Министър Вълчев обяви значими промени във ВУЗ-овете

Провеждат се редица политики за обвързване на приема и финансирането на системата на висшето образование с потребностите на пазара на труда и бъдещите потребности на обществото. Това заяви на брифинг в Министерски съвет министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

"Търсенето на образование понякога се разминава с потребностите на пазара на труда. Затова увеличаваме приема в едни професионални направления, а в други - да го намаляваме. Увеличаваме приема в професионалните направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това са преди всичко инженерно-техническите и природо-математическите специалностите. В аграрните и хуманитарните науки също имаме недостатъчен брой студенти. Определяме така наречените приоритетни професионални направления, в които стимулираме допълнително приема със стипендии. Имаме и защитени специалности: такива, които са уникални в съдържателно отношение и се предлага обучение в едно висше училище. Те биват допълнително финансирани, за да се запазят като центрове на обучение, тъй като имаме нужда от тях. Освобождаваме от такси тези специалности и професионални направления с най-голям очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Днес допълваме тези политики с няколко нормативни акта, които променихме. Добавихме в списъка на защитените специалности “Италианска филология”, “Дирижиране на народни състави”, “Дирижиране на народен хор”, “Дирижиране на народен театър” и цялото професионално направление “Металургия”, заяви той.

"Досега беше защитена специалност и освободена от такси само специалността “Металургия”, но в самото професионално направление, в образователно-квалификационна степен магистър ние имаме и други специалност. Всички студенти в това професионално направление ще бъдат освободени от така. Те са приблизително 180. В същото време, сектор “Металургия” е един от най-големите в България. Той формира близо 9 на 100 от брутната добавена стойност в страната. Такива защитени специалности досега са други редки филологии като “Арабистика”, “Арменистика”, “Японистика”, “Африканистика”, “Индология”, “Иранистика”, румънска, гръцка и португалска филология. Това са все специалности, в които има недостатъчен брой студенти. Ние трябва да ги съхраним. Миналата година към този списък бяха добавени 2 специалности: медицинска сестра и акушерка. Недостигът на медицински сестри е един от най-значителните проблеми в здравеопазването и той застрашава функционирането на здравната система. Имаме нужда от 3 пъти повече студенти, които да завършат специалността “Медицинска сестра”. Миналата година постигнахме 36% увеличение на приема за специалността", добави Вълчев.

"Приемът в професионално направление “Икономика” и професионално направление “Администрация и управление” да бъде обвързан с математика като 20% от него щеше обвързан с ДЗИ по “Математика” и/или единен изпит по математика, който ще организират държавните висши училища, които осъществяват обучения в тези професионални направления. Целта е да мотивираме повече студенти да кандидатстват “Икономика” с “Математика”. Математическите умения са ключови за икономическото висше образование. Второто е за техническите професионални направления приемът да бъде обвързан с “Математика”, “Физика” или “Химия”. Това отново може да бъде с ДЗИ или с единен изпит, организиран от самите висши училища", каза още министърът.

“По отношение на висшето образование в професионално направление “Медицина”, което направихме миналата година, е да обвържем част от приема с договорите за реализация в български лечебни заведения”, каза Вълчев и изрази надежда тази политика да бъде продължена от следващ министър.

“Проблемите с търсенето на висше образование се коренят в системата на училищното образование и най-вече с демотивацията за учене на “Математика” и “Природни науки”, изтъкна той.