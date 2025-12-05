Новини
АПС се включва във вота на недоверие към правителството

АПС се включва във вота на недоверие към правителството

5 Декември, 2025

Дори да не успее вотът на недоверие, духът е изпуснат от бутилката, връщане назад трудно може да има. Въпросът не е дали ще падне правителството, или не, въпросът е кога това ще се случи, каза Хасан Адемов

АПС се включва във вота на недоверие към правителството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялата парламентарна група на "Алианс за права и свободи" (АПС) са се подписали като съвносители на предстоящото внасяне на вота на недоверие към правителството, съобщиха депутати от групата в Народното събрание.

"Убедени сме, че това е правилният ход, имайки предвид и националното покритие на протестите в България срещу политиката на правителството и вече и персонализирането върху две фигури. Затова и ние сме съвносители на вота на недоверие", посочиха народните представители и допълниха, че всички ще го подкрепят в зала и очакват, че ще успее.

"Дори да не успее вотът на недоверие, духът е изпуснат от бутилката, връщане назад трудно може да има. Въпросът не е дали ще падне правителството, или не, въпросът е кога това ще се случи. А що се отнася до идеята на управляващите да внесат бюджет, който да бъде приет до Нова година, първо трябва да се върнем назад във времето и да спонем това, което казаха управляващите - че, този бюджет, който те внесоха и после оттеглиха, е единствено възможният. Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", каза Хасан Адемов.

Днес ПП-ДБ внася в Народното събрание вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, въпреки решението на кабинета, а вече и на парламента за оттегляне на бюджет 2026. Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    10 1 Отговор
    Всичко е уговорено от ДПС -тата.
    Сега не само турската етнос но и ромската са на ДПС а взети заедно хич не са малко..
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.

    Коментиран от #3

    11:24 05.12.2025

  • 2 Дориана

    12 2 Отговор
    Борисов и Певски подкупиха силовите структури с пари без реформи за да си осигурят безпроблемно купуване на гласове и фалшифициране на изборите , разделиха народа чрез бюджета на принципа – Разделяй и владей. Подмениха демокрацията с пълзяща диктатура, изтеглиха заеми за милиони, които българския народ трябва да плаща, изгониха инвеститорите, сринаха икономиката, напомпиха инфлацията и с цялата си наглост искат да продължават да са във властта дори Борисов заплашва с хаос. Само, че времето им вече свърши. Провалиха се отвсякъде.

    11:26 05.12.2025

  • 3 Гост

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    Ти си много запознат. Бабати ли ти го каза?

    Коментиран от #5

    11:26 05.12.2025

  • 4 Тези пък са най-смешните от всички

    3 3 Отговор
    Ако има предсрочни избори те никога не могат да влязат в Парламента, защото са под 1 % и нямат вече електорат. Това се нарича Харакири, самоубийци.

    11:28 05.12.2025

  • 5 Дааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Посочи едно правителство без ДПС.
    И се замисли защо ли.

    11:29 05.12.2025

  • 6 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА

    5 1 Отговор
    При 2 000 000 работещо население, Икономически неактивните лица в трудоспособна възраст (15-64 г.), които не учат и не работят, са над 600 хил. и представляват огромен неизползван резерв за пазара на труда. Това означава близо 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА

    11:34 05.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    3 3 Отговор
    Тия пък най малко имат интерес от нови избори. На следващите са аут и изчезват от картата

    11:34 05.12.2025

  • 9 провинциалист

    0 0 Отговор
    Само с права и свободи, а без задължения, не стават нещата. Само с права и свободи се стига до западните "стандарти" като напр. кражби под 200 лв. се неглижират, а изнасилване под 10 минути е по-лека категория.

    11:40 05.12.2025

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    Адемов няма ли и той да спасява етническия мир?

    11:42 05.12.2025

  • 11 0-С-Т-А-В-К-А!

    3 1 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    11:49 05.12.2025

