Няма хора. Внасяме все повече чуждестранни работници

Над 300 000 души не достигат на пазара на труда

Над 300 хиляди души не достигат на пазара на труда, сочат данните на работодателите, предаде БНТ. Други 250 хиляди са в трудоспособна възраст, но не работят. Най-тежко е положението в здравеопазването, строителството, туризма и земеделието.

Тази година ще се окаже рекордна по внос на кадри от трети за ЕС страни, отчитат и от Агенцията по заетостта. Според предварителни данни от тяхно проучване, най-търсеният кадър от бизнеса е машинният оператор.

Михаела и Велислава са завършили кинезитерапия. В родния си град Силистра дълго време не могат да си намерят работа по специалността. Наложило им се да се издържат като сервитьорки, докато започнат да се грижат за деца с увреждания в държавна институция, но това също се е оказало разачорование.

"Мъча се седем години на държавна работа, буквално мъка. Като сервитьорка взимах повече пари. Държавната работа е един убиец. Два месеца работих без заплата, защото в малкия град нямаше друга реализация", каза Михаела Стефанова.

"Схема, в която се въртиш, осъзнаваш на 30 години, че не си постигнал нищо в живота си, че в края на месеца не е толкова каква сума ще вземеш, а какво време ще имаш за себе си и семейството си", добави Велислава Стаматова.

На този фон, работодателитe в момента отчитат недостиг на 300 хиляди души на пазара на труда, като до три години се очаква дупката да достигне половин милион.

"Около 70% от работодателите твърдят, че не могат да намерят подходящи специалисти, дори физическа работна сила. В момента дефицитите са за около 300 хиляди души. Най сериозни трудности се изпитват в сектор здравеопазване, в строителството, в образованието, в туризма, селското стопанство. Дефицитни са и множество професии, свързани със СТЕМ умения, инженерните науки", обясни Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.

Заявените в бюрата по труда работни места са 9500 по данни на Агенцията по заетостта. Предварителни данни от тяхно проучване показват и кои са най-търсените професионалисти.

"Тази година професията, която се оценява като най-търсена и най-много работодатели са я посочили, е машинен оператор. Следват строител, сервитьор-барман, както и готвачи, шивачи, заварчици", поясни Габриела Горанова - Димчева, зам.-директор на Агенцията по заетостта.

И докато на пазара на труда се отчита сериозен недостиг, извън него, по данни на работодателите, остават близо 800 хиляди души.

"Това са неучещи, неработещи, неактивни хора. Само младите хора до 29 години, които са неучещи и неработещи, са около 200 - 250 хиляди", каза Томчо Томов.

А бюрата по труда се опитват всячески да привлекат хората, които не си търсят работа.

"От началото на годината до края на август повече от 46 800 души са били активирани на пазара на труда, като за същия период на миналата година те са били 35 961. Тренират се умения как да се напишат автобиографии, как да се държат пред работодател, защото това може да е ключово, но хората да не знаят как точно да подходят в дадена ситуация и не на последно място има конкретни програми, в които могат да се включат", обясни Габриела Горанова - Димчева.

Отделно все повече български работодатели внасят кадри, показват данните на Агенцията по заетостта. Получените разрешения за тази година са над 35 хиляди.

"Тази година ще бъде рекордна по брой издадени регистрации в България по брой работещи лица от трети страни извън Европейския съюз", коментира Томчо Томов.

Най-често у нас идват работници от Узбекистан, Турция, Киргистан, Непал, Индия и Индонезия. Продължава тенденцията и за връщане на българи от чужбина.

"Само тази година са около 60 хиляди. От 2,5 милиона българи извън страната, за един период от две три години в страната са се завърнали към 400 хиляди", добави още Томов.

Но това не решава проблемите. Предстои да бъде определен и точният брой на хората извън пазара на труда. Според неправителствени организации, неофициално ромската безработица у нас е достигнала 80 процента.

"Някъде около 3% изцяло в България ромите са с висше образование, някъде 6% и половина са средно образование, а останалите роми са неграмотни", каза Иван Калинов – представител за България на Световна федерация на ромите.

Засега повечето от тези хора са извън статистиката. Едва когато влязат в нея, държавата ще впрегне целия си апарат, за да им помогне, обещават експертите по труда.

"Вече сформираме мобилни екипи, които да достигат до лицата. На практика ще се свързваме с тях. Случай по случай техните казуси ще бъдат разглеждани", коментира Йоана Терзиева – директор на Бюро по труда – Русе.

А през това време работодателите се пренастройват за новите реалности и ще продължат да внасят кадри.


  • 1 Винету

    37 1 Отговор
    Важното е че имаме мутри и дилъри. ГЕРБ победа!

    Коментиран от #41

    20:33 21.09.2025

  • 2 Играч

    11 0 Отговор
    Еее, еее, малко ли се стараем, но не може да наавем на целият свят жените!

    20:33 21.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 0 Отговор
    ПЪТЯ КЪМ НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА РАБОТНИЦИ
    ....Е ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
    .... НЕ КАЗВАМ ДА ИЗБИЕМ 100 000 МУТРИ И БЕЙОВЕ - 80 000 СПОКОЙНО МОГАТ ДА СИ РАБОТЯТ В ТРУДОВО- ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЛАГЕРИ И ДА ДОБИЯТ ТРУДОВИ НАВИЦИ :)

    Коментиран от #33

    20:33 21.09.2025

  • 4 Хаха

    18 1 Отговор
    Че то има ли кво да се работи вече в кочината? Едни хлебарки обслужват други, производство никакво. Умрела работа.

    20:37 21.09.2025

  • 5 1488

    33 0 Отговор
    хора има
    бальци нема

    20:37 21.09.2025

  • 6 Ганьо-Лапнишарански без вода

    8 9 Отговор
    Време е за Възраждане!

    20:37 21.09.2025

  • 7 родител

    14 2 Отговор
    Нормалните хора бягат на запад защото не искат да живеят в мафиотска държава , и никой да не им гарантира ,че ще се приберат живи в къщи !

    Коментиран от #23

    20:37 21.09.2025

  • 8 Весело

    14 3 Отговор
    Хора има, но са на Запад, на гурбет.

    Няма бизнесмени, има червени куфарни аристократи,
    няма нормални заплати,
    няма нормални пенсии,
    няма нормални социални помощи,
    няма нормални осигуровки,
    няма задравеопазване,
    няма обикновенни линейки, обаче има медицински хеликоптери,
    няма нормални данъци.

    "Плоския данък" и "плоското ДДС" са една от причините за мизерията. Как сиренето у нас няма да е 15% по -скъпо от Германия, като там има по-ниско ДДС за храните, а у нас е 20% оскъпяването на всички храни.

    20:38 21.09.2025

  • 9 Анонимен

    19 0 Отговор
    Дефицит на работещи значи високи заплати, точка! Къде са въпросните високи заплати?

    20:38 21.09.2025

  • 10 Оня с трите коня

    9 3 Отговор
    Бойко ни го каза преди 6 г - матр’яла не става!

    Коментиран от #17

    20:39 21.09.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    АЗ СЪМ ГОТОВ ДА СЕ ВЪРНА В БЪЛГАРИЯ
    И ДА РАБОТЯ ДОКОЛКОТО МОГА
    .. . НО САМО В НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ
    ..... :)

    20:39 21.09.2025

  • 12 Майна

    8 1 Отговор
    Няма и да има
    Евакуирахме се..
    По- добре чужденци, отколкото роби в Родината
    Роби на елементарни организми- това е

    20:40 21.09.2025

  • 13 Мартин

    6 7 Отговор
    Скоро и ватенките ще се молят да работят в България.

    Коментиран от #16

    20:41 21.09.2025

  • 14 Тома

    8 0 Отговор
    Всичко за хората каза мамута.Я хората са във факултето ,столипеново,максуда и т.н.всички на социални помощи че и не ги вадят поне да чистят боклука от кварталите си

    Коментиран от #20

    20:42 21.09.2025

  • 15 селяк

    10 0 Отговор
    нема ора щот нещат да работат за жълти стотинки с които не моат си изранват семействата би било по правилния текст

    20:43 21.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    КАКВИ ТРУДОВИ НАВИЦИ ИЛИ УМЕНИЯ
    ИМА ЕДИН СОФИЙСКИ БАЙКЪР КОЙТО
    РАЗНАСЯ ДРОГА ЗА СИК ? И СЕ ФРЪЦКА СЪС СКЪПИ КОЛИ И МОТОРИ ?
    ИЛИ ЕДНО ЗАПТИЕ?
    .....
    СТАВАТ САМО ЗА ОБЩИ РАБОТНИЦИ
    В ГРАДСКА ЧИСТОТА - И ТАКА СА 300-400 000 МАЙМУНИ

    20:44 21.09.2025

  • 19 Да внесем

    6 0 Отговор
    управляващи !Ама има бол !

    Коментиран от #42

    20:44 21.09.2025

  • 20 Мунчо

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    В Чистота и Озеленяване бачкат само цигани. Българетата си бъркат в носа по кафенетата.

    20:45 21.09.2025

  • 21 КЗББ и ДП

    8 0 Отговор
    Ами внасяй.Иска млад инженер за 800€.Няма проблем,да си го докара от Непал,Бурунди, Афганистан.....ако иска и от Еквадор да докарат за тия пари

    20:46 21.09.2025

  • 22 Само питам

    12 1 Отговор
    Защо ми триете коментара?

    Проблема не са хората, нито пък работниците, проблема са бг политиците и бг бизнесмените.

    20:46 21.09.2025

  • 23 Защо

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "родител":

    не бягате на изток ?

    Коментиран от #39

    20:46 21.09.2025

  • 24 Деций

    7 0 Отговор
    То хора има,ама бизнеса не търси хора,бизнеса търси глупаци които да работят и да им плаща на половина.Капитализма не може да се отърве от тази дилема.Те искат и се стремят да направят икономия от работна заплата,не дават достатъчно средства на работника,и после се сърдят ,че изработеното стои и няма кой да го купи.Трика с кредитните карти помага,но и той е на път да приключи защото работника се натоварва допълнително и с лихви и след известен период ще изпадне в състояние да не може да обслужва кредитите.Във всеки един момент преди човек да купи каквото и да било , трябва да си задава въпроса "желание или необходимост",ако е необходимост да купува дори и с кредит,но ако е желание ,то по добре да се въздържи.Та така,някой професии все още са по добре платени в други държави,и когато си в отворена система трябва да си конкорентен .

    20:47 21.09.2025

  • 25 Пенко

    7 1 Отговор
    Над 300 хиляди РОБИ не достигат на пазара на труда!

    20:47 21.09.2025

  • 26 Еврото идва

    4 1 Отговор
    Бягайте на изток !

    20:47 21.09.2025

  • 27 Видими резултати

    7 1 Отговор
    От почти 36 -годишната ,,демокрация"...

    Коментиран от #43

    20:48 21.09.2025

  • 28 Ха ха

    8 0 Отговор
    Нямало хора.Ами научете се да плащате както трябва и ще имате работници.Те хората избягаха по чужбина и не се връщат.И тези които се върнат погледат се малко видят действителността и пак обратно.

    20:48 21.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да внесем

    0 1 Отговор
    Ким Чен и Наринда Моди !

    20:49 21.09.2025

  • 31 Майна

    2 1 Отговор
    Той Желязков вече си е внесъл- на " хотелчето му" работят "вносни " и оттам търмъчи

    20:50 21.09.2025

  • 32 Пенсионер

    0 0 Отговор
    съм от 20 години и работя !

    Коментиран от #36

    20:51 21.09.2025

  • 33 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Я с ония от прайдовете ,ко праим .имам идея ама ще ми изтрият коментара

    20:51 21.09.2025

  • 34 Млад лекар

    1 0 Отговор
    Тошко на запад ли е ?

    20:52 21.09.2025

  • 35 Само Тръмп Синдикати лъжа

    1 0 Отговор
    Хора има но се вкарват тарамбуки дето работят на минимална без извънреден труд и ни подбиват заплатите. Пенсии също няма вноски защото са временни работници. Здравни вноска няма само застраховка минимална.

    20:52 21.09.2025

  • 36 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пенсионер":

    Направо похвално, а..
    И само на едно място ли?
    Можеш и на две, с..
    Разбирам да работиш заради любов към професията си, но това е друго..

    20:53 21.09.2025

  • 37 Мицкоски

    0 0 Отговор
    А бухаххахаха в мизерния цигански Бг останаха само цигани,мизернициииииии

    20:54 21.09.2025

  • 38 Путин

    2 0 Отговор
    да ни прати 300 000 !

    Коментиран от #40

    20:54 21.09.2025

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Защо":

    Как пък един пумияр не замина на работа в Русия?

    20:55 21.09.2025

  • 40 Миндю Шпагата

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    Руски вдовици може.

    20:55 21.09.2025

  • 41 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винету":

    Хахах тренират ги как да се държат пред работодатели.... а рабоъодателите учат ли ги как да се държат със хората си ?! Хаххахаа

    И за какво е 12г.образователна система , кат не могат и една автобиография да напишат?!

    20:57 21.09.2025

  • 42 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да внесем":

    Да се забрани на българи да се кандидатират за депутати и съдии

    Коментиран от #44

    20:57 21.09.2025

  • 43 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Видими резултати":

    Внасяше виетнамци !Само при Костов немаше работа !

    20:59 21.09.2025

  • 44 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "По точно":

    Само роми !

    20:59 21.09.2025

  • 45 Един от човеците

    0 0 Отговор
    Хора има, но работа няма.....Къде е работата? Като има недостиг на машинни оператори, да направят обучение за такива, а не за сътрудници, просавачи, бавачки и др подобни. Има хора само курсове карат, а не им осигуряват работа Защо?

    21:00 21.09.2025

  • 46 До никъде

    1 0 Отговор
    няма да я докарате така! Хора има,стига да им плащате нормални заплати!Никакви чужденци няма да ви спасят! Изедници!

    21:15 21.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мрете Феодали

    0 0 Отговор
    Купувайте си ковчези докато има! Скоро нищо няма да има на тази робска земя!

    21:20 21.09.2025

  • 49 Бегето територия гро6ище

    1 0 Отговор
    Тука става да се върнеш като направиш 75години и си бачкал на запад за пари и парите вече работят за теб и да си изкараш старините на спокоиствие в некое село без човеци преди да идеш в дупката иначе в бегето не става да си млад и кадърен и да живееш добре щото просто сите политици още от живков сатрапа време са подписали смрътните присъди на народа и турското робство е сменено с българо руско комунистическо мутренско милиционерско робство

    21:20 21.09.2025

  • 50 Хаха

    0 0 Отговор
    Няма хора. Внасяме все повече чуждестранни работници
    Ми че как ще има хора,всички бягат през терминал 2

    21:23 21.09.2025

