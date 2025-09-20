Новини
Крум Зарков: Вотът на недоверие беше основателен и добре премерен

20 Септември, 2025 20:31 348 3

Той коментира и отвода на двата съдебни състава по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резултатът от петия вот на недоверие към кабинета „Желязков” не ме учуди, тъй като е очевидно, че правителството разполага с мнозинство от над 130 депутати, което е съставено от четири политически сили. Тук новина няма. Но според мен вот беше основателен и добре премерен именно заради „завладяната държава”.

Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA News бившият служебен министър на правосъдието и бивш правен секретар на президента Румен Радев Крум Зарков.

"Как освен със завладяване на държавата може да обясните факта, че партиен лидер, който контролира 29 депутата номинално - имам предвид Делян Пеевски, определя дневния ред на цялото Народно събрание? Вчера той написа писмо на премиера: "Кажи ми какво правиш за водата?". И днес министър-председателят му отговаря в 6 точки", припомни той. И допълни: "Парламентарната република и съотношението на силите очевидно се разминават с реалното такова. Нали няма да кажете, че влиянието на БСП или на ИТН е сравнимо с това на Пеевски".

Зарков припомни, че по време на дебатите за вота не е повдигнат въпросът за главния прокурор, който бил "изписан в 80-те страници, в които имало много неща". Но, подчерта той, по време на седемчасовия дебат "не се е чул въобще и въпросът какво ще се прави с Висшия съдебен съвет? Какво ще се прави със Сарафов?".

Зарков коментира и казуса с кмета на Варна Благомир Коцевна фона на продължаващите протести в негова подкрепа. Два съдебни състава си направиха отвод от апелативната инстанция за мярката за неотклонение, която трябва да се гледа следващата седмица. Съдийската колегия към ВСС пък излезе с декларация, в която посочва, че се "противопоставя на вълната от обиди, клевети и закани срещу съдии, която цели правораздаване под давление на граждански настроения и политически амбиции".

"Съдийската независимост трябва да се уважава, ако искаме, макар и номинално, да живеем в правова държава. Гласът на ВСС би могъл да се чуе, ако самият той не е напълно - не само делегитимиран, а и дискредитиран. Тези хора, които се застъпват сега за други - самите те са дискредитирани. Второ, съдиите сами по себе си, естествено, че трябва да защитават своята независимост, включително колегите, които намират, че са под атака. И това не е за пръв път. Тези позиции са сами по себе си легитимни и трябва да бъдат взети предвид. Но щяха да бъдат наистина силни и да повлияят, ако имаше и капка здравословна самокритика и възможност една гилдия да се защитава, не само когато е атакувана отвън, но и когато е пробита отвътре", подчерта той.

Но изрази мнение, че "бунтът на съдиите чрез отвод е много спорен". "Да не кажа недопустим. Не могат съдиите да защитават независимостта си като решат да не изпълняват задълженията си. Това няма как да се случи и не допринася за авторитета на тяхната тога. А авторитетът на тяхната тога е гаранция на нашите права. И затова ми се струва, че цялата тази ситуация около ареста (бел. ред. на Коцев), която е политизирана от всички страни - трябва да бъде третирана от самото съсловие по друг начин".

Крум Зарков коментира и влизането ни в еврозоната в контекста на поискания от президента Румен Радев референдум за еврото. "Аз лично не смятам, че влизането на България в еврозоната подценява нейната идентичност. Това е 20-годишно усилие на българската държава, на най-различни правителства в нея, и то ще бъде реализирано, надявам се, на 1 януари догодина".


  • 1 Да де, ама

    1 1 Отговор
    Борисов и аверчето му Пеевски имат солидна подкрепа от БСП и чалгарите на С. Трифонов. Колкото и вота на недоверие да има, кражбите и далаверите на това управление продължават.

    20:35 20.09.2025

  • 2 Горски

    2 1 Отговор
    Кой насажда недоверие в хората към държавата? Такива пишман юристи и политици като Зарков и Н. Йорданова. Като ги слушаш и си казваш, че щом тези на тези постове са толкова елементарни, какво да кажем за останалите от гилдията? Съзнаваш ли, че там си да работиш ,не да правиш циркове с вотове?

    20:36 20.09.2025

  • 3 КОЛТ

    0 1 Отговор
    Нашата територия и за африканският съюз НЕ става !! Тук е като по времето на управителя

    20:36 20.09.2025

