АПС се включва във вота на недоверие към правителството

Цялата парламентарна група на "Алианс за права и свободи" (АПС) са се подписали като съвносители на предстоящото внасяне на вота на недоверие към правителството, съобщиха депутати от групата в Народното събрание.

"Убедени сме, че това е правилният ход, имайки предвид и националното покритие на протестите в България срещу политиката на правителството и вече и персонализирането върху две фигури. Затова и ние сме съвносители на вота на недоверие", посочиха народните представители и допълниха, че всички ще го подкрепят в зала и очакват, че ще успее.

"Дори да не успее вотът на недоверие, духът е изпуснат от бутилката, връщане назад трудно може да има. Въпросът не е дали ще падне правителството, или не, въпросът е кога това ще се случи. А що се отнася до идеята на управляващите да внесат бюджет, който да бъде приет до Нова година, първо трябва да се върнем назад във времето и да спонем това, което казаха управляващите - че, този бюджет, който те внесоха и после оттеглиха, е единствено възможният. Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", каза Хасан Адемов.

Днес ПП-ДБ внася в Народното събрание вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, въпреки решението на кабинета, а вече и на парламента за оттегляне на бюджет 2026. Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството.