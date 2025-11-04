Извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“ вдигна работниците на крак

Извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй". Изгорял захранващ блок на I-ва система за безопасност на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е вдигнал работниците на крак. Това се е случило във вчерашния ден, съобщи novini.bg.
Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.
Предприемат се действия по подмяната му.
Всичко е под контрол и няма опасност за хората.
1 Факт
09:58 04.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 омерта
Коментиран от #8
10:03 04.11.2025
4 Какво какво?
10:04 04.11.2025
5 АЕЦ козлодУй
10:07 04.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
10:09 04.11.2025
7 Атом
10:09 04.11.2025
8 честен ционист
До коментар #3 от "омерта":Ами днес са загасили пожара.
10:09 04.11.2025
9 От Чернобил ще остане бил
10:09 04.11.2025
10 Боруна Лом
10:10 04.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БайГанюПолитик
Коментиран от #42, #45
10:11 04.11.2025
13 А ти
До коментар #2 от "Разбирач":ще останеш ли, циганино?
10:12 04.11.2025
14 Последния Софиянец
Коментиран от #26
10:13 04.11.2025
15 Ти си
До коментар #11 от "оня с коня":Оня с коня. Само дето си се маскирал.
10:14 04.11.2025
16 Последния Софиянец
Коментиран от #27
10:15 04.11.2025
17 Инженер
10:16 04.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
10:18 04.11.2025
20 Тома
10:19 04.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ужас
10:21 04.11.2025
23 дцавед
10:21 04.11.2025
24 Айдееее
10:22 04.11.2025
25 Ти го
До коментар #21 от "ООрана държава":пишеше това под един от десетината си ника. И сега намираш начин да го напишеш като уж го преразказваш.
10:22 04.11.2025
26 дж пи
До коментар #14 от "Последния Софиянец":А електронна рецепта имаш ли?
10:24 04.11.2025
27 Непригодните американски касети
До коментар #16 от "Последния Софиянец":По 6 млн.евро едната за всяка зареждане...
Трудно се накъцват във финните дюзи
на руската гениална инженерна машина
създала най-добрите в света ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, факт!
Наглите печалбари наши и чужди ще ни думнат България
за н.щастните им милиони, ненаяли се н.щастници...
Съд и разстрел за продажниците няма как да няма, все някога.
10:25 04.11.2025
28 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Стадото да купува свещи и дърва..
10:25 04.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кво убаво са ги боядисали
10:32 04.11.2025
31 Циганите
До коментар #29 от "Е айде дано чудото да стане":остават ли? Родителите ти? А?
10:32 04.11.2025
32 Руските казани
Коментиран от #41
10:35 04.11.2025
33 Еко кюпек от клуба на
10:36 04.11.2025
34 Емигрант
Коментиран от #35, #36
10:38 04.11.2025
35 Тюпак трол,
До коментар #34 от "Емигрант":Кой го д открил?! :))
10:39 04.11.2025
36 Мнооо
До коментар #34 от "Емигрант":си проззз, мъъършшшшо, даже и минусът ти е много.
10:40 04.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 УдоМача
Козлодуйски бряг БУМ! :D
10:52 04.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Некой си
До коментар #32 от "Руските казани":Високорискови са, ама не пушат.
Системите за сигурност от сименс и арева изпушват редовно.
Коментиран от #46
10:55 04.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 поКУРко
10:57 04.11.2025
44 сензационно заглавие
10:58 04.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Още един неграмотен русофил
До коментар #41 от "Некой си":Ама системите за сигурност на руските АЕЦ също са 100% от Сименс!
Коментиран от #47
10:59 04.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сталин
11:12 04.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бай Иван
11:22 04.11.2025