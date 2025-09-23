Новини
България »
Росен Желязков: Ценим високо приноса на българите в САЩ

Росен Желязков: Ценим високо приноса на българите в САЩ

23 Септември, 2025 08:08 817 25

  • росен желязков-
  • сащ-
  • българи-
  • денят на независимостта

Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства, пред кризи, но като че ли научените уроци имат своето значение, предупреди премиерът на България

Росен Желязков: Ценим високо приноса на българите в САЩ - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да си независим не означава да се обградиш със стени и да живееш в собствената си самодостатъчност, а да бъдеш част от тази човешка дипломация, която разпространява добродетелите извън пределите на страната. В този смисъл ценим високо приноса на българите в САЩ за укрепване на приятелството между нашите две страни и за съхранението и популяризирането на българските традиции и култура. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България. Премиерът специално изтъкна ролята на образователните инициативи на българите в САЩ и дейността на неделните училища, които са гарант за запазване на българския език сред най-младото поколение и активно съдействат за съхраняване на българския дух, самосъзнание и култура. Желязков изтъкна също значението на държавната политика за развитие на българските общности зад граница.

По отношение на включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания, което е основен национален приоритет, министър-председателят Росен Желязков изрази надежда много скоро да има резултат. Премиерът посочи, че не само сме изпълнили техническите критерии, но също така през изминалата 2024 година е постигнато рекордно намаляване на броя на отказите – само 6%, което е основният критерий за включване в програмата. Желязков изтъкна, че отпадането на визовото ограничение ще стимулира туризма и допълнително ще разгърне икономическия потенциал на двустранните ни отношения със САЩ. Директна самолетна линия между Ню Йорк и София също би имала позитивен ефект.

Министър-председателят специално поздрави представителите на българската общност по случай Деня на независимостта на България и отбеляза, че най-големите победи на българите са постигани тогава, когато народът ни е бил единен. Като друг ярък примери за това в нашата история Желязков посочи Съединението. Така сме постигнали и един от най големите върхове, които ни нареждат в първата редица на достойните народи - спасяването на българските евреи, изтъкна министър-председателят. Премиерът Желязков открои също важната роля на българската дипломация в преломните моменти от историята.

Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства, пред кризи, но като че ли научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели за това колко внимателно подхождат всички, дори в тежки ситуации, заяви премиерът Росен Желязков. Министър-председателят открои значението на членството на България в НАТО и в ЕС. Когато сме заедно, споделяйки едни и същи ценности - хуманизъм, демокрация, добродетелите, които ни обединяват - тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем като хора и като нация, заяви още премиерът Желязков.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 росен блеевски

    15 0 Отговор
    на водопадите съм

    Коментиран от #4

    08:14 23.09.2025

  • 2 1488

    11 0 Отговор
    демек не ни трябвате
    стойте си навьн, ние ще си внасяме бальци за 349 евро

    08:16 23.09.2025

  • 3 честен ционист

    16 0 Отговор
    Какво цениш бре? На хотела ли си ги поканил? Миналата година дойдоха от САЩ някакви мижави 1000 гласа общо за всички партии. Тези отдавна са скъсали с България и мен какво ме интересува, приносът им за чужда държава, на която плащат данъци и осигуровки?

    08:17 23.09.2025

  • 4 Въздухар

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "росен блеевски":

    Гледай да не се изпързаляш по тез водопади щото то като няма вода са като една пързалка на сухо но за сметка на това хлъзгаво. Обратен път няма.

    08:18 23.09.2025

  • 5 ШЕФА

    11 0 Отговор
    Ами я тогава отговори тъпанарино с какво са допринесли ? Може би с гласове за ОПГ ГРОБ с нищо друго !

    08:18 23.09.2025

  • 6 Желязков

    10 0 Отговор
    Колкото повече се пънеш да кажеш нещо смислено, то все безсмислица излиза!
    И кои са тия разкривени статуетки пред които се прави на нещо?

    08:20 23.09.2025

  • 7 Хората

    13 0 Отговор
    си биха камшика и напуснаха Родината си от такива "ценители" и грабители , почти 1/3 я напуснаха , а Костинбродски се възгордял ?

    Коментиран от #11

    08:21 23.09.2025

  • 8 И свещеник

    14 0 Отговор
    извикал атеиста и безродник с цялата си огромна наглост !

    08:23 23.09.2025

  • 9 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Ония който изгонихте с некадърно и крадливо управление ли?

    08:23 23.09.2025

  • 10 Виждат ми се няколко човека от

    11 0 Отговор
    Делегацията и други служебни лица но грандомана държи реч и без публика. Какво ще му пречи.

    08:23 23.09.2025

  • 11 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хората":

    C подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    08:24 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Знаеш

    12 0 Отговор
    ли колко им пука на българите тук и там от тази констатация?

    08:27 23.09.2025

  • 14 На големия протест за запазване на

    4 2 Отговор
    Българския лев една голяма част от хората бяха българи от чужбина които искрено милеят за България и съзнават че лева е последното българско нещо което ни свързва като народ и държава. Но те не знаеха че в България вече българи няма . Помаци роми арменци евреи и украинци за България не милеят. Те гледат да го съборят лева за винаги. И са на път да го постигнат.

    Коментиран от #19

    08:32 23.09.2025

  • 15 Лешояди, българи

    3 2 Отговор
    Българите в чужбина, където и да са, са антиреклама за България. Сещат се, че са българи само като има келепир. Връщат се в България само като искат майчинство ,пенсия, да наследяват, да продават или да крадат.

    08:33 23.09.2025

  • 16 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Следващата къща на някой си ще е с два водопада и пристанище в София.....

    08:33 23.09.2025

  • 17 От цигани евреи арменци и украинци

    3 0 Отговор
    Добрина не чакам. Арменеца как само заби България в еврозоната без да му мигне окото. Обикаляше медиите да натиква в еврозоната страната която е приела най много арменци след арменския геноцид. Вместо да обича тая страна арменеца я натика в еврозоната неблагодарника

    08:38 23.09.2025

  • 18 Спорт

    1 0 Отговор
    Росен Водопада , просто трябва да мълчи .
    Този е по кух и от Плевнелиев.

    08:38 23.09.2025

  • 19 Пропуснал си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "На големия протест за запазване на":

    циганите, най-голямата напаст в Родината ни.

    Коментиран от #23

    08:38 23.09.2025

  • 20 Ама разбира се

    3 0 Отговор
    На патриотичните коментари веднага се намира някой поганец или еничар да слага минуси. Няма начин. Те вече преобладават. Народиха се в комунизма и демокрадцията.

    08:41 23.09.2025

  • 21 Пенчо

    0 0 Отговор
    Какъв принос освен, че са фабрики за л...на там!

    08:43 23.09.2025

  • 22 Гост

    1 0 Отговор
    Хаяши, у гбтебе няма никакви, ама никакви, добродетели, че да цениш нещо. Ти цениш само далаверата и кражбата...а и се много нагъл

    08:50 23.09.2025

  • 23 Циганите ли ходят по студията да

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пропуснал си":

    Пропагандират за въвеждане на еврото и против лева против Левски и против България. Да те са против белите хора по света като цяло. Но едни други толерирани еничари качиха Левски на бесилото и помаци извършиха баташкото клане. Същите са саботирали руско турската освободителна война. Мразят Русия но и България. Арменци евреи роми и украинци отвориха ей такава голяма ненаситна и мазна уста за евроинтеграция но не на тяхната с на нашата страна и разбира се против лева. Отвориха вратите на ада. Точно какво празнуваме вчера. Началото на края. Без национална валута няма нация. Справка страните от еврозоната.

    08:57 23.09.2025

  • 24 Абе

    1 0 Отговор
    Примиерче , заинтересувай се как работи там българското посолство , нагласили сте ваши калинки ,които нищо не умеят .

    Коментиран от #25

    08:59 23.09.2025

  • 25 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    България от 7 месеца няма посланик в САЩ, а БГ посолството е със статут на консулство.

    09:08 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове