Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта

Лидерът на ИТН Слави Трифонов поздрави българите по случай Независимостта на страната.
"Уважаеми сънародници, честит празник!
Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.
Честит 22 септември!
Честит празник на независимостта!"
Това написа той в официалния си профил във "Фейсбук".
Поставете оценка:
Оценка 2 от 21 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страхопъзльо
Коментиран от #11, #39
11:22 22.09.2025
2 Нгеле савана
Коментиран от #93
11:23 22.09.2025
3 Сандокан
11:25 22.09.2025
4 Мецанка Маризова
11:27 22.09.2025
5 Един
11:27 22.09.2025
6 Айде бе
11:27 22.09.2025
7 Последния Софиянец
11:27 22.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Майна
Предател не може да принадлежи към празник на смелите и достойните
А ти си и безгръбначно, затова няма как да си..изправен
11:28 22.09.2025
10 предателю
11:29 22.09.2025
11 Лелеееееее ... и Слави изпълзя
До коментар #1 от "Страхопъзльо":И точно на този ден ми показват тази гнусотия с голата глава?! Ама моля ви се?! Това е един гнусен лъжец и продажник, който е братска прегръдка с пеевско-герберските крадци. Слави Трифонов е ГНУС!
11:29 22.09.2025
12 Опа
11:29 22.09.2025
13 Скрий се независимшя
Коментиран от #19
11:29 22.09.2025
14 1488
11:30 22.09.2025
15 Ганя Путинофила
Нали руснята ние е асвабадила 1878г?
Защо 30 години по късно ставаме независими?
Нещо се объркАх!
11:30 22.09.2025
16 Дориана
11:31 22.09.2025
17 Диоген
11:32 22.09.2025
18 За какво
11:32 22.09.2025
19 Славейко
До коментар #13 от "Скрий се независимшя":Като цитираш нашите предци, защо си русофил?
11:32 22.09.2025
20 МВР служител
11:33 22.09.2025
21 123456
11:33 22.09.2025
22 без цензура
Коментиран от #72
11:33 22.09.2025
23 Лопата Орешник
Коментиран от #29
11:35 22.09.2025
24 Васил
11:36 22.09.2025
25 еьцер
11:36 22.09.2025
26 Сталин
11:37 22.09.2025
27 само питам
11:37 22.09.2025
28 Студопор
Цвилим по улиците за това и онова, политиците ни ни казват, че няма да стане. По телевизията даже не излъчват протестите. По-зле е от Османското иго.
11:37 22.09.2025
29 Асгард
До коментар #23 от "Лопата Орешник":Двукопитния шомпъл също няма празник! Ако беше смел нямаше да го е страх да обиколи парламента без охрана!
11:37 22.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 учиндолски
11:37 22.09.2025
32 оня с коня
Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.
Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.
Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.
Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.
Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.
Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.
Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.
И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!
11:37 22.09.2025
33 Бившия евродепутат...Бареков
Коментиран от #61
11:38 22.09.2025
34 Сталин
11:38 22.09.2025
35 София
11:40 22.09.2025
36 Бившия евродепутат...Бареков
📛🤡Последният кючек на ИТН и Слави в скута на Пеевски! Чао – чао, Бамбина Балабанов‼️
СлавиТрифонов СтаниславБалабанов
Нали казваха, че първи ще напуснат, ако усетят дългата ръка на Пеевски?
ИТН или са загубили връзка с реалността или се опитват да ни внушат паралелна реалност. Ето защо:
Вижте новината на в първия коментар 👇👀
11:40 22.09.2025
37 Чалгатрон с БМВ
11:40 22.09.2025
38 Слави, ти си Позор!
Същият този Слави, който обещаваше да "чегърта" Борисов, в крайна сметка се прегърна с него в парламента, в името на власт, влияние и обществени пари.
Същият този Слави, който крещеше от телевизора за "смелост" и "достойни времена", днес се крие от народа, не стъпва в Народното събрание и рецитира кухи фрази от Фейсбук, сякаш никога не е предал доверието на стотици хиляди хора.
Той не просто не „чегърта“ Борисов – той му подаде ръка, когато всички останали бяха готови да го държат отговорен. Това не е политически ход – това е предателство.
Днес не празнуваме независимостта, когато лицемери като Слави Трифонов използват думите „смелост“ и „жертва“, след като сами се превърнаха в част от същата система, срещу която уж излязоха.
Свободата не се мери с постове във Facebook. Свободата се защитава с дела – а твоите, Слави, те закопаха в същата кал, от която ни обеща да ни извадиш!
11:41 22.09.2025
39 Колко нелепо
До коментар #1 от "Страхопъзльо":Независимост с 4 чуждестранни военни бази на собствена територия , без собствена външна политика , а скоро и без собствена финансова система !
11:42 22.09.2025
40 Mнение
11:43 22.09.2025
41 Дудов
11:43 22.09.2025
42 КОЙ
11:43 22.09.2025
43 3 март има
"Празникът" започна но очевидно хората не го припознават като такъв. Атлантическата пропаганда пак удари на камък
11:44 22.09.2025
44 Слави е за съжаление човечеца!
11:44 22.09.2025
45 Ъхъъъъъ...
11:45 22.09.2025
46 Чалгарят е проект на мафията
11:45 22.09.2025
47 вен серемос
11:47 22.09.2025
48 Слави е лъжец!
11:47 22.09.2025
49 Точна статия
Коментиран от #74
11:47 22.09.2025
50 Чалгаджията е подлец и лъжец
11:48 22.09.2025
51 22 септември
11:48 22.09.2025
52 Слави Трифонов е ПРЕДАТЕЛ!
11:48 22.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Слави Трифонов ЛИЦЕМЕРА
11:50 22.09.2025
55 колю надървения
11:50 22.09.2025
56 3 март има !
11:50 22.09.2025
57 Чалгаджийска простащина и позор!
11:50 22.09.2025
58 Фрейдис
Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.
Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.
Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.
Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.
Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.
Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.
11:50 22.09.2025
59 Слави няма морал!
11:52 22.09.2025
60 Ирония
11:53 22.09.2025
61 Сахиб
До коментар #33 от "Бившия евродепутат...Бареков":А, дааа той Дудука си го знаем!
Никой не е забравил Дудука Бюрекофф!
Метнаха ги Еуропата барабар с цигарения фен!
Да си ИМПРУВНАТ английския!
Дудука, няма забрава - той е пример за позор!
11:53 22.09.2025
62 Плещи глупости
11:53 22.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Така Така
11:55 22.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Нямаш право!
11:57 22.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мозъчно недъгаво
11:58 22.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Стършел
До коментар #22 от "без цензура":Винаги си е бил такъв. Само че някои не го прецениха и вкараха цялата му гнусотия в НС, гласувайки за пошлостта, с която продължава да облъчва хората!
11:59 22.09.2025
73 Разликата
11:59 22.09.2025
74 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
75 Гневен
12:01 22.09.2025
76 Слави няма моралното право да говори!!
Особено силно това се усеща след последните изказвания на вашия съпартиец Тошко Йорданов, чието поведение и език нямат място в едно демократично и културно общество. А и след изявите на Любомир Каримански, които будят недоумение.
Не забравяйте, че вие и вашите приближени дълго време обиждахте и се подигравахте с достойни хора от публичния живот чрез телевизионното си предаване. Днес същите тези хора ви виждат в политическото „блато“, където, за съжаление, сами се поставихте.
Вместо да се опитвате да се реабилитирате с кухи патетични изказвания на празници, по-добре се замислете за последствията от действията си – и за пътя, по който поведохте своите избиратели. Защото доверието се гради трудно, но се губи много лесно.
12:04 22.09.2025
77 123456
12:04 22.09.2025
78 Стефко
12:05 22.09.2025
79 Лалугшр
Изказванията на Тошко Йорданов, пропити с арогантност и агресия, обиждат не само политическите ви опоненти, а и интелигентността на българските граждани. Когато такива хора ви представляват, не се учудвайте, че рейтингът ви се срива.
12:05 22.09.2025
80 Аман
12:06 22.09.2025
81 Слави, ти си Позор!
Вашето мълчание, когато около вас се сипят обиди, лъжи и компромати, не е благородно – то е съучастие. А когато все пак решите да се включите, го правите с патетични обръщения, далеч от реалността и народното настроение. Това е обидно.
Хората не са забравили как дълги години използвахте телевизионния ефир, за да се подигравате с труда и достойнството на хората, които днес се опитват да възстановят разпада в държавността – не без грешки, но поне с воля.
12:06 22.09.2025
82 Слави Трифонов е Лъжец!
Коментиран от #92
12:07 22.09.2025
83 ккк
12:08 22.09.2025
84 Напишете в гугъл
12:10 22.09.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Варна
12:12 22.09.2025
87 Буда
12:13 22.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Много задраве
Абе,къде е редколегията?
Да не е при Ристю?
12:16 22.09.2025
91 Исторически парк
12:17 22.09.2025
92 факт
До коментар #82 от "Слави Трифонов е Лъжец!":Извиняват се почтени хора с достойнство. Ти от този ли очакваш извинения?
12:20 22.09.2025
93 Видьо Видев
До коментар #2 от "Нгеле савана":Доживях!
За нещо, което апелирам от години!
Национален празник да бъде Денят на независимостта на България!
22-ри септември
Националният празник на България
Не е предишният 9-ти септември-
денят на социалистическият концлагер НРБ!
9-ти септември е гавра с паметта на над 40 000 бългори убити от комунистите!
С неизвестни и до днес гробове!
Националният празник на България
Не е сегашният з-ти март!
3-ти март е гавра с измамените Опълченци на Шипка,
които не са загивали за Сан Стефанската Задунайска губерния!
Заради коята е бил свикан Берлинският Конгрес!
Националният празник на България е
22-ри септември-
Денят на обявяване на независимостта на България!
Някои славянофили и Путинофили предлагат
националният празник на България да е 24-ти май-
ден на българската азбука и на славянската култура.
Целта им е, да ни качат отново на славянската каруца!
Какво се е случило на 24-ти май?
Нищо!
Нито тогава са се родили или починали Кирил и Методий!
Нито тогава Кирил и Методий са сътворили азбуката
в манастира Полихрон, край Бурса в Турция,
където Методий е бил игумен.
ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!
ВЕЧНА СЛАВА на днешната ГЕРОИЧНА УКРАЙНА!
Някогашната ВЕЛИКА България на Кубрат,Бат Баян и Аспарух!
12:21 22.09.2025