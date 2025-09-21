Новини
Възрастен мъж скочи от Аспарухов мост във Варна

21 Септември, 2025 19:09, обновена 21 Септември, 2025 18:11

Паднал е на островната зона под съоръжението

Възрастен мъж е скочил от Аспарухов мост във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР, съобщи БНТ.

В района има засилено полицейско присъствие, прави се оглед. Движението по съоръжението е затруднено.

Сигналът е подаден в 14:05 часа. По информация на варненската полиция мъжът е починал.

Паднал е на островната зона под моста.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тъжно

    48 1 Отговор
    Много хора не издържат повече и нямат сили . Да почива в мир човека .

    Коментиран от #6

    18:14 21.09.2025

  • 3 Скочил е

    14 1 Отговор
    От АспаруховИЯ мост!

    Коментиран от #5

    18:15 21.09.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    12 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:15 21.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "Тъжно":

    Какво не издържат?

    Коментиран от #16, #17

    18:17 21.09.2025

  • 7 ВарнЯнец от ДобриШ

    8 3 Отговор
    То във ВарнЯ ТИМаджийте, често докарват някой бизнесмен до бънджи без ластик!
    Тиквата ги беше скастрил яката, сега Прасето, като скастри Тиквата се надяваме и на ТИМаджийте да не им се размине, че имаме един стадион "Дупката", дето 30 години го правим - още от времето на Христо Кирчев почна търговията, та после през Киро Дупката и Шивача... Много се радваме, че изгониха ТИМ от Морска гара - Браво на Тиквун! Сега ако може да ги изгоните и от Константин и Елена - ще е супер!

    Коментиран от #10

    18:17 21.09.2025

  • 8 ???

    1 4 Отговор
    Бай Х@й ?

    18:18 21.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 27 Отговор
    Една пенция по малко. Загуба никаква.

    Коментиран от #15

    18:18 21.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "ВарнЯнец от ДобриШ":

    В Константин и Елена е предимно свинаря. Освен ако не е разпродал кочините.

    18:20 21.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пимпарев

    31 2 Отговор
    Безизходицата е пълна.Още една жертва на 36 годишната чума изпадна по пътя към евроинтеграцията.Лека му пръст.Дай боже въмездие за всички причинили тази разруха.

    18:22 21.09.2025

  • 13 ВЗЕ ДА СТАВА

    16 2 Отговор
    ЕЖЕДНЕВИЕ

    18:22 21.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Про Клети Му Три

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Нее ве, Данко - още си държат Аквата и си развяват и гривата и опашката - същите смешни, трагични и ке ляви О тре пки! Кога ще ги сменят тея муцуни се чудя?! Толкоз ли искат да им дават пенсия за мутро чалгарска вярност?!... Аквата си е позорно петно в курорта! Като гнойна пъпка е за всички!

    18:27 21.09.2025

  • 16 Не издържа

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Идиоти като теб

    18:27 21.09.2025

  • 17 Ни знаеш ?

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Дружбата "от векове за векове"
    Те още са тук, а червенокосата ги норлоди и те създават Задунайская варненская республика

    18:28 21.09.2025

  • 18 Киро

    8 2 Отговор
    Руснаците можеха да се смилят над нас и като братски народ да ни избавят от мъките с два сърмата с ядрени бойни глави.Вярно,влизат в масраф,но щяха да ни спестят неизброими страдания.Просто друго спасение за нас няма.Но кога ли на велика сила и е пукало за нас "диваците и варварите" както Гьоринг ни охарактеризира.Пък даже и великата сила да е Русия.

    Коментиран от #23

    18:29 21.09.2025

  • 19 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Слагайте мрежи от батути долу. Да хрипкат,не да се трепат

    18:34 21.09.2025

  • 20 Пръча

    16 1 Отговор
    ?Най страшно е,че Иван Костов и голяма част от семейството и кохортата му са още живи,здрави и непокътнати.

    18:35 21.09.2025

  • 21 Мисля

    8 1 Отговор
    Чилякът просто му е свършило търпението и не е могъл повече да чака за еврото и светлото бъдеще

    18:53 21.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПенсионерА

    9 0 Отговор
    абе кога некой политик или депутат ще скочи ...........?

    19:02 21.09.2025

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Батман🦧🥳🤣👍

    19:23 21.09.2025

