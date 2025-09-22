Новини
Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност

22 Септември, 2025 13:41 290 17

Това каза вицепремиерът по повод 22 септември

Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Това каза вицепремиерът и председател на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на независимостта, разпространено от пресцентъра на БСП.

На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално, и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика“, заяви Зафиров. Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна, каза Зафиров.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи, допълни Зафиров.

Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза, заяви той.

Велико Търново е център на днешните тържества, посветени на 117 години от обявяването на Независимостта на България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зафиров

    7 0 Отговор
    Ти си повръщеня!

    Коментиран от #15

    13:42 22.09.2025

  • 2 пешо

    11 0 Отговор
    също не са и предателство , да предадеш интересите на една столетна партия

    13:44 22.09.2025

  • 3 Дон

    6 0 Отговор
    Дддддд ирник!

    Коментиран от #10

    13:44 22.09.2025

  • 4 гост

    6 0 Отговор
    И фред Флинйнстоун каза по въпроса : Яба даба дуууууууууууу! А къде е Боко да каже: Независимос ли -ту тууууууууу!

    13:44 22.09.2025

  • 5 Майна

    5 0 Отговор
    И този го чаках,..да ме поздрави..
    Ако не ги изхвърлите от парламента напразно е да се поздравяваме с празника.
    Какво съединение, то народ - няма!

    13:46 22.09.2025

  • 6 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Флинтстоун дали се срещна в Чайна с истинския лидер в момента, ген. Юша или стигна само протоколно ръкостискане за снимка с бившия Единствен, вече с орязани и контролирани правомощия?
    След октомврийския конгрес, ще стане ясно кой си купи фабрика на 8 септември... Довижданеее...

    13:48 22.09.2025

  • 7 Град Симитли

    4 0 Отговор
    Между две хапки арменски шашлик каза Фред:))

    13:49 22.09.2025

  • 8 честен ционист

    1 1 Отговор
    Ганчо е на отговорно пазене от Кремъл.

    13:50 22.09.2025

  • 9 Си зависим

    4 0 Отговор
    От хранилката на Тиква и Шопар.

    13:50 22.09.2025

  • 10 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дон":

    При това с голямо Д.

    13:50 22.09.2025

  • 11 Здрасти

    5 0 Отговор
    За затвора до сетния си дъх да чука камъни и да строи пътища!

    13:51 22.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Време е да се освободим от незаконната Хунта взела властта с преврат на изборите.

    13:51 22.09.2025

  • 13 Сталин

    2 0 Отговор
    Всички негодници които продадоха България на западните окупанти се изредиха да ни убеждават че България е независима

    13:57 22.09.2025

  • 14 препатил

    1 0 Отговор
    замфиров, какво избирате - свобода или салам (Орехите, Сачи, Народен,...)
    ...
    отг.: и двете

    14:00 22.09.2025

  • 15 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зафиров":

    По скоро кучешко г©вно,даже и едно кучешко г©вно струва повече от тоя негодник

    14:01 22.09.2025

  • 16 д-р цветеслива синигерова-злобната

    1 0 Отговор
    Насю,загря ли фритурника....

    14:05 22.09.2025

  • 17 Бегето произвежда само черноработници

    1 0 Отговор
    За запада също и проститутки крадци измекяри и болногледачи

    14:06 22.09.2025

