МЕЧ ще подкрепи вота на недоверие към правителството, който подготвят от ПП-ДБ

4 Декември, 2025 15:41 313 6

Лидерът на формацията Радостин Василев обясни, че вотът няма да бъде на тема обща политика на кабинета

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия МЕЧ ще подкрепи вота на недоверие към правителството, който подготвят от ПП-ДБ. Лидерът на формацията Радостин Василев обясни, че вотът няма да бъде на тема обща политика на кабинета.

Василев коментира изслушването на вътрешния министър Даниел Митов.

"Той каза, че виновни за всичко, което се е случило, са организаторите на протеста, протестиращите, кметът на София, опозицията, защото те отговаряли за обществения ред. За една година управление никога България не е имала по-некомпетентен, по-нагъл министър, който мястото му се гарантира единствено и само от Делян Пеевски, както и във втория ни въпрос, ние казахме - ние повече не желаем него да го питаме нищо, защото той или не знае, или не иска да отговори, или чардаросва организирани престъпни групи", каза лидерът на МЕЧ.


  • 1 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    15:44 04.12.2025

  • 2 Промяна

    1 1 Отговор
    ХАХАХАХА С ЧЕРЕП ОЛИГАРСИ ДА РУШИМ БЪЛГАРИЯ МАФИЯТА СЕ СТРОЯВА ВЕЧЕ НАЛИ СИ ПЪЛНИ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ С МИЛИОНИ КАКВО ГИ Е ГРИЖА ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ

    15:44 04.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    МАХАЙТЕ ОХРАНАТА НА СВИНЯТА,ЧЕ МНОГО СКЪПО НИ СТРУВА!

    15:44 04.12.2025

  • 4 Дориана

    2 0 Отговор
    Борисов и Пеевски колкото повече се натискат във властта ,толкова повече се провалят. От огромната енергия по площадите се видя мащаба на провала на кабинета Желязков и финансовите бюджети на Теменужка Петкова. Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    15:45 04.12.2025

  • 5 Вотът на недоверие

    2 0 Отговор
    Е на площада!!
    В Парламента няма да мине ,защото имат мнозинство
    Да ги изринем!
    Страх ги е защото видяха, че ВСТАНАХМЕ!

    15:47 04.12.2025

  • 6 Мецана

    0 0 Отговор
    Браво, Мечо! Пълна подкрепа за партията на мечоците от Буковлък!

    15:48 04.12.2025

