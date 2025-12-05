АПС се включва във вота на недоверие към правителството

Цялата парламентарна група на "Алианс за права и свободи" (АПС) са се подписали като съвносители на предстоящото внасяне на вота на недоверие към правителството, съобщиха депутати от групата в Народното събрание.
"Убедени сме, че това е правилният ход, имайки предвид и националното покритие на протестите в България срещу политиката на правителството и вече и персонализирането върху две фигури. Затова и ние сме съвносители на вота на недоверие", посочиха народните представители и допълниха, че всички ще го подкрепят в зала и очакват, че ще успее.
"Дори да не успее вотът на недоверие, духът е изпуснат от бутилката, връщане назад трудно може да има. Въпросът не е дали ще падне правителството, или не, въпросът е кога това ще се случи. А що се отнася до идеята на управляващите да внесат бюджет, който да бъде приет до Нова година, първо трябва да се върнем назад във времето и да спонем това, което казаха управляващите - че, този бюджет, който те внесоха и после оттеглиха, е единствено възможният. Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", каза Хасан Адемов.
Днес ПП-ДБ внася в Народното събрание вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, въпреки решението на кабинета, а вече и на парламента за оттегляне на бюджет 2026. Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството.
1 Дааааа
Сега не само турската етнос но и ромската са на ДПС а взети заедно хич не са малко..
На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
Коментиран от #3
11:24 05.12.2025
2 Дориана
11:26 05.12.2025
3 Гост
До коментар #1 от "Дааааа":Ти си много запознат. Бабати ли ти го каза?
Коментиран от #5
11:26 05.12.2025
4 Тези пък са най-смешните от всички
11:28 05.12.2025
5 Дааааа
До коментар #3 от "Гост":Посочи едно правителство без ДПС.
И се замисли защо ли.
11:29 05.12.2025
6 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА
11:34 05.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
11:34 05.12.2025
9 провинциалист
11:40 05.12.2025
10 Гост
11:42 05.12.2025
11 0-С-Т-А-В-К-А!
11:49 05.12.2025