ги къртеха, за да ги мятат по полицаите.

    17:44 20.09.2025

  • 23 Кажи честно ... 🤣

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Лелче, мyтpaфон Тиквоний III управлява до края на април 2021 г.
    В това правителство управлява вече 9 месеца.
    Можеш ли да смяташ ?
    Не знам как си оцеляла с това писане и смятане ?! Освен да събираш стотинки на някоя тоалетна .. ама то и за това не ставаш, защото ще трябва да смяташ.

    Коментиран от #27, #30

    17:47 20.09.2025

  • 24 Ото Кац

    6 1 Отговор
    Швейк казва на война дебелите ги улучват най-лесно.

    17:47 20.09.2025

  • 25 ужасТ

    6 3 Отговор
    Къде ще се изявява ППДБ ся? Предлагам да вдигнете палатков лагер пред руското посолство? Мутрафоновна ще ви носи пельмени и квас.

    17:50 20.09.2025

  • 26 Фактчекър

    2 0 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    17:51 20.09.2025

  • 27 Промяна

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Кажи честно ... 🤣":

    Лелче ще наричаш жена си А колкото до останалото АЗ и семейството ми живеем тук Виждам всичко ясно Плащаме си данъците и не желаем шепа саботьори да властват тук безнаказани Мирчев е никой Групичката му има едва 4 %гласоподаватели А това което извършиха онзи ден беше истински саботаж Кои са тези че ще рушат безнаказано държавата ни вече 5 години

    Коментиран от #32, #38

    17:51 20.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ударник

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо":

    Питай Любка Качакова.Тя знае.

    17:54 20.09.2025

  • 30 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Кажи честно ... 🤣":

    А колкото до Борисов жалките ви обиди разпространявани постоянно тук 20 години е в политикатаЛидер Политик Държавник е А вие се търкаляйте другаде

    Коментиран от #33, #41

    17:54 20.09.2025

  • 31 Бойко Борисов съм

    11 4 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, АЗ обещавам, че повече няма да ядосвам ПееФски и му се моля да ми подхвърли някое мазно кокалче.

    18:01 20.09.2025

  • 32 Аверче,

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    недей да се косиш! Раираните дрехи много добре ще му паснат на крадливата Тиква Борисов. Подготвена му е килия с изглед на юг, югоизток.

    18:04 20.09.2025

  • 33 Да питам

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Не е ли време държавника Борисов да спре да краде. Няма насищане този гербав търбух.

    18:06 20.09.2025

  • 34 Николай Петков Ралчев ,Тутракан

    1 3 Отговор
    Николай Петков Ралчев се казвам (Геят на Гейовете от гр.Тутракан)на 50 години съм и живея цял живот с родителите ми в тяхната къща в град Тутракан 7600 на ул.Панайот Хитов 5 до старият пазарар. Аз страдам от логорея и от множество психични разстройства и отклонения и заболявания и съм доказано луд,имам жълта книжка.
    Но, преди всичко аз съм импотентен потомствен ГЕЙ и си търся гей,който да ме аргасва безпощадно много и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките.
    Аз мога да карам колело.
    Аз ходя навсякъде с майка ми и баща ми, защото съм ненормален.

    18:09 20.09.2025

  • 35 Коня Солтуклиева

    4 1 Отговор
    Груляк!

    18:11 20.09.2025

  • 36 Кит

    4 3 Отговор
    Поредната изключително интелигентна реакция на лицето от снимката!
    Ще му дам изход от тази мръсна ситуация!
    Ясно е, че колчетата ще бъдат инсталирани, но компенсацията е просто нарисувана: изровените жълти павета трябва внимателно да се подредят на две достъпни за гражданите пирамидки, над които денонощно да грее надписът " Куролационни аргомендти за омни и кръсиви литмусови граждани от център - Люлин! / Дъренийе от ПП-ДС/ ".
    Това би бил страхотен подарък за уличните юристи, мисля 😂😂😂

    18:12 20.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Истината

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    На последните парламентарни избори края на месец октомври за ГЕРБ гласуваха 641 хиляди "човека". Както каза Николай Бареков в студиото на телевизия Евроком тази партия има куха подкрепа. От тези гласове близо 60 хиляди полицаи ,техните баби ,жени ,лели.....
    .Държавна общински администрации,служители в НАП ,в бордове на държавни фирми. Плюс около 120 хиляди надписани гласове. Нормален ,честен и обикновен гражданин не гласува за тази грабителска клика. Тези "хора" които са гласували не гласуват за идеология,симпатии а да продължат да имат привилегии и да са на софрата. Ако друга клика им осигури това ще гласуват за нея. Затова е прав Бареков че нямат истинска и реална подкрепа. Видно е и когато организират протести или когато задържаха боко тиквун за 24 часа. Излязоха да го подкрепят 73 човека - депутатите на шайката и неговите пиари. Герб е клика без реална подкрепа и избиратели. Това са им гласовете на изборите на 27 октомври 2024 година- 18 ГЕРБ-СДС 641 973 -26.39%

    Коментиран от #42

    18:18 20.09.2025

  • 39 Вуте

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Аз от кога ви казвам да ударите един жълт асфалт и толкоз.Тия павета станаха златни.Така и Рая няма да чупи токчета.

    Коментиран от #43

    18:21 20.09.2025

  • 40 Добрич

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "да видим":

    Съвсем тъп.Добруджанска едногърба камила.

    18:27 20.09.2025

  • 41 Неграмотен сельо шута на форума

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Спри да се правиш на по прocт,тъп и недодялан дори от боко тиквата с цел и най прocтитe да намразят грабителската клика граб

    Коментиран от #44

    18:27 20.09.2025

  • 42 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Истината":

    38 А НОРМАЛЕН ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЩЕ ДРАСКА ЛИ ПОСТОЯННО ТАКИВА ГНУСОТИИ СРЕЩУДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЕ СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ 38 НОРМАЛЕН ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК ДАЛИ ПОСТОЯННО БИ ДРАСКАЛ ДРАСКАНИЦИТЕ СИ

    Коментиран от #46

    18:37 20.09.2025

  • 43 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Вуте":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:38 20.09.2025

  • 44 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Неграмотен сельо шута на форума":

    Дописниците срещу държавата в която живеят за жълти стотинки са тук постоянни са И са и безделници

    18:39 20.09.2025

  • 45 Червената шапчица

    5 1 Отговор
    Прасчо докато ходеше се поболя от страх и нерви, някой бракониер да не е наблизо. 🤭

    18:43 20.09.2025

  • 46 Истината

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Неграмотен шут низвергнат! Това че някой разкрива фактите за кликата герб погребала страната и че тиквун е най мразен ,не означава че е срещу България! Но откъде толкова акъл в един неграмотен ,недоучил,самотен и отритнат несретник. Ясен ли съм?

    18:44 20.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 На този

    2 2 Отговор
    всяка първа дума е лъжа

    18:51 20.09.2025

  • 50 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Майора":

    От ченгета и зелени чорапи акъл не искаме.

    18:56 20.09.2025

  • 51 Бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "да видим":

    Ти си по тъп от него защото си с Пеевски

    18:58 20.09.2025

  • 52 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Пак ли се обаждаш от кочината.

    19:00 20.09.2025

