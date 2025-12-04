Партия МЕЧ ще подкрепи вота на недоверие към правителството, който подготвят от ПП-ДБ. Лидерът на формацията Радостин Василев обясни, че вотът няма да бъде на тема обща политика на кабинета.

Василев коментира изслушването на вътрешния министър Даниел Митов.

"Той каза, че виновни за всичко, което се е случило, са организаторите на протеста, протестиращите, кметът на София, опозицията, защото те отговаряли за обществения ред. За една година управление никога България не е имала по-некомпетентен, по-нагъл министър, който мястото му се гарантира единствено и само от Делян Пеевски, както и във втория ни въпрос, ние казахме - ние повече не желаем него да го питаме нищо, защото той или не знае, или не иска да отговори, или чардаросва организирани престъпни групи", каза лидерът на МЕЧ.