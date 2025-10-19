Новини
Доц. Силви Кирилов: Да бъдеш лекар не е обикновено призвание, а отговорност и ежедневна мисия

19 Октомври, 2025

Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея, допълва той

Доц. Силви Кирилов: Да бъдеш лекар не е обикновено призвание, а отговорност и ежедневна мисия - 1
Мария Атанасова

"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в приветствието си към лекарите, публикувано във Фейсбук.

Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея, допълва той.

Професионализмът, високата ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето и, благодарение на тях, страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина, казва още министър Кирилов.

Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават".


  • 1 Нещо ,

    10 1 Отговор
    което ти липсва ! За пари горивна всичко !

    Коментиран от #4

    10:35 19.10.2025

  • 2 Гост

    11 2 Отговор
    СПОДЕЛИ ДОЦЕНТ КИРИЛОВ С 50 000лв ЗАПЛАТА....

    10:38 19.10.2025

  • 3 ФЕЙК

    8 1 Отговор
    Министрите на здравеопазването и отбраната Кирилов и Запрянов -ЕХ, ТЕЗИ МЛАДЕЖИ- КОМСОМОЛЦИ !

    10:41 19.10.2025

  • 4 Готов

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо ,":

    на всичко имах предвид !

    10:42 19.10.2025

  • 5 Анонимен

    3 1 Отговор
    Да бъдеш лекар в България е луда работа има и нападения от хората и боища. Вече и да си лекар е като да си учител- почти да нямаш права. Един лекар винаги се грижи за пациента и неговото здраве така е и по Хипократова клетва. Притеснявам се, обаче че в днешно време всичко се движи с пари, ако нямаш такива има и някои лекари които няма и да те прегледат.

    10:44 19.10.2025

  • 6 Илко

    3 0 Отговор
    И в двата случая (да си лекар или учител) и двете професии са по призвание. Все пак всичко дължим на учителите си, дали на старта в живота, познанията и чрез тях получихме някаква насока за развитие, а на лекаря -здравето си.

    10:45 19.10.2025

  • 7 а отговорност и ежедневна мисия

    4 1 Отговор
    а що философе
    не ги призовеш колегите ти да ъпдейтват
    знанията си
    да се интересуват от новите методи и открития по своята специалност

    тогава наистина ще бъдат напълно оценени
    и по малко измиращи и хронично болни

    10:46 19.10.2025

  • 8 Данъил Йорданов

    6 2 Отговор
    Каква беше тази лудост на медиците да няма добри заплати? А Тошко Йорданов твърди че от чужбина щели да ни излезнат по-евтино? Това подигравка ли беше с лекарите и другите медицински спецаилисти.

    Коментиран от #13, #22

    10:48 19.10.2025

  • 9 Анонимен

    2 4 Отговор
    Проблемът не е само при медиците но и при фармацевтите няма достойно заплащане за труда.

    10:49 19.10.2025

  • 10 Силвия

    8 3 Отговор
    Всяка професия е призвание и отговорност!
    И хлебаря, и учителя и дори гробаря!
    Лекарите не са богоизбрани!
    Преди да станат лекари учители са ги учили, яли са и ядят хляба на хлебаря, а гробаря ни изпраща! Не сте богоизбрани! Катотне ви изнася ставайте и заминавайте, или се преквалифицирайте!
    Обирджии и игра на руска рулетка със здравето на хората, а ние все така си мрем!

    10:50 19.10.2025

  • 11 Знаещ

    8 0 Отговор
    Призвание и мисия е за малко лекари. За останалите търгаши и болнични ръководители kpaжбията е основен занаят. А болния.........да си......

    10:51 19.10.2025

  • 12 Гост

    9 1 Отговор
    Ти си част от мафията, доцентееее

    10:53 19.10.2025

  • 13 Не беше подигравка

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Данъил Йорданов":

    Лекарите НИ сатнегоамотни. При тази техника, една диагноза не могатьда поставят!
    Колко доктори има осъдени за грешка?
    А младоците още не дипломира ли се, вече вдигат пара, че не са добре платени!

    Коментиран от #18

    10:55 19.10.2025

  • 14 Силвия Посрам

    9 1 Отговор
    Господине, на колко ви възлиза имуществото? На вас и смиреното ви семейство!

    10:58 19.10.2025

  • 15 джендър нюз

    8 0 Отговор
    Що за психо трябва да си да кръстиш мъж Силви?

    11:05 19.10.2025

  • 16 Камион

    6 0 Отговор
    Говори човек с нула часа нощни дежурства, например…..
    Оставка!

    11:14 19.10.2025

  • 17 За кво ни дрънка тия глупости тоя

    4 0 Отговор
    Погледни си разкапаните държавни болници бе , оглупял старецо, където всеки втори пациент умира от вътреболнична инфекция, а философията я остави на философите...

    11:17 19.10.2025

  • 18 Потвърждавам лекарите излизат неграмотни

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не беше подигравка":

    ...от българските медицински факултети, където преподават измамници и мошеници с ниско качество и никва научен принос към подобряване и оптимизиране на практическото здравеопазване ..Раздаването на лекарските дипломи на територията е превърнато от престъпници в университетите в бизнес за много пари...Страх ще ви хване ако знаете кви неграмотни хора срещу заплащане на семестриалните си такси и изпитите си , получават дипломи за лекари ..

    11:21 19.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Моряка

    2 0 Отговор
    Дри......с.......лю.Да бъдеш лекар не значи да получаваш заплата по малка от чистачка.Един хирург,учил повече от 10 години, в Окр.Болница във Варна,получава 1600лева.На първо време в Германия ще получава 8 пъти повече.Къде тогава ще отидат нашите млади лекари,бе дръвник.И за дръжка на лопата не ставаш,камо ли за министър.Но за министър на Славито - опростачен послушник- ставаш.

    11:29 19.10.2025

  • 21 Иван

    3 0 Отговор
    Кирилов, лошо Кирилов, лошо, що не живееш ти от признание само бе Кирилов, със 800лв на месец. И за финал накрая и на тебе също да ……та.

    11:29 19.10.2025

  • 22 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данъил Йорданов":

    Разбира се, че е подигравка.Самото съществуване на този маймуняк е подигравка.

    11:34 19.10.2025

  • 23 Дориана

    1 0 Отговор
    Силви Кирилов е поредния провал на ИТН. Този възрастен мъж жаден за власт не може дори да говори , фъфли и нищо не му се разбира какво казва да не говорим за работата му Да каже ккаво досега е направил за да подобри здравната система в България. Отговора е НИЩО. Освен да фъфли и да си получава заплатата нищо друго не прави Пълен провал е от всякъде .

    11:34 19.10.2025

  • 24 Аман от мисионери

    2 0 Отговор
    Маните го тоя и той е въздухар

    11:35 19.10.2025

  • 25 Ъхъъъъъ.....

    0 0 Отговор
    човечност, морал и саможертва....

    11:36 19.10.2025

  • 26 Анджо

    1 0 Отговор
    Това са пълни глупости за мен. Всяка професия е отговорност. На строителният инженер не е ли отговорна, на пожарникаря, на полицая, на шофьора и т.н. Ако тези хора не си свършат работата както трябва , няма да имаме нужда от лекар, защо ли, защото когото се случи нещо по лошо на умрелия не му трябва доктор.

    11:41 19.10.2025

