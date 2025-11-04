Новини
Извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“ вдигна работниците на крак

Извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“ вдигна работниците на крак

4 Ноември, 2025 09:56 2 847 50

Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна

Извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“ вдигна работниците на крак - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй". Изгорял захранващ блок на I-ва система за безопасност на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е вдигнал работниците на крак. Това се е случило във вчерашния ден, съобщи novini.bg.

Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.

Предприемат се действия по подмяната му.

Всичко е под контрол и няма опасност за хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    42 1 Отговор
    Първа система за безопасност най-важната ли е или най-маловажвата. Впрочем там маловажни системи няма!

    09:58 04.11.2025

  • 3 омерта

    33 2 Отговор
    Казват го едва днес?

    Коментиран от #8

    10:03 04.11.2025

  • 4 Какво какво?

    15 1 Отговор
    Защо ме събудихте?

    10:04 04.11.2025

  • 5 АЕЦ козлодУй

    5 27 Отговор
    Има един немски филм за Чернобил...тъй де АЕЦ Козлодуй преди да налеят европари в него - чупени прозорци, примитивна контролна система, специалисти които нищо не знаят, всичко погънало в ръжда, дими и капе.

    10:07 04.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 0 Отговор
    ТО И СЛЕД ЧЕРНОБИЛ ВСИЧКО БЕШЕ ПОД КОНТРОЛ И НЯМАШЕ ОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА......

    10:09 04.11.2025

  • 7 Атом

    22 2 Отговор
    Почна се !!!

    10:09 04.11.2025

  • 8 честен ционист

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "омерта":

    Ами днес са загасили пожара.

    10:09 04.11.2025

  • 9 От Чернобил ще остане бил

    15 0 Отговор
    От Козлодуй ..

    10:09 04.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    20 2 Отговор
    МАЙ У.Е...ХАУСА ЗАПОЧВА?

    10:10 04.11.2025

  • 12 БайГанюПолитик

    4 31 Отговор
    тия съветски антики е време да се затрупат с бетон, къде са новите реактори, пак се ослушват за комисиони .......

    Коментиран от #42, #45

    10:11 04.11.2025

  • 13 А ти

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    ще останеш ли, циганино?

    10:12 04.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    Коментиран от #26

    10:13 04.11.2025

  • 15 Ти си

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Оня с коня. Само дето си се маскирал.

    10:14 04.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    31 0 Отговор
    5 ти блок е с американско гориво.

    Коментиран от #27

    10:15 04.11.2025

  • 17 Инженер

    26 3 Отговор
    Предупредих ли ви,че американското гориво не става за нашия

    10:16 04.11.2025

  • 19 Анонимен

    19 2 Отговор
    "Всичко е под контрол и няма опасност" - така са казвали навремето болшевиките и в Чернобил ! Каже ли комунист НЯМА ОПАСНОСТ, значи има много голяма опасност ! БКПейците днес всички са във властта, имитират демокрация и владеят простолюдието, затова и НЯМА опасност ! Това е АТОМНА централа бе бушмени и най-малката повреда е ГОЛЯМА опасност ! Проssт народ - слаба държава !

    10:18 04.11.2025

  • 20 Тома

    20 3 Отговор
    Трябва бързо да се управи повредата че бандеровци чакат безплатен ток

    10:19 04.11.2025

  • 22 Ужас

    20 2 Отговор
    Били сме с германците и ни бомбандират англоамериканците и сега сме с тях,а ни Крадат

    10:21 04.11.2025

  • 23 дцавед

    25 3 Отговор
    Айде честито. Американско гориво в реактора и го окотиха. Руснаците им казаха недейте, но те нямат мозък а само се подмазват. Сега без централа. Тоя път трябва да има осъдени. И АЕЦ успяха да разрушат крадците от ГЕРБ и другарчета. Сега вече и евтин ток няма да има. Ще ядете евро атлантически ценности. Слава на Господ Иисус Христос истината винаги идва. Не искали руско ядрено гориво, искали американско, демократично. Айде сега без централа за глупаците, мИрси.

    10:21 04.11.2025

  • 24 Айдееее

    12 2 Отговор
    Кога ли ще гръмне?

    10:22 04.11.2025

  • 25 Ти го

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "ООрана държава":

    пишеше това под един от десетината си ника. И сега намираш начин да го напишеш като уж го преразказваш.

    10:22 04.11.2025

  • 26 дж пи

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    А електронна рецепта имаш ли?

    10:24 04.11.2025

  • 27 Непригодните американски касети

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    По 6 млн.евро едната за всяка зареждане...
    Трудно се накъцват във финните дюзи
    на руската гениална инженерна машина
    създала най-добрите в света ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, факт!
    Наглите печалбари наши и чужди ще ни думнат България
    за н.щастните им милиони, ненаяли се н.щастници...
    Съд и разстрел за продажниците няма как да няма, все някога.

    10:25 04.11.2025

  • 28 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 2 Отговор
    Краварско гориво,козлудуйски бряг бумм...

    Стадото да купува свещи и дърва..

    10:25 04.11.2025

  • 30 Кво убаво са ги боядисали

    5 2 Отговор
    в зелено! Еко енергията, та да се виждат от птиче поглед за да може краварите да ни пускат горивото по въздух.

    10:32 04.11.2025

  • 31 Циганите

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Е айде дано чудото да стане":

    остават ли? Родителите ти? А?

    10:32 04.11.2025

  • 32 Руските казани

    3 14 Отговор
    са високорискови!

    Коментиран от #41

    10:35 04.11.2025

  • 33 Еко кюпек от клуба на

    6 0 Отговор
    Богатите!

    10:36 04.11.2025

  • 34 Емигрант

    4 19 Отговор
    Айде просстите копейки започнаха тук да се опитват да съставят изречения за американското гориво какво е било, ставало ли е или не е ставало, един само трябваше да го включи в изречение и "производството" на простотия на опростачените да започне ! Имате ли "хабер" поне какво е "атом" бе мъършши и кой го е открил ? Зная, че не знаете, вие знаете само да плашите с война, сега с авария, "утре" със "сблъсък със слънцето", а знаете ли кой само плаши (?), този който няма разум и е под контрол на някой манипулатор ! Вие в България се самоунищожавате, но не можете да го разберете защото за това се изисква разсъдък - НЯМАТЕ ГО ! Сега "удряйте" тук едни минуси с надежда да поумнеете !

    Коментиран от #35, #36

    10:38 04.11.2025

  • 35 Тюпак трол,

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Емигрант":

    Кой го д открил?! :))

    10:39 04.11.2025

  • 36 Мнооо

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Емигрант":

    си проззз, мъъършшшшо, даже и минусът ти е много.

    10:40 04.11.2025

  • 39 УдоМача

    3 2 Отговор
    А сега се там съзира
    Козлодуйски бряг БУМ! :D

    10:52 04.11.2025

  • 41 Некой си

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руските казани":

    Високорискови са, ама не пушат.
    Системите за сигурност от сименс и арева изпушват редовно.

    Коментиран от #46

    10:55 04.11.2025

  • 43 поКУРко

    7 1 Отговор
    Любимия АЕЦ на БОКО от където всяка година се изтичват милиони евро с надписани в пъти цени за ремонти и резервни части!

    10:57 04.11.2025

  • 44 сензационно заглавие

    2 0 Отговор
    генератор на кликове

    10:58 04.11.2025

  • 46 Още един неграмотен русофил

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Некой си":

    Ама системите за сигурност на руските АЕЦ също са 100% от Сименс!

    Коментиран от #47

    10:59 04.11.2025

  • 48 Сталин

    3 0 Отговор
    Уестингхаус -waste -уест на английски означава отпадък

    11:12 04.11.2025

  • 50 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Само малко информация за така наречения Емигрант: По желание на западните ни "приятели" бяха затворени 4 атомни реактора на АЕЦ Козлодуй! Когато започнаха акцията по убеждаването ни, че 1 и 2 реактор са стари и ненадежни, изрязха парчета метал от тях и ги дадоха за изследване в атомните центрове в Церн и Дубна. Надяваха се, че метала е стар и вероятно може да има някакви проблеми или наченки на проблеми. Резултатите и в двата центъра показваха, че метала на реакторите е в перфектно състояние, но нашите западни "приятели" бяха непреклонни: Реакторите да се затворят и разбира се нашите еничари не се двоумиха, а изпълниха нареждането! При затварянето на 3 и 4 блок те също безропотно изпълниха наеждането и взеха комисионни. Само в последната година преди затварянето на 3 и 4 блок бяха похарчени 630 милиона долара за закупуване и инсталиране на управляваща електроника от Франция и други запагни страни, но реакторите бяха затворени, защото в това време румънците пуснаха тяхната първа атомна централа "Негро вода" построена със заеми от Париба и ако работеха нашите реактори те никога нямаше да я изплатят, защото АЕЦ Козлодуй произвеждаше и продаваше ефтин ток на целия Балкански полуостров!

    11:22 04.11.2025

