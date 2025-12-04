ПП-ДБ обявиха мотивите, с които ще внесат вота на недоверие в петък

ПП-ДБ внася утре в парламента вот на недоверие срещу правителството за икономическата му политика. Това съобщиха лидерите на коалицията пред журналисти в кулоарите на парламента.
„Темата е за икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протест. Бюджетът беше само последната капка на грешната икономическа политика срещу средната класа и бизнеса”, каза Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на „Да, България”.
Зам.-председателят на ПП Николай Денков добави и липсата на смирение и извинение от МВР и управляващите за поведението им на протеста и задържаните в ареста младежи.
„Според сегашния вътрешен министър Даниел Митов и според предишния Калин Стоянов, ако е имало проблеми и ексцесии, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 протестиращи, заслугата за това е на полицията. Истината е точно обратната - протестът беше мирен, а след протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и тази картина няма как да бъде променена”, каза Денков.
„Когато има 100 000 човека на протест в София, няма как те да бъдат контролирани, всички предварителни планове на организаторите се променят в движение. Организаторът, споменат от министър Митов, е уведомил между 16 и 17 ч. МВР по телефона, че тъй като се очаква да дойдат много повече хора, те не могат да бъдат контролирани и не може да се знае дали ще стоят на място или ще тръгнат нанякъде. Работа на МВР е да охранява протеста в цялото му протежение и да проверява за провокатори”, каза Божанов, цитиран от пресцентъра на „Да, България”.
Той определи като напълно неадекватни твърденията на министъра и шефа на столичната полиция, че трябвало стюардите да установяват провокаторите и предположи, че ако всички 100 000 души бяха останали на площада и тези провокации бяха станали там, може би щеше да е много по-опасно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 0-С-Т-А-В-К-А
Коментиран от #28
16:17 04.12.2025
2 Факт
Коментиран от #17, #66, #68
16:17 04.12.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА СЕ ОМИТАТЕ И ВИЕ...
Коментиран от #67
16:18 04.12.2025
4 Дедо Джо
Пак ще ви гушка и ви трябват повече гласове.
16:19 04.12.2025
5 Хаха
16:21 04.12.2025
6 Пеперета
16:22 04.12.2025
7 За шарлатаните от ППДБ не гладувам
Коментиран от #10
16:22 04.12.2025
8 Летописец
- задължителни сертификати за ковид
- гушнаха се с Бойко и стоплиха скута на Шиши
- клекнахме пред РСМ и станахме за смях
- обещахме реакторите на Белене на укронацистите
- закрихме въглищните тец
- загробихме десетки милиарди за щатско ядрено гориво и реактори на чертежи
- в общи линии закрихме българската енергетика
- изгонихме 70 руски дипломата
- демонтирахме моча, но Киро я складира щото руснаците могат да минат Дунава в един момент
- закопахме се с милиарди дългове
- подарихме цялото си въоръжение на Украйна
- яка пропаганда децата ни да си сменят пола
- закопахме Конституцията
Само Харвардски възпитаник може да се справи със сложността на по-горните подвизи. Пак гласувайте за червените роми от ппдб.
Коментиран от #20
16:22 04.12.2025
9 Живков
Коментиран от #58
16:24 04.12.2025
10 И аз не гласувам за лъжците от ППДБ
До коментар #7 от "За шарлатаните от ППДБ не гладувам":И аз не гласувам за лъжците от ППДБ и техният некадърен кмет на София.
Коментиран от #12
16:25 04.12.2025
11 Бай Араб
16:26 04.12.2025
12 Капитан Крийч
До коментар #10 от "И аз не гласувам за лъжците от ППДБ":Неможачът Васко превърна София в бунище и упражнява терор над софиянци.
Коментиран от #32
16:26 04.12.2025
13 име
16:27 04.12.2025
14 протеста
Коментиран от #47
16:27 04.12.2025
15 Дориана
Коментиран от #19, #29, #36, #48
16:28 04.12.2025
16 Бай Араб
16:28 04.12.2025
17 Орколюб
До коментар #2 от "Факт":Веднъж да дойде 1януаари 2026 г., пос ерко вците копейки, сополивата "промяна" и политическия кремълски гурул от дУдУков 2, искам да ги видя как се гърчат със съскане, неуспели да си изперат мръсното бельо.
16:28 04.12.2025
18 Димо
Коментиран от #24, #42
16:29 04.12.2025
19 1000+
До коментар #15 от "Дориана":Единствено и само Борисов може да бутне собствения си кабинет, както бутна “сглобката”.
Ще напомня, че 2020 г., след 3 месечни масови протести Борисов не хвърли оставка и си довърши мандата.
Ако има избори, ще има и изненади, така че да сме внимателни какво си пожелаваме.
Да видим!
16:29 04.12.2025
20 име
До коментар #8 от "Летописец":Най-горямата им заслуга е домовата книга и възможността боко и шишо нон-стоп да си правят служебни кабинети. Гарантирано от христо шехерезадата.
16:30 04.12.2025
21 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #23
16:31 04.12.2025
22 Промяна
16:32 04.12.2025
23 Време
До коментар #21 от "Архимандрисандрит Бибиян":е да се намесят и съюзниците от ЕС и нато, да разберат какъв "президент" руска подлога организира протести по пътя ни към еврото в комбинация с престъпника Божков който плаща за вандализма и опита за пореден преврат...
16:32 04.12.2025
24 Промяна
До коментар #18 от "Димо":ЧЕРЕП ВОДИ МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ
16:32 04.12.2025
25 Я па Тоя
16:33 04.12.2025
26 Божанов
16:36 04.12.2025
27 Точна статия
16:36 04.12.2025
28 И кво?
До коментар #1 от "0-С-Т-А-В-К-А":Каква е алтернативната?
Нашите фирми сменят вашите?
Кирчовци вкараха ДП във властта. Сега какво се промени?
Коментиран от #30
16:38 04.12.2025
29 име
До коментар #15 от "Дориана":По принцип си права, въпроса е че не само борисов и пеевски унищожават демокрацията, а почти всчики в парламента, вкл. и ПП-ДБ. Както и почти всички защитава нечии олигархични интереси или външнополитически такива.
16:39 04.12.2025
30 ХЕ ХЕ!
До коментар #28 от "И кво?":АЗ НЯМАМ ФИРМИ, НО ТИ ОЧЕВИДНО ИМАШ, ЩОМ ЗНАЕЩ КАКВА Е ВРЪТКАТА!
ДАНО ДА ВИ СПРАТ ВСИЧКИ ПАРИ ПО ПЛАНА, ЗА ДА МИРЯСАТЕ НАЙ-НАКРАЯ!
Коментиран от #55
16:40 04.12.2025
31 100000
Тоя лъже бартер Мирчо!
Бяха 30- 35000.
В цялата страна - 50000.
Огромната част- 90% от българите , дори не усетиха, че имало някакви протести!
16:41 04.12.2025
32 Долу Терзиев Оставка
До коментар #12 от "Капитан Крийч":Долу Терзиев Оставка. Вън от София наследниците на ДС.
16:41 04.12.2025
33 протеста
Коментиран от #40, #43, #51
16:41 04.12.2025
34 Ежко
Коментиран от #62
16:42 04.12.2025
35 Няма по големи
16:42 04.12.2025
36 Я верно ли
До коментар #15 от "Дориана":Българина най обича-Авантата,да работи 3-4 дни в седмицата и сеира,а най мрази да опраскат жена му и да се развали колата му-за каква демокрация пишете,тук се интерисуват от битовизмите и шуро-баджинащината-да имаш хора на правилните позиции
Коментиран от #50
16:43 04.12.2025
37 Най проваленият икономически
Никакво развитие, заеми, дълг и кражби.
И тия напират да искат вот на недоверие?!
16:47 04.12.2025
38 123456
16:48 04.12.2025
39 Асен не е гей
16:49 04.12.2025
40 Пуделчета
До коментар #33 от "протеста":Полицията трябва да бие като във Франция.Пратиха Ви за зелен хайвер, 6aлъцu 🤦🏻♂️😂🐑🐑
Коментиран от #54
16:50 04.12.2025
41 От Ларгото
А видяхме на протеста, че имаше големи пролуки.
16:51 04.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Промяна
До коментар #33 от "протеста":5 ГОДИНИ КРАЖБИТЕ НЕ СА СПИРАЛИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ТИ СЛЯП ЛИ СИ И ССЕГА КОГАТО НАЙ СЕТНЕ ИМА ЩО ГОДЕ ПРАВИТЕЛСТВО ПАК ТЕЗИ СЪЩИТЕ САБОТИРАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА А НИЕ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ 5 ГОНИНИ ПЛАЩАМЕ ВСИЧКО А ТЕЗИ СИ ПЪЛНЯТ СМЕТКИТЕ С МИЛИОНИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ТОВА Е
16:53 04.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бай Араб
16:54 04.12.2025
46 Да видим
16:55 04.12.2025
47 Промяна
До коментар #14 от "протеста":НАРОДА НЕ СА НЯКОЛКО ВИКАЩИ ПО ПЛОЩАДИТЕ И НАЕМНИЦИТЕ НА ЧЕРЕП КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШНЕ СИ НАРОДА
16:55 04.12.2025
48 Да те питам
До коментар #15 от "Дориана":Братя Бобокови на чия страна са? Или нашите олигарси са по-добри от вашите олигарси.Аз лично твърдя,че младите хора са още незрели и всеки може да ги излъже.Пуснахме веднъж Кирчо и Кокорчо да ни управляват без опит и още им сърбаме попарата. .
Коментиран от #57, #61
16:56 04.12.2025
49 Горски
16:56 04.12.2025
50 ВЕЛИНСКИ
До коментар #36 от "Я верно ли":ТОВА С ЖЕНАТА И КОЛАТА
ВАЖИ В РАЗМЕНЕН СЛОВОРЕД......
16:56 04.12.2025
51 Промяна
До коментар #33 от "протеста":ЧЕРЕП ЗАПЛАШВА БЪЛГАРИЯ ЧЕ ПАК ЩЕ СВАЛЯ ПРАВИТЕЛСТВО С МЕТЕЖИ
16:56 04.12.2025
52 Боко
16:57 04.12.2025
53 Сравних ги с миришещи умрели животни,
16:57 04.12.2025
54 0-С-Т-А-В-К-А!
До коментар #40 от "Пуделчета":Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻
Коментиран от #65
16:59 04.12.2025
55 Врътката?
До коментар #30 от "ХЕ ХЕ!":Врътката е следната.
Познавам бизнесмен, който е успял със среден бизнес при ББ.
Три пъти гласувал за него. След това осъзнал, че не бил прав и гласувал за Сл. Тр.
Това са "умните" хора в България, които днес са недоволни. Натрупали милиона при ББ, сега нещо не им харесва. Сами не знаят какво искат. Ако дойдат Кирчовци, бизнесът им ше замине на кино.
Коментиран от #64
17:00 04.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Затова ги наричат джен поколението,
До коментар #48 от "Да те питам":защото са неорентирани, още не могат да се определят от кой пол са, пък се слагат политика да бистрят!?
17:01 04.12.2025
58 НРБ
До коментар #9 от "Живков":Еврото отдавна влезе. България отдавна е в ерзоната на теория, а от 01.01 и на практика:)
Случайно ако работиш някъде в България познай в какво ще бъде заплащането ти за януари.
17:02 04.12.2025
59 Пуделите озлобени
17:02 04.12.2025
60 докога
17:04 04.12.2025
61 Дориана
До коментар #48 от "Да те питам":Атанас Бобоков е честен бизнесмен и Христо Иванов го е доказвал на задната седалка на джипа му.
Коментиран от #72, #74
17:04 04.12.2025
62 09876
До коментар #34 от "Ежко":И какво се оказва, че новият политически проект на радев е всъщност старият?! Форматът на протестът е същият, погромите - също. Целта също не се отличава - оставка на правителството и още няколко години криза в управлението. Водата остава мътна, щуките ловуват безнаказано, комисионните от Боташ регулярно пристигат, а комсомолците оглавили бизнесът в държавата - продължават да крадат. Но пък раята отново се почувства като армия от хипари, нищо, че отново под Моста ще спят.
17:05 04.12.2025
63 Питар
Те са срам за България
17:06 04.12.2025
64 лесно обяснимо
До коментар #55 от "Врътката?":обещават им повече да крадат и завличат пари от евросредствата
17:06 04.12.2025
65 Пуделчета
До коментар #54 от "0-С-Т-А-В-К-А!":Палите, а? Русодебилни празноглавци! Васко Терзиев ДС-то, тъмнато сянка на изродщината от 80-години в България, ще плаща разходите. Доказателство, че децата и внуците на комунетата имат райски газ в главите вместо мозък.
Коментиран от #69
17:07 04.12.2025
66 Питар
До коментар #2 от "Факт":Хващай пътя за Москва!
Ние нормалните Българи вървим към Европа
17:08 04.12.2025
67 Зъл пес
До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Веднага да послидват примера на про100киро,да се махат от политиката.Ако се мислят за алтернатива,много се лъжат.Време е за млади,образовони политици.
17:10 04.12.2025
68 гладна кокошка
До коментар #2 от "Факт":просо сънува и ще продължи да го сънува,щото не си дава сметка кой отглежда и дава просото, а гледа кой обещава повече от него без на се знае откъде! четете повече,бре преди да правите дълбокоумни простотии от незнание и високо самочувствие! вижде днес какво става в румъния, дето все ни я хвалите колко били добре и не искали еврото?!ама нали все в чуждата паничка имало повече месце, а в нашата било постно, та гладуваме - а всъщност българите никога досега не са живели толкова добре и банковите милионни сметки ежедневно го доказват, както и неспиния поток към длечни денсинации да со пропагандираме простотията навред!
17:11 04.12.2025
69 0-С-Т-А-В-К-А!
До коментар #65 от "Пуделчета":Нямам нищо общо нито с Комунистическата партия, нито с ДС, нито с райския газ в нечии глави!
Аз съм независим наблюдател!🖕
Коментиран от #71
17:11 04.12.2025
70 родител 2
Коментиран от #73
17:13 04.12.2025
71 0-С-Т-А-В-К-А!
До коментар #69 от "0-С-Т-А-В-К-А!":И за да ви стане още по-страшно, има много други като мен!
Welcome to the New Age! 😄😄😄😄
17:15 04.12.2025
72 точно
До коментар #61 от "Дориана":и не само с Бобоков, но и с Маджо,както цялата страна вида тичащият с телефона паж на Иванов,крещейки че Маджо го търси! Както и че тези двамата, както и много други милионери в зелено и евро са все семейни приятели на Резидента и си правят сбирките на острови в Гърция, та да не ги виждат сънародниците и да вярват, че той си кара старата бричка,купена предния ден за парлама!
17:15 04.12.2025
73 ами крушата не пада по-далеч
До коментар #70 от "родител 2":от дървото - т.е и децата ви са прости като родителите си и основинят ви информационен източник са соц.мрежите?! Да бяхне се ограмотили малко, преди да врещите като недосмаслеци безмозъчни, и да си дадете сметка не амо какво искате сега, а какво ще стане след това, за васи децата ви - което хич няма да е толкова прекрасно,както ви се иска, а доста по-черно!
17:18 04.12.2025
74 Да те питам
До коментар #61 от "Дориана":Разбирам иронията ти Сама отговаряш на въпроса си.При тях,най-възмутена бях,когато четох,че заравят боклуците на Италия в нашите български земи и то безотчетно и безразборно..И да питам умните и красивите кой печелеше тогава.Сигурно са давали пари на партиите им,но младите и наивните,сега ги използват за МАШИ( уреди за бъркане в огъня)
17:22 04.12.2025