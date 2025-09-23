Новини
Михаил Константинов: При избори сега отново ще имаме 4-партийна коалиция

Михаил Константинов: При избори сега отново ще имаме 4-партийна коалиция

23 Септември, 2025

Дали има смисъл да правим избори - смятам, че не. Избори до Нова година няма да има

Изследването на агенция "Мяра" не е изненада. То потвърждава предходни изследвания - традиционно ниско одобрение към парламента. Това каза проф. Михаил Константинов в ефира на БНТ.

Вчера социологическа агенция "Мяра" публикува проучване, според което одобрението към кабинета "Желязков" е 17,4%. Изследването показва още, че при произвеждане на избори сега ГЕРБ-СДС остава първа политическа сила, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане" и ДПС-Ново начало се движат в "пакет".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователската програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4-ти и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани.

"Ако в момента произведем избори те ще дадат отново една 4-партийна коалиция, както в момента. Дали има смисъл да правим избори - смятам, че не. Избори до Нова година няма да има. Не очаквам и до президентските избори да има нови предсрочни парламентарни избори", добавя Константинов.

Според политолога Любомир Стефанов към момента на хоризонта не се задават нови избори, както и нов политически играч. "Гражданите очакват нещо ново, но то няма лице. Към партиите в парламента няма очаквания за промяна. Гражданите знаят, че тези са играчите и с това разполагаме, като имат едно наум, че може да се появи нов политически играч", каза още той.

Според Стефанов правителството няма да издържи пълния си 4-годишен мандат.

Двамата коментираха и евентуална политическа формация, оглавена от президента Радев.

"За да участваш на изброи ти трябва организация с хора, които да доведат други хора. Освен Радев други лица не сме виждали. Ако ще прави партия - тя ще бъде партията на Румен Радев, не на българския президент. Досега нямаме доказателства, че някой, който е слязъл от Дондуков, е минал през подлеза и е седнал начело на Министерски съвет", посочи Любомир Стефанов.

Високият президентски рейтинг не се наследява от Радев, когато слезе от поста. Г-н Радев няма да наследи автоматично рейтинга на президентството, смята Михаил Константинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Електронно гласуване по телефона.

    Коментиран от #28

    11:13 23.09.2025

  • 2 МВР служител

    32 3 Отговор
    Този "професор" ще изхвърчи от имота, купен чрез Божанов Нотариуса на пл Хелзинки

    11:15 23.09.2025

  • 3 На този

    35 3 Отговор
    Трябва да му забранят всякакви медийни изяви

    Коментиран от #20

    11:16 23.09.2025

  • 4 Що се

    25 2 Отговор
    не покриеш ?

    11:16 23.09.2025

  • 5 Българите разбрахме едно-

    8 26 Отговор
    това правителство не е идеално, но алтернативата му са Шайката на Радев- ППДБ в коалиция с всякакви путинисти псевдопатриоти!

    Радевата парламентарна опозиция и коалиция е ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие и АСП.

    Мнозинството не иска тази алтернатива!

    Предпочита по- малкото зло!

    Коментиран от #12

    11:21 23.09.2025

  • 6 Константинов

    5 19 Отговор
    явно е уцелил, понеже рубладжиите беснеят!

    Коментиран от #17

    11:23 23.09.2025

  • 7 ОТНО ВО ВЪРВЯТ

    7 0 Отговор
    СЕПТЕМРИИЦИ И ЖЕРТВИ НАРОДНИ БЕЗБРОИ

    11:25 23.09.2025

  • 8 Трипартийна

    8 4 Отговор
    бъдеща управленска коалиция - ГЕРБ СДС- ДПС и БСП виждам аз. От четвърти партньор може и да няма нужда!

    Кой ще бъде четвъртият партньор, ако се наложи?

    Коментиран от #22

    11:26 23.09.2025

  • 9 Гост

    22 4 Отговор
    Пак ли ти бе гербераска хлебарко

    11:28 23.09.2025

  • 10 шиши

    17 4 Отговор
    гербавата мишка марш

    11:29 23.09.2025

  • 11 Константинов,

    18 3 Отговор
    Ти някога нещо познал ли си?

    11:29 23.09.2025

  • 12 провинциалист

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българите разбрахме едно-":

    "това правителство не е идеално" - не е. То е престъпно и погребва България.

    Коментиран от #15

    11:29 23.09.2025

  • 13 Мишо Константинов

    16 4 Отговор
    Осигуряваше изборните "победи" на ГЕРБ и Фандъкова.Той въведе "мъртвите" души и недействителните бюлетини.За вярна служба Борисов го намърда на хранилка в Галъп.

    11:32 23.09.2025

  • 14 100 лв във ваучери

    9 1 Отговор
    На всеки гласувал на територията на България и нека демокрацията да победи, висока избирателна активност да има и МС и Парламента поне веднъж за 35 години да е легитимен. И естествено да няма фалшификации в каквито и същият този Михаил Константинов е участвал

    11:32 23.09.2025

  • 15 Така си мислиш ТИ

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    ПРЕМИЕР ЧУДО---ЗАДМИНА ФРАНК ЛОИД РАИТ

    Коментиран от #39

    11:32 23.09.2025

  • 16 гост

    11 1 Отговор
    мърша продажна

    11:33 23.09.2025

  • 17 Уцелил те в

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Константинов":

    10 ката

    11:34 23.09.2025

  • 18 100 лв във ваучери

    6 0 Отговор
    На всеки гласувал на територията на България и държавата ни ще е коренно различна !

    11:34 23.09.2025

  • 19 Не думай.....

    8 0 Отговор
    (Дали има смисъл да правим избори - смятам, че не. ).....
    Може вика и следващите 100 години да не правим, атлантическата нацистка парламентарна диктатура си е много хубавичка ....хм... а революция? Кървава революция?

    11:37 23.09.2025

  • 20 шемет

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "На този":

    Телевизиите се чудят как да си запълват времето.Затова канят двадесетина познати на зрителите физиономии.Хубави или лоши народа е свикнал с тях.Нови и млади лица трудно се приемат.

    11:38 23.09.2025

  • 22 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трипартийна":

    ИТН че кой друг,,,,

    11:40 23.09.2025

  • 23 !!!

    12 2 Отговор
    Абе, дъртак! Абе, наглец, измамник и лакей на мутрата от СИК Боко Тиквата! Толкова години престъпната ГЕРБерастка пасмина на знаковия престъпник от подезмтия свят агент Буда, познат повече като Боко Тиквата, заверяваше фалшиви и подправени протоколи и така "броеше" бюлетините, че все СИКаджийската мутра печелеше изборите! Само че, дъртак Мишо, този път няма да стане! А пък тази агенция "Вяра" която, както се окааз, само на теб е известна, лъже! "Вяра" лъже! В следващия парламент чалгарската сбирщина на сакатия от Учиндол ще гледа парламента през крив макарон! Ами, то Сакатият е забранил на каруцарина с просташкия език Хаджи Тошко Африкански да се изказва, затова се върти като шугав на стола си п парламента! Сигурно има глисти чалгарското нищожество Тошко Африкански! Така че, дъртак Мишо, имаш мвото здраве от ПП и ДБ!!

    11:40 23.09.2025

  • 24 Реалист

    4 2 Отговор
    Да бе, тоя мина на хранилка при Фатмака и Мафията! Пределно ясно е, че Величие НИКОГА няма да влязат втори път в парламента- нямат нужните финанси да цакат за гласове от машините. Другото е, че ПП ще се топят до 5-6 процента макс, даже без ДБ ще имат проблем с 4-те процента. За всички е ясно, че Променкаджиите на Фатмака ги има само в машините на Мадуро!!!

    11:40 23.09.2025

  • 25 Да бе , да ! 😜

    6 1 Отговор
    Започва промиването на мозъка на електората : Нека народът да приеме по-лесно , когато отново му назначат основно турско- щатски партии , като Боко , Шиши и Подмяната . А после - що само 18 % доверие .

    11:41 23.09.2025

  • 26 Кажи честно

    6 2 Отговор
    Много противен този

    11:45 23.09.2025

  • 27 Ние пък

    7 2 Отговор
    В "атлантическата нацистка парламентарна диктатура" не искаме да живеем. И не искаме управляващите ни да целуват украински, мормонски, радикално-евангелистки и ционистки задници.
    Не искаме боклуци като дЖилезку и другото пишлеме. ГЕЙргиев да гледаме ! Гнус ни е ей! ... . Не искаме и глупости да слушаме как България "настоявала" Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ей ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред и на продажните ви политолози и измекяри. Как по ясно да ви бъде обяснено?

    Коментиран от #47

    11:45 23.09.2025

  • 28 бреииии

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    много абонати нови ще станат ---ИЗВЕДНЪЖ

    11:46 23.09.2025

  • 29 доверие преди всичко

    9 2 Отговор
    Аз вярвам на бай Мишо като най-големия фалшификатор на изборни резултати във вселената.

    11:46 23.09.2025

  • 31 Рано е за избори нали?

    3 1 Отговор
    По добре да почнем първо с атентати? ....

    11:49 23.09.2025

  • 32 българина

    3 1 Отговор
    едно не разбирам, при толкова видими резултати във всички сфери, защо бмб е пак първи! искам социология само в областните градове и общините без вода, които са 1/3 !!!!! да видим дали ще е същата?????

    11:49 23.09.2025

  • 33 Възpожденец 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Това е главния фалшификатор на изборите, извършвани в "Информационно обслужване", за наливане на мъртви души към ГЕРБ, ДПС и техните патерици през годините -сега главно на копейките, преди на Атак, патриоти ....

    11:50 23.09.2025

  • 34 Кабакрадев

    4 1 Отговор
    Специалистът по мърт..ви ду.ши се поя...ви.......мър.тви,като душа-..та на този от сним...ката.

    11:50 23.09.2025

  • 35 оня с коня

    3 4 Отговор
    Има някои неща в Изказа на Професора които следва да бъдат Допълнени за да се изясни Картинката на определена Прислойка в Обществото.Първо относно думите му че ГЕРБ остава Първа Полит. сила при едни избори в момента- Партията на Борисов не е просто "Първа",тя е два пъти ПО- МНОГОБРОЙНА от Вторите и Третите,или точно колкото тях ВЗЕТИ ЗАЕДНО!Колкото до евентуално сформиране на Партия от Радев след края на Президенството му- Ако изобщо това се осъществи и той УСПЕЕ да влезе в НС,С КОГО ще се коалира от сегашната опозиция?С ПП/ДБ е абсурд,остават Руските Партии.Да,обаче Населението на БГ намалява а не се увеличава,което значи че за да събере нужният му Процент за влизане в Парламента/4%/ радев трябва ДА ПРИВЛЕЧЕ хора от някъде и това са точно Електората на Русофилите,т.е. МЕЧ и Величие едва ли ще влязат,а Електората на Възраждане драстично ще намалее!Е тва са важни неща и който не помни,да си ги записва.

    Коментиран от #45

    11:51 23.09.2025

  • 37 100 лв във ваучери

    2 0 Отговор
    На всеки гласувал на територията на България и нека демокрацията да победи, висока избирателна активност да има и МС и Парламента поне веднъж за 35 години да е легитимен. И естествено да няма фалшификации в каквито и същият този Михаил Константинов е участвал....100 лв във ваучери на всеки гласувал на територията на България и държавата ни ще е коренно различна и по добра !

    11:51 23.09.2025

  • 38 българина

    2 1 Отговор
    дори в германия социологията отчита недоволството като прави афд първа. Тук видимите резултати с водата инфраструктурата инфлацията и мизерията явно социологията няма да ги улови докато някои хора са живи

    11:52 23.09.2025

  • 39 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така си мислиш ТИ":

    Така мисли и най-голямото гражданско обединение в страната - Граждани за България (ГъБи) и това се видя от изборите от последните години - най-много българи бяха за ГъБи.

    11:52 23.09.2025

  • 40 Бай Иван

    2 1 Отговор
    Абе не казвате кои ще са четирите партии.Славчо няма да влезе,може и БСП/трябва да не влезе задължително/ и кои са тогава четирите дето ще правят това управление ?

    11:52 23.09.2025

  • 41 Кажи честно ... 🤣

    2 1 Отговор
    Тоя го наели като експерт в Калъп Ново начало на Цеков и оня калъф кичашки. 🤣🤣🤣🤣
    Ще бранят единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия - Бойко Борисов и ДС-арското внуче - неграмотния Делян Пеевски .

    Дали им се получава ?! 🤣

    11:55 23.09.2025

  • 42 Напълно безплатно го прави

    2 1 Отговор
    Мишел от гербаджиите!

    11:55 23.09.2025

  • 43 Няма да ни внушавате

    3 1 Отговор
    Чувството на безнадеждност олигофрени! Щото ще ви подпукаме всички на ред най на края

    11:56 23.09.2025

  • 44 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Този фалшификатор на данни и избори така каза и когато слаФчо стана първи, така каза и когато ПП станаха първи ...
    Жалки cлyrи на мафията !

    11:58 23.09.2025

  • 45 провинциалист

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Партията на Борисов не е просто "Първа",тя е два пъти ПО- МНОГОБРОЙНА - тя не е ПАРТИЯ, а е ОПГ! По модел на БКП, където всеки над нивото на обикновен бачкатор трябваше да е член на БКП, за да не се пенсионира на най-долното стъпало на служебната йерархия, така и ГРОБ ударно увеличаваше броя си. Ударно във всеки един смисъл. Оттам нататък подкрепата за нея е ясна.

    Коментиран от #49

    12:12 23.09.2025

  • 46 Чичо Манчо

    2 1 Отговор
    Тази шматка пак лъже и мами балъци.

    12:17 23.09.2025

  • 47 Вие пък

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ние пък":

    сте малцинство и ще слушате!

    С отвращение!

    12:23 23.09.2025

  • 48 Изключително

    1 0 Отговор
    Долно и продажни старче .Наглец ненаял се

    12:27 23.09.2025

  • 49 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "провинциалист":

    Цитираш думите ми за многобройността на ГЕРБ но НЕ ГИ ОСПОРВАШ,което е похвално.Ама не били ГЕРБ Партия,а ОПГ според тебе.А какво значение има това след като мъдрият Китаец е казал че не е важно дали Котката е бяла или черна,важното е да лови мишки,т.е. Как иначе ГЕРБ да държи Русофилите в Парламента натикани в Кишето,където им е Мястото?лошото при такива като тебе е че само Констатират нещата ОТСТРАНИ и ги тълкуват по своя си САМОБИТЕН Начин,но НЕ ДАВАТ КОНСТРУКТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

    Коментиран от #54

    12:32 23.09.2025

  • 50 !!!

    1 0 Отговор
    Отвратителна мутра на банкянски теляк!

    12:39 23.09.2025

  • 52 Мишо Брояча

    1 0 Отговор
    Само да кажа на Първанчо, че той може да прави проучванията, но аз съм спец по правилното броене.

    12:42 23.09.2025

  • 53 Мишкар

    0 0 Отговор
    Тиквата такива ги държи на каишка. Пуска ги да лаят, когато се чувства застрашен от народната любов.

    12:51 23.09.2025

  • 54 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Цитирам думите ти, за да ги опровергая. Конструктивен съвет - научи немски и ходи да си говориш с коня!

    13:01 23.09.2025

