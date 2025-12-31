Новини
България »
Зарков: Протестът ще е с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

Зарков: Протестът ще е с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

31 Декември, 2025 15:21

Според бившия депутат големият проблем на българските политици е, че подценяват интелигентността на хората. Гражданите виждат кой е истинският съдържател на власт и от кого да търсят отговорност

Зарков: Протестът ще е с още по-голяма сила, ако арогантността продължи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестът ще се реализира отново с още по-голяма сила, ако арогантността продължи да властва.

Това заяви пред БНР Крум Зарков - бивш служебен правосъден министър, бивш секретар на президента по правните въпроси и бивш депутат.

"Чест му прави на Росен Желязков, че назова нещата, но само наполовина. Защо не смее да отиде отвъд? Мисля си, че ако беше посмял по-рано да отиде отвъд, още щеше да е премиер. Той правилно оцени протеста като политически. Той казва правилно, че това е санкция на арогантността на управлението, но на чия арогантност - не е на неговата, Росен Желязков не се е държал арогантно, напротив - през цялото време той се държеше резервирано, дори оттеглено понякога, други се държаха арогантно - други провалиха това управление. Те бяха в парламента, пред асансьора му всекидневно и г-н Желязков се притеснява да спомене техните имена. Но протестът ги знае и той ще се реализира отново с още по-голяма сила, ако тази арогантност продължи да властва", коментира той.

Когато Желязков се е съгласил да става премиер, той е знаел каква роля му е отредена, категоричен бе Зарков и добави:

"Той сключва сделка със своите лидери - Борисов и Пеевски. /.../ Той отива на власт без да има власт".

Според бившия депутат големият проблем на българските политици е, че подценяват интелигентността на хората. Гражданите виждат кой е истинският съдържател на власт и от кого да търсят отговорност, подчерта той в интервю за предаването "Преди всички".

"Големият въпрос пред политическите сили, които ще се явяват сега на избори, ще бъде - ще могат ли да назоват очевидното - а то е, че има критична маса от българския народ, достатъчно активна и силна, за да се възпротиви на абсолютното мафиотизирано завладяване на държавата, което има персонално и партийно измерение. Ако прочетат правилно този знак, то тогава следващата конфигурация няма да включва тези, които олицетворяват този тип поведение. Ако обаче решат, че ще могат да играят отново картата на единственото възможно - на стабилността срещу хаоса, която вече сме проигравали, ще ни очакват нови месеци политическа агония, които ще завършват отново по този начин", очерта възможните сценарии Крум Зарков.

Според него ще е важно как Бойко Борисов ще се позиционира в предизборната кампания и как ще прочете отминалите събития. Ако продължи със защитата на постиженията на правителството за хората, ще понесе негативи, смята той. По думите му все пак лидерството в ГЕРБ е тотално и еднозначно.

ПП-ДБ трябва да отговорят на две големи предизвикателства - споменът за тяхното сътрудничество в сглобката, както и дали ще успеят да наложат в центъра на кампанията идеята и проблемите около върховенството на закона и правосъдието, отбеляза още бившият служебен правосъден министър. По думите му за тях това ще бъде трудно, но е важно за техен успех.

"Необходимостта от правосъдие е неотменима. Въпросът, който тресе страната ни, не минава само през това кой е главен прокурор, а засяга всеки аспект на живота на един човек. Този въпрос няма да бъде отменен и ще трябва да бъде решен. Единственият все още висящ проблем остава колко време ще ни трябва като общество да съберем смелост, за да се изправим пред проблема и да го решим качествено", категоричен бе Зарков.

Според него проблемът не е в изборите или в това как хората гласуват, а е в неспособността на кандидатите да разчетат и да изпълнят задачата, която им е поставена. "Проблемът е в невъзможността на партиите да излязат честно и почтено на избори и след това в управление. Те не го правят по няколко причини, а некомпетентността е последната от тях", обясни той и добави:

"Никой не влиза в кабинета на един министър и да му каже "Сега ще направим една далавера". То винаги е опаковано "за хората". Министрите, тези, които са по-слабички, разбират за какво става дума, но усещат, че е по-добре да се съобразят, отколкото да се противопоставят, защото и кариерата им ще е по-дълга, а и могат да излязат и по-успешни".

Според Крум Зарков приоритет трябва да е върховенството на правото и разплитането на мрежите за влияние. "Трябва да изберем хора, които да се ангажират в кратък срок да изяснят всички тези афери и да оповестят замесените в тях. Подобен процес сам по себе си ще посочи и следващите стъпки, включително и нормативни промени, ако се налагат такива. Осветяването и прекратяването на тези мрежи е единственият път към някаква реалистична промяна", смята той. Според него Румен Радев може да бъде полезен в този път като политик.

Това зависи само от нас, напомни Зарков.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хохо Бохо

    12 4 Отговор
    Къдрокосата любовница на банкянския сатрап....Сю му р вата на боеко...изключително нелепа персона

    Коментиран от #8

    15:23 31.12.2025

  • 3 007 /агент/

    15 2 Отговор
    Така е... Еле пък, ако ти се кандидатираш за местото на фатмака

    Коментиран от #9

    15:29 31.12.2025

  • 4 Българина от минало време

    12 12 Отговор
    До 2 месеца,може изобщо да не съществува държава България

    15:30 31.12.2025

  • 5 Ква интелигентност бе?

    20 6 Отговор
    700 години по тая земя са избивани всички интелигентни люде. Останали са овцете и подмазвачите. Точно 240 подмазвача си пълнят гушите за сметка на овцете. Колкото за протестите, управляващите го организираха, за да не берат срама за еврото.

    15:33 31.12.2025

  • 6 Гладът

    12 5 Отговор
    Е по-силен, от тока! Каза го един Сиганин, от Кюстендил, преди години! А ти ми разправяш , врели некипели измишльотини! Хората казаха, че не могат да си хранят децата, или ти “ господинчо”, не знаеш български!

    15:37 31.12.2025

  • 7 ЯяяяА??

    13 7 Отговор
    Всички потомствени и живи комунисти хвалят "протеста"!!?? Това ли сте ГЕЙ–незнам какви покУлението?? Явно! До преди някоя година бяхте "УмнитИ и МладитИ" Сега гейзери...като преди! Видяхме ви! ЧАО!

    15:39 31.12.2025

  • 8 Я па ТАя

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Това май беше любовница на бкп сатрапа Кака кури! М.ъ.да ох боли!

    15:41 31.12.2025

  • 9 Да те светна по въпроса:

    14 9 Отговор

    До коментар #3 от "007 /агент/":

    Когато двете Мазни и Угоени парчета, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, влязат зад решетките, България ще тръгне по своя правилен път на развите.

    Коментиран от #24

    15:48 31.12.2025

  • 10 Зарков, гнидо лицемерна,

    13 5 Отговор
    Лопато фурнаджийска. Тръгнал си да възхваляваш Желязков - човека с хотела. Чудя се, как ще излъжете ти и твоите саратници хората отново да гласуват за вас, че да можете да продължите да си живеете охолно на техен гръб. Кой знае в какво схеми си се включил, че пееш тия песни.

    16:07 31.12.2025

  • 11 Още един еничар се обади

    7 6 Отговор
    Украинска подлога и слуга на Урсула ...това е Заркофф!!!

    16:20 31.12.2025

  • 12 каза

    8 3 Отговор
    арогантния мъчител на котета, извратеняк

    16:22 31.12.2025

  • 13 евалата чалгопитеци

    7 1 Отговор
    Как е Новото Нормално? Преяждате ли с кифтета? След оставката пита ли някой младите неумни за Юрото ли са, или си държат на рублата? Протестиралите в чужбина неумни, прибраха ли се да раждат себеподобни българи, след като искането им бе изпълнено и правителството подаде оставка?

    16:28 31.12.2025

  • 14 Хмм

    5 0 Отговор
    върви след събитията

    16:29 31.12.2025

  • 15 Факт

    8 1 Отговор
    Кой говори на мама Заркова синето и внука на Дедо Кацамунски? Млад еничар

    39-годишният Крум Зарков е сред най-младите министри в служебния кабинет на Румен Радев. През идните месеци Зарков ще води правосъдното ведомство.
    Потеклото на социалиста не е никак случайно. Крум Зарков е с подходяща кървавочервена закваска - наследник на болшевишката фамилия Кацамунски. Дядото Леонид Кацамунски е генерал-майор от Държавна сигурност, шеф на Главно следствено управление. Майка на Крум е журналистката Анна Заркова, която бе част от инициативния комитет по издигането на Радев за втори президентски мандат и непрекъснато гравитира около държавния глава и жена му Десислава, с които имат близки отношения. Тя е доведена дъщеря на ген. Кацамунски, Зарков му се пада доведен внук.
    Именно Кацамунски навремето е главно действащо лице в паметния арест на Тодор Живков.

    16:29 31.12.2025

  • 16 аз се чудя

    9 0 Отговор
    Колко процента от протестиралите са били родени и в съзнание преди въвеждането на Валутния Борд през 1997? Поне да знаят какво искат.

    Коментиран от #17

    16:29 31.12.2025

  • 17 Хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "аз се чудя":

    искат пеевски и борисов да ги няма

    Коментиран от #19, #21

    16:30 31.12.2025

  • 18 така е

    6 1 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата, и сега "олеле кой ми с ра в гащите!". Ще трябва сами да си я оправят. Да се научат къде могат да пипат и къде им е противопоказно.

    16:30 31.12.2025

  • 19 ами

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    сега ги няма. И? По-добре ли са вече? По-богати? По-доволни?

    16:31 31.12.2025

  • 20 Даката

    7 0 Отговор
    Русофил да ми дава наклон в живота и да ми дава идеи за кого да гласувам???

    16:37 31.12.2025

  • 21 аха

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    И като ги няма кой ще дойде?
    Политиката е лични контакти и връзки. Кой да дойде?

    16:38 31.12.2025

  • 22 това е нонсенс

    3 0 Отговор
    интелигентност в жълтопаветните протестиращи

    16:51 31.12.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    КОМУНИСТ КОZИНАТА СИ МЕНИ , НО НРАВА НИКОГА ............,....... БЪЛГ. ПОГОВОРКА

    16:59 31.12.2025

  • 24 007 /агент/

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да те светна по въпроса:":

    Споделям мнението ти за "двете......."!
    Но, не забравяй, че ЦЕЛИЯ политически сектор се състои от "мазни и дебели", без изключение. А за фатмашката институция - да не говорим... Копринков и компания....
    За какво е длъжността, която заема целуващата руски КГБ поп по ръцете, паднала на колене - да питаш и никой няма да може да ти отговори.... А може би е със секретна мисия - заселвайки стотици руснаци по черноморието ни с надеждата, все пак в някое бъдеще да станем "Заддунайская"...

    17:01 31.12.2025

  • 25 Президентската маша

    0 0 Отговор
    дава акъл?!

    17:04 31.12.2025

