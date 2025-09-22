БАЕ: Част от новите текстове в Закона за движение по пътищата внасят хаос

От 7 септември влязоха в сила новите изменения в Закона за движение по пътищата, които на практика засягат всички участници в движението. И макар да бяха обсъждани, критикувани, някои предложения да бяха отразени в законовите текстове, отново се оказа, че има непрецизирани изисквания.

Със становище, в което изразява сериозните си притеснения, че новите правила към водачите на електрически тротинетки ще доведат до още объркване и хаос, излязоха от Българската асоциация за електромобилност (БАЕ).

"Приветстваме текстовете в Закона, които целят безопасността на движение на водачите на тротинетки и техния контрол. Но трябва да се види и интересът от желаещите да слязат от автомобила и да се придвижват елокогично и икономично – изтъкна пред БНР-Радио София Владислав Стоицов, председател на УС на БАЕ. – Процесът на приемане на този законопроект беше дълъг, но спорните точки, които внасят хаос в системата, бяха вкарани между първо и второ четене в Народното събрание. Затова и ние като организация нямахме възможност да повлияем на тази промени."

Промените, които вече влязоха в сила със Закона са свързани с:

Възрастта на водачите на тротинетки

Те трябва да са навършили 16 години. Според статистика на МВР, 24,79% (почти една четвърт) от всички пътно-транспортни произшествия са извършени от деца и непълнолетни под 16 години.

Използване на каски

Това вече е задължително при управление на ИЕПС (индивидуално електрическо превозно средство), независимо от възрастта.

Управление на електрическа тротинетка в тъмната част на денонощието

Законът не дава ясно определение на „тъмна част на денонощието“ и неминуемо ще възникнат конфликтни ситуации. В някои други нормативни актове и съдебни решения е посочен 22:00 часът като начало на този период.

"Ние сме първата държава в света, която въвежда забрана за дадено транспортно средство и върви против екологичния транспорт. Почти никъде по света няма подобно ограничение за електрическите тротинетки. Според нас е изключително важно съвестните водачи на тротинетки, които отиват с тях на работа, на лекции и по други задачи в ежедневието си, да имат възможност да се приберат отново с тях вечер. Трябва да бъде ясно дефиниран обхватът на „тъмната част“ на денонощието, или тази забрана да отпадне при бъдещи промени в Закон."

Изискване за регистрация на ИЕПС

За това са отговорни общините, но какво се случва ако една електрическа тротинетка е регистрирана в една община, а се ползва в друга. Няма и яснота трябва ли чужденец да има регистрация, ако преминава през България с тротинетка. Как ще се осъществява контролът след като няма унифициран начин за разпознаване на регистрацията? Това ще усложни и контрола.

Изискване за застраховане на ИЕПС

Все още липсват такива продукти, разработени от застрахователните компании. Освен това според Кодекса на застраховането пътното превозно средство трябва да е регистрирано в КАТ.

По думите на Стоицов, от влизането в сила на законовите промени до момента повечето наложени санкции са свързани с изискването водачите на тротинетки да носят каски.

От БАЕ поддържат връзка с институциите, свързани с безопасността на движение, и ще продължат с усилията си да бъдат поправени текстовете, които са останали спорни и противоречиви.