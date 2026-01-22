Новини
България »
Борис Бонев: Столичната община е затворена крепост на информация

Борис Бонев: Столичната община е затворена крепост на информация

22 Януари, 2026 16:08 660 6

  • борис бонев-
  • -
  • столична община-
  • информация

Неизбежно е в някакъв момент да участваме на национални избори, тъй като в парламента чукаме на затворена врата

Борис Бонев: Столичната община е затворена крепост на информация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещо за участието на "Спаси София" в национални избори ще бъде могат ли нещо да предложат. Водят се вътрешни консултации и външни разговори в сферата на антикорупционната политика и ще зависи от това ще се постигне ли споразумение. Фокус за формацията остават местните избори през 2027 г. Това обясни пред БНР лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев и допълни, че червени линии са Борисов, Пеевски, корупцията и геостратегическият път на България.

"Неизбежно е в някакъв момент да участваме на национални избори, тъй като в парламента чукаме на затворена врата", посочи той.

"Нашата коалиция барабар с кмета Васил Терзиев се провали в изпълненията на предизборните обещания, които даде и то в няколко много ключови сектора, един от които е да бъде направена пълна ревизия на управлението на ГЕРБ", отчита Борис Бонев и посочи това като една от причините да напуснат коалицията с ПП-ДБ. Според него не са били показани публично "старите схеми" и "продължава в Общината да има хора, които са абсолютни партийни назначения на ГЕРБ".

Липсва комуникация на районните кметове със столичния. Там комуникацията е скъсана, с изключения по отделни теми. Информация не се дава и се крие, коментира Борис Бонев.

"В момента Столичната община е затворена крепост на информация. "Спаси София" война с Васил Терзиев не води, увери Бонев.

За година и половина до настъпването на кризата Столичната община не е положила никакви усилия за укрепването на общинския капацитет, а сега "пожарът се е разраснал, къщата гори", смята Борис Бонев.

"Столичният кмет и Столичната община драматично, скандално, почти престъпно забавиха пускането на новите обществени поръчки. Те бяха пуснати към Агенцията за обществените поръчки за становище 10 дни преди договорите да изтекат. За сравнение – предишният кмет на София, която също категорично не се справяше с тази си задача, ги е пускала година, че даже година и половина по-рано. Поръчка за тоалетна хартия дори се обжалва. Някой да смята, че поръчка за 700-800 милиона лева за почистването няма да се обжалва, означава, че не знае къде се намира. Той (Васил Терзиев – бел. ред.) беше предупреден, че тази поръчка трябва да се пусне. Ние го предупреждавахме. Той държеше партиите от коалицията на тъмно за процеса по напредък за подготовката на тези договори. Тези поръчки се забавиха фатално. Аргументът "държавата ми пречи, защото агенцията ми е забавила становището" е абсолютна манипулация", каза Бонев.

"Самият кмет отначало говореше за борба с мафията, едно от последните му изказвания беше: "ако всички са мафия, кой ще чисти". Очевидно позицията му се смени", изрази мнение Бонев. По думите му, половин София в момента е дадена на фирмите, свързани с "Титан", а собственици на "Титан" са хора с прякори.

"Анексите на анексите, които трябваше да получим, са докато се проведе обществена поръчка и се сключи договор. Срокът за нещо подобно е година и половина. Това означава, че до края на този мандат най-вероятно в част от зоните фирма "Титан" ще продължи да си чисти", коментира още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трактор

    5 0 Отговор
    Тея се взеха нещо много насерозно… хахах

    16:33 22.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    6 2 Отговор
    Най-вредното управление на София-ППДБ,Спаси София.

    16:51 22.01.2026

  • 3 Иван Попов

    5 1 Отговор
    Този п,е,н,д.ел и ДС к,а,п.у,т а унищ,ожиха столицата.

    16:53 22.01.2026

  • 4 Евроджендър

    2 0 Отговор
    Мис Бони гърлянката да събира цирка и да заминава на село.

    17:00 22.01.2026

  • 5 Избирател

    1 0 Отговор
    "Спаси София" - ако тия ще спасяват София горко им на софиянци.

    Въпроса е как да спасим България от такива зализани евроатлантици.

    17:02 22.01.2026

  • 6 Фют

    1 0 Отговор
    Спасявайте и областите около София:)

    17:20 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове