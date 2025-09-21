Възрастен мъж скочи от Аспарухов мост във Варна

Възрастен мъж е скочил от Аспарухов мост във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР, съобщи БНТ.
В района има засилено полицейско присъствие, прави се оглед. Движението по съоръжението е затруднено.
Сигналът е подаден в 14:05 часа. По информация на варненската полиция мъжът е починал.
Паднал е на островната зона под моста.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тъжно
Коментиран от #6
18:14 21.09.2025
3 Скочил е
Коментиран от #5
18:15 21.09.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
18:15 21.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Тъжно":Какво не издържат?
Коментиран от #16, #17
18:17 21.09.2025
7 ВарнЯнец от ДобриШ
Тиквата ги беше скастрил яката, сега Прасето, като скастри Тиквата се надяваме и на ТИМаджийте да не им се размине, че имаме един стадион "Дупката", дето 30 години го правим - още от времето на Христо Кирчев почна търговията, та после през Киро Дупката и Шивача... Много се радваме, че изгониха ТИМ от Морска гара - Браво на Тиквун! Сега ако може да ги изгоните и от Константин и Елена - ще е супер!
Коментиран от #10
18:17 21.09.2025
8 ???
18:18 21.09.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
18:18 21.09.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "ВарнЯнец от ДобриШ":В Константин и Елена е предимно свинаря. Освен ако не е разпродал кочините.
18:20 21.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пимпарев
18:22 21.09.2025
13 ВЗЕ ДА СТАВА
18:22 21.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Про Клети Му Три
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Нее ве, Данко - още си държат Аквата и си развяват и гривата и опашката - същите смешни, трагични и ке ляви О тре пки! Кога ще ги сменят тея муцуни се чудя?! Толкоз ли искат да им дават пенсия за мутро чалгарска вярност?!... Аквата си е позорно петно в курорта! Като гнойна пъпка е за всички!
18:27 21.09.2025
16 Не издържа
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Идиоти като теб
18:27 21.09.2025
17 Ни знаеш ?
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Дружбата "от векове за векове"
Те още са тук, а червенокосата ги норлоди и те създават Задунайская варненская республика
18:28 21.09.2025
18 Киро
Коментиран от #23
18:29 21.09.2025
19 Хасковски каунь
18:34 21.09.2025
20 Пръча
18:35 21.09.2025
21 Мисля
18:53 21.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПенсионерА
19:02 21.09.2025
25 Mими Кучева🐕🦺
19:23 21.09.2025