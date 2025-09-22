Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта

Лидерът на ИТН Слави Трифонов поздрави българите по случай Независимостта на страната.



"Уважаеми сънародници, честит празник!

Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.

Честит 22 септември!

Честит празник на независимостта!"

Това написа той в официалния си профил във "Фейсбук".