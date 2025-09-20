Ивайло Мирчев: Къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета пред служебния вход на НС

На същото място, където "Продължаваме промяната" бяха паркирали автомобилите си, за да не може Делян Пеевски да влезе през служебния вход на Народното събрание, днес къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета. За това алармира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във "Фейсбук":
"Днес се слагат антипаркинг колчета, за да може "голямото Д" да може да влиза необезпокояван. Никой да не си позволява да блокира входа на служебния паркинг на Народното събрание. Това е един от добрите признаци за завладяната държава. Тогава, когато има определен проблем в рамките на 24 часа, той се решава".
Репортерска проверка на БНР показа, че на мястото са премахнати около 2 метра жълти павета, като работници обясниха, че има пропадане и теренът трябва да се заравни, а колчета няма да се поставят.
Като пример за "завладяната държава" Мирчев посочва реакцията на премиера Росен Желязков на искане на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски:
"Онзи ден, вчера всъщност, Пеевски пише писмо на премиера, какво става с водата. Премиерът часове по-късно му отговаря, рапортува като комсомолски ръководител, отговаря с притеснително желание на всичките въпроси, които Делян Пеевски му поставя. Единствения депутат, на който министерски съвет реагират по този начин. Това е завладяната държава, която кърти, чисти, извозва в пълния ѝ блясък тогава, когато иска нещо да се случи, то се случва веднага. Тогава обаче, когато например един град е без вода, "завладяната държава" не реагира по същия бърз начин".
КТБ и.... още... Магнитските ливади? Грухчо!!!
9 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
- нямаме законен главен прокурор;
- нямаме законен Висш съдебен съвет;
- нямаме случайно разпределение на съдебните дела;
- нямаме човешко отношение от полицията;
- нямаме нормални, честни избори;
- нямаме вода;
- нямаме елементарна лична сигурност;
- нямаме никаква публична инфраструктура;
- и сме застрашени от външна заплаха, каквато е Русия.
Вече сме длъжни не просто да протестираме, а директно да преминем към гражданско неподчинение. Това включва:
- отказ от плащане на данъци и такси;
- блокиране на ключови пътни артерии, спиране на трафика;
- отказ от съобразяване с полицейски разпореждания;
- редовно блокиране функциите на държавните институции в работното им време.
В противен случай Пеевски и Борисов ще превърнат България едновременно в пустиня, гробище и нещо като евтин вариант на Унгария тоест направо във втора Беларус.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АЗ съм собственик на паветата. АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.
12 да видим
13 УжасТ
До коментар #4 от "Майора":С връзки ли завърши основно образование, че имаш шофьорска книжка ?
С това писане, едва ли си изкарал и 5-ти клас.
До коментар #9 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":Ами че то и заради Борисов и Пеевски вече стана две три зими не вали и сняг
17 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":България има правителство след 5 години грабежи на дружините Саботажниците завладели парламента с няколко скитника се самозабравили вече
18 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти си никой платен безделник си ТИ си ходи нанякъде
До коментар #9 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":Ето този дописник упорито лъже срещу България Колко получаваш за тези гнусотии които разпространяваш тук необезпокояван Мирчев нали така иска
23 Кажи честно ... 🤣
До коментар #17 от "Промяна":Лелче, мyтpaфон Тиквоний III управлява до края на април 2021 г.
В това правителство управлява вече 9 месеца.
Можеш ли да смяташ ?
Не знам как си оцеляла с това писане и смятане ?! Освен да събираш стотинки на някоя тоалетна .. ама то и за това не ставаш, защото ще трябва да смяташ.
26 Фактчекър
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав
27 Промяна
До коментар #23 от "Кажи честно ... 🤣":Лелче ще наричаш жена си А колкото до останалото АЗ и семейството ми живеем тук Виждам всичко ясно Плащаме си данъците и не желаем шепа саботьори да властват тук безнаказани Мирчев е никой Групичката му има едва 4 %гласоподаватели А това което извършиха онзи ден беше истински саботаж Кои са тези че ще рушат безнаказано държавата ни вече 5 години
До коментар #7 от "Мунчо":Питай Любка Качакова.Тя знае.
30 Промяна
До коментар #23 от "Кажи честно ... 🤣":А колкото до Борисов жалките ви обиди разпространявани постоянно тук 20 години е в политикатаЛидер Политик Държавник е А вие се търкаляйте другаде
31 Бойко Борисов съм
До коментар #18 от "Промяна":АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, АЗ обещавам, че повече няма да ядосвам ПееФски и му се моля да ми подхвърли някое мазно кокалче.
32 Аверче,
До коментар #27 от "Промяна":недей да се косиш! Раираните дрехи много добре ще му паснат на крадливата Тиква Борисов. Подготвена му е килия с изглед на юг, югоизток.
33 Да питам
До коментар #30 от "Промяна":Не е ли време държавника Борисов да спре да краде. Няма насищане този гербав търбух.
34 Николай Петков Ралчев ,Тутракан
Но, преди всичко аз съм импотентен потомствен ГЕЙ и си търся гей,който да ме аргасва безпощадно много и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките.
Аз мога да карам колело.
Аз ходя навсякъде с майка ми и баща ми, защото съм ненормален.
36 Кит
Ще му дам изход от тази мръсна ситуация!
Ясно е, че колчетата ще бъдат инсталирани, но компенсацията е просто нарисувана: изровените жълти павета трябва внимателно да се подредят на две достъпни за гражданите пирамидки, над които денонощно да грее надписът " Куролационни аргомендти за омни и кръсиви литмусови граждани от център - Люлин! / Дъренийе от ПП-ДС/ ".
Това би бил страхотен подарък за уличните юристи, мисля 😂😂😂
38 Истината
До коментар #27 от "Промяна":На последните парламентарни избори края на месец октомври за ГЕРБ гласуваха 641 хиляди "човека". Както каза Николай Бареков в студиото на телевизия Евроком тази партия има куха подкрепа. От тези гласове близо 60 хиляди полицаи ,техните баби ,жени ,лели.....
.Държавна общински администрации,служители в НАП ,в бордове на държавни фирми. Плюс около 120 хиляди надписани гласове. Нормален ,честен и обикновен гражданин не гласува за тази грабителска клика. Тези "хора" които са гласували не гласуват за идеология,симпатии а да продължат да имат привилегии и да са на софрата. Ако друга клика им осигури това ще гласуват за нея. Затова е прав Бареков че нямат истинска и реална подкрепа. Видно е и когато организират протести или когато задържаха боко тиквун за 24 часа. Излязоха да го подкрепят 73 човека - депутатите на шайката и неговите пиари. Герб е клика без реална подкрепа и избиратели. Това са им гласовете на изборите на 27 октомври 2024 година- 18 ГЕРБ-СДС 641 973 -26.39%
39 Вуте
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":Аз от кога ви казвам да ударите един жълт асфалт и толкоз.Тия павета станаха златни.Така и Рая няма да чупи токчета.
40 Добрич
До коментар #12 от "да видим":Съвсем тъп.Добруджанска едногърба камила.
41 Неграмотен сельо шута на форума
До коментар #30 от "Промяна":Спри да се правиш на по прocт,тъп и недодялан дори от боко тиквата с цел и най прocтитe да намразят грабителската клика граб
42 Промяна
До коментар #38 от "Истината":38 А НОРМАЛЕН ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЩЕ ДРАСКА ЛИ ПОСТОЯННО ТАКИВА ГНУСОТИИ СРЕЩУДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЕ СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ 38 НОРМАЛЕН ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК ДАЛИ ПОСТОЯННО БИ ДРАСКАЛ ДРАСКАНИЦИТЕ СИ
43 👍👍👍
До коментар #39 от "Вуте":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
44 Промяна
До коментар #41 от "Неграмотен сельо шута на форума":Дописниците срещу държавата в която живеят за жълти стотинки са тук постоянни са И са и безделници
46 Истината
До коментар #42 от "Промяна":Неграмотен шут низвергнат! Това че някой разкрива фактите за кликата герб погребала страната и че тиквун е най мразен ,не означава че е срещу България! Но откъде толкова акъл в един неграмотен ,недоучил,самотен и отритнат несретник. Ясен ли съм?
49 На този
50 Бойко
До коментар #4 от "Майора":От ченгета и зелени чорапи акъл не искаме.
51 Бойко
До коментар #12 от "да видим":Ти си по тъп от него защото си с Пеевски
52 Бойко
До коментар #21 от "Промяна":Пак ли се обаждаш от кочината.
