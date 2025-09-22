Новини
БАЕ: Част от новите текстове в Закона за движение по пътищата внасят хаос
  Тема: Войната на пътя

БАЕ: Част от новите текстове в Закона за движение по пътищата внасят хаос

22 Септември, 2025 19:17 804 4

Процесът на приемане на този законопроект беше дълъг

БАЕ: Част от новите текстове в Закона за движение по пътищата внасят хаос - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 7 септември влязоха в сила новите изменения в Закона за движение по пътищата, които на практика засягат всички участници в движението. И макар да бяха обсъждани, критикувани, някои предложения да бяха отразени в законовите текстове, отново се оказа, че има непрецизирани изисквания.

Със становище, в което изразява сериозните си притеснения, че новите правила към водачите на електрически тротинетки ще доведат до още объркване и хаос, излязоха от Българската асоциация за електромобилност (БАЕ).

"Приветстваме текстовете в Закона, които целят безопасността на движение на водачите на тротинетки и техния контрол. Но трябва да се види и интересът от желаещите да слязат от автомобила и да се придвижват елокогично и икономично – изтъкна пред БНР-Радио София Владислав Стоицов, председател на УС на БАЕ. – Процесът на приемане на този законопроект беше дълъг, но спорните точки, които внасят хаос в системата, бяха вкарани между първо и второ четене в Народното събрание. Затова и ние като организация нямахме възможност да повлияем на тази промени."

Промените, които вече влязоха в сила със Закона са свързани с:

  • Възрастта на водачите на тротинетки

Те трябва да са навършили 16 години. Според статистика на МВР, 24,79% (почти една четвърт) от всички пътно-транспортни произшествия са извършени от деца и непълнолетни под 16 години.

  • Използване на каски

Това вече е задължително при управление на ИЕПС (индивидуално електрическо превозно средство), независимо от възрастта.

  • Управление на електрическа тротинетка в тъмната част на денонощието

Законът не дава ясно определение на „тъмна част на денонощието“ и неминуемо ще възникнат конфликтни ситуации. В някои други нормативни актове и съдебни решения е посочен 22:00 часът като начало на този период.

"Ние сме първата държава в света, която въвежда забрана за дадено транспортно средство и върви против екологичния транспорт. Почти никъде по света няма подобно ограничение за електрическите тротинетки. Според нас е изключително важно съвестните водачи на тротинетки, които отиват с тях на работа, на лекции и по други задачи в ежедневието си, да имат възможност да се приберат отново с тях вечер. Трябва да бъде ясно дефиниран обхватът на „тъмната част“ на денонощието, или тази забрана да отпадне при бъдещи промени в Закон."

  • Изискване за регистрация на ИЕПС

За това са отговорни общините, но какво се случва ако една електрическа тротинетка е регистрирана в една община, а се ползва в друга. Няма и яснота трябва ли чужденец да има регистрация, ако преминава през България с тротинетка. Как ще се осъществява контролът след като няма унифициран начин за разпознаване на регистрацията? Това ще усложни и контрола.

  • Изискване за застраховане на ИЕПС

Все още липсват такива продукти, разработени от застрахователните компании. Освен това според Кодекса на застраховането пътното превозно средство трябва да е регистрирано в КАТ.

По думите на Стоицов, от влизането в сила на законовите промени до момента повечето наложени санкции са свързани с изискването водачите на тротинетки да носят каски.

От БАЕ поддържат връзка с институциите, свързани с безопасността на движение, и ще продължат с усилията си да бъдат поправени текстовете, които са останали спорни и противоречиви.


  • 1 Спецназ

    7 0 Отговор
    Да стоиш на такова си е

    ЖИВ ПРИБИТЛЪК, Баце! ФАКТ!

    19:27 22.09.2025

  • 2 вижда се

    4 1 Отговор
    Ама цялата ни държавна машина е в една анархия управлявана от мафиоти !

    19:33 22.09.2025

  • 3 Крайна цел

    5 2 Отговор
    Рекет даде рекет приет

    19:35 22.09.2025

  • 4 Емигрант

    0 0 Отговор
    Българските политици ковящи закони, са най-тъппите същества на планетата ! Тези правила за тротинетките които са узаконени ги няма никъде в цивилизованият ЕС,явно България е нецивилизована държава ! Вие нямате пътища за автомобилите си, занимавате се с правила за тротинетки за които не се изисква книжка за управление ! Тази година разстоянието от Варна до Калотина ми костваше 9 часа и 27 минути 494 км ужас на ужасът, дупки, кръпки с прагове, липсваща маркировка /нощно време е предпоставка за автопроизшествие /ненужни ограничения на скоростта, неправилно поставени знаци, имитация на магистрала като, че ли умствено изостанали същества са "творили" всичкия този хаос по разстоянието ! За сведение разстоянието от Френско-Испанската граница до Мадрид е 728 км и ми костваше 8 часа и 11 минути, всеки нормално мислещ човек в България може сам да прецени в какъв хаос и безпорядък съществува ! Когато тръгвах от Варна GPS-ът ми показа, че до Калотина трябва да стигна за 5 часа и 52 мин.,но уви моят GPS не е разбрал, че България все още е в епохата на пещерите !?

    20:11 22.09.2025

