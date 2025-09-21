Възрастен мъж скочи от Аспарухов мост във Варна

Главен редактор във Fakti.bg

Възрастен мъж е скочил от Аспарухов мост във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР, съобщи БНТ.

В района има засилено полицейско присъствие, прави се оглед. Движението по съоръжението е затруднено.

Сигналът е подаден в 14:05 часа. По информация на варненската полиция мъжът е починал.

Паднал е на островната зона под моста.