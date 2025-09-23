Васил Терзиев: Кога санкционираният по Магнитски Пеевски „оправи държавата с главно Д“, че вече оправя и Топлофикация

Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“? Това попита кметът на София Васил Терзиев и допълни:

Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората“, но близо до ресурсите.

- “Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет.

- И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип.

- Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие.

- Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци.

А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.

Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.

А на г-н Хамид Хамид, който иска да „освобождава“ София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите – и да си гледа „феодалните владения“.

Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки.