Новини
България »
ПП-ДБ обявиха мотивите, с които ще внесат вота на недоверие в петък

ПП-ДБ обявиха мотивите, с които ще внесат вота на недоверие в петък

4 Декември, 2025 16:16 1 173 74

  • пп-дб-
  • мотиви-
  • вот-
  • недоверие

Бюджетът беше само последната капка на грешната икономическа политика , заяви Божидар Божанов

ПП-ДБ обявиха мотивите, с които ще внесат вота на недоверие в петък - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ внася утре в парламента вот на недоверие срещу правителството за икономическата му политика. Това съобщиха лидерите на коалицията пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Темата е за икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протест. Бюджетът беше само последната капка на грешната икономическа политика срещу средната класа и бизнеса”, каза Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на „Да, България”.

Зам.-председателят на ПП Николай Денков добави и липсата на смирение и извинение от МВР и управляващите за поведението им на протеста и задържаните в ареста младежи.

„Според сегашния вътрешен министър Даниел Митов и според предишния Калин Стоянов, ако е имало проблеми и ексцесии, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 протестиращи, заслугата за това е на полицията. Истината е точно обратната - протестът беше мирен, а след протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и тази картина няма как да бъде променена”, каза Денков.

„Когато има 100 000 човека на протест в София, няма как те да бъдат контролирани, всички предварителни планове на организаторите се променят в движение. Организаторът, споменат от министър Митов, е уведомил между 16 и 17 ч. МВР по телефона, че тъй като се очаква да дойдат много повече хора, те не могат да бъдат контролирани и не може да се знае дали ще стоят на място или ще тръгнат нанякъде. Работа на МВР е да охранява протеста в цялото му протежение и да проверява за провокатори”, каза Божанов, цитиран от пресцентъра на „Да, България”.

Той определи като напълно неадекватни твърденията на министъра и шефа на столичната полиция, че трябвало стюардите да установяват провокаторите и предположи, че ако всички 100 000 души бяха останали на площада и тези провокации бяха станали там, може би щеше да е много по-опасно.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0-С-Т-А-В-К-А

    14 7 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    Коментиран от #28

    16:17 04.12.2025

  • 2 Факт

    16 20 Отговор
    Отлагане на Еврозоната. Едногодишен период на валидност на двете валути след приемане на Еврото!

    Коментиран от #17, #66, #68

    16:17 04.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 10 Отговор
    КАКЪВ ВОТ ЩЕВНАСЯТЕ БЕ....
    ДА СЕ ОМИТАТЕ И ВИЕ...

    Коментиран от #67

    16:18 04.12.2025

  • 4 Дедо Джо

    15 5 Отговор
    Бойко вашият ментор ви плаща да играете театър.
    Пак ще ви гушка и ви трябват повече гласове.

    16:19 04.12.2025

  • 5 Хаха

    22 7 Отговор
    Ееей жълти паветаааа еййй малоумни евроатлантичета от село. Само толкова ли можете? Тези ли некадърници и слагачи са вашите лидери? Тези ли нещастници ще донесат промяна? Хахаха.

    16:21 04.12.2025

  • 6 Пеперета

    10 1 Отговор
    А след това!

    16:22 04.12.2025

  • 7 За шарлатаните от ППДБ не гладувам

    33 6 Отговор
    И какво от това. ППДБ не са промяна а подмяна. Предсрочни избори няма да има. И да има аз никога повече няма да гласувам за лъжливите и корумпирани шарлатани от ППДБ. Мирчев Денков Асен и Божанов да депозират незабавно оставките си и да се разкарат от Парламента както стори Киро Лъжата.

    Коментиран от #10

    16:22 04.12.2025

  • 8 Летописец

    20 7 Отговор
    Да обобщим великите дела за родината на ппдб:

    - задължителни сертификати за ковид
    - гушнаха се с Бойко и стоплиха скута на Шиши
    - клекнахме пред РСМ и станахме за смях
    - обещахме реакторите на Белене на укронацистите
    - закрихме въглищните тец
    - загробихме десетки милиарди за щатско ядрено гориво и реактори на чертежи
    - в общи линии закрихме българската енергетика
    - изгонихме 70 руски дипломата
    - демонтирахме моча, но Киро я складира щото руснаците могат да минат Дунава в един момент
    - закопахме се с милиарди дългове
    - подарихме цялото си въоръжение на Украйна
    - яка пропаганда децата ни да си сменят пола
    - закопахме Конституцията
    Само Харвардски възпитаник може да се справи със сложността на по-горните подвизи. Пак гласувайте за червените роми от ппдб.

    Коментиран от #20

    16:22 04.12.2025

  • 9 Живков

    17 3 Отговор
    Иска с е вот на недоверие за да не може да се приеме бюджета За да не влезе и еврото Крадливи и лъжливи ПУДЕЛИ

    Коментиран от #58

    16:24 04.12.2025

  • 10 И аз не гласувам за лъжците от ППДБ

    20 3 Отговор

    До коментар #7 от "За шарлатаните от ППДБ не гладувам":

    И аз не гласувам за лъжците от ППДБ и техният некадърен кмет на София.

    Коментиран от #12

    16:25 04.12.2025

  • 11 Бай Араб

    14 4 Отговор
    ПП- ДБ това е реалното лице на българските комуняги, които постоянно спъват България по пътя на Европа,за да могат определен кръг от хора да правят с българите каквото си искат.

    16:26 04.12.2025

  • 12 Капитан Крийч

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "И аз не гласувам за лъжците от ППДБ":

    Неможачът Васко превърна София в бунище и упражнява терор над софиянци.

    Коментиран от #32

    16:26 04.12.2025

  • 13 име

    8 4 Отговор
    ПроститеПарчета и ДайБългария изведнъж разбраха че правителството не струва и силно се възмутиха от работата му, нищо че правителството рацоти вече цяла година, а ПП-ДБ го подкрепиха четири пъти на предишни вотове за недоверие. Напълно резоннен вот на недоверие по тяхната малоумна логика!

    16:27 04.12.2025

  • 14 протеста

    5 6 Отговор
    Абе какви вотове на недоверие , какво се правите , че не виждате виновника за ситуацията в държавата .Народа излиза всеки ден и няма да се умори да излиза .Следващите протести ще са поне два пъти по-големи

    Коментиран от #47

    16:27 04.12.2025

  • 15 Дориана

    5 10 Отговор
    Крайно време е Борисов да осъзнае, че се провали, защото допусна да бъде зависим от Пеевски и да го командва както си иска. Хората в прав текст му казаха, че не искат мафията и олигархията да ги управлява. Коя част от това Борисов не разбра? Борисов и Певски унищожават демокрацията в България и широко отварят вратата за корупцията, мафията и олигархията. Те не работят за народа, а срещу народа и това се доказа от отказа им за Референдум. Борисов и Пеевски се страхуват от гнева на народа, за това Пеевски ходи с охрана, а Борисов не излезе до протестиращите.

    Коментиран от #19, #29, #36, #48

    16:28 04.12.2025

  • 16 Бай Араб

    9 1 Отговор
    Целите действия на ПП - ДБ са проруски и целият България да не влезе в Еврозоната,за да може спокойно да бъде грабен народа без никакъв контрол.

    16:28 04.12.2025

  • 17 Орколюб

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Веднъж да дойде 1януаари 2026 г., пос ерко вците копейки, сополивата "промяна" и политическия кремълски гурул от дУдУков 2, искам да ги видя как се гърчат със съскане, неуспели да си изперат мръсното бельо.

    16:28 04.12.2025

  • 18 Димо

    7 7 Отговор
    Жега на Пеевски и Борисов! Долу мафията! Протести до дупка!!!

    Коментиран от #24, #42

    16:29 04.12.2025

  • 19 1000+

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Единствено и само Борисов може да бутне собствения си кабинет, както бутна “сглобката”.
    Ще напомня, че 2020 г., след 3 месечни масови протести Борисов не хвърли оставка и си довърши мандата.
    Ако има избори, ще има и изненади, така че да сме внимателни какво си пожелаваме.
    Да видим!

    16:29 04.12.2025

  • 20 име

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Летописец":

    Най-горямата им заслуга е домовата книга и възможността боко и шишо нон-стоп да си правят служебни кабинети. Гарантирано от христо шехерезадата.

    16:30 04.12.2025

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    6 1 Отговор
    Мотивът е да се събори държавниа строй,за да се угоди на фатмака изгой!

    Коментиран от #23

    16:31 04.12.2025

  • 22 Промяна

    6 3 Отговор
    ТОВА ЛИ Е ВОДАЧЪТ НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ПРОТЕСТИ ЛЪЖ СЛЯП ЛИ СИ КЪДЕ ВИДЯ 100 ХИЛЯДИ ПЪРХОТЕ ПОНЕ СЕ ИЗКЪПИ ЧЕ СИ НЕЛИЦЕПРИЯТЕН А И НАЙ ВАЖНОТО В БЪЛГАРИЯ НЕ ЖИВЕЯТ САМО ТЕЗИ ЗНАЕШ ЛИ ТОВА

    16:32 04.12.2025

  • 23 Време

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    е да се намесят и съюзниците от ЕС и нато, да разберат какъв "президент" руска подлога организира протести по пътя ни към еврото в комбинация с престъпника Божков който плаща за вандализма и опита за пореден преврат...

    16:32 04.12.2025

  • 24 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Димо":

    ЧЕРЕП ВОДИ МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    16:32 04.12.2025

  • 25 Я па Тоя

    7 2 Отговор
    ти па кой си бе боклук.Зад това правителство стой 1300000

    16:33 04.12.2025

  • 26 Божанов

    7 3 Отговор
    Протестиращите казаха ли,че искат алабала?

    16:36 04.12.2025

  • 27 Точна статия

    0 1 Отговор
    България влезе във видеобмена на най големите световни информационни агенции. Агенциите Ройтерс и Асошейтед Прес телевизиите Ал Джазира и Фокс Нюз. Всички със снимки и видеа показват че протеста в България е надминал по численост тези в Сърбия преди няколко месеца и е най огромния от 35 години насам в страната. Ройтерс напомня че партия ГЕРБ с чийто мандат в момента е съставено коалиционното правителство е организирала няколко протести и контрапротести за последните няколко години и е събирала на всички между 2 и 3 хил.граждани

    16:36 04.12.2025

  • 28 И кво?

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "0-С-Т-А-В-К-А":

    Каква е алтернативната?
    Нашите фирми сменят вашите?
    Кирчовци вкараха ДП във властта. Сега какво се промени?

    Коментиран от #30

    16:38 04.12.2025

  • 29 име

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    По принцип си права, въпроса е че не само борисов и пеевски унищожават демокрацията, а почти всчики в парламента, вкл. и ПП-ДБ. Както и почти всички защитава нечии олигархични интереси или външнополитически такива.

    16:39 04.12.2025

  • 30 ХЕ ХЕ!

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "И кво?":

    АЗ НЯМАМ ФИРМИ, НО ТИ ОЧЕВИДНО ИМАШ, ЩОМ ЗНАЕЩ КАКВА Е ВРЪТКАТА!
    ДАНО ДА ВИ СПРАТ ВСИЧКИ ПАРИ ПО ПЛАНА, ЗА ДА МИРЯСАТЕ НАЙ-НАКРАЯ!

    Коментиран от #55

    16:40 04.12.2025

  • 31 100000

    6 1 Отговор
    на протеста в София?!

    Тоя лъже бартер Мирчо!

    Бяха 30- 35000.

    В цялата страна - 50000.

    Огромната част- 90% от българите , дори не усетиха, че имало някакви протести!

    16:41 04.12.2025

  • 32 Долу Терзиев Оставка

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Капитан Крийч":

    Долу Терзиев Оставка. Вън от София наследниците на ДС.

    16:41 04.12.2025

  • 33 протеста

    3 4 Отговор
    Ясна е работата , протестите ще ескалират , ще се стигне до блокади и до гражданско неподчинение . Виновен за това е само ТОЙ .Не е време да гледаме за алтернатива , не се безпокойте, държавта няма да остане без управление .Алтернатива ще има , едва ли ще е ПП-ДБ .Сега задачата е друга -да се спрат колосалните кражби .

    Коментиран от #40, #43, #51

    16:41 04.12.2025

  • 34 Ежко

    4 3 Отговор
    В най-близкото бъдеще, когато неизбежно Румен Радев стане фактор в българската политика, същите хора, с които протестирате срещу Пеевски и Бойко, ЩЕ СЕ КОАЛИРАТ ОТНОВО И НЕИЗБЕЖНО С ПЕЕВСКИ И БОЙКО. Защото това ще бъде единственият начин да спрат "резидента", "Рублев", "льотчика". Когато Румен Радев е първа политическа сила, единственият начин да бъде неутрализиран ще е коалиция между ППДБ, Бойко и Пеевски - а за тези хора русофобията е най-важната колона в идеологията им и на нейния олтар биха принесли веднага "борбата с корупцията и мафията".Другото е,че не харесвам хора,които ми отнемат правата, а правото на референдум е едно от тях.Не виждам как бих подкрепил хора чиято единствена цел е "стани да седна".Нови идеи за управление или кадърност в тях няма!

    Коментиран от #62

    16:42 04.12.2025

  • 35 Няма по големи

    5 2 Отговор
    лъжци, крадци и мошеници от ППДБ!

    16:42 04.12.2025

  • 36 Я верно ли

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Българина най обича-Авантата,да работи 3-4 дни в седмицата и сеира,а най мрази да опраскат жена му и да се развали колата му-за каква демокрация пишете,тук се интерисуват от битовизмите и шуро-баджинащината-да имаш хора на правилните позиции

    Коментиран от #50

    16:43 04.12.2025

  • 37 Най проваленият икономически

    5 1 Отговор
    министър на България беше Асен Кокорчев!

    Никакво развитие, заеми, дълг и кражби.

    И тия напират да искат вот на недоверие?!

    16:47 04.12.2025

  • 38 123456

    2 0 Отговор
    Сменете му силовите структури и ше се срути още .

    16:48 04.12.2025

  • 39 Асен не е гей

    5 1 Отговор
    Ако на площада има 100 000 души (в което се съмнявам), това е 5% от жителите на София.

    16:49 04.12.2025

  • 40 Пуделчета

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "протеста":

    Полицията трябва да бие като във Франция.Пратиха Ви за зелен хайвер, 6aлъцu 🤦🏻‍♂️😂🐑🐑

    Коментиран от #54

    16:50 04.12.2025

  • 41 От Ларгото

    5 1 Отговор
    до Раковски се събират 30000 души и то ако са плътно един до друг.

    А видяхме на протеста, че имаше големи пролуки.

    16:51 04.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "протеста":

    5 ГОДИНИ КРАЖБИТЕ НЕ СА СПИРАЛИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ТИ СЛЯП ЛИ СИ И ССЕГА КОГАТО НАЙ СЕТНЕ ИМА ЩО ГОДЕ ПРАВИТЕЛСТВО ПАК ТЕЗИ СЪЩИТЕ САБОТИРАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА А НИЕ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ 5 ГОНИНИ ПЛАЩАМЕ ВСИЧКО А ТЕЗИ СИ ПЪЛНЯТ СМЕТКИТЕ С МИЛИОНИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ТОВА Е

    16:53 04.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бай Араб

    5 2 Отговор
    Путин като не може да победи Украйна с война ще победи България без война,чрез ПП- ДБ.При Кокорчо дизела стана и задмина 3 лева.

    16:54 04.12.2025

  • 46 Да видим

    3 1 Отговор
    как ще гласуват БСП И ИТН?

    16:55 04.12.2025

  • 47 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "протеста":

    НАРОДА НЕ СА НЯКОЛКО ВИКАЩИ ПО ПЛОЩАДИТЕ И НАЕМНИЦИТЕ НА ЧЕРЕП КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШНЕ СИ НАРОДА

    16:55 04.12.2025

  • 48 Да те питам

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Братя Бобокови на чия страна са? Или нашите олигарси са по-добри от вашите олигарси.Аз лично твърдя,че младите хора са още незрели и всеки може да ги излъже.Пуснахме веднъж Кирчо и Кокорчо да ни управляват без опит и още им сърбаме попарата. .

    Коментиран от #57, #61

    16:56 04.12.2025

  • 49 Горски

    6 0 Отговор
    Жалки същества.. свърши им кеша и се чудят как да се набутат пак в управлението, за да крадат още и още. По - добре шарлатаните от ПП и ДБ да си обират крушите и да се махат!

    16:56 04.12.2025

  • 50 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Я верно ли":

    ТОВА С ЖЕНАТА И КОЛАТА
    ВАЖИ В РАЗМЕНЕН СЛОВОРЕД......

    16:56 04.12.2025

  • 51 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "протеста":

    ЧЕРЕП ЗАПЛАШВА БЪЛГАРИЯ ЧЕ ПАК ЩЕ СВАЛЯ ПРАВИТЕЛСТВО С МЕТЕЖИ

    16:56 04.12.2025

  • 52 Боко

    3 0 Отговор
    След изборите да не се гледаме пак с наведени глави 😃 щото това ви е електората. И даже половината от тия са дошли да викат против еврото. Така че надай се жене пияне члене 😄

    16:57 04.12.2025

  • 53 Сравних ги с миришещи умрели животни,

    2 1 Отговор
    е Факти не ми допуснаха коментара, но толкова по зле за тези продажници! Гласували са против референдума, с това сами си бият шутове!

    16:57 04.12.2025

  • 54 0-С-Т-А-В-К-А!

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пуделчета":

    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    Коментиран от #65

    16:59 04.12.2025

  • 55 Врътката?

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "ХЕ ХЕ!":

    Врътката е следната.
    Познавам бизнесмен, който е успял със среден бизнес при ББ.
    Три пъти гласувал за него. След това осъзнал, че не бил прав и гласувал за Сл. Тр.
    Това са "умните" хора в България, които днес са недоволни. Натрупали милиона при ББ, сега нещо не им харесва. Сами не знаят какво искат. Ако дойдат Кирчовци, бизнесът им ше замине на кино.

    Коментиран от #64

    17:00 04.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Затова ги наричат джен поколението,

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да те питам":

    защото са неорентирани, още не могат да се определят от кой пол са, пък се слагат политика да бистрят!?

    17:01 04.12.2025

  • 58 НРБ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Живков":

    Еврото отдавна влезе. България отдавна е в ерзоната на теория, а от 01.01 и на практика:)
    Случайно ако работиш някъде в България познай в какво ще бъде заплащането ти за януари.

    17:02 04.12.2025

  • 59 Пуделите озлобени

    3 1 Отговор
    Над милион и двеста са гласували за това правителство бе, тулупиЙ!Вие като какви това малцинство ще казвате какво да се случва, а? Ти кой си бе, сополкьо?

    17:02 04.12.2025

  • 60 докога

    4 1 Отговор
    Борисов ще оставя нези недосмаслеци да рушат държавата, а не вдигне ГЕРБ и антипротест и покаже какво значи голям митинг?! в столицата може да активира поне 150 000, в големите градове също в пъти повече от опозицията, че най-после да млъкнат ези кресльовци,чиято цел е само да рушат държавността?

    17:04 04.12.2025

  • 61 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да те питам":

    Атанас Бобоков е честен бизнесмен и Христо Иванов го е доказвал на задната седалка на джипа му.

    Коментиран от #72, #74

    17:04 04.12.2025

  • 62 09876

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ежко":

    И какво се оказва, че новият политически проект на радев е всъщност старият?! Форматът на протестът е същият, погромите - също. Целта също не се отличава - оставка на правителството и още няколко години криза в управлението. Водата остава мътна, щуките ловуват безнаказано, комисионните от Боташ регулярно пристигат, а комсомолците оглавили бизнесът в държавата - продължават да крадат. Но пък раята отново се почувства като армия от хипари, нищо, че отново под Моста ще спят.

    17:05 04.12.2025

  • 63 Питар

    2 0 Отговор
    Вън от парламента Шарлатаните от ПП и ДБ
    Те са срам за България

    17:06 04.12.2025

  • 64 лесно обяснимо

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Врътката?":

    обещават им повече да крадат и завличат пари от евросредствата

    17:06 04.12.2025

  • 65 Пуделчета

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "0-С-Т-А-В-К-А!":

    Палите, а? Русодебилни празноглавци! Васко Терзиев ДС-то, тъмнато сянка на изродщината от 80-години в България, ще плаща разходите. Доказателство, че децата и внуците на комунетата имат райски газ в главите вместо мозък.

    Коментиран от #69

    17:07 04.12.2025

  • 66 Питар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Хващай пътя за Москва!
    Ние нормалните Българи вървим към Европа

    17:08 04.12.2025

  • 67 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Веднага да послидват примера на про100киро,да се махат от политиката.Ако се мислят за алтернатива,много се лъжат.Време е за млади,образовони политици.

    17:10 04.12.2025

  • 68 гладна кокошка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    просо сънува и ще продължи да го сънува,щото не си дава сметка кой отглежда и дава просото, а гледа кой обещава повече от него без на се знае откъде! четете повече,бре преди да правите дълбокоумни простотии от незнание и високо самочувствие! вижде днес какво става в румъния, дето все ни я хвалите колко били добре и не искали еврото?!ама нали все в чуждата паничка имало повече месце, а в нашата било постно, та гладуваме - а всъщност българите никога досега не са живели толкова добре и банковите милионни сметки ежедневно го доказват, както и неспиния поток към длечни денсинации да со пропагандираме простотията навред!

    17:11 04.12.2025

  • 69 0-С-Т-А-В-К-А!

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пуделчета":

    Нямам нищо общо нито с Комунистическата партия, нито с ДС, нито с райския газ в нечии глави!
    Аз съм независим наблюдател!🖕

    Коментиран от #71

    17:11 04.12.2025

  • 70 родител 2

    1 1 Отговор
    Абе вие не разбирате ли какво става .Целия народ е на улицата , децата ни излязоха на улицата , а шиши нарежда на полицията да бие и да пръска със спрей нашите деца .Много сгреши , тук става дума за децата ни , най-святото .

    Коментиран от #73

    17:13 04.12.2025

  • 71 0-С-Т-А-В-К-А!

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "0-С-Т-А-В-К-А!":

    И за да ви стане още по-страшно, има много други като мен!
    Welcome to the New Age! 😄😄😄😄

    17:15 04.12.2025

  • 72 точно

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дориана":

    и не само с Бобоков, но и с Маджо,както цялата страна вида тичащият с телефона паж на Иванов,крещейки че Маджо го търси! Както и че тези двамата, както и много други милионери в зелено и евро са все семейни приятели на Резидента и си правят сбирките на острови в Гърция, та да не ги виждат сънародниците и да вярват, че той си кара старата бричка,купена предния ден за парлама!

    17:15 04.12.2025

  • 73 ами крушата не пада по-далеч

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "родител 2":

    от дървото - т.е и децата ви са прости като родителите си и основинят ви информационен източник са соц.мрежите?! Да бяхне се ограмотили малко, преди да врещите като недосмаслеци безмозъчни, и да си дадете сметка не амо какво искате сега, а какво ще стане след това, за васи децата ви - което хич няма да е толкова прекрасно,както ви се иска, а доста по-черно!

    17:18 04.12.2025

  • 74 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дориана":

    Разбирам иронията ти Сама отговаряш на въпроса си.При тях,най-възмутена бях,когато четох,че заравят боклуците на Италия в нашите български земи и то безотчетно и безразборно..И да питам умните и красивите кой печелеше тогава.Сигурно са давали пари на партиите им,но младите и наивните,сега ги използват за МАШИ( уреди за бъркане в огъня)

    17:22 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове