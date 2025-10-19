Доц. Силви Кирилов: Да бъдеш лекар не е обикновено призвание, а отговорност и ежедневна мисия

"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в приветствието си към лекарите, публикувано във Фейсбук.
Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея, допълва той.
Професионализмът, високата ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето и, благодарение на тях, страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина, казва още министър Кирилов.
Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо ,
Коментиран от #4
10:35 19.10.2025
2 Гост
10:38 19.10.2025
3 ФЕЙК
10:41 19.10.2025
4 Готов
До коментар #1 от "Нещо ,":на всичко имах предвид !
10:42 19.10.2025
5 Анонимен
10:44 19.10.2025
6 Илко
10:45 19.10.2025
7 а отговорност и ежедневна мисия
не ги призовеш колегите ти да ъпдейтват
знанията си
да се интересуват от новите методи и открития по своята специалност
тогава наистина ще бъдат напълно оценени
и по малко измиращи и хронично болни
10:46 19.10.2025
8 Данъил Йорданов
Коментиран от #13, #22
10:48 19.10.2025
9 Анонимен
10:49 19.10.2025
10 Силвия
И хлебаря, и учителя и дори гробаря!
Лекарите не са богоизбрани!
Преди да станат лекари учители са ги учили, яли са и ядят хляба на хлебаря, а гробаря ни изпраща! Не сте богоизбрани! Катотне ви изнася ставайте и заминавайте, или се преквалифицирайте!
Обирджии и игра на руска рулетка със здравето на хората, а ние все така си мрем!
10:50 19.10.2025
11 Знаещ
10:51 19.10.2025
12 Гост
10:53 19.10.2025
13 Не беше подигравка
До коментар #8 от "Данъил Йорданов":Лекарите НИ сатнегоамотни. При тази техника, една диагноза не могатьда поставят!
Колко доктори има осъдени за грешка?
А младоците още не дипломира ли се, вече вдигат пара, че не са добре платени!
Коментиран от #18
10:55 19.10.2025
14 Силвия Посрам
10:58 19.10.2025
15 джендър нюз
11:05 19.10.2025
16 Камион
Оставка!
11:14 19.10.2025
17 За кво ни дрънка тия глупости тоя
11:17 19.10.2025
18 Потвърждавам лекарите излизат неграмотни
До коментар #13 от "Не беше подигравка":...от българските медицински факултети, където преподават измамници и мошеници с ниско качество и никва научен принос към подобряване и оптимизиране на практическото здравеопазване ..Раздаването на лекарските дипломи на територията е превърнато от престъпници в университетите в бизнес за много пари...Страх ще ви хване ако знаете кви неграмотни хора срещу заплащане на семестриалните си такси и изпитите си , получават дипломи за лекари ..
11:21 19.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Моряка
11:29 19.10.2025
21 Иван
11:29 19.10.2025
22 Моряка
До коментар #8 от "Данъил Йорданов":Разбира се, че е подигравка.Самото съществуване на този маймуняк е подигравка.
11:34 19.10.2025
23 Дориана
11:34 19.10.2025
24 Аман от мисионери
11:35 19.10.2025
25 Ъхъъъъъ.....
11:36 19.10.2025
26 Анджо
11:41 19.10.2025