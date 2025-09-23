Новини
Васил Терзиев: Кога санкционираният по Магнитски Пеевски „оправи държавата с главно Д“, че вече оправя и Топлофикация

23 Септември, 2025 10:43 623 18

  • васил терзиев-
  • делян пеевски-
  • топлофикация софия

Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, коментира кметът

Васил Терзиев: Кога санкционираният по Магнитски Пеевски „оправи държавата с главно Д“, че вече оправя и Топлофикация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“? Това попита кметът на София Васил Терзиев и допълни:

Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората“, но близо до ресурсите.

- “Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет.

- И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип.

- Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие.

- Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци.

А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.

Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.

А на г-н Хамид Хамид, който иска да „освобождава“ София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите – и да си гледа „феодалните владения“.

Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 4 Отговор
    когато и ти оправи софия
    теб само те оправят на прайда 🌈

    10:47 23.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ахах

    4 3 Отговор
    А тоя къв боклук е...

    10:49 23.09.2025

  • 5 Трол

    4 3 Отговор
    В най-скоро време г-н Пеевски ще оправи и кмета на София.

    10:50 23.09.2025

  • 6 хахаха

    5 0 Отговор
    Може би трябва да й казваме Доплофикация?

    10:53 23.09.2025

  • 7 Майора

    4 6 Отговор
    Ало Терзиев , спри да повтаряш като изтъркана грамофонна плоча Магнитски, много добре знаеш че твоята партия нае сенатор в конгреса по този въпрос! И стига се оправдава с некадърното си управление , изхода е оставка иновиизбори!

    10:57 23.09.2025

  • 8 Припомням

    3 5 Отговор
    Само санкционирания дари 700 000 лв безвъзмездно в началото на короната през 2020 г.

    Коментиран от #13

    10:57 23.09.2025

  • 9 !!!?

    8 0 Отговор
    Шиши: Сега че оплавим топлофикацията на налода...!

    10:57 23.09.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиан

    8 2 Отговор
    Дебелян ка шевна машина оправа наред,масово и повсемесно!

    10:59 23.09.2025

  • 11 На мама детенцето

    4 1 Отговор
    Да му запорират милиардите и имотите , както на него, така и на банкянския бивол, на Данчо Ментата, на Хамид Хамид, на Желязков и на всички убавци, като Рашков и бандитите му и може пък нещо да потръгне в БГ

    11:02 23.09.2025

  • 12 Дайте

    2 3 Отговор
    Дайте цялата държава на концесия,че да се успокоите най-после.Кажете,защо правите толкова тромаво санирането с европейски пари? Ето-- точно в Дружба 2 бл.304,имаме паспорти,одобрени сме за саниране.Навремето прибраха парите за саниране за представителни нужди,когато Пловдив стана за шест месеца европейска столица.Хайде сега сметнете,колко години ни размотават.И как да вярваме?!

    11:03 23.09.2025

  • 13 Какво е дарил, бе човеко?

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Припомням":

    Дарява се нещо собствено, а тая сланина дарил 700 000 , крадени КТБ и от къде ли не още. И аз мога така, с чужда пита помен!

    11:06 23.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Понеже сме некадърни да управляваме дружеството, дайте да го дадем на концесия. Софийска вода много прокопса с Веолия. Софиянски още не е изхарчил комисионата която взе.

    11:06 23.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Ухото усети дебелия и взе да писка.

    11:08 23.09.2025

  • 16 МВР служител

    2 0 Отговор
    Много започнаха да се отварят всички след като американците настояха пред Желязков за незабавен арест на Пеевски и транспортирането му към Яши за показания и уотър бординг. Очаквам и Борисов да го заплюе

    11:09 23.09.2025

  • 17 гражданин

    0 1 Отговор
    този не става за кмет, некадърен е, ако ставаше с концесия, сто пъти до сега да са я дали, кой ще поеме дълга, дали новия оператор ще иска да го обслужва тоя дълг, как ще се отчитат инвестициите, пълна глупост е идеята за концесия, накрая ще излезе в пъти по скъпо парното, от това, което е в момента

    11:10 23.09.2025

  • 18 Шиши

    0 1 Отговор
    И тебе ще ,,оправя,,

    11:11 23.09.2025

