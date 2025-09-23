Росен Желязков: Ценим високо приноса на българите в САЩ

Да си независим не означава да се обградиш със стени и да живееш в собствената си самодостатъчност, а да бъдеш част от тази човешка дипломация, която разпространява добродетелите извън пределите на страната. В този смисъл ценим високо приноса на българите в САЩ за укрепване на приятелството между нашите две страни и за съхранението и популяризирането на българските традиции и култура. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България. Премиерът специално изтъкна ролята на образователните инициативи на българите в САЩ и дейността на неделните училища, които са гарант за запазване на българския език сред най-младото поколение и активно съдействат за съхраняване на българския дух, самосъзнание и култура. Желязков изтъкна също значението на държавната политика за развитие на българските общности зад граница.
По отношение на включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания, което е основен национален приоритет, министър-председателят Росен Желязков изрази надежда много скоро да има резултат. Премиерът посочи, че не само сме изпълнили техническите критерии, но също така през изминалата 2024 година е постигнато рекордно намаляване на броя на отказите – само 6%, което е основният критерий за включване в програмата. Желязков изтъкна, че отпадането на визовото ограничение ще стимулира туризма и допълнително ще разгърне икономическия потенциал на двустранните ни отношения със САЩ. Директна самолетна линия между Ню Йорк и София също би имала позитивен ефект.
Министър-председателят специално поздрави представителите на българската общност по случай Деня на независимостта на България и отбеляза, че най-големите победи на българите са постигани тогава, когато народът ни е бил единен. Като друг ярък примери за това в нашата история Желязков посочи Съединението. Така сме постигнали и един от най големите върхове, които ни нареждат в първата редица на достойните народи - спасяването на българските евреи, изтъкна министър-председателят. Премиерът Желязков открои също важната роля на българската дипломация в преломните моменти от историята.
Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства, пред кризи, но като че ли научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели за това колко внимателно подхождат всички, дори в тежки ситуации, заяви премиерът Росен Желязков. Министър-председателят открои значението на членството на България в НАТО и в ЕС. Когато сме заедно, споделяйки едни и същи ценности - хуманизъм, демокрация, добродетелите, които ни обединяват - тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем като хора и като нация, заяви още премиерът Желязков.
1 росен блеевски
08:14 23.09.2025
2 1488
стойте си навьн, ние ще си внасяме бальци за 349 евро
08:16 23.09.2025
3 честен ционист
08:17 23.09.2025
4 Въздухар
До коментар #1 от "росен блеевски":Гледай да не се изпързаляш по тез водопади щото то като няма вода са като една пързалка на сухо но за сметка на това хлъзгаво. Обратен път няма.
08:18 23.09.2025
5 ШЕФА
08:18 23.09.2025
6 Желязков
И кои са тия разкривени статуетки пред които се прави на нещо?
08:20 23.09.2025
7 Хората
08:21 23.09.2025
8 И свещеник
08:23 23.09.2025
9 ООрана държава
08:23 23.09.2025
10 Виждат ми се няколко човека от
08:23 23.09.2025
11 Новичок
До коментар #7 от "Хората":C подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.
08:24 23.09.2025
13 Знаеш
08:27 23.09.2025
14 На големия протест за запазване на
08:32 23.09.2025
15 Лешояди, българи
08:33 23.09.2025
16 Дедо ви...
08:33 23.09.2025
17 От цигани евреи арменци и украинци
08:38 23.09.2025
18 Спорт
Този е по кух и от Плевнелиев.
08:38 23.09.2025
19 Пропуснал си
До коментар #14 от "На големия протест за запазване на":циганите, най-голямата напаст в Родината ни.
08:38 23.09.2025
20 Ама разбира се
08:41 23.09.2025
21 Пенчо
08:43 23.09.2025
22 Гост
08:50 23.09.2025
23 Циганите ли ходят по студията да
До коментар #19 от "Пропуснал си":Пропагандират за въвеждане на еврото и против лева против Левски и против България. Да те са против белите хора по света като цяло. Но едни други толерирани еничари качиха Левски на бесилото и помаци извършиха баташкото клане. Същите са саботирали руско турската освободителна война. Мразят Русия но и България. Арменци евреи роми и украинци отвориха ей такава голяма ненаситна и мазна уста за евроинтеграция но не на тяхната с на нашата страна и разбира се против лева. Отвориха вратите на ада. Точно какво празнуваме вчера. Началото на края. Без национална валута няма нация. Справка страните от еврозоната.
08:57 23.09.2025
24 Абе
08:59 23.09.2025
25 честен ционист
До коментар #24 от "Абе":България от 7 месеца няма посланик в САЩ, а БГ посолството е със статут на консулство.
09:08 23.09.2025