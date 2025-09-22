Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Това каза вицепремиерът и председател на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на независимостта, разпространено от пресцентъра на БСП.
На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално, и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика“, заяви Зафиров. Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна, каза Зафиров.
Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи, допълни Зафиров.
Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза, заяви той.
Велико Търново е център на днешните тържества, посветени на 117 години от обявяването на Независимостта на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зафиров
Коментиран от #15
13:42 22.09.2025
2 пешо
13:44 22.09.2025
3 Дон
Коментиран от #10
13:44 22.09.2025
4 гост
13:44 22.09.2025
5 Майна
Ако не ги изхвърлите от парламента напразно е да се поздравяваме с празника.
Какво съединение, то народ - няма!
13:46 22.09.2025
6 Ха ха ха
След октомврийския конгрес, ще стане ясно кой си купи фабрика на 8 септември... Довижданеее...
13:48 22.09.2025
7 Град Симитли
13:49 22.09.2025
8 честен ционист
13:50 22.09.2025
9 Си зависим
13:50 22.09.2025
10 Ха ха ха
До коментар #3 от "Дон":При това с голямо Д.
13:50 22.09.2025
11 Здрасти
13:51 22.09.2025
12 Последния Софиянец
13:51 22.09.2025
13 Сталин
13:57 22.09.2025
14 препатил
...
отг.: и двете
14:00 22.09.2025
15 Сталин
До коментар #1 от "Зафиров":По скоро кучешко г©вно,даже и едно кучешко г©вно струва повече от тоя негодник
14:01 22.09.2025
16 д-р цветеслива синигерова-злобната
14:05 22.09.2025
17 Бегето произвежда само черноработници
14:06 22.09.2025