Няма хора. Внасяме все повече чуждестранни работници

Над 300 хиляди души не достигат на пазара на труда, сочат данните на работодателите, предаде БНТ. Други 250 хиляди са в трудоспособна възраст, но не работят. Най-тежко е положението в здравеопазването, строителството, туризма и земеделието.
Тази година ще се окаже рекордна по внос на кадри от трети за ЕС страни, отчитат и от Агенцията по заетостта. Според предварителни данни от тяхно проучване, най-търсеният кадър от бизнеса е машинният оператор.
Михаела и Велислава са завършили кинезитерапия. В родния си град Силистра дълго време не могат да си намерят работа по специалността. Наложило им се да се издържат като сервитьорки, докато започнат да се грижат за деца с увреждания в държавна институция, но това също се е оказало разачорование.
"Мъча се седем години на държавна работа, буквално мъка. Като сервитьорка взимах повече пари. Държавната работа е един убиец. Два месеца работих без заплата, защото в малкия град нямаше друга реализация", каза Михаела Стефанова.
"Схема, в която се въртиш, осъзнаваш на 30 години, че не си постигнал нищо в живота си, че в края на месеца не е толкова каква сума ще вземеш, а какво време ще имаш за себе си и семейството си", добави Велислава Стаматова.
На този фон, работодателитe в момента отчитат недостиг на 300 хиляди души на пазара на труда, като до три години се очаква дупката да достигне половин милион.
"Около 70% от работодателите твърдят, че не могат да намерят подходящи специалисти, дори физическа работна сила. В момента дефицитите са за около 300 хиляди души. Най сериозни трудности се изпитват в сектор здравеопазване, в строителството, в образованието, в туризма, селското стопанство. Дефицитни са и множество професии, свързани със СТЕМ умения, инженерните науки", обясни Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.
Заявените в бюрата по труда работни места са 9500 по данни на Агенцията по заетостта. Предварителни данни от тяхно проучване показват и кои са най-търсените професионалисти.
"Тази година професията, която се оценява като най-търсена и най-много работодатели са я посочили, е машинен оператор. Следват строител, сервитьор-барман, както и готвачи, шивачи, заварчици", поясни Габриела Горанова - Димчева, зам.-директор на Агенцията по заетостта.
И докато на пазара на труда се отчита сериозен недостиг, извън него, по данни на работодателите, остават близо 800 хиляди души.
"Това са неучещи, неработещи, неактивни хора. Само младите хора до 29 години, които са неучещи и неработещи, са около 200 - 250 хиляди", каза Томчо Томов.
А бюрата по труда се опитват всячески да привлекат хората, които не си търсят работа.
"От началото на годината до края на август повече от 46 800 души са били активирани на пазара на труда, като за същия период на миналата година те са били 35 961. Тренират се умения как да се напишат автобиографии, как да се държат пред работодател, защото това може да е ключово, но хората да не знаят как точно да подходят в дадена ситуация и не на последно място има конкретни програми, в които могат да се включат", обясни Габриела Горанова - Димчева.
Отделно все повече български работодатели внасят кадри, показват данните на Агенцията по заетостта. Получените разрешения за тази година са над 35 хиляди.
"Тази година ще бъде рекордна по брой издадени регистрации в България по брой работещи лица от трети страни извън Европейския съюз", коментира Томчо Томов.
Най-често у нас идват работници от Узбекистан, Турция, Киргистан, Непал, Индия и Индонезия. Продължава тенденцията и за връщане на българи от чужбина.
"Само тази година са около 60 хиляди. От 2,5 милиона българи извън страната, за един период от две три години в страната са се завърнали към 400 хиляди", добави още Томов.
Но това не решава проблемите. Предстои да бъде определен и точният брой на хората извън пазара на труда. Според неправителствени организации, неофициално ромската безработица у нас е достигнала 80 процента.
"Някъде около 3% изцяло в България ромите са с висше образование, някъде 6% и половина са средно образование, а останалите роми са неграмотни", каза Иван Калинов – представител за България на Световна федерация на ромите.
Засега повечето от тези хора са извън статистиката. Едва когато влязат в нея, държавата ще впрегне целия си апарат, за да им помогне, обещават експертите по труда.
"Вече сформираме мобилни екипи, които да достигат до лицата. На практика ще се свързваме с тях. Случай по случай техните казуси ще бъдат разглеждани", коментира Йоана Терзиева – директор на Бюро по труда – Русе.
А през това време работодателите се пренастройват за новите реалности и ще продължат да внасят кадри.
1 Винету
Коментиран от #41
20:33 21.09.2025
2 Играч
20:33 21.09.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....Е ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
.... НЕ КАЗВАМ ДА ИЗБИЕМ 100 000 МУТРИ И БЕЙОВЕ - 80 000 СПОКОЙНО МОГАТ ДА СИ РАБОТЯТ В ТРУДОВО- ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЛАГЕРИ И ДА ДОБИЯТ ТРУДОВИ НАВИЦИ :)
Коментиран от #33
20:33 21.09.2025
4 Хаха
20:37 21.09.2025
5 1488
бальци нема
20:37 21.09.2025
6 Ганьо-Лапнишарански без вода
20:37 21.09.2025
7 родител
Коментиран от #23
20:37 21.09.2025
8 Весело
Няма бизнесмени, има червени куфарни аристократи,
няма нормални заплати,
няма нормални пенсии,
няма нормални социални помощи,
няма нормални осигуровки,
няма задравеопазване,
няма обикновенни линейки, обаче има медицински хеликоптери,
няма нормални данъци.
"Плоския данък" и "плоското ДДС" са една от причините за мизерията. Как сиренето у нас няма да е 15% по -скъпо от Германия, като там има по-ниско ДДС за храните, а у нас е 20% оскъпяването на всички храни.
20:38 21.09.2025
9 Анонимен
20:38 21.09.2025
10 Оня с трите коня
Коментиран от #17
20:39 21.09.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДА РАБОТЯ ДОКОЛКОТО МОГА
.. . НО САМО В НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ
..... :)
20:39 21.09.2025
12 Майна
Евакуирахме се..
По- добре чужденци, отколкото роби в Родината
Роби на елементарни организми- това е
20:40 21.09.2025
13 Мартин
Коментиран от #16
20:41 21.09.2025
14 Тома
Коментиран от #20
20:42 21.09.2025
15 селяк
20:43 21.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА ЕДИН СОФИЙСКИ БАЙКЪР КОЙТО
РАЗНАСЯ ДРОГА ЗА СИК ? И СЕ ФРЪЦКА СЪС СКЪПИ КОЛИ И МОТОРИ ?
ИЛИ ЕДНО ЗАПТИЕ?
.....
СТАВАТ САМО ЗА ОБЩИ РАБОТНИЦИ
В ГРАДСКА ЧИСТОТА - И ТАКА СА 300-400 000 МАЙМУНИ
20:44 21.09.2025
19 Да внесем
Коментиран от #42
20:44 21.09.2025
20 Мунчо
До коментар #14 от "Тома":В Чистота и Озеленяване бачкат само цигани. Българетата си бъркат в носа по кафенетата.
20:45 21.09.2025
21 КЗББ и ДП
20:46 21.09.2025
22 Само питам
Проблема не са хората, нито пък работниците, проблема са бг политиците и бг бизнесмените.
20:46 21.09.2025
23 Защо
До коментар #7 от "родител":не бягате на изток ?
Коментиран от #39
20:46 21.09.2025
24 Деций
20:47 21.09.2025
25 Пенко
20:47 21.09.2025
26 Еврото идва
20:47 21.09.2025
27 Видими резултати
Коментиран от #43
20:48 21.09.2025
28 Ха ха
20:48 21.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да внесем
20:49 21.09.2025
31 Майна
20:50 21.09.2025
32 Пенсионер
Коментиран от #36
20:51 21.09.2025
33 Kaлпазанин
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Я с ония от прайдовете ,ко праим .имам идея ама ще ми изтрият коментара
20:51 21.09.2025
34 Млад лекар
20:52 21.09.2025
35 Само Тръмп Синдикати лъжа
20:52 21.09.2025
36 Майна
До коментар #32 от "Пенсионер":Направо похвално, а..
И само на едно място ли?
Можеш и на две, с..
Разбирам да работиш заради любов към професията си, но това е друго..
20:53 21.09.2025
37 Мицкоски
20:54 21.09.2025
38 Путин
Коментиран от #40
20:54 21.09.2025
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #23 от "Защо":Как пък един пумияр не замина на работа в Русия?
20:55 21.09.2025
40 Миндю Шпагата
До коментар #38 от "Путин":Руски вдовици може.
20:55 21.09.2025
41 Пешо
До коментар #1 от "Винету":Хахах тренират ги как да се държат пред работодатели.... а рабоъодателите учат ли ги как да се държат със хората си ?! Хаххахаа
И за какво е 12г.образователна система , кат не могат и една автобиография да напишат?!
20:57 21.09.2025
42 По точно
До коментар #19 от "Да внесем":Да се забрани на българи да се кандидатират за депутати и съдии
Коментиран от #44
20:57 21.09.2025
43 Тошо
До коментар #27 от "Видими резултати":Внасяше виетнамци !Само при Костов немаше работа !
20:59 21.09.2025
44 Демек
До коментар #42 от "По точно":Само роми !
20:59 21.09.2025
45 Един от човеците
21:00 21.09.2025
46 До никъде
21:15 21.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мрете Феодали
21:20 21.09.2025
49 Бегето територия гро6ище
21:20 21.09.2025
50 Хаха
Ми че как ще има хора,всички бягат през терминал 2
21:23 21.09.2025