Министър Вълчев обяви значими промени във ВУЗ-овете

28 Януари, 2026 13:21 584 15

  • красимир вълчев-
  • прием-
  • вуз-ове

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Провеждат се редица политики за обвързване на приема и финансирането на системата на висшето образование с потребностите на пазара на труда и бъдещите потребности на обществото. Това заяви на брифинг в Министерски съвет министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

"Търсенето на образование понякога се разминава с потребностите на пазара на труда. Затова увеличаваме приема в едни професионални направления, а в други - да го намаляваме. Увеличаваме приема в професионалните направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това са преди всичко инженерно-техническите и природо-математическите специалностите. В аграрните и хуманитарните науки също имаме недостатъчен брой студенти. Определяме така наречените приоритетни професионални направления, в които стимулираме допълнително приема със стипендии. Имаме и защитени специалности: такива, които са уникални в съдържателно отношение и се предлага обучение в едно висше училище. Те биват допълнително финансирани, за да се запазят като центрове на обучение, тъй като имаме нужда от тях. Освобождаваме от такси тези специалности и професионални направления с най-голям очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Днес допълваме тези политики с няколко нормативни акта, които променихме. Добавихме в списъка на защитените специалности “Италианска филология”, “Дирижиране на народни състави”, “Дирижиране на народен хор”, “Дирижиране на народен театър” и цялото професионално направление “Металургия”, заяви той.

"Досега беше защитена специалност и освободена от такси само специалността “Металургия”, но в самото професионално направление, в образователно-квалификационна степен магистър ние имаме и други специалност. Всички студенти в това професионално направление ще бъдат освободени от така. Те са приблизително 180. В същото време, сектор “Металургия” е един от най-големите в България. Той формира близо 9 на 100 от брутната добавена стойност в страната. Такива защитени специалности досега са други редки филологии като “Арабистика”, “Арменистика”, “Японистика”, “Африканистика”, “Индология”, “Иранистика”, румънска, гръцка и португалска филология. Това са все специалности, в които има недостатъчен брой студенти. Ние трябва да ги съхраним. Миналата година към този списък бяха добавени 2 специалности: медицинска сестра и акушерка. Недостигът на медицински сестри е един от най-значителните проблеми в здравеопазването и той застрашава функционирането на здравната система. Имаме нужда от 3 пъти повече студенти, които да завършат специалността “Медицинска сестра”. Миналата година постигнахме 36% увеличение на приема за специалността", добави Вълчев.

"Приемът в професионално направление “Икономика” и професионално направление “Администрация и управление” да бъде обвързан с математика като 20% от него щеше обвързан с ДЗИ по “Математика” и/или единен изпит по математика, който ще организират държавните висши училища, които осъществяват обучения в тези професионални направления. Целта е да мотивираме повече студенти да кандидатстват “Икономика” с “Математика”. Математическите умения са ключови за икономическото висше образование. Второто е за техническите професионални направления приемът да бъде обвързан с “Математика”, “Физика” или “Химия”. Това отново може да бъде с ДЗИ или с единен изпит, организиран от самите висши училища", каза още министърът.

“По отношение на висшето образование в професионално направление “Медицина”, което направихме миналата година, е да обвържем част от приема с договорите за реализация в български лечебни заведения”, каза Вълчев и изрази надежда тази политика да бъде продължена от следващ министър.

“Проблемите с търсенето на висше образование се коренят в системата на училищното образование и най-вече с демотивацията за учене на “Математика” и “Природни науки”, изтъкна той.


  • 1 Не са ни нужни

    5 1 Отговор
    инженерно-технически и природо-математическите специалности. Само псевдокултурници, политолози, европеисти, антарктици, прперикони, пимпири и журналета са ни нужни.

    13:26 28.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    - Здрасти, Пешо, как е при теб?
    - Здрасти, ами синът завършва Медицинския факултет в Берлин!
    - Браво! А после какво ще прави?
    - А, после ще местят скелето и ще почнат друг обект!

    13:27 28.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    - Здрасти Кире, как си?
    - Завърших второ висше!
    - Чудесно, а доматите по колко ги продаваш?

    13:28 28.01.2026

  • 4 Селянин

    6 0 Отговор
    На 50 години карах магистартура във престижен български университет и мога да ви кажа, че за 30 години системата е тотално деградирала. Преподавателите преподаваха съвременни неща актуални преди около 20 години. 50 % от тези които се явиха на дипломната защита никой не беше ги виждал на лекции и упражнения. Двама от тях изобщо незнаеха за какво им е дипломната работа и дословно четяха от презентацията. Не отговориха на нито един въпрос адекватно. И всички завършиха. Аз със отличен, тези дето не ги бяхме виждали със Добър 4. Това е. Това е образованието у нас. После тези същите ще правят проекти и ще лекуват хората. Браво господа управляващи българското образование. По частните университети предполагам, че даже не си играят и на защита да идват. Направо си ги дописват в протоколите. Нещо като техническите прегледи на автомобилите.

    13:29 28.01.2026

  • 5 На зетърчетата друго им е в кратуните

    5 0 Отговор
    Не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....

    13:29 28.01.2026

  • 6 Абе оууууу, ти си за психиатър бре

    2 0 Отговор
    Днес допълваме тези политики с няколко нормативни акта, които променихме. Добавихме в списъка на защитените специалности “Италианска филология”, “Дирижиране на народни състави”, “Дирижиране на народен хор”, “Дирижиране на народен театър” и цялото професионално направление “Металургия”, заяви той.

    Коментиран от #9

    13:31 28.01.2026

  • 7 Трол

    2 0 Отговор
    Г-н Вълчев е незаменим като образователен министър. Няма друг кадър, който да дразни толкова успешно родители, учители, ученици, нпо лелки и синдикалисти. А дразненето е в основата на българската образователна система.

    13:33 28.01.2026

  • 8 Кви филологии ще защитаваш бе говедоооо

    0 0 Отговор
    Ама вие тотално сте изпушили верно. Я оставката и изчезнете вкупом че съвсем се омазахте

    13:34 28.01.2026

  • 9 В списъка на защитените специалности

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе оууууу, ти си за психиатър бре":

    Само специалност "кукери" са забравили. То просто е абсурдно въобще олигофрениите им да осъзнаеш а камо ли да ги коментираш.

    13:37 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 глоги

    0 0 Отговор
    Имаме нужда от 3 пъти повече студентКИ, които да завършат специалността “Медицинска сестра”. МОМЧЕТАТА НЕ СА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ!!!

    13:38 28.01.2026

  • 12 Министърът без деца

    0 1 Отговор
    В „Дневник“ днес излезе информация ,че над 6300 учители са напуснали системаата на предучилищното и уюилищното образование в България за една година. Това изобщо не ме учуди като се има предвид ,че в началотот на учебната година министърът съобщи, че първокласниците тази година са с 55 000 по-малко. Явно отрицателния демографски прираст си казва думата. Една държава без деца няма смисъл от министър на образованието. Вълчев е нещо като министър без портфейл ,само че в неговия случай е без деца.За това изобщо не разбирам защо ниго показват всеки ден , много се обезсмисли функцията му.

    13:40 28.01.2026

  • 13 Тома

    1 0 Отговор
    Много отдавна трябваше да се закрият менте университети източващи бюджета на образованието а не бройката на студентите

    13:42 28.01.2026

  • 14 Масови съкращения

    1 0 Отговор
    с най-много ВУЗ на глава от населението сме от цял свят. Пародия на образование, лпилна за инбициди инфлуенсъри и тиктокъри. Трагедия пълна, а доценти и професори - с булдозер да ги ринеш, смях

    13:44 28.01.2026

  • 15 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Усетихте се,след 35 години,че старата,изпитана система,за прием във ВУЗ, със фиксиран брой,на приетите, съгласно нуждите на държавата за конкретен брой високоспециализирани кадри.Наводнихте държавата със разни университети,до един с платено обучение.Тоест- бизнес касички.Без тясно профилиране и жесток подбор още при кандидатстване.Не става да има факултет с медицина,но и икономика,финанси,та дори и национална сигурност.Тюрлю.гювеч.Което води до един и същ преподавател да препуска като кон- бегач в три вуза,да си изрецитира поредната лекция,защото и в трите вуза е на процент от платените такси.Истинското,ефективно обучение,когато всеки професор в продължение на 5-6 години вече познава студента и по физиономия и на лично име. Сега,не знаят,кой кое! Добро решение ще бъде, държавна поръчка и безплатно обучение.Но със обвързващ договор,за работа по специалността 10 години.Без мъгливи клаузи.Ако иска,да замине навън,или да не спазва договора, няма проблем.Заплаща накуп,цялото обучение.Което може да достигне 150-200 хиляди евро,ясно посочени в договора,за безплатно обучение.

    13:44 28.01.2026

