Започват ремонти на магистрала „Тракия“ в посока Бургас и в областите Пазарджик и Сливен
Започват ремонти на магистрала „Тракия" в посока Бургас и в областите Пазарджик и Сливен

23 Септември, 2025 07:04 403 3

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение

Започват ремонти на магистрала „Тракия“ в посока Бургас и в областите Пазарджик и Сливен - 1
Снимка: АПИ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започват превантивни ремонти в платното за Бургас и в участъци от магистрала „Тракия“ на територията на областите Пазарджик и Сливен. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Днес стартират дейностите по 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и километър. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

На 24 септември (сряда) ще започне и превантивен ремонт в платното за Бургас на 8 километър от магистрала „Тракия“, в участъка между 90-и и 98-и километър, на територията на област Пазарджик. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас, информират още от АПИ.

Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 30 ноември. Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От днес започва и превантивен ремонт в платното за Бургас на девет километра от магистрала „Тракия“.


България
  • 1 А ве

    2 0 Отговор
    По-добре да не почват, ако са същите нови начала, които се учиха да подменят асвалт от моста за солниците до Сарафово. Не знам как махнаха и смениха с нов асвалт, но само замазаха къде са дупките и целия път е на вълни. Да не пипат нищо докато не дойде някое свястно правителство, защото се извършват кражби, без да е свършено нещо качествено.

    07:11 23.09.2025

  • 2 Един шофьор

    2 0 Отговор
    Ще има за чекмеджето, от ремонти най много се краде . Колко е дълбока кръпката колко е широка иди разбери!

    07:13 23.09.2025

  • 3 Тествано

    0 0 Отговор
    Последно крадене. ГЕПските ремонти продължават с години, а ефектът от тях е месеци, после разрухата се завръща. Восък ли слагат вместо асфалт или трици вместо камъни, не знам!

    07:17 23.09.2025

