Стояна Георгиева: Борисов е жалък и вече до голяма степен безсмислен герой

„Случилото се пред Народното събрание беше провокация, която изпълни целите си, които предполагаемо бяха поставени, а именно да оголи точно тези връзки и зависимости в държавата по начина, по който видяхме да се случи“, коментира в „120 минути“ на bTV социологът Добромир Живков.
„Това напрежение, което съществува вътре в тази управленска коалиция, получи отново един изблик на повърхността през реакцията на Бойко Борисов“, посочи той.
Живков заяви, че не може да повярва докъде стига българският политически език и че нивото не може да бъде такова.
„Когато от такова високо ниво се чува такъв език, той върви надолу по веригата, става норма и започва да се възпроизвежда. Това също се превръща в модел на поведение“, каза социологът.
„Пеевски се ядоса така, защото загуби контрол. Тук има една свръхмания за контрол“, коментира Добромир Живков.
„Човекът „Д“ управлява държавата „Д“. В този политически сезон като че ли окончателно задкулисието приключи. Метафорите се материализираха в реалност и човекът, който беше сочен като този, който дърпа конците на властта, излезе и съвсем ясно каза, че е той“, коментира от своя страна журналистът Стояна Георгиева.
„Бойко Борисов вече много трудно може да се дистанцира от този стил. Той се опитваше да изглежда по-симпатичния, по-умерения, но в момента той изглежда по-жалкия. Благодарение на това, че той е безкрайно зависим, е възможно това да се случва“, на мнение е Георгиева.
„Страх го е да ходи дори 5 м по тротоара. Паркират до вратата, за да може само с две стъпки да влезе в НС“, каза той.
„Борисов е жалък и вече до голяма степен безсмислен герой. Още на следващия ден, когато си позволи да отправи критика към Делян Пеевски, Пеевски го сложи на мястото му. Нареди му да нареди на премиера да решава кризата с водата и премиерът на следващия ден се отчете с писмо до Делян Пеевски. Това е унижение на няколко равнища“, смята журналистът.
„Това са двама различни лидери. Борисов говори повествователно, той е центрист и води най-голямата партия, която има 10% преднина пред всички други. Пеевски утвърждава лидерството си в ДПС. Той говори много по-остро. Но за мен и двамата все още имат много общи цели“, каза от своя страна политологът Цветанка Андреева.
„Пред Народното събрание видяхме грозна, но очаквана сцена. Това беше реципрочен отговор на една няколкогодишна прогресираща агресия от страна на либералната общност към фигурата Делян Пеевски. Те го привикаха на собственото му езиково поле“, каза Андреева.
„Блокирайки достъпа му до Народното събрание, той отиде и с техните оръжия проведе този дебат. Той вече защитаваше не просто фигурата си, но и ДПС. Силният политически натиск получи своя отговор“, коментира тя.
До коментар #1 от "оня с коня":Делян е Дирник с главно Д в Парламента! Поздравете го ! Телефонът на ДПС-НН е 02/939 39
До коментар #2 от "Симитли":Ми ТуТу е по-фригиден и от секс-кукла
До коментар #4 от "бургазлия":не си от Бургиите, а си от Gъзлиите. Какво ѝ е на жената? Хубава е. Но ти харесваш мъже. Явно вече няма батки в Бургас, а мъжленца, които обичат патки.
До коментар #5 от "Гост":Политиката е мръсна работа само, когато се върши от мръсниците ТуТУ и Шиши!
11 От последните секунди
Няма да се "сгъна" под натиска на Пеевски. Времето за игри свърши ,минавам към радикализация .Ще чегъртам Пеевски ,изолационния кордон ще му се види детска игричка.За целта влизам в боя, хвърлям пеньоара и обличам рокля с гол гръб.Направо ще му разкажа играта.Назначавам Венко Събрутев за организатор,помощник и съветник в операцията.На Академик Денков пък му обещавам ,че пак ще пътува ,а моят приятел Кирил Петков ще е бъдещия президент на България с вицепрезидент Лена Бориславова.
13 Сатана Z
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
До коментар #20 от "Промяна":Сб..ър...каняк неспа.сяем.....марш в маа.лата при електо...рата на главното Д.
До коментар #19 от "Роза":Слугинята Борисов е 20 години в политиката ТИ виж себе си докъде си стигнала да драскаш гнусотии
До коментар #21 от "Промяна":ма..рш при Андрейка,да изхвър..ляш бок...лука,и да хап..ваш трохи.
До коментар #22 от "Даков":А ти върви да търсиш скитнициге и групичката шарлатани да ти платят за глупостите тук
До коментар #22 от "Даков":Д Е Държавата но къде ти толкова мисъл при обезумелите шарлатани Такова падение да излизат да викат да крещят 10 човека покрай парламента на шепа безнаказани шарлатани А платените Прокопиеви журналисти защо разнасят лъжи Кой е длъжен да и вярва Невежите ли скитниците ли хахахахаха
Борисов дълго време играеше ролята на „народен човек“, но реалността го разкри като политик без дълбока реформа, с авторитарни методи и мрежа от зависимости. Коментарите на Стояна Георгиева не са просто обида – те описват усещането на една голяма част от обществото, че лидерът на ГЕРБ вече не води, а оцелява. Днешният Борисов изглежда изолиран, уплашен и зависим – особено от фигури като Пеевски, от когото преди се опитваше да се дистанцира.
Делян Пеевски, който доскоро беше символ на невидимата власт, сега действа напълно открито – с агресивен език, демонстрация на контрол и публични заповеди към институции. Това не е просто еволюция – това е проява на арогантност, която идва с усещането за безнаказаност. Политик, който според санкции по "Магнитски" има съмнителна репутация, днес определя дневния ред в Народното събрание. Това е пародия на Демокрация.
Постави върху масата истински реформи – съдебна власт, регулатори, антикорупция;
Има ясни евроатлантически позиции – не шикалкавят между Брюксел и Кремъл;
Предлага модерна визия за управление – с повече дигитализация, прозрачност и отчетност;
Разчита на нов тип лидери, които са образовани, по-малко обвързани с олигархични интереси и по-близо до гражданското общество.
До коментар #29 от "Промяна":Обогати си реч...ника.....църв.ул негра...мотен.
До коментар #29 от "Промяна":Време е за истинска промяна. Без Борисов. Без Пеевски.
Бойко Борисов вече не е лидер – той е заложник. Заложник на собственото си минало, на зависимости, на страха си от реална промяна. Политик, който се крие зад охрана и паркира „на прага“, защото го е страх от народа, не може да води България напред.
Делян Пеевски – доскорошният символ на задкулисието, днес вече не се крие. Той нарежда, командва, контролира. Когато журналисти, социолози и граждани говорят за "държава Пеевски", това не е метафора – това е факт.
Къде е в този сценарий общественият интерес? Къде е моралът?
Подкрепям ПП-ДБ, защото:
Предлагат реални реформи, а не имитация на промяна;
Са ясно проевропейски и прозападни;
Залагат на образовани и независими хора, а не на олигархични марионетки;
Искат държава с правила, не с зависимости.
Не е нужно да се примиряваме с познатото зло. Има път напред – стига да не го блокират със страх, цинизъм и компромиси.
До коментар #30 от "ПП-ДБ електорат, съединявайте се!":България не може да се управлява от скитници шарлатани радикали Саботажници решили че са над българските закони ШАРЛАТАНИ С 4%ПОДКРЕПА СТЕ ЖАЛКИ СТЕ ТРЪГНАЛИ ДА СЪЗДАВАТ НАПРЕЖЕНИЕ И ДА ТЪРСЯТ ВНИМАНИЕ С РАДИКАЛИЗЪМ А КОЛКОТО ДО ПЕЕВСКИ ИМА 300 ХИЛЯДИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
До коментар #21 от "Промяна":Стоянова преди да излезе пред голямата аудитория на 120 минути да беше се погледнала в огледалото. Срамно е да проявяваш такова неуважение не само с неугледния си външен вид , но и със изкривените , грозни физиономии, които правеше. До нея Цветанка Андреева излъчваше спокойствие, умение да отговаря на зададените въпроси, излъчваше красота! Стояна Георгиева не може да дава оценка на Бойко Борисов. Не е дорасла за това.
