Васил Терзиев: Кога санкционираният по Магнитски Пеевски „оправи държавата с главно Д“, че вече оправя и Топлофикация

Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“? Това попита кметът на София Васил Терзиев и допълни:
Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората“, но близо до ресурсите.
- “Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет.
- И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип.
- Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие.
- Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци.
А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.
Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.
А на г-н Хамид Хамид, който иска да „освобождава“ София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите – и да си гледа „феодалните владения“.
Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
теб само те оправят на прайда 🌈
10:47 23.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ахах
10:49 23.09.2025
5 Трол
10:50 23.09.2025
6 хахаха
10:53 23.09.2025
7 Майора
10:57 23.09.2025
8 Припомням
Коментиран от #13
10:57 23.09.2025
9 !!!?
10:57 23.09.2025
10 Архимандрисандрит Бибиан
10:59 23.09.2025
11 На мама детенцето
11:02 23.09.2025
12 Дайте
11:03 23.09.2025
13 Какво е дарил, бе човеко?
До коментар #8 от "Припомням":Дарява се нещо собствено, а тая сланина дарил 700 000 , крадени КТБ и от къде ли не още. И аз мога така, с чужда пита помен!
11:06 23.09.2025
14 Данко Харсъзина
11:06 23.09.2025
15 Данко Харсъзина
11:08 23.09.2025
16 МВР служител
11:09 23.09.2025
17 гражданин
11:10 23.09.2025
18 Шиши
11:11 23.09.2025