Тристранният съвет разглежда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда

27 Октомври, 2025 07:18 797 7

Три от предложенията са внесени от ПП-ДБ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националния съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа четири законопроекта за промени в Кодекса на труда. Три от предложенията са внесени от ПП-ДБ.

Първото е за отпадане на почивните понеделници, ако официалните празници съвпадат със събота или неделя.

Другото им предложение е 15 дни отпуска, която се полага на бащата след раждане на дете да може да се ползва гъвкаво и според нуждите на семейството докато то навърши една година.

А третото предложение е натрупаните отпуски по време на майчинство да могат да се ползват по часово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Българската стопанска камара вече излезе със становище, че няма да подкрепи предложенията.

Социалните партньори ще обсъдят и предложението на социалния министър свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.


България
  • 1 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Където пипнете само разруха след вас остава, оставка на това правителство, с вас ударихме дъното а уж сме европейска държава с цел просперитет

    07:26 27.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Все във вреда на работещите

    07:27 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Налудник

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "к0к0рч0 🌈🍌":

    То това е за плебеите. 240-те търтея може да не стъпват с месеци в парламента, за тях не се отнася. Но заплатката си тече. Щото са Бого-поомазани.

    07:41 27.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Скачахате ли кат мамуни 89 с двата пръста скачахте !!

    Капиталът има нужда от двукраки роби !

    07:41 27.10.2025

  • 7 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    Видяха у коравия,че има едно око,и него да извадят!" .Колко общо са нац.празници,и колко от тях се падат в събота или неделя.Но не,нали точно от техните " съмишленици" костовистите са днешните " бизнесмени" ,боли ги душата,че бачкатора няма да му снася пачки един понеделник.Някой вярва ли,че това е на инч Хай идея,или другите около него? Абсурд!- поднесено и подсказано от чорбаджилъка- който няма цвят,мирис и партийна окраска, а отдавна е парцелирал НС...Вие ще търсите лобисти за тази тема,ние за другата! Все в наш,общ интерес ще бъде! Както сполучливо го пише колегата от форума..Ще блъскате 24/7 , включително като водите дете на училище,ще ви сторнират 1 час от отпуската! Ха ,честит в Див Капитализъм,който тепърва ще се развихря.Досега държеха котлона на минимум.Да претръпнете!

    07:56 27.10.2025

