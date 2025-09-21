Проф. Петър Стоянович: Рано или късно трябва да сме наясно, че няма как да ни се размине летвата да не ни прасне

Мисля, че е важно нацията и една държава да знае приблизително, не само къде отива, а защо отива там. Защото, не на документи, ние се придвижваме убедено в европейска посока, към цивилизацията, а искаме да сме унизително разкрачени между Алпите и Урал, съветва историкът проф. Петър Стоянович, бивш министър на културата, в интервю пред БНР.
В предаването "Неделя 150" той коментира утрешния Ден на независимостта на България – провъзгласяването на независимостта на 22 септември, по нов стил 5 октомври, 1908 г.
"Каквото и да кажем ще стигнем до клише. Независимостта на България, макар да е фактическото начало на истински освободена България, този празник продължава да бъде "още един почивен ден" . За много българи е да опекат агне, да отидат на лозето и да затворят някой буркан", направи намек проф. Стоянович за манталитета и отношението на много българи към историческата дата.
"Рано или късно трябва да сме наясно, че няма как да ни се размине летвата да не ни прасне, ако главата ни не е на правилното място. Няма как да сме с Горбачов и Брежнев, да излъжем по-големя брат, независимо дали е руснак, американец или китаец. На световно ниво би трябвало да знаеш да го правиш избора с убеденост. Съмнявам се в бързината на този процес, но той ще ни остави без алтернатива. Трябва да вземем категорично решение", каза бившият министър на културата.
Той призна, че с известно изумление приема твърденията, че обявяването на независимостта води до национални катастрофи:
"Макар че не съм против историческата общност да може по някакъв начин да лансира свои тези, но не виждам пряка връзка. Аз виждам по-голяма връзка между самочувствието, с което българите излизат от Съединението, което им дава грешната представа, че тази работа става лесно и безкръвно. Смятам, че българската политическа класа, дипломацията и двореца с Независимостта показаха ниво на зрялост пред целия свят."
Според проф. Стоянович терминът "национална катастрофа" левичарски, ползван от 2 парти - БЗНС и после от комунистическия режим.
"В тези 20 години, между Съединението и Независимостта, почти едно поколение в България извървява своя изключително ясен, целенасочен път на модернизация – европеизацията като процес. Това е реалното присъединяване на България към цивилизования свят, модерна Европа. В този процес българските правителства – първи Стамболов, използва няколко път заплахата за обявяване на независимост, ако не бъдат изпълнени редица изисквания по отношение на българските национални интереси в Македония. Тази карта е играна от една малка България към големи сили, начело с Османската империя, успешно. Това се случва през 1908 г. като част от Босненската криза", обясни проф. Стоянович.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4, #15, #40
16:57 21.09.2025
2 к0к0рч0 🌈🌈🌈
16:57 21.09.2025
3 Софийски
17:08 21.09.2025
4 Добре де
До коментар #1 от "си дзън":А къде сме сега?! Две Мазни и Охранени туловища управляват Отечеството ни и имитират, че са европейци и демократи. А всъщност са крадци и бандити, които много добре виреят на изток.
Коментиран от #7
17:11 21.09.2025
5 Залупен евроатлантически цървул
И научи определението за " "национална катастрофа" и в кой период отговаряме, че срам за "професор!
17:13 21.09.2025
6 Нали видя
17:18 21.09.2025
7 Пацо
До коментар #4 от "Добре де":Какво да се лъжем - Прасето е по закона Магнитски!
Тиквата е по досиетата Панама!
Още ли да се правим на забравили??!!
17:21 21.09.2025
8 Спецназ
КАК ще "съединиш" северняците с родопчаните.
Едните си искат жик-так нещо по живичко,
ония им надуват главите с гайди или
напевите като на умряло на шопите??
А най- голямата глупост е правоговора взет от Габрово-
ХА- ха та тия са диалект номер 1!!!
ТИЯ ще ми казват че правилното е "ХЛЯБ", на не "ЛЕБ" като у Враца!!
АРЕ, БЕГАЙ ОТТУКА!
Коментиран от #16
17:23 21.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 "ВРАГ НА НАРОДА"
АМАН ОТ "проф€$ори",АМАН ОТ нато-БКП Г€ Йрали-"€вро-атлантици", АМАН ОТ РАЗ БИ РА ЧИ("политици")!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ П € Д . Р . $ Т И!
17:26 21.09.2025
11 Тепърва
17:30 21.09.2025
12 Тепърва
Коментиран от #18, #20
17:30 21.09.2025
13 Баце
а не че не си заслужавате.
17:32 21.09.2025
14 Радо
17:33 21.09.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #1 от "си дзън":Това е 100% факт, но Зеленски унищожи блатния нужник и нещата се нариждат, наред са копеюките да висят пак по оградите!
17:34 21.09.2025
16 665
До коментар #8 от "Спецназ":Така е ,но разликата между прусаци и баварци е много по голяма от разликите в България. Същото е и с Франция, Италия, Русия, Турция .. Без тези обединения, щяхме си останем в феодализма на стотици деспотсва, княжества, губерни, херцогства...
17:35 21.09.2025
17 Въпрос
Коментиран от #26
17:35 21.09.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Тепърва":Със сигурнаст ресоробите не ви чака нищо добро, ще си платите за всички злини с пияния си господар!‼️
17:36 21.09.2025
19 И ква е тая
17:36 21.09.2025
20 Леля Тьотка
До коментар #12 от "Тепърва":"Имаме 500 годишен стаж!" Пак чорбаджията ЗЪРНАР ще ни дресира от перденцето на майбаха и ще ни затварят пътищата за 4-5 часа, докато ни МИНЕ!
17:37 21.09.2025
21 БеГемот
17:37 21.09.2025
22 Ние вече я празнувахме
17:38 21.09.2025
23 БеГемот
17:40 21.09.2025
24 И тоя се е смахнал
Коментиран от #29
17:41 21.09.2025
25 Данко Харсъзина
17:42 21.09.2025
26 Втората световна
До коментар #17 от "Въпрос":.. не губим територия, напротив - връщаме Южна Добруджа.
17:43 21.09.2025
27 Прави ли ви впечатление
17:44 21.09.2025
28 И аз така мисля
17:46 21.09.2025
29 665
До коментар #24 от "И тоя се е смахнал":Е ми то до ПСВ има два варианта - метрополии и колонии. Средно няма, освен някакви още неоткрити диваци . Естествено че всеки би искал са е при метрополиите .
17:47 21.09.2025
30 ХАХАХА
17:49 21.09.2025
31 Нямало било
От 1878 до 1944 година са 66 години през които България е водила шест войни на всеки 11 години по една хубава война затова време е имало и цял куп бунтове и въстания репресии гонения убийства около 1 милион души са загубили живота си или са били осакатени един милион душитова ако не му казваш национална катастрофа какво да му кажеш друго
17:50 21.09.2025
32 Един Руски Пе До Фил
Ако я Унищожат светът ще е Рай
17:51 21.09.2025
33 свидетел
17:55 21.09.2025
34 Геро
17:58 21.09.2025
35 Знам го,
17:59 21.09.2025
36 !!!?
За справка: Росен Желязков, Румен Радев и Наталия Киселова
18:01 21.09.2025
37 Ама верно тоя не е у ред
Коментиран от #38
18:01 21.09.2025
38 И пелин
До коментар #37 от "Ама верно тоя не е у ред":За абсент
18:03 21.09.2025
39 Добре че дойде социализма
Коментиран от #43
18:07 21.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 !!!?
18:09 21.09.2025
42 Седящия бик
18:10 21.09.2025
43 Верно !
До коментар #39 от "Добре че дойде социализма":Малко си заприличал....
18:12 21.09.2025