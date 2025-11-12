Новини
Драгомир Стойнев: Този бюджет защитава интересите на работниците

Драгомир Стойнев: Този бюджет защитава интересите на работниците

12 Ноември, 2025 14:14 623 25

С вдигането на данък „дивидент“ започна обратното броене на пликчетата, коментира председателят на ПГ на БСП-ОЛ

Драгомир Стойнев: Този бюджет защитава интересите на работниците - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„В този бюджет е заложена една сериозна социална политика. В този момент е изключително важно да започнем възстановяването на справедливостта и да защитим интересите на работниците. Благодаря на ГЕРБ и на ИТН за разбирането“. Това заяви председателят на парламентарната група на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и зам.-председател на левицата Драгомир Стойнев пред медии в Народното събрание.

Според социалиста на този етап е трудно да се направят големи промени в бюджета. „Това е възможно най-приемливият вариант, който може да бъде изготвен. Няма как всички да са доволни, това никога не се е случвало. Има съгласие за увеличаване на минималните осигурителни доходи, но работодателите не са съгласни за максималните. Според нас богатите трябва да поемат по-голяма тежест. С вдигането на данък „дивидент“ започна обратното броене на пликчетата“, каза още Стойнев.

Той бе категоричен, че темата за увеличаване на ДДС никога не е стояла пред БСП-ОЛ. „Нещо повече, ние сме настоявали той да бъде намален за лекарствата, учебниците и социалните услуги. Няма как обикновените хора да понесат такава тежест и се радвам, че това стана ясно на всички“, допълни Стойнев.

Според него управлението в момента трябва да покаже много по-категорично желание за реформи. „И тук не говорим само за държавната администрация, тъй като някои бонуси, които се получават, наистина са скандални“, уточни Стойнев.

Темите, които смята да постави левицата за обсъждане са отмяната на плоския данък и въвеждане на прогресивно-подоходно облагане и необходимостта от реформи в социалното подпомагане. За такава реформа се говори от 15 години, но все се отлага, стана ясно от думите на Стойнев.

Драгомир Стойнев отново призова работодателите да се върнат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. „Не че не може бюджетът да бъде внесен и без тях, но това е важен и демократичен орган, където могат да се обсъдят всички проблеми. Да не забравяме, че преди да станат успешни работодатели, най-вероятно са били работници. Някой трябва да защитава и техния интерес“, подчерта Драгомир Стойнев.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    29 0 Отговор
    БСП на бу,ни,щето

    14:16 12.11.2025

  • 2 Защитава кражбата на мафията

    27 0 Отговор
    Вие сте крадци и лъжци

    14:20 12.11.2025

  • 3 Национализация !

    21 1 Отговор
    Работодателите да станат работници! Венсеремус! Ако не искат директно в Белене

    14:20 12.11.2025

  • 4 Драгиевата чешма

    5 0 Отговор
    "Налегне ли тъга
    на морна ти душа,
    Балкана зашумя,
    славея сладичко запя
    Драгиева чешма -
    спомени ми тя навя.

    Ела да видиш ти,
    тоз природен край,
    реката как тече,
    пъстървата как кълве,
    тревата как расте,
    руйно вино как се
    лей....."

    14:22 12.11.2025

  • 5 Оставка предатели!

    22 0 Отговор
    Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“.....

    14:22 12.11.2025

  • 6 Умен

    21 0 Отговор
    Абе,ти чуваш ли се какви ги говориш?Положението в БСП е потресаващо.Тези занулиха Столетницата.

    14:23 12.11.2025

  • 7 604

    16 0 Отговор
    От тия по кръдли немъ! Че и лъжът нъ кило!

    14:24 12.11.2025

  • 8 Без пари за НАТЮ

    14 0 Отговор
    Без пари за Украйна и без пари за касичката ББР ! И да е написано ясно в бюджета оуууу!

    14:24 12.11.2025

  • 9 Перо

    17 0 Отговор
    Партията на червената буржоазия, най-малко я интересува социалната политика и работниците! За постове и далавери са готови да станат ортаци и с Хитлер, само да са в управлението! Техният лозунг е: “Няма срамна работа, стига да е ръководна”! Не ги виждам при следващите избори!

    14:25 12.11.2025

  • 10 И как

    16 0 Отговор
    точно защитавате интереса на работниците,че нещо никой не го разбра!? Като им вдигате вноските за пенсия ли? Аз до момента абсолютно изрядно съм си плащал де що има данък към държавата. С какво този бюджет е по-добър за мен и би ме накарал да продължавам да го правя?

    14:25 12.11.2025

  • 11 Ура,,Ура

    18 0 Отговор
    Чудя се тези от БСП и ИТН как спят? Такова лакейство и слагачество никой не помни в политиката. Интересно какво ли биха казали за бюджета ако бяха в опозиция? Брутално промениха вота на избирателите си.

    14:26 12.11.2025

  • 12 В Била, Кауфлад, Лидъл и т.н

    12 0 Отговор
    Особен управител! В банките също ! На всяка частна фирма в България поне по един особен управител, Даже и по двама. Чорбаджиите у Белене! Венсеремус ....

    14:28 12.11.2025

  • 13 Много съм възмутен Стойнев

    10 0 Отговор
    Псевдокултурниците пък дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? Що пари опука.... Ами Перпирикона а? Дето света обиколи 3 пъти с нашите пари ...

    14:30 12.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хех

    16 0 Отговор
    този пел..тек може ли да ми обясни как по-точно печеля аз като работник, след като ми вземат повече пари за данъци

    14:34 12.11.2025

  • 16 даа

    10 0 Отговор
    типично по комунистически другари - дайте да дадем

    14:36 12.11.2025

  • 17 Основната сила която е реалната

    6 0 Отговор
    опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции, с обществени поръчки и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    14:37 12.11.2025

  • 18 Тома

    6 0 Отговор
    Стойнев бесепето умря ма и няма на кого да благодарим

    14:41 12.11.2025

  • 19 Сердюков

    12 0 Отговор
    Този се охрани,засмуква по 10.000 на месец и започна да говори глупости. Червени изтривалки пред вратите на Борисов и Пеевски,това ще е последното ви пребиваване в НС. Сбирщината ИТН,тези арогантни лъжци и интриганти, също ще бъдат изхвърлени от парламента като умрели котки.

    14:43 12.11.2025

  • 20 хаха

    9 0 Отговор
    Как този бюджет защитава интереси на работниците? Ако взимам днес чисто 2000лв, след 1.1 с новото ДОО стават 1970 някъде. Работодателят ще трябва да доплати и той още 30ина лв осигуровки. Ако съм на 3000лв нето, то с новия МОД удръжките ми стават над 300лв и работодателят и той трябва да доплати толкова. 4000лв- към 400-500лв отгоре. Ако съм самоосигурен- и "от работник", и "от работодател" аз поемам. И какво става? Защитата на работниците е да им паднат доходите в момент на ударна инфлация. Евала, г-н Стойнев! Давате ново определение за "интереси на работещите". Очакваме новината за нобеловата награда за откритието.

    14:46 12.11.2025

  • 21 Гай Турий

    8 0 Отговор
    Бюджетът защива интересите на шапкарите, тогите, чиновниците, даскалята, бюрократите и вас антинародните представители. Всичките все паразити и негодници. С общите пари на бизнеса си купувате гласоподаватели. Какви специалисти и правов ред имаме си личи от глупавите ялови и неграмотни закони.

    14:52 12.11.2025

  • 22 Гост

    2 0 Отговор
    Марш бе, продажен некадърнико

    15:01 12.11.2025

  • 23 Пишман

    1 0 Отговор
    "Социално" взимаш от работещите в реалният сектор,които и без това са с низки доходи за да храниш търтеите...

    15:06 12.11.2025

  • 24 Чочо

    0 0 Отговор
    На кои работници?
    На административните,ли?

    15:09 12.11.2025

  • 25 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Много забавно.......да не би господинът да визира като работниции тези в МВР,съдебната система и т.н, тези по министерствата и бордовете????? Нещо се е объркал.Работниците са по частните компании,а ехните интереси не ссе защитават така както на чантаджиите в държавните институции,тези в МВР и прочие... Нещо се е объркало момчето...Тази рупичка от алчни милионерчета завзели култувата партия на Дядото сте само пишман социалисти,маскирани милионери,грабители живеещи на гърба на работещите.... С една дума от групичката на хранените.....

    15:14 12.11.2025

