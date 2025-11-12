Драгомир Стойнев: Този бюджет защитава интересите на работниците

„В този бюджет е заложена една сериозна социална политика. В този момент е изключително важно да започнем възстановяването на справедливостта и да защитим интересите на работниците. Благодаря на ГЕРБ и на ИТН за разбирането“. Това заяви председателят на парламентарната група на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и зам.-председател на левицата Драгомир Стойнев пред медии в Народното събрание.
Според социалиста на този етап е трудно да се направят големи промени в бюджета. „Това е възможно най-приемливият вариант, който може да бъде изготвен. Няма как всички да са доволни, това никога не се е случвало. Има съгласие за увеличаване на минималните осигурителни доходи, но работодателите не са съгласни за максималните. Според нас богатите трябва да поемат по-голяма тежест. С вдигането на данък „дивидент“ започна обратното броене на пликчетата“, каза още Стойнев.
Той бе категоричен, че темата за увеличаване на ДДС никога не е стояла пред БСП-ОЛ. „Нещо повече, ние сме настоявали той да бъде намален за лекарствата, учебниците и социалните услуги. Няма как обикновените хора да понесат такава тежест и се радвам, че това стана ясно на всички“, допълни Стойнев.
Според него управлението в момента трябва да покаже много по-категорично желание за реформи. „И тук не говорим само за държавната администрация, тъй като някои бонуси, които се получават, наистина са скандални“, уточни Стойнев.
Темите, които смята да постави левицата за обсъждане са отмяната на плоския данък и въвеждане на прогресивно-подоходно облагане и необходимостта от реформи в социалното подпомагане. За такава реформа се говори от 15 години, но все се отлага, стана ясно от думите на Стойнев.
Драгомир Стойнев отново призова работодателите да се върнат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. „Не че не може бюджетът да бъде внесен и без тях, но това е важен и демократичен орган, където могат да се обсъдят всички проблеми. Да не забравяме, че преди да станат успешни работодатели, най-вероятно са били работници. Някой трябва да защитава и техния интерес“, подчерта Драгомир Стойнев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
14:16 12.11.2025
2 Защитава кражбата на мафията
14:20 12.11.2025
3 Национализация !
14:20 12.11.2025
4 Драгиевата чешма
на морна ти душа,
Балкана зашумя,
славея сладичко запя
Драгиева чешма -
спомени ми тя навя.
Ела да видиш ти,
тоз природен край,
реката как тече,
пъстървата как кълве,
тревата как расте,
руйно вино как се
лей....."
14:22 12.11.2025
5 Оставка предатели!
14:22 12.11.2025
6 Умен
14:23 12.11.2025
7 604
14:24 12.11.2025
8 Без пари за НАТЮ
14:24 12.11.2025
9 Перо
14:25 12.11.2025
10 И как
14:25 12.11.2025
11 Ура,,Ура
14:26 12.11.2025
12 В Била, Кауфлад, Лидъл и т.н
14:28 12.11.2025
13 Много съм възмутен Стойнев
14:30 12.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хех
14:34 12.11.2025
16 даа
14:36 12.11.2025
17 Основната сила която е реалната
14:37 12.11.2025
18 Тома
14:41 12.11.2025
19 Сердюков
14:43 12.11.2025
20 хаха
14:46 12.11.2025
21 Гай Турий
14:52 12.11.2025
22 Гост
15:01 12.11.2025
23 Пишман
15:06 12.11.2025
24 Чочо
На административните,ли?
15:09 12.11.2025
25 Наивник на средна възраст
15:14 12.11.2025