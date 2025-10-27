Тристранният съвет разглежда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда

Националния съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа четири законопроекта за промени в Кодекса на труда. Три от предложенията са внесени от ПП-ДБ.
Първото е за отпадане на почивните понеделници, ако официалните празници съвпадат със събота или неделя.
Другото им предложение е 15 дни отпуска, която се полага на бащата след раждане на дете да може да се ползва гъвкаво и според нуждите на семейството докато то навърши една година.
А третото предложение е натрупаните отпуски по време на майчинство да могат да се ползват по часово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Българската стопанска камара вече излезе със становище, че няма да подкрепи предложенията.
Социалните партньори ще обсъдят и предложението на социалния министър свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
07:26 27.10.2025
2 Последния Софиянец
07:27 27.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Налудник
До коментар #4 от "к0к0рч0 🌈🍌":То това е за плебеите. 240-те търтея може да не стъпват с месеци в парламента, за тях не се отнася. Но заплатката си тече. Щото са Бого-поомазани.
07:41 27.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Капиталът има нужда от двукраки роби !
07:41 27.10.2025
7 Мухаа ха!
07:56 27.10.2025