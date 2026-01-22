Борис Бонев: Столичната община е затворена крепост на информация

Водещо за участието на "Спаси София" в национални избори ще бъде могат ли нещо да предложат. Водят се вътрешни консултации и външни разговори в сферата на антикорупционната политика и ще зависи от това ще се постигне ли споразумение. Фокус за формацията остават местните избори през 2027 г. Това обясни пред БНР лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев и допълни, че червени линии са Борисов, Пеевски, корупцията и геостратегическият път на България.

"Неизбежно е в някакъв момент да участваме на национални избори, тъй като в парламента чукаме на затворена врата", посочи той.

"Нашата коалиция барабар с кмета Васил Терзиев се провали в изпълненията на предизборните обещания, които даде и то в няколко много ключови сектора, един от които е да бъде направена пълна ревизия на управлението на ГЕРБ", отчита Борис Бонев и посочи това като една от причините да напуснат коалицията с ПП-ДБ. Според него не са били показани публично "старите схеми" и "продължава в Общината да има хора, които са абсолютни партийни назначения на ГЕРБ".

Липсва комуникация на районните кметове със столичния. Там комуникацията е скъсана, с изключения по отделни теми. Информация не се дава и се крие, коментира Борис Бонев.

"В момента Столичната община е затворена крепост на информация. "Спаси София" война с Васил Терзиев не води, увери Бонев.

За година и половина до настъпването на кризата Столичната община не е положила никакви усилия за укрепването на общинския капацитет, а сега "пожарът се е разраснал, къщата гори", смята Борис Бонев.

"Столичният кмет и Столичната община драматично, скандално, почти престъпно забавиха пускането на новите обществени поръчки. Те бяха пуснати към Агенцията за обществените поръчки за становище 10 дни преди договорите да изтекат. За сравнение – предишният кмет на София, която също категорично не се справяше с тази си задача, ги е пускала година, че даже година и половина по-рано. Поръчка за тоалетна хартия дори се обжалва. Някой да смята, че поръчка за 700-800 милиона лева за почистването няма да се обжалва, означава, че не знае къде се намира. Той (Васил Терзиев – бел. ред.) беше предупреден, че тази поръчка трябва да се пусне. Ние го предупреждавахме. Той държеше партиите от коалицията на тъмно за процеса по напредък за подготовката на тези договори. Тези поръчки се забавиха фатално. Аргументът "държавата ми пречи, защото агенцията ми е забавила становището" е абсолютна манипулация", каза Бонев.

"Самият кмет отначало говореше за борба с мафията, едно от последните му изказвания беше: "ако всички са мафия, кой ще чисти". Очевидно позицията му се смени", изрази мнение Бонев. По думите му, половин София в момента е дадена на фирмите, свързани с "Титан", а собственици на "Титан" са хора с прякори.

"Анексите на анексите, които трябваше да получим, са докато се проведе обществена поръчка и се сключи договор. Срокът за нещо подобно е година и половина. Това означава, че до края на този мандат най-вероятно в част от зоните фирма "Титан" ще продължи да си чисти", коментира още той.