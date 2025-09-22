Новини
Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта

Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта

22 Септември, 2025 11:21, обновена 22 Септември, 2025 11:25

България е истински свободна и независима държава благодарение на тях!

Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Лидерът на ИТН Слави Трифонов поздрави българите по случай Независимостта на страната.

"Уважаеми сънародници, честит празник!
Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.

Честит 22 септември!
Честит празник на независимостта!"

Това написа той в официалния си профил във "Фейсбук".


  • 1 Страхопъзльо

    55 2 Отговор
    и сила , и смелост ? Хич не го и показвайте !

    Коментиран от #11, #39

    11:22 22.09.2025

  • 2 Нгеле савана

    48 2 Отговор
    Тази пък, коя е? Шут или чалгария?

    Коментиран от #93

    11:23 22.09.2025

  • 3 Сандокан

    59 2 Отговор
    Изчеzni бе грозен предател,мърша такава.

    11:25 22.09.2025

  • 4 Мецанка Маризова

    47 2 Отговор
    Дори не си струва да коментирам изказванията на това нещо

    11:27 22.09.2025

  • 5 Един

    47 2 Отговор
    бюлюк охрана по трибуквието му , за смелост приказва тоя селяндур продажен , моля ти се ?!

    11:27 22.09.2025

  • 6 Айде бе

    44 0 Отговор
    Намерихте ли с Тошко Африкански лекари зулуси за 500 кинта да оправят хемороидите на двете Прасета. Тоя сигурно е в терминален стадии.

    11:27 22.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    31 6 Отговор
    Независимите държави имат граници, валута и армия.Ние нямаме.

    11:27 22.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майна

    50 1 Отговор
    Това не може да е твой празник
    Предател не може да принадлежи към празник на смелите и достойните
    А ти си и безгръбначно, затова няма как да си..изправен

    11:28 22.09.2025

  • 10 предателю

    46 0 Отговор
    нямаш ли грам срама ?

    11:29 22.09.2025

  • 11 Лелеееееее ... и Слави изпълзя

    47 1 Отговор

    До коментар #1 от "Страхопъзльо":

    И точно на този ден ми показват тази гнусотия с голата глава?! Ама моля ви се?! Това е един гнусен лъжец и продажник, който е братска прегръдка с пеевско-герберските крадци. Слави Трифонов е ГНУС!

    11:29 22.09.2025

  • 12 Опа

    40 0 Отговор
    Зулуса бил независим ж.а.л.к.а.р.

    11:29 22.09.2025

  • 13 Скрий се независимшя

    36 0 Отговор
    Смрад

    Коментиран от #19

    11:29 22.09.2025

  • 14 1488

    32 1 Отговор
    славчу ще е независим депутат щото не може да сьбере 4% за своя партия

    11:30 22.09.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    12 9 Отговор
    Ама как така?
    Нали руснята ние е асвабадила 1878г?
    Защо 30 години по късно ставаме независими?
    Нещо се объркАх!

    11:30 22.09.2025

  • 16 Дориана

    33 2 Отговор
    И този шумно рекламиращ поп фолка с ориенталски ритми и той изпълзя от дупката. ИТН предадоха идеите за отстраняване на Борисов и Пеевски от властта и властолюбиво и угоднически се прегърнаха с тях за да превърнат държавата ни в Завладяна с пълзяща диктатура и корупция на високите етажи. Така, че на предстоящите избори падат надолу под чертата, излизат от Парламента. Това е Възмездието.

    11:31 22.09.2025

  • 17 Диоген

    32 2 Отговор
    Ще бъдем свободни, когато се освободим от такива като теб, “борци” срещу Борисов и Пеевски! Айде точно ти няма нужда да ни поздравяваш за празника. По-добре виж как да оправите проблема с водата в родното ти Плевенско, но без крадене на парите за смяна на тръби и др. Тук в София не те харесват много. Пробвай да се правиш на герой в селото ти!

    11:32 22.09.2025

  • 18 За какво

    29 1 Отговор
    ти е охрана , бе , банкянска патерици крива ? Хората и плюнката си няма да хвърлят по тебе !

    11:32 22.09.2025

  • 19 Славейко

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Скрий се независимшя":

    Като цитираш нашите предци, защо си русофил?

    11:32 22.09.2025

  • 20 МВР служител

    24 1 Отговор
    Трифонов е кокаинозависим. И от друго е зависим. Трифонов ще влезе в затвора , защото България е законова Държава

    11:33 22.09.2025

  • 21 123456

    32 1 Отговор
    Долно мекере - затова им клекнахте и завъртяхте опашка на Б и Ш ! Про клет да си !

    11:33 22.09.2025

  • 22 без цензура

    30 1 Отговор
    Слави излезе голяма маcтия!

    Коментиран от #72

    11:33 22.09.2025

  • 23 Лопата Орешник

    25 1 Отговор
    Тоест ти със сигурност нямаш празник!

    Коментиран от #29

    11:35 22.09.2025

  • 24 Васил

    27 0 Отговор
    Мръсен Чалгар-Зулус, най малко ти можеш да говориш за независимост след като свириш ту на Шишо, ту на Боко на кавалите.

    11:36 22.09.2025

  • 25 еьцер

    22 0 Отговор
    Зулус боклук, ти какво направи бре??? Честити ли ни??? Така ли са направили предците ни бре боклук ??? Да ги събереш всичката ти измет от ИТН и да им разкажеш на тях какви са били предците ни и да си честитите. Боклуци с боклуци. Ще борите ли кражбите на ГЕРБ и ще бягате ли когато Шишко ви напрегне??? Калпав боклук, как не те е срам да си показваш муцуната???

    11:36 22.09.2025

  • 26 Сталин

    25 0 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    11:37 22.09.2025

  • 27 само питам

    24 0 Отговор
    тоя наркоман слави защо ни го натрисате сега?

    11:37 22.09.2025

  • 28 Студопор

    17 0 Отговор
    Каква независимост, какви 5 лева? Зависими сме от към горива. Внасяме близо 60% от храната си. Скоро и еврото като вкараме ще сме още по-зависими.
    Цвилим по улиците за това и онова, политиците ни ни казват, че няма да стане. По телевизията даже не излъчват протестите. По-зле е от Османското иго.

    11:37 22.09.2025

  • 29 Асгард

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лопата Орешник":

    Двукопитния шомпъл също няма празник! Ако беше смел нямаше да го е страх да обиколи парламента без охрана!

    11:37 22.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 учиндолски

    15 0 Отговор
    Б---ук ще ги чагъртаме но защо да не се гушкаме с тях

    11:37 22.09.2025

  • 32 оня с коня

    22 0 Отговор
    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.

    И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!

    11:37 22.09.2025

  • 33 Бившия евродепутат...Бареков

    12 0 Отговор
    И чест гост в студиото на факти е публикувал и по надолу постнал снкмки на трифонов, африкански и балабанов които не са за показ и написал ...

    Коментиран от #61

    11:38 22.09.2025

  • 34 Сталин

    17 2 Отговор
    Ква независимост бе негодници България е окупирана колония на краварите с 5 военни бази,които вие докарахте

    11:38 22.09.2025

  • 35 София

    17 0 Отговор
    От такива като тебе "патриоти" всички ни се подиграват вече!!! Предател!

    11:40 22.09.2025

  • 36 Бившия евродепутат...Бареков

    14 0 Отговор
    Е публикувал снимки на трифонов,африкански и балабанката които не са за показ и са ги споделили хиляди и написал-
    📛🤡Последният кючек на ИТН и Слави в скута на Пеевски! Чао – чао, Бамбина Балабанов‼️
    СлавиТрифонов СтаниславБалабанов

    Нали казваха, че първи ще напуснат, ако усетят дългата ръка на Пеевски?

    ИТН или са загубили връзка с реалността или се опитват да ни внушат паралелна реалност. Ето защо:

    Вижте новината на в първия коментар 👇👀

    11:40 22.09.2025

  • 37 Чалгатрон с БМВ

    14 0 Отговор
    Гадно ми е да го слушам, че говори на български - нека се направи на Григор от Аскуу - да говори само на английски, че да не ми се гади! Те и двамата са един дол "българи"!

    11:40 22.09.2025

  • 38 Слави, ти си Позор!

    19 1 Отговор
    Слави Трифонов честити Деня на независимостта, докато самият той предаде най-важната независимост – тази на българския народ от корупционния модел, срещу който уж се бореше.
    Същият този Слави, който обещаваше да "чегърта" Борисов, в крайна сметка се прегърна с него в парламента, в името на власт, влияние и обществени пари.
    Същият този Слави, който крещеше от телевизора за "смелост" и "достойни времена", днес се крие от народа, не стъпва в Народното събрание и рецитира кухи фрази от Фейсбук, сякаш никога не е предал доверието на стотици хиляди хора.
    Той не просто не „чегърта“ Борисов – той му подаде ръка, когато всички останали бяха готови да го държат отговорен. Това не е политически ход – това е предателство.
    Днес не празнуваме независимостта, когато лицемери като Слави Трифонов използват думите „смелост“ и „жертва“, след като сами се превърнаха в част от същата система, срещу която уж излязоха.
    Свободата не се мери с постове във Facebook. Свободата се защитава с дела – а твоите, Слави, те закопаха в същата кал, от която ни обеща да ни извадиш!

    11:41 22.09.2025

  • 39 Колко нелепо

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Страхопъзльо":

    Независимост с 4 чуждестранни военни бази на собствена територия , без собствена външна политика , а скоро и без собствена финансова система !

    11:42 22.09.2025

  • 40 Mнение

    15 0 Отговор
    А ти слави си пълен 6оклук

    11:43 22.09.2025

  • 41 Дудов

    15 0 Отговор
    Има и такъв т-ъпак.ИТТ Слави Трифонов.

    11:43 22.09.2025

  • 42 КОЙ

    12 0 Отговор
    шари от фейса на тази

    11:43 22.09.2025

  • 43 3 март има

    6 4 Отговор
    Друг НЯМА !

     "Празникът" започна но очевидно хората не го припознават като такъв. Атлантическата пропаганда пак удари на камък

    11:44 22.09.2025

  • 44 Слави е за съжаление човечеца!

    14 0 Отговор
    Слави - ПРЕДАТЕЛ ПОЗОРЕН!! „Независимост“ с Бойко под ръка: политическата подигравка на Слави Трифонов!!

    11:44 22.09.2025

  • 45 Ъхъъъъъ...

    12 2 Отговор
    България е истински свободна и независима държава благодарение на братушките

    11:45 22.09.2025

  • 46 Чалгарят е проект на мафията

    16 1 Отговор
    Слави Трифонов честити Деня на независимостта, докато самият той предаде най-важната независимост – тази на българския народ от корупционния модел, срещу който уж се бореше.

    11:45 22.09.2025

  • 47 вен серемос

    8 7 Отговор
    Не Слави а ИТН и Тошко го предадоха! Съюзиха се със СОЩ /съединените овчарски щати/!!! Именно СОЩ, иска да притежава богята България ,като плацдарм ,от където да се изстрелват ракети против Русия/НАША ОСВОБОДИТЕЛКА от 500Години Турско РОБСТВО-1877/78 г.Ако не баше Ру,сия и Император Александър II,заедно с Българските Опълченци сега в Православна България щеше да се говори на турски и да носим фесове и шалвари!! Именно на 03.03 1878 г.България стана държава! Ако не беше Русия ,нямаше да има 06 09 и 22.09/Съединението и Независимостта на Царство България!! Само Българските Царе са обичали България.! Сега ни управлява Джелязков-мутра посетила др угите мутри в СОЩ/съединени овчарски щати/!!!

    11:47 22.09.2025

  • 48 Слави е лъжец!

    14 0 Отговор
    Същият този Слави, който обещаваше да "чегърта" Борисов, в крайна сметка се прегърна с него в парламента, в името на власт, влияние и обществени пари.

    11:47 22.09.2025

  • 49 Точна статия

    11 0 Отговор
    Преди час бившият Европейски депутат Бареков се е обърнал към трифонов под публикацията му и досега са я одобрили положително 155 човека без нито едно отрицателно мнение

    Коментиран от #74

    11:47 22.09.2025

  • 50 Чалгаджията е подлец и лъжец

    14 0 Отговор
    Същият този Слави, който крещеше от телевизора за "смелост" и "достойни времена", днес се крие от народа, не стъпва в Народното събрание и рецитира кухи фрази от Фейсбук, сякаш никога не е предал доверието на стотици хиляди хора.

    11:48 22.09.2025

  • 51 22 септември

    4 3 Отговор
    Не е никакъв празник на независимостта! Кръгла нула. ...Ясна работата 1908 година искат да ни внушат че бил обявен края на васалитета на България от Османската империя. .... до 1908 г. В България е било фряш от турски васалчета, но бил дошъл един чичко във Русе с корабчето Крум от Австро-Унгария и вече не сме били васалчета .....а еврозонци.... а руснаците тях никой никога не ги е бил виждал.....

    11:48 22.09.2025

  • 52 Слави Трифонов е ПРЕДАТЕЛ!

    14 0 Отговор
    Той не просто не „чегърта“ Борисов – той му подаде ръка, когато всички останали бяха готови да го държат отговорен. Това не е политически ход – това е предателство.

    11:48 22.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Слави Трифонов ЛИЦЕМЕРА

    13 0 Отговор
    Днес не празнуваме независимостта, когато лицемери като Слави Трифонов използват думите „смелост“ и „жертва“, след като сами се превърнаха в част от същата система, срещу която уж излязоха.

    11:50 22.09.2025

  • 55 колю надървения

    6 1 Отговор
    йордек ,ако ти го плъзнем между филиите ще видим колко си смел маатидае...

    11:50 22.09.2025

  • 56 3 март има !

    5 3 Отговор
    Друг НЯМА !

    11:50 22.09.2025

  • 57 Чалгаджийска простащина и позор!

    10 0 Отговор
    Свободата не се мери с постове във Facebook. Свободата се защитава с дела – а твоите, Слави, те закопаха в същата кал, от която ни обеща да ни извадиш.

    11:50 22.09.2025

  • 58 Фрейдис

    11 0 Отговор
    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    11:50 22.09.2025

  • 59 Слави няма морал!

    12 0 Отговор
    Говори за независимост, а се съюзи с човека, когото обеща да "чегърта". Това не е смелост – това е предателство. Не към Борисов, а към Българския Народ, който ти повярва!

    11:52 22.09.2025

  • 60 Ирония

    10 0 Отговор
    Честит празник, Слави! На коя независимост честитиш – тази от народа или от принципите си?

    11:53 22.09.2025

  • 61 Сахиб

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Бившия евродепутат...Бареков":

    А, дааа той Дудука си го знаем!
    Никой не е забравил Дудука Бюрекофф!
    Метнаха ги Еуропата барабар с цигарения фен!
    Да си ИМПРУВНАТ английския!
    Дудука, няма забрава - той е пример за позор!

    11:53 22.09.2025

  • 62 Плещи глупости

    8 0 Отговор
    предателя

    11:53 22.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Така Така

    6 0 Отговор
    На такива им казвахме дървени философи

    11:55 22.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Нямаш право!

    9 0 Отговор
    Нямаш право, сакато учиндолско нищожество, нямаш право да поздравяваш с празника българския народ, който неистово те мрази, презира те и те ненавижда! Ами, прочети всички коментари бе, чалгарино, кьорав ли си да я видиш тази омраза, която впрочем расте с геометрична прогресия! Особено след последната просташка изцепка на каруцарина с мръсния език Хаджи Тошко Африкански - ниощжество, та дрънка! Както и след перверзиите, които дрънка по медиите клептомана Балабан Джебчията! Я си налягай з....а на дивана, мутрите, дето те пазят да го бършат редовно и да ти сменят помперсите и не се обаждай, защото си отврат! А пък Плевела, пардон - Павела, да ти донесе розовите хапчета, които по пограшка остави на трибуната на парламента за опозицията! Виж какво, Славуцо! Виж какво, наглец и долен предател, едто се гавреше срещу заплащане с достойни хора в порнографското ти и просташка щоу, виж какво, чалгарската ти сбирщина е на бунището, там е и тач ще си остане!

    11:57 22.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мозъчно недъгаво

    9 0 Отговор
    Иди цункай на Шиши шишарката!

    11:58 22.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Стършел

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "без цензура":

    Винаги си е бил такъв. Само че някои не го прецениха и вкараха цялата му гнусотия в НС, гласувайки за пошлостта, с която продължава да облъчва хората!

    11:59 22.09.2025

  • 73 Разликата

    6 0 Отговор
    Истинската независимост изисква кураж. А кураж се иска да застанеш срещу Борисов, не да му правиш услуги задкулисно. Думите ти днес звучат кухо, защото действията ти те изобличават.

    11:59 22.09.2025

  • 74 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 75 Гневен

    7 0 Отговор
    Този предател, лъжец без капчица морал Слави Трифонов пак изплува да се гаври с Народа!

    12:01 22.09.2025

  • 76 Слави няма моралното право да говори!!

    4 0 Отговор
    Нямате моралното право, г-н Трифонов, да поздравявате българския народ по повод празника. Народът не ви приема – усеща се масовото разочарование, гняв и презрение към вас и вашата партия. Достатъчно е само да прочетете коментарите в социалните мрежи – не са ли достатъчно показателни?
    Особено силно това се усеща след последните изказвания на вашия съпартиец Тошко Йорданов, чието поведение и език нямат място в едно демократично и културно общество. А и след изявите на Любомир Каримански, които будят недоумение.
    Не забравяйте, че вие и вашите приближени дълго време обиждахте и се подигравахте с достойни хора от публичния живот чрез телевизионното си предаване. Днес същите тези хора ви виждат в политическото „блато“, където, за съжаление, сами се поставихте.
    Вместо да се опитвате да се реабилитирате с кухи патетични изказвания на празници, по-добре се замислете за последствията от действията си – и за пътя, по който поведохте своите избиратели. Защото доверието се гради трудно, но се губи много лесно.

    12:04 22.09.2025

  • 77 123456

    4 0 Отговор
    Слави , четеш ли коментарите ? Да ти ги разкаже Тошо , ако не можеш да виждаш ! Не рак, ами омар ще ти порасне на сърцето! Предател !

    12:04 22.09.2025

  • 78 Стефко

    5 0 Отговор
    Фурнаджийска лопата и Независимост, до къде се докарахме, като народ.

    12:05 22.09.2025

  • 79 Лалугшр

    5 0 Отговор
    Г-н Трифонов, вие и вашата партия „Има такъв народ“ се провалихте в отговорността, която ви беше поверена от част от българските избиратели. Вместо да градите, вие рушахте – доверие, диалог, ценности. Парламентарното поведение на ваши представители често беше не само неадекватно, но и срамно.
    Изказванията на Тошко Йорданов, пропити с арогантност и агресия, обиждат не само политическите ви опоненти, а и интелигентността на българските граждани. Когато такива хора ви представляват, не се учудвайте, че рейтингът ви се срива.

    12:05 22.09.2025

  • 80 Аман

    3 0 Отговор
    А бе ,сакато чудовище бащата дявола кога ще те прибере.

    12:06 22.09.2025

  • 81 Слави, ти си Позор!

    5 0 Отговор
    Балабанов, Каримански и останалите ви „говорители“ се превърнаха в символ на политическата посредственост и объркване. Вместо да създават решения, те произвеждат скандали.
    Вашето мълчание, когато около вас се сипят обиди, лъжи и компромати, не е благородно – то е съучастие. А когато все пак решите да се включите, го правите с патетични обръщения, далеч от реалността и народното настроение. Това е обидно.
    Хората не са забравили как дълги години използвахте телевизионния ефир, за да се подигравате с труда и достойнството на хората, които днес се опитват да възстановят разпада в държавността – не без грешки, но поне с воля.

    12:06 22.09.2025

  • 82 Слави Трифонов е Лъжец!

    6 0 Отговор
    Ако искате истински да покажете уважение към българския народ – по-добре замълчете. Празникът не е повод за фалшива загриженост или политически театър. А ако имате някаква отговорност и съвест, ще започнете с извинение. За всичко онова, което обещахте, но никога не изпълнихте.

    Коментиран от #92

    12:07 22.09.2025

  • 83 ккк

    4 0 Отговор
    предателите нямат право да се обаждат

    12:08 22.09.2025

  • 84 Напишете в гугъл

    0 0 Отговор
    Бъргаро-руски протокол 1909 и четете в Уикепедия. Ама не генерираното от изкуствения интелект.

    12:10 22.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Варна

    3 0 Отговор
    Ако някой не знае какво е мръсен в душата си човек да види снимката !

    12:12 22.09.2025

  • 87 Буда

    2 0 Отговор
    Новата мерна единица за лицемерие и мръсотия е Един Чалгар .

    12:13 22.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Много задраве

    0 0 Отговор
    На редколегията.
    Абе,къде е редколегията?
    Да не е при Ристю?

    12:16 22.09.2025

  • 91 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Славуца патерица на пеевски

    12:17 22.09.2025

  • 92 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Слави Трифонов е Лъжец!":

    Извиняват се почтени хора с достойнство. Ти от този ли очакваш извинения?

    12:20 22.09.2025

  • 93 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нгеле савана":

    Доживях!
    За нещо, което апелирам от години!

    Национален празник да бъде Денят на независимостта на България!
    22-ри септември

    Националният празник на България
    Не е предишният 9-ти септември-
    денят на социалистическият концлагер НРБ!
    9-ти септември е гавра с паметта на над 40 000 бългори убити от комунистите!
    С неизвестни и до днес гробове!

    Националният празник на България
    Не е сегашният з-ти март!
    3-ти март е гавра с измамените Опълченци на Шипка,
    които не са загивали за Сан Стефанската Задунайска губерния!
    Заради коята е бил свикан Берлинският Конгрес!


    Националният празник на България е
    22-ри септември-
    Денят на обявяване на независимостта на България!

    Някои славянофили и Путинофили предлагат
    националният празник на България да е 24-ти май-
    ден на българската азбука и на славянската култура.
    Целта им е, да ни качат отново на славянската каруца!

    Какво се е случило на 24-ти май?
    Нищо!
    Нито тогава са се родили или починали Кирил и Методий!
    Нито тогава Кирил и Методий са сътворили азбуката
    в манастира Полихрон, край Бурса в Турция,
    където Методий е бил игумен.

    ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
    НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!

    ВЕЧНА СЛАВА на днешната ГЕРОИЧНА УКРАЙНА!
    Някогашната ВЕЛИКА България на Кубрат,Бат Баян и Аспарух!

    12:21 22.09.2025

