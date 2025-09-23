Новини
Генералното ни консулство в Ню Йорк даде официален прием по случай Деня на независимостта

23 Септември, 2025 06:13, обновена 23 Септември, 2025 05:18 606 3

Гости на събитието бяха членовете на делегацията на България, участници в Общото събрание на ООН

Генералното ни консулство в Ню Йорк даде официален прием по случай Деня на независимостта - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официален прием по случай Деня на независимостта бе организиран днес в Генералното консулство на България в Ню Йорк, предаде БТА.

Официални гости на събитието бяха премиерът Росен Желязков, придружен от министъра на външните работи Георг Георгиев, министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на здравеопазването Силви Кирилов, министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и министъра на правосъдието Борислав Гуцанов.

Гостите бяха посрещнати и приветствани от генералния консул на България в Ню Йорк Ангел Ангелов.

Премиерът Желязков отбеляза, че най-големите победи на българите „са постигани не на бойното поле, а тогава, когато народът ни е бил единен в стремежа и вярванията си.“

„По този начин сме постигнали както съединението, така и независимостта си“, подчерта Желязков.

„В тези славни и безкръвни времена се откроява голямото значение на българската дипломация. Както тя преминава успешно през турбулентните дни на съединението, така и през дните около получаването на независимостта, ние извоюваме тази наша победа – националното ни самочувствие“, изтъкна премиерът.

„Световните катаклизми ни учат, че когато народът е разединен, всичко губи своя смисъл“, заяви още Желязков. Той отбеляза, че макар сега отново да има предизвикателства, научените уроци имат своето значение.

„Когато сме заедно, защото споделяме едни и същи ценности, като например тези на хуманизма и демокрацията, тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем и като хора, и като нация“, добави той.

Той обърна внимание и на темата за българската общност в САЩ.

„Българите в САЩ са диаспора, която е доказала своята устойчивост и състоятелност и най-вече своя принос към развитието на обществените отношения, запазвайки корените с България“, обяви той.

Желязков допълни, че вярва, че много скоро визовият режим за влизане на българи в САЩ ще отпадне, тъй като сме изпълнили нужните критерии, а броят на отказаните визи е рекордно нисък – 6% през 2024 г.

Министърът на външните работи Георг Георгиев заяви, че споделя усилията на правителството по отношение на връщането в България на наши сънародници, които живеят в чужбина.

В същото време обаче той обясни, че всички са ценни и допринасят за имиджа на България там, където са.

„България е популярна с културата си, езика и духовността, но също и с учени и професионалисти, хора, реализирали се във всички сфери на академичния и обществения живот“, добави Георгиев.

„Българите зад океана се славят със своята почтеност и трудолюбие. Това е историческа диаспора, която създава изключителна придадена стойност за отношенията с най-големия ни стратегически партньор в лицето на САЩ“, подчерта външният ни министър.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов също говори за връщането на българи от чужбина в България и заяви, че настоящото правителство активно работи по въпроса.

Традиционно след изказванията на гостите в залата бе изпълнен българският химн.


  • 1 Факти

    1 0 Отговор
    Генералното ни консулство в Ню Йорк даде официален прием по случай Деня на независимостта - 01.01. 2026 г.

    05:22 23.09.2025

  • 2 батСали

    3 1 Отговор
    я, каква червена сградка са ни дали да предлагаме сексуални услуги там!
    Щото те там друго не правят, освен да се дупят на американците

    05:27 23.09.2025

  • 3 Иванич

    1 0 Отговор
    Имало ли е поканени гости от САЩ или от нашите "партньори" от ЕС? Или тия са си говорили помежду си? Колко са жалки.

    06:07 23.09.2025

