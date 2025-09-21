Новини
България »
Проф. Петър Стоянович: Рано или късно трябва да сме наясно, че няма как да ни се размине летвата да не ни прасне

Проф. Петър Стоянович: Рано или късно трябва да сме наясно, че няма как да ни се размине летвата да не ни прасне

21 Септември, 2025 16:54 1 887 43

  • проф. петър стоянович-
  • ден-
  • независимост-
  • празник

Няма как да сме с Горбачов и Брежнев, да излъжем по-големя брат, независимо дали е руснак, американец или китаец. На световно ниво би трябвало да знаеш да го правиш избора с убеденост

Проф. Петър Стоянович: Рано или късно трябва да сме наясно, че няма как да ни се размине летвата да не ни прасне - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мисля, че е важно нацията и една държава да знае приблизително, не само къде отива, а защо отива там. Защото, не на документи, ние се придвижваме убедено в европейска посока, към цивилизацията, а искаме да сме унизително разкрачени между Алпите и Урал, съветва историкът проф. Петър Стоянович, бивш министър на културата, в интервю пред БНР.

В предаването "Неделя 150" той коментира утрешния Ден на независимостта на България – провъзгласяването на независимостта на 22 септември, по нов стил 5 октомври, 1908 г.

"Каквото и да кажем ще стигнем до клише. Независимостта на България, макар да е фактическото начало на истински освободена България, този празник продължава да бъде "още един почивен ден" . За много българи е да опекат агне, да отидат на лозето и да затворят някой буркан", направи намек проф. Стоянович за манталитета и отношението на много българи към историческата дата.

"Рано или късно трябва да сме наясно, че няма как да ни се размине летвата да не ни прасне, ако главата ни не е на правилното място. Няма как да сме с Горбачов и Брежнев, да излъжем по-големя брат, независимо дали е руснак, американец или китаец. На световно ниво би трябвало да знаеш да го правиш избора с убеденост. Съмнявам се в бързината на този процес, но той ще ни остави без алтернатива. Трябва да вземем категорично решение", каза бившият министър на културата.

Той призна, че с известно изумление приема твърденията, че обявяването на независимостта води до национални катастрофи:

"Макар че не съм против историческата общност да може по някакъв начин да лансира свои тези, но не виждам пряка връзка. Аз виждам по-голяма връзка между самочувствието, с което българите излизат от Съединението, което им дава грешната представа, че тази работа става лесно и безкръвно. Смятам, че българската политическа класа, дипломацията и двореца с Независимостта показаха ниво на зрялост пред целия свят."

Според проф. Стоянович терминът "национална катастрофа" левичарски, ползван от 2 парти - БЗНС и после от комунистическия режим.

"В тези 20 години, между Съединението и Независимостта, почти едно поколение в България извървява своя изключително ясен, целенасочен път на модернизация – европеизацията като процес. Това е реалното присъединяване на България към цивилизования свят, модерна Европа. В този процес българските правителства – първи Стамболов, използва няколко път заплахата за обявяване на независимост, ако не бъдат изпълнени редица изисквания по отношение на българските национални интереси в Македония. Тази карта е играна от една малка България към големи сили, начело с Османската империя, успешно. Това се случва през 1908 г. като част от Босненската криза", обясни проф. Стоянович.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    27 39 Отговор
    Прикачането на България към русията е причина за всичките и беди и катастрофи.

    Коментиран от #4, #15, #40

    16:57 21.09.2025

  • 2 к0к0рч0 🌈🌈🌈

    11 10 Отговор
    аз само чакам някой да ме прасне

    16:57 21.09.2025

  • 3 Софийски

    7 10 Отговор
    Царя русофил е ясен пример че може, същото важи за теб комсомолецо

    17:08 21.09.2025

  • 4 Добре де

    43 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А къде сме сега?! Две Мазни и Охранени туловища управляват Отечеството ни и имитират, че са европейци и демократи. А всъщност са крадци и бандити, които много добре виреят на изток.

    Коментиран от #7

    17:11 21.09.2025

  • 5 Залупен евроатлантически цървул

    27 8 Отговор
    И как да вземем това "категорично решение" като евроатлантиците не позволяват никакъв референдум, бе? Няма как по този начин "летвата да не ни прасне по главата ни", когато политиците слушат посолствата, а не народа си..

    И научи определението за " "национална катастрофа" и в кой период отговаряме, че срам за "професор!

    17:13 21.09.2025

  • 6 Нали видя

    16 4 Отговор
    до къде ни доведе последният избор. Толкова години надежди , че най- после ще бъдем свободни и малко по- богати.За много малка част от българите това се сбъдна, а останалите ? И докога с този комунистически призив " ако не си с нас, си против нас " И в музиката има темпо " модерато", което днес никой в политиката не признава .

    17:18 21.09.2025

  • 7 Пацо

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Добре де":

    Какво да се лъжем - Прасето е по закона Магнитски!
    Тиквата е по досиетата Панама!
    Още ли да се правим на забравили??!!

    17:21 21.09.2025

  • 8 Спецназ

    3 2 Отговор
    Съединение между територии на север и на юг от Стара Планина.

    КАК ще "съединиш" северняците с родопчаните.

    Едните си искат жик-так нещо по живичко,

    ония им надуват главите с гайди или

    напевите като на умряло на шопите??

    А най- голямата глупост е правоговора взет от Габрово-
    ХА- ха та тия са диалект номер 1!!!

    ТИЯ ще ми казват че правилното е "ХЛЯБ", на не "ЛЕБ" като у Враца!!

    АРЕ, БЕГАЙ ОТТУКА!

    Коментиран от #16

    17:23 21.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 "ВРАГ НА НАРОДА"

    9 5 Отговор
    този Изми$л€н "проф€$ор" МНОГО, АМА МНОГО $€ НАПЪВА ДА БЛ€$Н€(ДА ОТХАП€ ПАРЧ€ ОТ ДЪРЖАВНАТА БАНИЦА).., НО И той €дин П о м и я р ,КАТО ЦЯЛИЯТ НИ Н€ КА ДЪ Р€Н "€лит"!
    АМАН ОТ "проф€$ори",АМАН ОТ нато-БКП Г€ Йрали-"€вро-атлантици", АМАН ОТ РАЗ БИ РА ЧИ("политици")!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ П € Д . Р . $ Т И!

    17:26 21.09.2025

  • 11 Тепърва

    8 2 Отговор
    ще ядем дървто !

    17:30 21.09.2025

  • 12 Тепърва

    6 3 Отговор
    ще ядем дървото и то яко !

    Коментиран от #18, #20

    17:30 21.09.2025

  • 13 Баце

    10 3 Отговор
    Под това "да не ни прасне" този грантаджия има в предвид обикновеният НАРОД, вас продажниците, грантаджиите, "политиците" и мутрите няма да ви прасне и никога не ви е праскало, е един единствен път един Съд след 09.09.44
    а не че не си заслужавате.

    17:32 21.09.2025

  • 14 Радо

    8 2 Отговор
    В тази територия всеки втори дебил е професор.

    17:33 21.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това е 100% факт, но Зеленски унищожи блатния нужник и нещата се нариждат, наред са копеюките да висят пак по оградите!

    17:34 21.09.2025

  • 16 665

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Така е ,но разликата между прусаци и баварци е много по голяма от разликите в България. Същото е и с Франция, Италия, Русия, Турция .. Без тези обединения, щяхме си останем в феодализма на стотици деспотсва, княжества, губерни, херцогства...

    17:35 21.09.2025

  • 17 Въпрос

    7 1 Отговор
    Г-н Стоянович, Загубите ни в двете световни войни на хора, територии, материални ресурси и престиж не са ли национални катастрофи ? Как може да се отричат?

    Коментиран от #26

    17:35 21.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тепърва":

    Със сигурнаст ресоробите не ви чака нищо добро, ще си платите за всички злини с пияния си господар!‼️

    17:36 21.09.2025

  • 19 И ква е тая

    8 2 Отговор
    Атлантическа независимост ? Някаква подигравка ли е това ?

    17:36 21.09.2025

  • 20 Леля Тьотка

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тепърва":

    "Имаме 500 годишен стаж!" Пак чорбаджията ЗЪРНАР ще ни дресира от перденцето на майбаха и ще ни затварят пътищата за 4-5 часа, докато ни МИНЕ!

    17:37 21.09.2025

  • 21 БеГемот

    5 1 Отговор
    България отдавна е независима от нормалността.....общо взето всеки си прави каквото си иска без никакви задръжки......повечето индивиди само ако има някаква заплаха се държат по прибрано...идеята за самоконтрол им е абсолютно непонятна и неразбираема....

    17:37 21.09.2025

  • 22 Ние вече я празнувахме

    3 2 Отговор
    На 9 септември. Тва 22 септември не го знам кво е

    17:38 21.09.2025

  • 23 БеГемот

    2 4 Отговор
    Но с капитулацията и фалита на алкохолната матушка България най накрая ще тръгне да се оправя, благодарение на Украина, поклонете се копейки гладни и продажни!

    17:40 21.09.2025

  • 24 И тоя се е смахнал

    5 1 Отговор
    Абе байно, кво присъединяване на България към "цивилизования" свят, ква модерна Европа бе ..... говориш за епохата на колониализма бре мушмул. Епохата на робството ....

    Коментиран от #29

    17:41 21.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Много на място казано.

    17:42 21.09.2025

  • 26 Втората световна

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    .. не губим територия, напротив - връщаме Южна Добруджа.

    17:43 21.09.2025

  • 27 Прави ли ви впечатление

    7 2 Отговор
    Колко мъгляво се изказва този професор

    17:44 21.09.2025

  • 28 И аз така мисля

    4 2 Отговор
    Няма да ви се размине на атлантенцата летвата да ви прасне...

    17:46 21.09.2025

  • 29 665

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "И тоя се е смахнал":

    Е ми то до ПСВ има два варианта - метрополии и колонии. Средно няма, освен някакви още неоткрити диваци . Естествено че всеки би искал са е при метрополиите .

    17:47 21.09.2025

  • 30 ХАХАХА

    3 2 Отговор
    КАТО ТАКИВА ЛАЛАДЖИИ СА СТАНАЛИ ПРОФЕСОРИ.

    17:49 21.09.2025

  • 31 Нямало било

    7 2 Отговор
    Катастрофи
    От 1878 до 1944 година са 66 години през които България е водила шест войни на всеки 11 години по една хубава война затова време е имало и цял куп бунтове и въстания репресии гонения убийства около 1 милион души са загубили живота си или са били осакатени един милион душитова ако не му казваш национална катастрофа какво да му кажеш друго

    17:50 21.09.2025

  • 32 Един Руски Пе До Фил

    4 3 Отговор
    Цялата мръсотия по света я върши Русия
    Ако я Унищожат светът ще е Рай

    17:51 21.09.2025

  • 33 свидетел

    3 1 Отговор
    абе, петре, и ти зобаш от две ясли !

    17:55 21.09.2025

  • 34 Геро

    2 2 Отговор
    Господин(пардон другарят) професор пак се опитва да върти палачинката. Говори за независимост!!, просто игра на думи. Нека обясни от 1908г колко години сме били Независими с аргументите към тях?. Винаги сме настъпвали мотиката, било в едната , било в другата посока. Добре, че цар Борис е бил Истински дипломат и е измъкнал Добруджа(в преговори с румънския крал), но за това не се говори. Македония и Беломорието - загубихме. Стотиците хиляди жертви през 1912, 1915 - 1918г бяха безсмислени. Каква беше нашата полза от тези войни?. Царя спаси хиляди млади хора от участието във ВСВ, кой го отчете?. Нарекоха го монархофашист!!!. А жертвите от втората фаза на ВСВ - над 30000 души помогнаха ли нещо да се промени?. Вечна Памет на загиналите в тези войни Млади Българи!!!!.

    17:58 21.09.2025

  • 35 Знам го,

    1 2 Отговор
    този професор. Той е мъжелюбец.

    17:59 21.09.2025

  • 36 !!!?

    2 0 Отговор
    Столичният площад "Независимост" се намира на руски адрес: булевард княз Александър Дондуков-Корсаков 1, 2 и 3 !!!?

    За справка: Росен Желязков, Румен Радев и Наталия Киселова

    18:01 21.09.2025

  • 37 Ама верно тоя не е у ред

    1 2 Отговор
    (целенасочен път на модернизация – европеизацията като процес)....... зърно, шаяци и тютюн и 55000 каруцари които обикалят България и изкупуват яйца, ловят риба по Дунав и изнасят сол за Кавказ ....

    Коментиран от #38

    18:01 21.09.2025

  • 38 И пелин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ама верно тоя не е у ред":

    За абсент

    18:03 21.09.2025

  • 39 Добре че дойде социализма

    0 1 Отговор
    Че поне леко на хора да заприличаме. Щото до 1944 е било оле майко

    Коментиран от #43

    18:07 21.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 !!!?

    3 0 Отговор
    България 16 република в "руския мир" - за такава независимост мечтаят Копейките !

    18:09 21.09.2025

  • 42 Седящия бик

    0 0 Отговор
    Много професор,малко индианец !

    18:10 21.09.2025

  • 43 Верно !

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Добре че дойде социализма":

    Малко си заприличал....

    18:12 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове