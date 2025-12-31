Зарков: Протестът ще е с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

Протестът ще се реализира отново с още по-голяма сила, ако арогантността продължи да властва.

Това заяви пред БНР Крум Зарков - бивш служебен правосъден министър, бивш секретар на президента по правните въпроси и бивш депутат.

"Чест му прави на Росен Желязков, че назова нещата, но само наполовина. Защо не смее да отиде отвъд? Мисля си, че ако беше посмял по-рано да отиде отвъд, още щеше да е премиер. Той правилно оцени протеста като политически. Той казва правилно, че това е санкция на арогантността на управлението, но на чия арогантност - не е на неговата, Росен Желязков не се е държал арогантно, напротив - през цялото време той се държеше резервирано, дори оттеглено понякога, други се държаха арогантно - други провалиха това управление. Те бяха в парламента, пред асансьора му всекидневно и г-н Желязков се притеснява да спомене техните имена. Но протестът ги знае и той ще се реализира отново с още по-голяма сила, ако тази арогантност продължи да властва", коментира той.

Когато Желязков се е съгласил да става премиер, той е знаел каква роля му е отредена, категоричен бе Зарков и добави:

"Той сключва сделка със своите лидери - Борисов и Пеевски. /.../ Той отива на власт без да има власт".

Според бившия депутат големият проблем на българските политици е, че подценяват интелигентността на хората. Гражданите виждат кой е истинският съдържател на власт и от кого да търсят отговорност, подчерта той в интервю за предаването "Преди всички".

"Големият въпрос пред политическите сили, които ще се явяват сега на избори, ще бъде - ще могат ли да назоват очевидното - а то е, че има критична маса от българския народ, достатъчно активна и силна, за да се възпротиви на абсолютното мафиотизирано завладяване на държавата, което има персонално и партийно измерение. Ако прочетат правилно този знак, то тогава следващата конфигурация няма да включва тези, които олицетворяват този тип поведение. Ако обаче решат, че ще могат да играят отново картата на единственото възможно - на стабилността срещу хаоса, която вече сме проигравали, ще ни очакват нови месеци политическа агония, които ще завършват отново по този начин", очерта възможните сценарии Крум Зарков.

Според него ще е важно как Бойко Борисов ще се позиционира в предизборната кампания и как ще прочете отминалите събития. Ако продължи със защитата на постиженията на правителството за хората, ще понесе негативи, смята той. По думите му все пак лидерството в ГЕРБ е тотално и еднозначно.

ПП-ДБ трябва да отговорят на две големи предизвикателства - споменът за тяхното сътрудничество в сглобката, както и дали ще успеят да наложат в центъра на кампанията идеята и проблемите около върховенството на закона и правосъдието, отбеляза още бившият служебен правосъден министър. По думите му за тях това ще бъде трудно, но е важно за техен успех.

"Необходимостта от правосъдие е неотменима. Въпросът, който тресе страната ни, не минава само през това кой е главен прокурор, а засяга всеки аспект на живота на един човек. Този въпрос няма да бъде отменен и ще трябва да бъде решен. Единственият все още висящ проблем остава колко време ще ни трябва като общество да съберем смелост, за да се изправим пред проблема и да го решим качествено", категоричен бе Зарков.

Според него проблемът не е в изборите или в това как хората гласуват, а е в неспособността на кандидатите да разчетат и да изпълнят задачата, която им е поставена. "Проблемът е в невъзможността на партиите да излязат честно и почтено на избори и след това в управление. Те не го правят по няколко причини, а некомпетентността е последната от тях", обясни той и добави:

"Никой не влиза в кабинета на един министър и да му каже "Сега ще направим една далавера". То винаги е опаковано "за хората". Министрите, тези, които са по-слабички, разбират за какво става дума, но усещат, че е по-добре да се съобразят, отколкото да се противопоставят, защото и кариерата им ще е по-дълга, а и могат да излязат и по-успешни".

Според Крум Зарков приоритет трябва да е върховенството на правото и разплитането на мрежите за влияние. "Трябва да изберем хора, които да се ангажират в кратък срок да изяснят всички тези афери и да оповестят замесените в тях. Подобен процес сам по себе си ще посочи и следващите стъпки, включително и нормативни промени, ако се налагат такива. Осветяването и прекратяването на тези мрежи е единственият път към някаква реалистична промяна", смята той. Според него Румен Радев може да бъде полезен в този път като политик.

Това зависи само от нас, напомни Зарков.